Stosujesz go do każdego posiłku, ale czy znasz wszystkie jego zalety?

czarny pieprz jest najczęściej stosowaną przyprawą. Pieprzniczka znajduje się niemal na każdym stole. Nawet w najgorszym fast-foodzie dostaniesz maleńką papierową torebeczkę zawierającą pieprz.

“Chyba zwariowałeś, że to jesz”

Ale zanim opowiem o prozdrowotnych zaletach pieprzu, dzięki którym jest tak rozpowszechniony, konieczne jest jedno wyjaśnienie. Nic z tego, co przeczytasz poniżej, nie jest prawdą, jeśli jadasz tani pieprz, w rzeczywistości denaturowany. Jeśli Twój pieprz jest już zmielony i ma więcej niż trzy miesiące, jeśli ma tylko bardzo mglisty smak kurzu, jeśli nie jest ostry, jeśli nie łaskocze Cię w nozdrza i nie powoduje kichania… nie łykaj go!

Pieprz jest, i zawsze był, cennym produktem. Portugalczycy i Holendrzy toczyli bezpardonowe wojny o kontrolę nad handlem pieprzem. Dziś jeszcze oszuści próbują Ci sprzedać oszukany pieprz. A za pieprz dobrej jakości płaci się wysoką cenę.

W swojej książce Vous etes fous d’avaler ca ! Un industriel de l’agroalimentaire dénonce (co oznacza: Chyba zwariowałeś, że to jesz! Człowiek z branży spożywczej oskarża)1, Christophe Brusset wyjaśnia, że czasem mielony pieprz zawiera puste ziarna, zwietrzały pieprz, wytłoczyny z oliwek i inne wypełniacze. To tłumaczyłoby, dlaczego pieprz mielony, ogólnie rzecz biorąc, kosztuje taniej za kilogram niż pieprz w ziarnach, chociaż samo mielenie generuje dodatkowe koszty.

Dobrej jakości pieprz jest okrągły, zwarty, ciężki i ma intensywny smak. Po zmieleniu zachowuje swoje właściwości przez trzy miesiące, lub dłużej – jeśli przechowuje się go w lodówce.

Używaj młynka

Dbaj o to, by samodzielnie mielić swój pieprz, unikając zbyt starych i wysuszonych ziaren. Używając dobrego młynka typu Peugeot, będziesz się cieszyć zadziwiającym zapachem i intensywnym aromatem dobrego pieprzu. Możesz nim posypać prawie wszystko, w tym także ser albo truskawki czy melona – dla uwydatnienia ich smaku. Obecnie produkuje się bardzo smaczne sorbety z dodatkiem pieprzu.

Pieprz konserwuje

Czarny pieprz bardzo długo był ceniony za swoje właściwości antybakteryjne. Przed erą chłodzenia, wieśniacy i kucharze stosowali go do konserwowania mięs i innych pokarmów. Także wędliny (kiełbaski z pieprzem) i ryby wędzone (dorsz atlantycki) były konserwowane pieprzem.

Pieprz zawiera bardzo dużo istotnych składników odżywczych

Pieprz jest ważnym źródłem witamin z grupy B, witaminy C i K, a także składników mineralnych: żelaza, magnezu, fosforu i potasu. Ponadto wspomaga wchłanianie roślinnych składników odżywczych. Osoby stosujące kurkuminę wiedzą, że w suplementach diety, dla poprawy wchłaniania, często występuje ona w połączeniu z piperyną.

Pieprz jest ostry, ale działa przeciwzapalnie

Pomimo swojego ostrego smaku, pieprz ma właściwości przeciwzapalne. Zawiera związek chemiczny zwany piperyną. Jak wykazało jedno z badań naukowych, wyciąg z piperyny w dużym stopniu zmniejszył dolegliwości bólowe w ciągu czterech do ośmiu dni podawania2. Uczestnicy badania stwierdzili zwłaszcza spadek stanu zapalnego w stawie skokowym.

Pieprz zawiera terpenoidy modulujące receptory bólu

Zresztą, dobrze znane są właściwości przeciwbólowe olejku pieprzowego w razie bólu zębów: rozpuszcza się go w oleju roślinnym i smaruje bolesne miejsce za pomocą patyczka do czyszczenia uszu.

Pieprz oczyszcza drogi oddechowe

Pieprz wywołuje kichanie – to dobrze znany fakt. A dokładniej – rozpuszcza śluz i flegmę, sprzyjając ich wydaleniu. Czarny pieprz pomaga w łagodzeniu objawów astmy i niedrożności dróg oddechowych. W medycynie ajurwedyjskiej (tradycyjnej medycynie hinduskiej), stosowało się go na katar i kaszel.

Pieprz wspomaga trawienie

Z tego też powodu znajduje się niemal na każdym stole. Działa na żołądek, jelito cienkie i jelito grube, co tłumaczy jego powszechność w kuchni. Poprawia również stan Twojego mikrobiomu, sprzyjając rozwojowi bakterii probiotycznych w jelicie grubym.

Usprawnia tranzyt jelitowy oraz zapobiega kolkom, zaparciom, gazom i biegunce. Choć wielu lekarzy poradzi Ci zrezygnować z pieprzu w przypadku stanu zapalnego jelit, badania wykazują, że pieprz pomaga w łagodzeniu dolegliwości związanych z wrzodami, zwłaszcza z wrzodami żołądka.

Pieprz wzmaga inteligencję!

Pieprz chroni także mózg. Piperyna poprawia funkcje poznawcze i pamięć, stymulując procesy chemiczne w mózgu. Wstępne badania sugerują, że pacjenci cierpiący na chorobę Alzheimera i starczą demencję mogliby skorzystać na zwiększonym spożyciu świeżego pieprzu czarnego.

Pieprz wspomaga opalanie

Zgodnie z brytyjskimi badaniami, piperyna może także pomóc w leczeniu bielactwa nabytego, depigmentacji skóry, która w pewnych obszarach odbarwia się na biało. Wydaje się, że jedzenie pieprzu przed wystawieniem się na działanie promieni słonecznych mogłoby także pomóc w opalaniu, chroniąc jednocześnie skórę przed plamami starczymi, zmarszczkami i zwyrodnieniem plamki żółtej.

A zatem za każdym razem, kiedy przekręcasz młynek do pieprzu, na Twój talerz spada deszcz korzyści. To jest o wiele więcej niż można by sobie wyobrazić, patrząc na te skromne szare i czarne ziarna.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

Źródła:

1) Flammarion, 2015.

2) «Anti-inflammatory and antiarthritic effects of piperine in human interleukin 1-stimulated fibroblast-like synoviocytes and in rat arthritis models», Arthritis Res. Ther., 2009, 11 (2) : R49.