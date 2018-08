Martwy byk (9)

No więc jest tak. Śnię o tych pięknych czasach z dzieciństwa w tym moim szpitalnym śnie, aż tu naraz śni mi się, że się obudziłem. Rozglądam się po otoczeniu mocno zdziwiony i niemile zaskoczony, gdyż leżę w okropnie zagraconym pomieszczeniu. Nade mną bardzo blisko mojej twarzy zwisają fragmenty podartych firanek i zasłon. Słyszę wycie wiatru i widzę, jak te strzępy materiałów wydymają się jak żagle statku widmo i odnoszę wrażenie, jakbym na takim statku właśnie się znajdował. Kiedy przyglądam się nieufnie otoczeniu, dostrzegam połamane stoły i krzesła oraz mnóstwo potłuczonego szkła.

Przeraża mnie ten widok tak, że krzyczę w głos i z tym krzykiem spadam z łóżka na podłogę. Siadam pod ścianą, która trzeszczy i chwieje się, jakby za chwilę miała się rozpaść na kawałki. Nade mną mnóstwo jarzących się żarówek wydzielających słabe, rozedrgane, nierównomiernie błyskające światło. Z wysiłkiem dźwignąłem się z podłogi.

Wiedziałem jedno: muszę stąd uciekać i to natychmiast. Ruszyłem przed siebie, zataczając się w tym migotliwym świetle. Udało mi się dojść do ciemnego, rozpływającego się w mroku, lśniącego od wilgoci korytarza. Już miałem zawrócić, kiedy dostrzegłem na jego końcu czerwone światełko z napisem: WYJŚCIE.

Ruszyłem w kierunku tego napisu, który wydawał mi się wskazówką, jedyną drogą do ocalenia. Bo ogarnęło mnie okropne uczucie zagrożenia. Biegłem, potykając się o własne stopy. Upadłem. Podniosłem się i znowu pobiegłem długim, nieskończenie długim i wąskim korytarzem, na którego końcu znajdowały się drzwi z metalowa sztabą. Naparłem na nie całym ciałem aż z wielkim trudem, zgrzytając, otworzyły się ukazując szparę, przez którą z ledwością udało mi się przecisnąć.

Pobiegłem w dół wąską klatką schodową. Liczyłem – piętnaście stopni, zakręt, potem następnych piętnaście. Kolejny korytarz z takimi samymi drzwiami zamkniętymi metalową sztabą. Rzuciłem się na nie i wypadłem pod rzęsiste strugi deszczu. Byłem ocalony.

Piekielny zgiełk ogłuszył mnie doszczętnie. Leżałem pod strugami wody lejącej się z nieba w ogromnym zgiełku i wrzawie ludzkich głosów, pomieszanych ze spiczastymi, kłującymi uszy oraz wdzierającymi się w ciało dźwiękami syren; wycie, jazgot, ryk, nie sposób opisać tego, co tam się działo, jakby wszystkie karetki pogotowia i wozy strażackie z całego świata, razem z innymi uprzywilejowanymi pojazdami zebrały się w jednym miejscu na jakimś pokazie.

Za firaną rzęsistego deszczu udało mi się ujrzeć napierający tłum odpierany przez licznych policjantów i strażaków. Wszędzie olbrzymie dźwigi, inny ciężki sprzęt ratunkowy, czerwone, niebieskie, żółte światła alarmowe, jak podczas pokazu sztucznych ogni.

Udało mi się przedrzeć przez kordon umundurowanych osobników i wtedy ujrzałem olbrzymi, płonący budynek i uświadomiłem sobie w tym śnie: jak to dobrze, jaki jestem szczęśliwy, że właśnie cudem się z niego wydostałem.. Nagle wielki policjant złapał mnie jak szczeniaka za kark, zajrzał mi w oczy i krzyknął:

– Aaaaaa! Mamy go! Nie udała się ucieczka, co gagatku? Tu nie ma dla ciebie miejsca. Twoje miejsce jest tam! – I pokazał na walący się z wielkim hukiem płonący wieżowiec.

Oniemiałem, serce waliło mi jak młotem. A policjant podniósł mnie bez wysiłku do góry wierzgającego nogami jak kociak, zamachnął się mną i wyrzucił tak, jak miota się kulą, w kierunku kłębowiska płomieni i tumanów dymu.

Wrzasnąłem jak opętany. Dowiedziałem się w jednej sekundzie, właśnie dotarła do mnie ukryta wiadomość. Tak właśnie wygląda śmierć. Umarłem w tym locie. Stanęło mi serce.

I wtedy się obudziłem. Spocony, z trudem łapiąc powietrze, odnalazłem się żywy, w co jeszcze nie wierzyłem, w czyichś ramionach. Pachnących, miękkich i opiekuńczych. Otworzyłem oczy i ujrzałem mojego anioła.

Wtuliłem się w nią jak w ostatnią deskę ratunku. Określenie z grubsza trafne, lecz w szczegółach nieprawdziwe, ponieważ to, w co byłem wtulony w żadnym razie deską nie było, wręcz przeciwnie. Ale nie na długo dane mi było wtulać się w piersi pielęgniarki dyplomowanej Julii.

– Już dobrze, dobrze… co się śniło naszemu bohaterowi? – pytała z troską zabarwioną nutą ironii. Kiedy już z całą pewnością potwierdziłem, że nie umarłem, opowiedziałem jej wszystkie moje sny po kolei. Podsumowała to krótko: trauma powypadkowa i ostrzegła, że takie sny będą mi się jeszcze nie raz powtarzały, ale przyjdzie czas, że znikną. Ale nie na zawsze. Takie przeżycia zmieniają psychikę ludzką diametralnie na całe życie.

– Jestem kaleką – powiedziałem ze smutkiem. Nic już dobrego ze mnie nie będzie.

– Proszę tak nawet nie myśleć – przerwała gwałtownie moje żale. Będzie dobrze – dodała, gładząc mnie po plecach.

– Chyba że z pomocą pewnej uroczej pielęgniarki – wypaliłem zdesperowany.

I ciągnąłem dalej – Chciałbym, żeby było ze mną dobrze. Mam dla kogo żyć. Czy mogę mieć nadzieję na spotkanie wtedy, kiedy już będę poskładany do kupy i wypuścicie mnie do cywila?

– Nadzieja jest zawsze, nadzieja umiera ostatnia – pocieszyła mnie całkiem filozoficznie i zaczęła się oddalać. Uszczypnąłem się w udo chcąc mieć dowód, że chociaż ona była i jest rzeczywista, że nie była kolejną zjawą senną. Aż syknąłem z bólu, a to oznaczało – że to ona rzeczywista, że była tu.

Rozdział 9

Trauma

Następnego nudnego dnia zdałem sobie sprawę z zagrożenia. Przeżycie katastrofy to rzeczywiście coś w rodzaju wyczynu, może niezasłużonego, za to na pewno stanowi o szczęściu człowieka, nawet jeśli, a z pewnością tak właśnie się stało, kwestia mojego uratowania się była wyłącznie dziełem przypadku. Chyba że… no właśnie. Tutaj wchodzi się na teren metafizyki. Wiara w Boga, przeznaczenie. Kosmos, dla mnie w każdym razie rzeczy nie do ogarnięcia, a śmiem przypuszczać, że dla wielu innych ludzi także.

Jednakże wizja borykania się ze skutkami psychicznymi wynikającymi z tego wydarzenia sprowokowały niewesołe refleksje. Skutkiem tego była ciekawość, jak to wszystko wygląda od strony fachowej.

Pozbierałem się jakoś do kupy i powędrowałem do recepcji. Dowiedziałem się, gdzie jest ulokowana szpitalna biblioteka i okazało się, że w innym, odległym skrzydle szpitala. Urocza recepcjonistka pomogła mi w prosty sposób zamawiając mi wprost do mojego pokoju odpowiednią literaturę.

Nie minęła godzina, jak miałem już w rękach kilka książeczek wydanych przez ministerstwo zdrowia na temat, który mnie najbardziej ostatnio zajmował, mianowicie: co to jest trauma powypadkowa. Wybrałem najcieńszą.

W psychologii wysunięto teorie, zgodnie z którymi reakcje na sytuacje ekstremalne występują w określonych fazach, gdyż ofiary doświadczają wstrząsu, odczuwają intensywne emocje i usiłują zreorganizować swoje życie. Wyróżnia się pięć stadiów, przez które przechodzą ludzie doświadczeni traumą zdarzeń katastrofalnych:

– odrętwienie psychiczne – szok i dezorientacja bezpośrednio po zdarzeniu. Ludzie przez pewien czas (od paru chwil do kilku dni) nie mogą pojąć, co się stało; automatyczne działanie – ofiary mają małą świadomość własnych doświadczeń, a później słabo pamiętają to, co się wydarzyło. Sytuację w tej fazie pogarsza brak przygotowania, co opóźnia ratunek i może kosztować życie;

– wspólny wysiłek – ludzie mobilizują swoje zasoby oraz środki i współdziałają ze sobą, dumni ze swych dokonań, lecz także zmęczeni i świadomi tego, że zużywają cenne rezerwy energii. Bez lepszego planowania, wiele osób, które przeżyły, traci nadzieję i inicjatywę, by przebudować swoje życie;

– rozczarowanie i poczucie opuszczenia – ofiary, wyczerpawszy swoją energię, rozumieją i odczuwają skutki tragedii. Zainteresowanie społeczeństwa i mediów zanika, a osoby, które przeżyły, czują się opuszczone, mimo że stan krytyczny trwa nadal; – proces dochodzenia do siebie – końcowe stadium trwa najdłużej. Osoby, które przeżyły, przystosowują się do zmian spowodowanych katastrofą. Tkanka społeczna zmienia się, ulega zmianie środowisko naturalne. Ludzie domagają się informacji o tym, jak mogło dojść do zdarzeń katastrofalnych, co odzwierciedla podstawową potrzebę, by wiedzieć “Dlaczego?” i znaleźć sens w poniesionej stracie.

Trauma jest wszechobecna w mediach. Programy informacyjne rozszerzają doświadczanie katastrofy tak, że wszyscy widzowie mogą ją przeżywać. Terapeuci jednak zwracają uwagę, że wtórne doświadczenie traumy może stanowić poważny stres, np. dla ratowników i pomocników medycznych, którzy tylko słuchają lub oglądają traumatyczne przeżycia innych w mediach.

W psychologii mówi się o tzw. traumatyzacji zastępczej, czyli silnym stresie spowodowanym tym, że dana osoba jest wystawiona na działanie podawanych przez innych opisów traumatycznych zdarzeń i ulega ich silnym wpływom.

Niezależnie od tego, czy to katastrofy lotnicze, czy rozruchy w dalekim kraju, czy klęski żywiołowe, liczy się czas trwania ekspozycji. Przeżywając wciąż od nowa katastrofy, osoby oglądające dużo relacji medialnych mogą angażować się w cierpienie ofiar i w rezultacie doświadczać wyraźnego stresu.

Osoby, które miały ciężkie przeżycia, mogą doświadczać po pewnym czasie zespołu symptomów stresowych, które potrafią występować przez miesiące, a nawet lata po doznanym urazie.

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 wyróżniono jednostkę chorobową o nazwie “zespół stresu pourazowego” (ang. post-traumatic stress disorder, PTSD). PTSD to rodzaj zaburzenia lękowego, zaliczanego do kategorii reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych. Jest to opóźniona lub przedłużona reakcja na wydarzenie czy sytuację stresową o wyjątkowo zagrażającym lub katastroficznym charakterze, która mogłaby wywołać ciężkie przeżycia u nieomal każdego.

Próbowałem dopasować moje osobiste doświadczenia do tych popularnonaukowych wynurzeń i doszedłem do wniosku, który wywołał jeśli nawet nie przerażenie, to w każdym razie zaniepokojenie.

Dokonałem czegoś w rodzaju samoanalizy i mocno zdziwiony stwierdziłem, że owszem, część tych teorii pasuje do mnie, lecz nie we wszystkich punktach. Znalazłem siebie jako człowieka wręcz uradowanego faktem ocalenia, wciąż pozostającego w euforii, beztroskiego.

I gdyby nie odczuwalne, przeszkadzające w życiu i bardzo bolesne następstwa urazów fizycznych, wydawało mi się, że śmiało mógłbym z marszu powrócić do normalnego życia. Tylko czy moje życie przed wypadkiem było normalne?

Nie powiem, że ta lektura mnie niczego nie nauczyła. Wielu ze znaków, objawów, zachowań i innych faktów udokumentowanych przez autorów broszury, doświadczałem codziennie na własnej skórze.

– Przeżywanie urazu na nowo w natrętnych wspomnieniach (“reminiscencje” albo tzw. flashbacki – krótkie, niezwykle intensywne emocjonalnie przeżycie sytuacji traumatycznej, podczas którego osoba doświadcza dokładnie takiego samego napięcia emocjonalnego, jak w chwili traumy; pojawia się lęk, strach, poczucie zagrożenia, panika, bezradność, złość, smutek, a wizje są bardzo realne); koszmary senne dotyczące sytuacji traumatycznej, prowadzące często do bezsenności i zaburzeń snu; uporczywe uczucie “odrętwienia” i otępienia uczuciowego; odizolowanie się od innych ludzi i brak reakcji na otoczenie; anhedonia – niezdolność do odczuwania przyjemności; unikanie działań i sytuacji, które mogłyby przypominać przeżyty uraz; ostre wybuchy paniki, strachu, agresji, złości wyzwalane przez bodźce przypominające uraz; wzmożony odruch orientacyjny i nadmierna czujność; stan nadmiernego pobudzenia układu autonomicznego (podwyższony poziom adrenaliny) permanentne napięcie lękowe i depresja; zaburzenia nastroju, niestabilność emocjonalna, myśli samobójcze; dysforia (drażliwość), łatwa męczliwość, astenia, regres do wcześniejszych okresów rozwojowych; zaburzenia koncentracji i pamięci; nadużywanie alkoholu i leków. Z jednego byłem dumny nad wyraz. Z cała pewnością nie dopadła mnie anhedonia.

Rozdział 8.

Moja anhedonia

Minął miesiąc. Długi miesiąc przebywania w izolacji, kiedy za jedyną rozrywką mogłem od biedy uznać nieliczne, nieregularne w częstotliwość pojawianie się i znikanie mojej Julii – pielęgniarki dyplomowanej. Odwiedzała mnie, a ja zastanawiałem się po co, skoro nie była zatrudniona na oddziale urologii i ze swojego biura położonego we wschodniej części szpitala miała spory kawałek przedzierania się zawiłymi korytarzami do mojego pokoiku położonego w części zachodniej. Miła i taktowna, zamieniała ze mną ledwie kilka zdawkowych zdań, pytała o zdrowie ale i zahaczała o moje życie przed wypadkiem.

ciąg dalszy nastąpi