Beyonce o sobie samej

Na okładce wrześniowego numeru “Vogue” znalazł się nie kto inny a Beyonce. Tym razem sesji nie towarzyszy żaden wywiad, a osobisty list wokalistki skierowany do czytelników, w którym gwiazda mówi o akceptacji ciała i istocie różnorodności.

“Po narodzinach mojego pierwszego dziecka wierzyłem w to, co społeczeństwo próbuje mi wmówić, jak powinno wyglądać moje ciało. Naciskałam na siebie, aby stracić całą pociążową wagę w ciągu trzech miesięcy. Kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, wiem, że to było szaleństwo. Po urodzeniu bliźniąt podchodzę do wielu rzeczy inaczej” – w taki sposób Beyonce rozpoczyna swój list.

Artystka mówi również o komplikacjach, które pojawiły się w trakcie drugiej, bliźniaczej, ciąży. W wyniku toksemii moje życie i życie moich dzieci było zagrożone. Przez miesiąc leżałam w łóżku. Wiele tygodni spędziliśmy na oddziale intensywnej terapii noworodków. Mój mąż był niczym strażnik, był dla mnie silnym wsparciem. Jestem dumna, że mogłam obserwować jego zmianę, jako człowiek, ojca i przyjaciela” – wspomina.

Zdradza, że czas rekonwalescencji, a później okres kilkumiesięcznych przygotowań do festiwalu Coachella i kolejnej trasy koncertowej, choć naznaczony wysiłkiem, sprawił, że z większym dystansem podeszła do swojego ciała i wyglądu.

“Myślę, że ważne jest to, aby kobiety i mężczyźni widzieli i docenili piękno swoich naturalnych ciał. Dlatego przy tej sesji zrezygnowałam z peruk i przedłużania włosów, zdecydowałam się na minimalny makijaż. Do dziś moje ramiona, uda i piersi są pełniejsze. To jest po prostu prawdziwe. Kiedy będę gotowa na to żeby mieć sześciopak na brzuchu, wejdę w tryb katorżniczej pracy dopóki nie osiągnę efektów” – przyznaje.

Artystka poruszyła również kwestię różnorodności i zróżnicowania etnicznego. W tym miejscu wspomniała o początkach swojej kariery. “Kiedy zaczynałam, 21 lat temu, powiedziano mi, że trudno mi będzie dostać się na okładki czasopism, ponieważ czarni

Artystka zauważa, że nie można ograniczać się jedynie do tego, co jest nam dobrze znane i bliskie – ludzi, którzy wychowywali się w takich samych warunkach, dzielnicach i klasach społecznych. “Ci ludzie nigdy nie będą mieli zrozumienia dla doświadczeń innych niż ich własne” – podkreśla. Dodaje, że zróżnicowanie maluje piękno tego świata, różnorodność czyni go bogatszym.