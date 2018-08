Szanowny Czytelniku,

większość osób w starszym wieku boi się upadku i złamania biodra, czyli – używając języka medycznego – szyjki kości udowej.

W rzeczywistości wypadek ten dość często zapowiada… śmierć:

• Blisko jedna czwarta (23,5%) osób w wieku ponad 55 lat umiera w ciągu roku po złamaniu szyjki kości udowej.

• W wieku powyżej 75 lat aż 64% osób umrze w ciągu roku po złamaniu (według francuskiego badania przeprowadzonego przez DREES).

Bardzo słabo znany fakt związany ze złamaniem szyjki kości udowej Medycyna wychodzi z założenia, że to upadek jest przyczyną złamania szyjki kości udowej. Aby walczyć z tym problemem, osoby starsze zachęca się do chodzenia z laską lub chodzikiem i do przearanżowania mieszkania, by uniknąć zagrożenia upadkiem.

Oznacza to, że medycyna myli przyczynę i skutek, ponieważ problem niekoniecznie związany jest z utratą równowagi. Bywa, że najpierw pęka szyjka kości udowej, conastępnie wywołuje upadek.

Kości tracą wytrzymałość na skutek złych przyzwyczajeń, niewłaściwych zaleceń lekarskich i niektórych źle dobranych leków. Stają się porowate (osteoporoza), a następnie tak kruche, że mogą ulec złamaniu pod wpływem zwykłego nacisku. Słyszałeś na pewno o przypadkach, gdy ktoś złamał nadgarstek, choć nie uległ żadnemu wypadkowi…

Tak samo dzieje się w przypadku szyjki kości udowej. Idziesz sobie zwyczajnie, a nagle, tylko pod naciskiem Twojej własnej wagi, szyjka kości udowej ulega złamaniu. Jasne jest, że wówczas się przewracasz. W badaniu RTG zostanie stwierdzone, że szyjka kości udowej jest złamana. Prawdopodobnie lekarz sam wpadnie na pomysł, że złamanie jest wynikiem upadku. Tymczasem nie zawsze ma on miejsce.

Biodro to bardzo skomplikowany staw, bardzo obciążający szyjkę kości udowej, nawet w normalnej pozycji stojącej. Dlatego tak trudne było, i przez wiele lat tak kosztowne, stworzenie protezy biodra.

Spojrzeć dalej niż na czubek własnego nosa

Czyli sposoby zapobiegania upadkom mogą w efekcie przynieść więcej szkody niż pożytku. Z obawy przed upadkiem wiele osób będzie unikało schodów, chodzenia w trudnym terenie czy biegania… I w ten właśnie sposób przyspieszają ryzyko złamania!

Kości są jak mięśnie. Trzeba ich używać, żeby się wzmacniały. Jeśli nie zmusisz ich do wysiłku, zaczną słabnąć i kruszeć. Godziny spędzane na kanapie przed telewizorem czy jazda samochodem zamiast spaceru to najlepszy sposób, by… złamać sobie szyjkę kości udowej!

Stop lekom przeciw osteoporozie (bisfosfoniany, wapń)

Zauważ, że jeszcze jednym sposobem na zaostrzenie problemu jest stosowanie leków przeciw osteoporozie (bisfosfonianów). Leki te zmuszają minerały, szczególnie fosfor, do osadzania się na kościach, by je utwardzić. Na pierwszy rzut oka wydaje się to logiczne. Tylko że nasze kości nie muszą być twarde, by być wytrzymałe. Wręcz przeciwnie – muszą być także elastyczne, by móc amortyzować wstrząsy. Bisfosfoniany podwyższają gęstość kości, ale zmniejszają wytrzymałość mięśni i zwiększają zagrożenie złamania (3)…

Z tego samego powodu nie warto stosować suplementacji wapnia – przynoszą one więcej szkody niż pożytku. Suplementy wapnia zakłócają działanie tarczycy, a także podwyższają zagrożenie wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, demencji, kamieni nerkowych i raka prostaty.

Wywołują zwapnienie tętnic (miażdżycę), które leży u źródła zawałów serca, udarów mózgu i nadciśnienia. Co możesz zrobić dla swoich kości (przeciwdziałając złamaniu biodra)? Aby uniknąć złamania szyjki kości udowej (biodra), stosuj witaminę C (250 mg, dwa razy dziennie), która wspomaga syntezę kolagenu – białka budującego elastyczny szkielet Twoich kości i gwarantuje im odporność na wstrząsy.

Dostarczaj sobie składników mineralnych (takich jak magnez, wapń, potas) dzięki diecie bogatej w warzywa i owoce. Stosuj suplementację witaminy D3 i K2. Witamina D3 wspomaga wchłanianie wapnia z żywności; natomiast witamina K2 uniemożliwia przyklejanie się tego wapnia do tętnic i prowadzi je do kości.

Zmuszaj kości do wysiłku, uprawiając ćwiczenia fizyczne, przy czym najlepsze z nich to takie, które wywierają lekki nacisk lub powodują wręcz (lekkie) wstrząsy na kości. W tych ćwiczeniach najlepiej sprawdza się trening siłowy.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis