Twoja strefa komfortu

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Słowo “komfort” łączy nam się zwykle z czymś dla nas dobrym, wygodnym, nawet luksusowym. Komfortowe warunki mieszkaniowe czy warunki pracy zawodowej są dobrem pożądanym przez wszystkich. Jednakże kiedy mówi się o “strefie komfortu”, niekoniecznie odnosi się to do naszego dobrego funkcjonowania, przeciwnie – strefa komfortu skutecznie uniemożliwia niektórym osobom lepszy poziom życia czy choćby czerpanie z niego więcej niż dotychczas. Strefa komfortu to – mówiąc kolokwialnie – często “łatwizna”.

W zasadzie powiedzenie “nie chce wyjść poza swoją strefę komfortu” to grzeczniejsze powiedzenie – “idzie po (naj)mniejszej linii oporu” czy “idzie na łatwiznę.” Lepiej brzmi i lepiej też wyjaśnia to zjawisko, ponieważ rzadko kiedy chodzi tu tak naprawdę o trud i ciężar. Często to, czego ludzie doświadczają w owej “strefie komfortu,” jest trudniejsze i bardziej bolesne niż ewentualne działanie, ale mimo to nie wchodzą w nowe i nieznane. Wygląda to tak, jakby woleli raczej swoją niełatwą, ale znaną, sytuację niż zrobienie kroku w lepszą ale – niepewną. Przykładem mogą być osoby bardzo niezadowolone ze swojej pracy lub związku, a jednak trwające w nich bez jakichkolwiek prób działania… poza narzekaniem i obwinianiem innych, a czasem tłumaczeniem siebie…

Ileż to energii na to idzie! A przecież dostępny jest arsenał środków mogących polepszyć relacje w związku lub sytuację zawodową, poczynając od wprowadzenia małych zmian we własnym zachowaniu, a na wyjściu ze związku czy zwolnieniu skończywszy. I żeby to tylko o takie rzeczy chodziło. Czasem miesiącami narzeka się na bałagan czy zniszczone mieszkanie… zamiast posprzątać i lepiej je zorganizować czy zrobić remont. Pozbywanie się niepotrzebnych ubrań czy innych rzeczy z mieszkania, to kolejne wyzwanie, gdzie strefa komfortu zamyka drogę do lepszego. Podobnie może być z ćwiczeniami fizycznymi, codzienną porcją ruchu czy… zrobieniem wymaganego przez szefa raportu. Raport w końcu zrobimy, wyjdziemy ze strefy komfortu, ponieważ w przeciwnym wypadku Na PEWNO wydarzy się coś dla nas niedobrego – gdzieś pomiędzy niezadowoleniem szefa a zwolnieniem z pracy… Ale ćwiczenia, spacery czy bieganie mogą zostać pokonane przez strefę komfortu, którą może być na przykład siedzenie na kanapie przed telewizorem lub snucie się po mieszkaniu, a nawet zajęcie się innymi – znajdującymi się bliżej, “pod ręką” czynnościami. Dzieje się tak głównie dlatego, że negatywne konsekwencje takiego zachowania nie będą szybkie, a nawet mogą się WCALE nie pojawić. Łatwiej wyjść ze strefy komfortu z powodu lęku czy desperacji niż inspiracji lub nadziei na lepsze życie. Strefa komfortu zatrzymuje nas czasem w życiu, bo nie chce nam się wyjść z niej, by uczestniczyć w jakimś kursie, szkoleniu czy choćby przeczytać i przerobić jakąś książkę.

Strefa komfortu to przebywanie wśród spraw znanych lub znajomych, często powtarzanych, to stare nawyki i utarte zachowania, także “stara bieda”. To zachowania utrwalone, opanowane przez nas i niewymagające zmiany, nauki czy – przede wszystkim – jakiegokolwiek ryzyka.

To może dlatego ludzie czasami zmieniają się dopiero wtedy, gdy sytuacja jest już naprawdę nie do zniesienia, albo gdy boją się drastycznych następstw swojego marazmu. Często dopiero wtedy trafiają do psychologa czy innego doradcy. Często, niestety, jest już zbyt późno by pomogły małe zmiany, potrzebne są radykalne zachowania.

Pozostawanie w strefie komfortu jest do pewnego stopnia normalne, a nawet potrzebne. Nie ma sensu marnować energii i czasu, by robić rzeczy, które nie pozostają w żadnym związku z naszymi potrzebami czy poczuciem szczęścia. Nie ma powodu by wychodzić ze strefy komfortu i uczyć się czegoś, co nas nie pociąga czy doświadczać zdarzeń, które budzą w nas lęk czy niechęć. W wielu książkach znaleźć można zupełnie inne rady: “Jeśli się czegoś boisz, zrób to”. No cóż, uważam, że warto to robić tylko wtedy, kiedy się jednocześnie tego pragnie albo jest nam to do czegoś potrzebne. W przeciwnym razie pozostańmy w strefie komfortu. Nie będę skakać na bungee ani ze spadochronem, nie będę się uczyć jeździć na nartach. Nie tylko się tego boję ale też nie lubię szybkości i zmian wysokości. Taką mam naturę, mam do niej prawo i… lubię ją. Jednakże lęk przed lotem samolotem uznałam za konieczny do pokonania. Nie lubię biegać, ale spróbowałam nordic walking i okazało się, że jest to moja ulubiona forma aktywności fizycznej. Lubię pisać, ale jednakowo lubię wiele innych czynności choćby czytanie czy oglądanie filmów. Są one łatwiejsze, nie wymagają takiego zaangażowania umysłowego, nie potrzebują twórczości. Dlatego, aby napisać tekst, choćby taki jak ten, muszę niejednokrotnie wyjść ze strefy komfortu. I robię to.

Umiejętność wychodzenia ze strefy komfortu to niezbędny element samomotywacji. Nie osiągniemy w życiu wiele jeśli nie opanujemy tej sztuki. O tym jak się za to zabrać napiszę w kolejnym felietonie.