Martwy byk (11)

Podaliśmy sobie dłonie. Jej była ciepła, o długich zwinnych palcach, które kiedy oplotły na maleńką chwilę moją bezradną, zimną dłoń, jakby chciały ją ogrzać i oswoić, przytrzymały dłużej niżby wypadało, a kiedy się z niej wyślizgiwały, mógłbym przysiąc, że celowo przesunęła tymi długimi palcami po jej wnętrzu, muskając je, co odczułem jak pieszczotę. Spojrzałem prosto w jej oczy, a wtedy ona zatrzepotała długimi rzęsami, uśmiechając się jak dziewczynka, która właśnie popełniła mało istotną psotę. Kiedy szła przede mną do windy ciągnąc po ziemi mój sfatygowany plecak, którym mimo moich słabych protestów zawładnęła jak swoim, mogłem z przyjemnością podziwiać jej zgrabną jak u laleczki sylwetkę, poruszającą się z naturalną prostotą okraszoną ledwie uchwytną nonszalancją, z wdziękiem zawodowej modelki.

Winda była taka sama jak na amerykańskich filmach. Wyglądała jak klatka na niedźwiedzie. Stanęliśmy po obu stronach tego chybotliwego i trzeszczącego wynalazku, na przeciwko siebie. Ona ciągle z tym swoim zachęcającym uśmiechem, ja – z wzrokiem wbitym w sufit, onieśmielony nagle, zapomniawszy przysłowiowego języka w gębie.

Ożywiłem się dopiero wtedy, gdy winda dotarła do szóstego piętra. Korytarz, na który się wydostaliśmy był pomalowany na ładny, stonowany róż, a jego wykładzina była ciemnozielona. Monika objaśniła, że na tym piętrze znajdują się dwa duże apartamenty, których ona jest właścicielką. Jej mieszkanie znajduje się po lewej, wschodniej stronie, zaś moje po przeciwnej, Oddziela je ściana.

– Na pewno się panu tutaj spodoba. Apartament jest duży i… zawiesiła głos… trochę niezwykły. Zresztą sam pan zobaczy. Proszę, oto klucze.

Wręczyła mi pęk kluczy i objaśniła który służy do którego zamka. Najważniejszy to ten od wejścia do budynku, drugi od drzwi wejściowych do apartamentu, a trzeci – od patio.

– Mamy tutaj takie fajne rozwiązanie – tłumaczyła z uśmiechem. Nasze patia odgrodzone są płotkiem, ale mamy też coś, co nas, oops! – przepraszam – nasze apartamenty – łączy. Jest to basen, na który każdy może wyjść ze swojego patio. Posadziłam tam dużo kwiatów, na patio i nad basenem, stworzyłam taki raj na rooftopie. Przyjemnie panu będzie

Po tych słowach się oddaliła.

Apartament był rzeczywiście duży, dla mnie aż za duży. Wielki living room ciągnął się w kształcie litery L, której mniejsza część przystosowana była na jadalnię. Kuchnia, równie duża, była urządzona ze smakiem w nowe meble kuchenne, a na jej środku królowała tak zwana wyspa. Posiadała również bar, rozciągający się na jej całej długości, podparty prostymi, drewnianymi stołkami. Co mnie zaskoczyło, bar był dosyć obficie zaopatrzony. Na wszystkich podłogach oprócz kuchni położono grubą wykładzinę koloru niebieskiego bez żadnego wzoru. Trzy wielkie fotele otaczały średniej wielkości solidny stół, a obok była obszerna kanapa z kolorową narzutą. Na krótszej ścianie pysznił się duży marmurowy kominek z prawdziwym kominem ginącym w suficie. Do opisu pozostała jeszcze sypialnia i łazienka. Sypialnia duża jak plac Waszyngtona, wszystko w białym kolorze, co jeszcze ją pozornie powiększało.

Wielkie łóżko king size na samym środku, biblioteka na całą ścianę zapełniona tomami, drugą ścianę pokrywały od dołu do góry obrazy, rysunki i dywaniki, chyba gobeliny. Na razie nie zastanawiałem się nad ich walorami artystycznymi, chociaż cała kompozycja przedstawiała się imponująco, była dobrze dobrana choćby kolorystycznie, co świadczyło o dobrym wyczuciu plastycznym właścicielki. Za łóżkiem było dosyć miejsca na wykwintną komodę i narożną szafę. Ostatnia ściana to nie była żadna ściana, tylko wielkie okno zasłonięte ciężkimi czerwonymi kotarami.

– To nie dla mnie – pomyślałem w popłochu rzucając się w jeden z przepaścistych foteli.

Pewnie, że apartament był nadzwyczaj wygodny, przestrzenny i okazały. Ale ja z tego całego zamieszania związanego z opuszczeniem szpitala zapomniałem uzgodnić cenę. I to mnie bolało. Czy będzie mnie na to stać? Ale zaraz przypomniałem sobie depozyt w banku, grożące mi odszkodowanie za wypadek i moje kanadyjskie dochody oraz oszczędności. Rozparłem się w fotelu, przeciągnąłem się do bólu aż zatrzeszczały kości i pomyślałem: – Kurwa mać… żyję. A mogłem nie. Ogarnęła mnie duma, raczej z tych nieuzasadnionych. Zgubna, jak każda tego rodzaju duma, co jak wiadomo wiąże się z uśpieniem czujności i wrażliwości, poza tym jest uczuciem płytkim i nieładnym. Po jakże niedługim czasie, kiedy już prawie zapomniałem o wydarzeniach towarzyszących zamachowi na WTC i moim w nich udziale, naraz wszystko wróciło. Cały ból i cierpienie. Zrobiło mi się niedobrze. Pobiegłem do łazienki i zwymiotowałem co się dało, a potem zażyłem jeden ze środków uspokajających przepisanych przez doktora Silbersteina jeszcze w szpitalu.

Obudziłem się w fotelu. Nawet mnie nic nie bolało. Albo fotel był bardzo wygodny, albo też ja byłem już zdrowy. Wstałem, przeciągnąłem się, padłem na podłogę i bez zastanowienia wykonałem dwadzieścia pompek, oczekując przez cały czas tego podciągania się i opuszczania jakiegoś niespodziewanego ataku bólu gdziekolwiek. Wstałem, podreptałem w miejscu – i nic. Nie mogłem uwierzyć. Złamana noga zrosła się prawidłowo, guz na głowie zniknął, choć nie do końca (miałem trochę większą głowę niż zazwyczaj, lecz ta narośl mnie nie bolała), ból i zadrapania na klatce piersiowej zniknęły (okazało się, że miałem pęknięte wzdłużnie dwa żebra), a po najgorszym świństwie, jakie mnie spotkało, mam na myśli nadzianie się na jakiś ostry drut w części krzyżowo-lędźwiowej, pozostał ledwie wyczuwalny dołek, taka dziura, w której mogłem zmieścić czubek palca wskazującego.

Grzebałem właśnie w tym dołku, kiedy przypomniałem sobie wszystko, a to za sprawą jednych z ostatnich słów Julii: “Przecież znam rewelacje na temat twojego cudownego ozdrowienia”.

Tak. Dalej w to nie mogłem uwierzyć. Nie tylko ja. Po zakończeniu wszystkich trudnych, bardzo dla mnie uciążliwych i wręcz nieprzyjemnych oraz bolesnych badań, konsylium lekarskie z doktorem Silbersteinem na czele ogłosiło cud. Oczywiście, że żartuję, ale jak inaczej można nazwać remisję raka z mojego gruczołu prostaty? A raczej z jej niemałego fragmentu, połowy właściwie, gdyż wspomniany gruczoł jest wyraźnie przedzielony na dwa płaty. W tak zwanym lewym płacie ulokował się mój wróg, którego ścigałem z Kanady przez Polskę do USA. A więc wydarzyła się niesłychana historia! Po inwazji drutu zbrojeniowego, który przebił moje ciało prawie na wylot, nie zabijając mnie po drodze (to dopiero cud) za to dokonując przypadkowo bezbłędnie operacji zwanej w języku medycznym radical prostatectomy, byłem kompletnie zdrowy?!

I to był ten cud, w który nie mogli uwierzyć ani lekarze, ani sam najważniejszy doktor, ani w końcu ja sam. Powtórzone badania krwi i biopsja potwierdziły diagnozę, że chory na raka ozdrowiał. A on sam, ten chory? No cóż, był już przecież przygotowany na operację, już prawie pogodzony z jej konsekwencjami, już opłakał swoją ewentualną utratę potencji.

Jakby tego było zbyt mało jeszcze, nie spłonął, chociaż mógł jak wielu innych w walącej się wieży WTC. I ten jego rak prostaty byłby wtedy tak zwanym wulgarnie mówiąc przysłowiowym gównem podług wieczności.

Lekarze kręcili głowami. Dlatego właśnie nie wyruszyłem do mojej rodzinnej Kanady. Żeby w stu procentach potwierdzić tę cudowną diagnozę, w którą nikt łącznie ze mną jeszcze tak do końca nie wierzył, bo przecież cudów (ponoć) nie ma, poproszono mnie o pozostanie w Nowym Jorku. Czekała mnie następna seria badań i obserwacji. Jak to mówią w pewnych (niemedycznych) kręgach: z wolnej stopy.

Było wczesne popołudnie. Wszedłem do dużej, prostej, lecz ładnie urządzonej łazienki. Wszystko na biało, nawet ręczniki. Dostrzegłem dwa komplety białych marmurowych schodków. Jedne prowadziły do wbudowanej w podłogę wanny, drugie pięcioma stopniami wiodły do drzwi zasłoniętych czerwoną kotarą. Zaciekawiony odsunąłem ją i bez trudu otworzyłem te drzwi. O dziwo, znalazłem się na niewielkim tarasie, o którym wspomniała gospodyni, zapominając chyba dodać, że można nań wyjść także z łazienki. Ogarnąłem wzrokiem otoczenie. Za tarasem przez całą szerokość budynku ciągnął się wąski basen przykryty konstrukcją ze szkła i aluminium. Byłem prawdę mówiąc w lekkim szoku kiedy na dodatek okazało się, że dom, w którym miałem zamieszkać nie był wprawdzie wieżowcem (o czym wiedziałem od Julii), ale od tej strony z jego dachu roztaczał się przepiękny widok na stary park, a nie, jak się spodziewałem, na stare wieżowce Nowego Jorku. Wróciłem do łazienki i właśnie zacząłem przygotowywać sobie kąpiel, kiedy usłyszałem natarczywy dzwonek. Wyskoczyłem z wanny, owinąłem się dużym ręcznikiem i taki ociekający wodą rozpocząłem poszukiwania źródła hałasu. Nie był to dzwonek do drzwi, takiego w ogóle nie było, lecz alarm telefonu. Odnalazłem aparat o archaicznym wyglądzie i chwyciłem za słuchawkę. Odezwał się ujmujący głos Julii. Widocznie się gdzieś bardzo spieszyła, gdyż to, co miało być rozmową, było tylko jednostronnym strumieniem pytań oraz informacji:

– Jak ci się podoba gniazdko? No, nie mówiłam? A gospodyni? – Prawda, że ładna z niej kobieta? I bardzo dyskretna przy tym… nie miałeś czasu się przekonać? – Nie szkodzi, poznasz ją lepiej, to z całą pewnością potwierdzisz moje zdanie. – Czy ty masz jakiś telefon komórkowy? Nie masz? – To będziesz miał… wpadnę dzisiaj około dziewiątej to ci parę rzeczy przyniosę… zaglądałeś do lodówki? – Masz tam wszystko czego może potrzebować głodny mężczyzna, no, powiedzmy na dwa dni… Ciao, do zobaczenia…

Nawet nie dała mi dojść do głosu. Zrezygnowany wróciłem do łazienki, częściowo zły, że się dałem wrobić w wizytę, z drugiej strony czując lekkie podniecenie przeczuciem niewiadomej, co też mogła przynieść wizyta pięknej kobiety, która przez kilka tygodni stanowiła jakby okrasę i – jednak muszę to stwierdzić – jedyny sens mojego nudnego pobytu w szpitalu.

Wykąpany, posiliwszy się gotową kanapką z jajkiem i tuńczykiem, jakich znalazłem kilka w lodówce zawiniętych w srebrzystą folię, popijałem kawę rozwalony na tarasowym leżaku, spoglądając w bezchmurne niebo. Kawa była doskonała. Własnoręcznie zaparzyłem ją, używając wielkiego czarnego ekspresu, ale nie było to takie proste jak się wydaje. Zanim osiągnąłem oczekiwany efekt byłem zmuszony do odczytania dosyć zawiłej instrukcji obsługi.

Zastanawiałem się właśnie nad faktem, że w tym mieszkaniu wszystko było. Tak, niczego po prostu w nim nie brakowało. Tylko wejść i zamieszkać, tak jak w moim przypadku. Mieszkanie oczekiwało na lokatora proponując mu wszelkie możliwe wygody na może nie wygórowanym, ale zdecydowanie wysokim poziomie. Czy to miało stanowić dla mnie powód do zmartwienia?

Nie, bynajmniej. Czułem się tutaj dobrze, całe otoczenie emanowało spokojem, tak bardzo potrzebnym mi po moich dramatycznych przejściach.

Nie pamiętam, co było pierwsze. Gwałtowne chlupnięcie, czy bryzgi wody skrapiające moją twarz. A zaraz potem ten widok.

Była to roześmiana twarz szczerząca białe, małe ząbki, pojawiająca się i znikająca na przemian w przerwach pomiędzy wyrzutami ramion w klasycznym kraulu. Stanęła na chwilę, a widząc moją zdziwiona minę, “podeptała” wodę, pomachała szybko dłonią i zaraz zniknęła pod jej lustrem, by odpłynąć, tym razem żabką w dalszą część basenu, który był rzeczywiście dosyć długi. Po dłuższej chwili znowu ją zobaczyłem. A właściwie najpierw usłyszałem:

– Czy mógłbyś coś dla mnie zrobić? – była tuż przy niebieskiej plastikowej ramie basenu na wysokości mojego leżaka. Piękna jak rusałka albo jak syrena, diabli wiedzą czy to nie to samo, nieważne. Najwyraźniej ubawiona moim zaskoczeniem prezentowała się ślicznie. Sterczący biust i dziewczęca twarz, precyzyjnie wyrysowana “łysa” głowa oblepiona szczelnie mokrymi włosami – a więc sama twarz, jakże urocza . Czy miałem śmiać się, czy płakać?

– Wszystko, co tylko zechcesz – wpadłem w jej żartobliwy ton.

– Aż tyle nie chcę, ale dobrze wiedzieć, kiedyś może skorzystam – hi, hi, hi…. chcę tylko, żebyś podskoczył do swojej łazienki i rzucił mi ręcznik. Dasz radę? – zapytała niewinnym głosikiem, wcale nie zasłaniając nagości, w ogóle jakby nie wiedziała, że jest naga, nic się ową nagością nie krępując.

Rzeczywiście podskoczyłem, może zbyt szybko i zbyt nerwowo, w każdym razie na tyle dziarsko, że poczułem ból w ledwie ozdrowiałej nodze. Nie dając tego poznać po sobie, już bardziej dostojnym krokiem poszedłem do łazienki po identyczny jakim sam byłem obwiązany ręcznik. Po drodze błysnąłem intelektem – a może zmarzła w tej październikowej wodzie (chociaż dni były jeszcze nadzwyczaj ciepłe) – i wlałem pełny kubek kawy z czajnika, który jeszcze nie zdążył się wychłodzić.

ciąg dalszy nastąpi