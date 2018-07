Od motywacji do samomotywacji

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Co to jest motywacja? Mówiąc najprościej, to ukierunkowana na osiągnięcie jakiegoś celu wewnętrzna energia człowieka. Można chcieć coś zdobyć, albo zrobić, można chcieć osiągnąć jakiś stan czy poziom, można też chcieć czegoś uniknąć. Można mówić zatem o motywacji “do” i “od”, nazywając to czasem “motywacją marchewki i kija.” Silniejsza jest motywacja “od”, kiedy to boimy się czegoś, na przykład choroby, utraty pracy czy rozpadu związku. Jednakże motywacja do osiągnięć, do zdobywania szczytów, do większych zarobków, do lepszego życia – jest trwalsza, przyjemniejsza i to ona nadaje życiu sens. Warto szukać sposobu na zamianę motywacji “od” na motywację “do”.

Motywacja musi owocować działaniem. Jeśli nie ma działania, to znaczy, że to, co czujemy, nie jest motywacją; może to dopiero pragnienie zmiany albo inspiracja. Energia motywacyjna powoduje szereg procesów niezbędnych do otrzymania nagrody: koncentrację, wzrost wydajności, lepszą aktywność intelektualną, a także fizyczną. Towarzyszy jej też swoiste przyjemne napięcie – jakby oczekiwanie. Kiedy nasza motywacja jest motywacją wewnętrzną, czyli robimy coś dla samej aktywności, nie oczekując w zamian żadnego efektu – możemy się w jakiejś czynności wręcz zatracić. Takie czynności z reguły nie wymagają żadnych motywatorów pochodzących z zewnątrz, więc chętnie je podejmujemy. Czasem jednak i tu trzeba sobie pomóc: to wtedy przydaje się samomotywacja. Często zresztą nie mamy ochoty na zaczęcie jakiejś aktywności, a kiedy zmotywujemy się do opuszczenia strefy własnego komfortu i zaczniemy to robić, okazuje się, że nawet sprawia nam to przyjemność. Nie przepadam za praniem, ale kiedy już to zacznę robić znajduję w tym pewną przyjemność, w zapachu środków piorących czy ciepłych ubrań wyjmowanych z suszarki. A kiedy uprane rzeczy wędrują na swoje miejsce, cieszę, że pokonałam opór strefy komfortu. Tak, najwięcej siły potrzebujemy do pokonania przyciągania strefy komfortu, do opuszczenia jej. To trochę tak jak z rakietą wystrzeloną w kosmos: potrzebuje więcej siły żeby wystartować i pokonać siłę ziemskiego przyciągania niż do dalszego lotu w przestrzeni kosmicznej.

Nasza siła może pochodzić z motywowania samego siebie. Jak to robić? Warto mieć wizję własnego życia, budować cele, które wynikają z naszych pragnień. Wyobrażajmy sobie te cele i przyjemność, jaką da nam ich osiągnięcie. Łączmy w świadomości wszelkie działania z tym celem, chodzi o to, by zawsze zdawać sobie sprawę z tego jak to, co teraz trzeba zrobić, a co nie jest specjalnie przyjemne, łączy się z tym upragnionym celem. Wyobrażajmy sobie dokładnie to, co chcemy osiągnąć.

Chętniej robimy też różne rzeczy, jeśli sprawia nam to przyjemność. Szukajmy zatem przyjemności w tym, co mamy zrobić, twórzmy też warunki to uprzyjemniające. Chętniej idzie się do pracy, w której czekają nas mili ludzi i dobre doświadczenia. Zadbajmy o to, by mieć takie relacje, wnośmy pozytywne doświadczenia, nie czekając biernie aż staną się naszym udziałem. Nasze autentyczne zaangażowanie pozytywnie wpłynie na motywację do pracy. Myślę, że chętniej dba się o dom urządzony ładnie i w zgodzie z naszym gustem niż o miejsce bez wyrazu. Ludzie potrzebują ładu i spełnienia własnych potrzeb estetycznych bardziej niż sądzą, warto je zatem zaspokajać. To naprawdę nie jest bez znaczenia czym wyciera się kurze, czym pisze czy w czym gotuje. Uprzyjemnić pracę może muzyka. Jeśli brakuje nam motywacji, warto przyjrzeć się co można zmienić w swoim środowisku. Nawet to, jak się ubierzemy ma wpływ na motywację. Samomotywacji sprzyjają też zaplanowane konkretne zadania do wykonania oraz stałe dni czy godziny przeznaczone na jakieś czynności: codzienny rytuał poranny, określone godziny pracy, pranie na przykład w poniedziałek, a zakupy we wtorek.

Samomotywację zwiększają małe sukcesy czy dobrze wykonane zadania. Pościelone łóżko, zjedzone rano śniadanie, sprzątnięte naczynia przed wyjściem z domu czy biurko przed wyjściem z pracy sprawiają, że nie tylko kolejne zajęcia będziemy wykonywać chętniej, łatwiej nam będzie wrócić potem do pracy przy biurku czy w kuchni.

Jednym z najistotniejszych elementów sprzyjających samomotywacji jest zaangażowanie, uważne uczestniczenie w tym, co się robi. Obojętnie czy jest to zmywanie naczyń, krojenie marchewki, odkurzanie czy pisanie rozdziału książki. Niedobrze natomiast robi jej pośpiech i (niekoniecznie świadome) czekanie na to, że “to się kiedyś skończy”. Zdecydowanie łatwiej jest nam opuszczać strefę komfortu, jeśli wiemy, że w tej nowej czynności również będziemy “tu i teraz” i będziemy czerpać z tego przyjemność.

A kiedy nic nie działa? No cóż, trzeba wtedy samego siebie postraszyć. Przypomnieć sobie, że jeśli się tego nie zrobi, spotka nas coś, czego nie chcemy. Nie będzie wtedy już tak przyjemnie, ale opuścimy strefę komfortu.