TOP 10 – NAJLEPSZE CAMPINGI W POLSCE

Sezon urlopowy już się rozkręcił na dobre. Dzieci odebrały szkolne świadectwa, a rodzice zaplanowali wolne w pracy. To doskonały czas na to, aby zaplanować wakacyjne wojaże. Dziś campingi. Sprawdziliśmy dla was rankingi i wybraliśmy najlepsze z najlepszych. Oceniane pod kątem infrastruktury, warunków, otoczenia – słowem, zadowolenia stałych bywalców.

Dlaczego campingi? Otóż, jak Polska długa i szeroka, ma niepoliczalnie wiele atrakcji. W każdym jej zakątku kryją się zabytki, tajemnice do odkrycia i różne – w zależności od preferencji – okazje do uprawiania absolutnie wszystkich możliwych sportów i aktywności. Campingi rozsiane są po wszystkich województwach i – w przeciwieństwie do sławnych kurortów – pozwalają odkryć nieodkryte i zobaczyć niezobaczone. Mówiąc krótko – w te wakacje schodzimy z utartych ścieżek i poznajemy to, z czego wszyscy powinniśmy być dumni.

Admirał – w Wiciu koło Darłowa

Ranking otwieramy Admirałem – zlokalizowanym w województwie zachodniopomorskim campingu, który od brzegu morza dzieli tylko las. Piękne widoki, cisza, spokój i brak tłumów. Na miejscu spore pole namiotowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz przyłącza dla kamperów. A jeśli zapragniecie nieco atmosfery większych kurortów, do pięknego Darłowa jest ledwie chwila drogi.

Róża Wiatrów Caping 66 w Darłówku

Jeszcze jedna propozycja w zachodniopomorskim – Róża Wiatrów. Bogata oferta ośrodka ma do zaproponowania stacjonarne przyczepy campingowe, przyłącza dla kamperów, pokoje w budynku, bungalowy i domki oraz pole namiotowe. Na terenie mnóstwo atrakcji: boiska do siatkówki i piłki nożnej, tor do gry w boule, a żeby było wszystko – jest nawet własny, odkryty basen. Pełna infrastruktura dla dzieci – łącznie z zamkniętym pokojem zabaw na brzydką pogodę. Animatorzy, dbający o moc atrakcji, restauracja i kawiarnia – nie brakuje tu niczego. W okolicy piękne tereny, lasy, morze, mnóstwo ścieżek spacerowych i rowerowych. Ponadto, mimo ciszy i spokoju na miejscu, od centrum Darłówka, tętniącego latem nadmorskim życiem, camping dzieli tylko chwila drogi.

Ekolaguna Camping nr 5 w Chałupach

W rankingu nie mogło zabraknąć sławnych Chałup, raju dla suferów i miłośników wakeboardingu. Kameralny camping leży między Chałupami, a Władysławowem. Rozciąga się malowniczo nad brzegiem Zatoki Puckiej, jest uwielbiany zarówno przez początkujących, którzy liczą na płycizny i wyrozumiale ciepłą wodę, jak i przez profesjonalistów, którzy znajdują tu doskonałe warunki do szlifowania swoich umiejętności windsurfingowych. Raczkujący znajdą tu również szkółkę i doskonałych instruktorów, którzy wesprą pierwsze kroki w tym pięknym sporcie. Ale to oczywiście nie wszystko – wokół piękne tereny spacerowe, lasy, ścieżki rowerowe i mnóstwo sezonowych, nadmorskich atrakcji. Ośrodek oferuje zakwaterowanie w bungalowach, przyłącza dla kamperów i przyczep oraz miejsca na polu namiotowym.

Molo Surf SPOT w Jastarni

Jeszcze jeden punkt na Półwyspie Helskim. Ten camping doceniany jest za doskonałe warunki i troskę o to, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających. Własna plaża sprzyja uprawianiu sportów wodnych, szkółki oferujące kursy windsufringu, kitesurfingu, żeglarstwa i innych. Doskonałe zaplecze gastronomiczne, które ułatwi życie tym, którzy nie chcą gotować. Atrakcje dla aktywnych – boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, kort tenisowy, siłownia na powietrzu. Infrastruktura dla dzieci – trampoliny, plac zabaw i zabawki. Ośrodek oferuje zakwaterowanie na polu namiotowym, miejsca campingowe z pełnym zapleczem sanitarnym oraz przyczepy do wynajęcia.

Camping nr 17 w Ciechocinku

Ciechocinek słynie z doskonałego powietrza i świetnych warunków zdrowotnych. W pobliżu tężnie solankowe, Park Zdrojowy i wiele więcej. Latem okolica żyje wieczornymi atrakcjami, potańcówkami, kawiarniami i zabawą na wielkim deptaku spacerowym. Ośrodek oferuje opcje zakwaterowania na polu namiotowym i przyłącza dla kamperów. Na terenie mnóstwo wygód: w pełni wyposażony budynek kuchenny, sanitariaty, wifi, plac zabaw, świetlica z grami, TV i świeżą prasą.

Folwark Łękuk w Wydminach

Kolejne piękne miejsce w krainie tysiąca jezior. Ośrodek, ulokowany na uboczu, z dala od osławionych i tłocznych, mazurskich kurortów, rozciąga się nad samym brzegiem czystego jeziora Łękuk. Równy teren, mnóstwo trawy i drzew i własna plaża – czy potrzeba więcej? Turyści doceniają różnorodność okolicznych atrakcji, zabytki, ścieżki i trasy spacerowe, rowerowe, no i cudowną plażę. Na terenie ośrodka tawerna w klimatycznych ruinach i pełna infrastruktura campingowa. Zakwaterowanie na polu namiotowym, na miejscach dla kamperów lub w wygodnych pokojach z łazienkami.

Camping Europa Olza w Olzie

Stare rozlewisko wartkiej Olzy na granicy Polski i Czech. Z racji walorów przyrodniczych, chroniony i doceniony przez WWF oraz Program Natura 2000. Zakwaterowanie w domkach holenderskich, na polu namiotowym lub dla wielbicieli własnych, mobilnych 4 kątów, z przyłączami dla karawaningowców. Okolica sprzyja długim spacerom, jest doskonałym punktem wypadowym na wycieczki w perły beskidzkich szczytów, a na miejscu czeka piękna, prywatna plaża, strzeżona przez ratowników WOPR. Zajęcie znajda tu wędkarze, wielbiciele błogiego lenistwa i opalania, dzieci i głodni wielokilometrowych szlaków pieszych wycieczek piechurzy.

Iglasty Zakątek w Sielpi Wielkiej

Piękne okolice ziemi świętokrzyskiej, mnóstwo tras spacerowych, rowerowych i zabytków. A pod nosem – na campingu, zajmującym teren blisko 2ha, czyste jezioro z własną plażą i łowiskami dla wędkarzy. Wypożyczalnie kajaków, rowerów wodnych i kajaków, park linowy, jazda konna – to najbliższa okolica. Na terenie ośrodka infrastruktura dla dzieci – boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, stoły pingpongowe. Naprawdę trudno się tu nudzić. Camping oferuje miejsca na polu namiotowym, wygodne domki campingowe oraz pokoje z łazienkami w budynku głównym.

Camping PTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych

Jeden z najlepiej ocenianych, uwielbiany przez powracających rok w rok turystów. Leży w samym sercu Bieszczadów, w malowniczych Ustrzykach Górnych na Podkarpaciu. O poranku oczom ukazuje się malowniczy krajobraz bieszczadzkich szczytów, które tylko czekają na zdobycie. W czasie dobrej pogody dojrzeć można szczyty Tatr. Mnóstwo okazji do wędrówek łatwiejszymi i trudniejszymi trasami. Camping oferuje rozbudowaną infrastrukturę: przyłącza dla przyczep karawaningowych, pole namiotowe oraz domki campingowe z własnymi sanitariatami. Ponadto, boiska do gry w siatkówkę i liczne miejsca do grillowania i na ogniska.

