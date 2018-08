Jak przed laty wypoczywały polskie gwiazdy?

Każdego ranka w szlafroku i z pekińczykiem pod pachą Kalina Jędrusik udawała się do jedynego sklepu spożywczego w Chałupach i kupowała radzieckiego szampana. O życiu prywatnym słynnych polskich artystów, nie tylko latem, wie wszystko Zuzanna Łapicka.

Zuzanna Łapicka, jako córka Andrzeja Łapickiego i była żona Daniela Olbrychskiego, a także była wieloletnia szefowa działu rozrywki w TVP, z życia wyższych sfer mogłaby napisać doktorat. Swoje bogate wspomnienia postanowiła wreszcie spisać. Jej książka “Dodaj do znajomych” jest skrzącą się od anegdot kroniką towarzyską, w której odnajdziemy portrety kilkudziesięciu intrygujących postaci, m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego czy Krystyny Jandy.

PAP Life: Gdzie w okresie Polski Ludowej wypoczywała elita artystyczna?

Zuzanna Łapicka: W lecie to były Chałupy, w zimie jeździło się do domów pracy twórczej w Zakopanem. Na Wielkanocdo Kazimierza Dolnego do Domu Architekta albo Dziennikarza. To były takie punkty, gdzie zbierało się całe towarzystwo.

Najwięcej miejsca poświęciła pani Chałupom. Jakie mieliście tam warunki?

– To nie były te Chałupy spod znaku “Chałupy welcome to” i raju surferów, ale skromna wioska rybacka. W naszych pokojach były miednica i wiadro, a obok budynku stała sławojka, czyli wychodek. Nie było kanalizacji. Moja mama zaczajała się i robiła portrety znanych osób, które opuszczają ten przybytek. Była pierwszą na świecie mamarazzi (śmiech). Jedno z takich zdjęć, przedstawiające wybitnego grafika, Henryka Tomaszewskiego, dałam do książki.

A czy śledzili was prawdziwi paparazzi?

– Na szczęście nie było żadnych fotoreporterów ani mediów plotkarskich. Nie wiem, czy moja mama byłaby tak tolerancyjna, gdyby codziennie czytała na portalach o romansach ojca. Plusem komuny było to, że panowała wtedy dyskrecja. W takich magazynach jak “Film” lub “Ekran” pisało się prawie wyłącznie o pracy, bardzo rzadko o życiu prywatnym. Dopiero teraz dowiaduję się, że całe tabuny kobiet pociągami przyjeżdżały z Jastarni czy Kuźni, żeby nas podglądać w Chałupach. Kochały się w ojcu i przypatrywały mu się, jak idzie na plażę.

Czy w Chałupach swoimi śmiałymi obyczajami wprawiliście miejscowych w zakłopotanie?

– Szczególnie udawało się to Kalinie Jędrusik. Każdego ranka w szlafroku i z pekińczykiem pod pachą udawała się do jedynego sklepu spożywczego w Chałupach i kupowała radzieckiego szampana. Była obsługiwana bez kolejki, bo tłumaczyła zdumionym Kaszubkom, że się w nim kąpie.

Dzisiaj modne są gry planszowe. A pani bliscy, jakie mieli zabawy towarzyskie?

– Były gry słowne. Pamiętam, jak bardzo długo szukano rymu do słowa Bałtyk. W końcu ojciec rzucił: “Gdybym się ciebie nie bał, ty k…” (śmiech). Organizowano też gry zręcznościowe. Pamiętam, że ojciec założył się z Wiesławem Gołasem, kto dłużej wytrzyma stojąc na jednej nodze.

Z kim pani teraz wyjeżdża na wakacje?

– Teraz najczęściej z Magdą Umer, z Krysią Jandą. Z Magdą jeździłam już wcześniej, Krysia zaczęła z nami częściej wyjeżdżać po śmierci ukochanego męża Edwarda. W Toskanii, do której lubimy wracać, nikt nas nie zna i to wielka zaleta. Tam to my bezkarnie obserwujemy innych. Chociaż Krysia nie potrzebuje dużo snu – śpi po trzy-cztery godziny, doceniam, że podczas wspólnych wakacji, rano chodzi na paluszkach, żeby mnie nie budzić.