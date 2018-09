Do dzisiaj czas na odnowienie NAFTA

W czwartek trwały intensywne negocjacje zmierzające do osiągnięcia porozumienia pozwalającego na zmodyfikowanie Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA).

Minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland odbyła z odpowiedzialnym za politykę handlu zagranicznego przedstawicielem handlowym USA Robertem Lighthizerem trzy spotkania w tej sprawie w czwartek, a negocjacje przeciągnęły się do godzin nocnych.

Prezydent Donald Trump ocenił w środę, że przedstawiciele USA i Kanady negocjujący zmodyfikowanie Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA) prawdopodobnie dojdą do zgody do piątku, który wyznaczył jako ostateczny termin.

“Oni (Kanadyjczycy) chcą uczestniczyć w porozumieniu, daliśmy im czas do piątku i uważam, że prawdopodobnie zmierzamy ku temu. Zobaczymy, co będzie” powiedział Trump dziennikarzom przed Białym Domem. Stronami NAFTA są USA, Kanada i Meksyk. Trump jest zdecydowanym krytykiem tego zawartego 24 lata temu układu twierdząc, iż przyniósł on “katastrofę” rynkowi pracy w USA. W poniedziałek poinformował o zawarciu z Meksykiem “wspaniałego dla obu stron” wstępnego porozumienia, umożliwiającego zreformowanie zasad handlu między obu państwami. USA muszą teraz wynegocjować z będącą ich drugim największym partnerem handlowym Kanadą jej zgodę na nowe warunki wymiany dóbr i usług.

Prezydent USA zagroził, że jeśli do piątku wszystkie trzy państwa nie dojdą do zgody w sprawie zreformowania NAFTA, może poprzestać na umowie z Meksykiem, nakładając jednocześnie cła na import z Kanady. Freeland przerwała swą podróż po Europie w celu udania się we wtorek do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie handlu. Pierwotnie miała złożyć tego dnia wizytę na Ukrainie.

W poniedziałek USA i Meksyk osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zastąpienia NAFTA nową bilateralną umową handlową. Jednak do sfinalizowania jakiegokolwiek nowego porozumienia USA muszą wynegocjować z będącą trzecim sygnatariuszem NAFTA Kanadą jej zgodę na nowe warunki wymiany dóbr i usług. Nie jest jasne, czy bez Kanady, drugiego największego partnera handlowego USA, jakiekolwiek nowe porozumienie z Meksykiem byłoby w ogóle możliwe.

Meksyk zgodził się na podniesienie z obecnych 62,5 do 75 proc. dolnej granicy udziału produkcyjnego strefy wolnego handlu w samochodach zwolnionych z cła. Towarzyszyć ma temu wymóg, by 45 proc., a nie jak dotąd 40 proc. wartości takich pojazdów było wytwarzane przez robotników zarabiających co najmniej 16 dolarów za godzinę.

Ustępstwa Meksyku “będą ważne dla pracowników w Kanadzie i USA” powiedziała Freeland dziennikarzom po wtorkowym spotkaniu z przedstawicielem USA ds. handlu Robertem Lighthizerem.

W reakcji na ogłoszenie porozumienia między USA a Meksykiem rzecznik Freeland Adam Austen mówił w poniedziałek, że Kanada podpisze nowy układ NAFTA “tylko wtedy, gdy będzie dobry dla Kanady i dobry dla klasy średniej”. “Podpis Kanady będzie niezbędny” dodał.