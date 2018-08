Działo się – 15 sierpnia

Karol Wielki pasuje Rolanda na rycerza

778 – W bitwie w wąwozie Roncevaux z góralami baskijskimi zginął dowódca wojsk frankijskich hrabia Roland. Roland jest głównym bohaterem Pieśni o Rolandzie (to najstarszy i najbardziej znany francuski epos rycerski, należący do tzw. chansons de geste, pieśni o bohaterskich czynach).Należał do grona dwunastu parów Francji, a także był dalszym siostrzeńcem Karola Wielkiego.

1534 – Ignacy Loyola założył Towarzystwo Jezusowe, czyli Jezuitów, męski papieski zakon apostolski. Cechą charakterystyczną jego charyzmatu jest dyspozycyjność do służenia papieżowi we wszelkich możliwych dziedzinach, a zwłaszcza w zadaniach najtrudniejszych; w związku z tym nie ma ściśle ustalonego zakresu działania, gdyż wyznaczają go znaki czasu. Było i jest najpotężniejszym oraz najbardziej liberalnym zgromadzeniem zakonnym. Papież Klemens XIV zniósł oficjalnie formalnie Towarzystwo Jezusowe we wszystkich krajach w roku 1773. 7 sierpnia 1814 papież Pius VII formalnie przywrócił zakon do istnienia w całym katolickim świecie. Pełny renesans zakonu nastąpił dopiero po II wojnie światowej, a szczególnie po Soborze Watykańskim II. Jezuitów jest obecnie ok. 19 tysięcy w 114 krajach. Jezuitą jest papież Franciszek.

1914 – Otwarto Kanał Panamski, sztuczny kanał wodny długości ponad 80 km (12 śluz) zbudowany w latach 1904–1914, a oficjalnie otwarty w roku 1920, położony w Panamie, na Przesmyku Panamskim, łączący wody Oceanu Atlantyckiego przez Morze Karaibski) z wodami Oceanu Spokojnego. Jest on jedną z najważniejszych dróg wodnych świata, która wydatnie skróciła trasę, jaką musiały pokonywać wcześniej statki. Podczas budowy Kanału Panamskiego zmarło około 25 tys. robotników a około 20 tys. z nich zaraziło się malarią lub żółtą febrą.