Martwy byk (6)

Kiedy ją przedstawiał, jego spojrzenie zatrzymało się dłużej niż powinno, jak mi się wydawało, na jej anielskiej twarzyczce, ześlizgnęło się poprzez wydatny biust do samych czubków jej białych butków i było w nim coś, co wzbudziło mój niepokój. Mianowicie dostrzegłem w jego wzroku coś jakby czułość, lub bardziej – uwielbienie, uczucia niestosowne jak na stosunki służbowe, które powinny ich łączyć. Czyżby łączyło ich coś jeszcze? Coś we mnie drgnęło, ale we mnie wszystko było jednym wielkim drganiem, więc zganiłem się w myślach za te podejrzenia. Ale zadra została, coś jakby rodzaj zazdrości. Tym bardziej że doktor był naprawdę przystojny i elegancki, a ja? – Cóż – ja byłem po prostu wrakiem człowieka prawdę mówiąc.

Rozejrzałem się po eleganckim i czystym wnętrzu gabinetu. To spowodowało poczucie rześkości i bezpieczeństwa. Doktor przyjaznym tonem zadawał pytania, niezbyt wiele na początek, żeby mnie nie męczyć. Nie musiałem opowiadać przebiegu wydarzeń związanych z wypadkiem, gdyż moje obrażenia nie wymagały takiego opisu, mieli przecież przed sobą delikwenta wraz ze wszystkimi ranami i zadrapaniami. Interesowali się głównie historią choroby, która mnie przywiodła do Nowego Jorku, a ściślej, do nieszczęsnej, niedoszłej wizyty u doktora Emmanuela Silbersteina.

– Mr. Silberstein jest cały i zdrowy – rzekł mój nowy doktor, doktor Frazier. Nie zdążył, jak twierdzi, dostać się do budynku, na swoje szczęście. Nic dziwnego, znany jest wszystkim z chorobliwej wręcz punktualności. Swój gabinet zawsze otwierał równo o dziesiątej. – Można było sobie według tego nastawiać zegarek – zażartował doktor Frazier uśmiechając się pod cieniutkim szpakowatym wąsikiem wyraźnie z siebie zadowolony. – Mamy do niego sprawę ściśle powiązaną z pańskim stanem zdrowia sprzed i po katastrofie. Już się z nim skontaktowaliśmy. Za dziesięć minut powinien się tutaj pojawić.

Na moje zaskoczenie wyrażone baranim wzrokiem siostra Julia wyjaśniła przepraszając mnie przy okazji, co następuje: Kiedy pielęgniarze przynieśli mnie na oddział intensywnej terapii z podejrzeniem zawału, z zawodowej konieczności (nie broń Boże z ciekawości), przejrzano moje bagaże i wtedy bardzo pomocna okazała się dokumentacja zdrowotna zawarta w dużej kopercie znalezionej w zamykanej na suwak bocznej kieszeni mojej walizki. Przydała się historia choroby oraz w miarę aktualne wyniki badań robione jeszcze w Kanadzie przed wylotem do Polski przez doktora Krótkiego, jak nazywałem mojego doktora z Mississauga Hospital z powodu niskiego wzrostu i nazwiska pasującego do niego jak ulał – Shortfellow.

Przybyły rzeczywiście z godną podziwu punktualnością doktor Silberstein fizycznie okazał się całkowitym przeciwieństwem doktora Fraziera. Niski, okrągły jak jabłuszko, zażywny jegomość, mógł być mniej więcej w zbliżonym do mojego wieku. Duża łysina i otaczające ją zwichrzone siwe włosy, wydatny jak dziób orła nos i małe niebieskie oczka ukryte za złotymi drucianymi okularami, czyniły jego wygląd dobrodusznym, nawet pociesznym.

Gabinet doktora zniknął razem z wieżami WTC. A ja uzmysłowiłem sobie nagle, że jakkolwiek wcześniej razem z nim zniknęła moja nadzieja na wyleczenie bez interwencji chirurgicznego noża mojego cholernego raka, to teraz ta nadzieja ponownie odżyła.

Mimo woli przypomniałem sobie – całkiem niepotrzebnie, ostatnie chwile przed opuszczeniem Kanady, zanim udałem się do Polski. Była to rozmowa z Jankiem, właściwie Johnem, moje użalanie się nad kolejnym nieszczęściem, kolejnym, gdyż wcześniej los zafundował mi chorobę alkoholową, z której wyszedłem po miesięcznym odwyku, gdzie właśnie się z tym Johnem zaprzyjaźniłem. W brew przepisom wykluczającym zawieranie “exclusive relationships” pomiędzy pacjentami. Janek przybył mi z odsieczą kiedy po kilkuletniej przerwie w piciu, na skutek tragicznej wiadomości o mojej chorobie uzyskanej od doktora Krótkiego potwierdzonej badaniami krwi – biopsją – znowu zacząłem chlać i zaliczać hurtowo przygodne panienki, przerażony myślą, że po operacji usunięcia gruczołu prostaty mogę zostać na całe życie impotentem. Pół na pół – jak mnie pocieszył okrutny doktor.

John pospieszył wtedy z pocieszeniem, jakoś tak: – Jak myślisz – zaczął pytaniem. Ile ja mam lat? – No, chyba tyle co ja – odparłem po chwili namysłu niezbędnego żeby sobie przypomnieć, że w mniej więcej tym samym czasie podchodziliśmy do matury.

– No widzisz – on na to. – Powiedzmy tak. Ty jesteś chory, ja jestem zdrowy. Tak? – No….tak.

– To teraz posłuchaj mnie uważnie – jak to Janek, zawsze wszystko musiał owinąć w bawełnę, taki był jego styl prowadzenia konwersacji.

– Popatrz na mnie – polecił. Czy ja wyglądam na jebaka? – Tu zawiesił swój wzrok na moich oczach, jakby oczekiwał całkowicie szczerej odpowiedzi, nie wykrętnej, jakby od tego czy go czasem nie oszukam zależało teraz moje zdrowie i kondycja seksualna. Pomyliłem się co do intencji.

– No, niby wyglądasz, czemu masz nie wyglądać – rzuciłem weń komplementem, chociaż w ogóle nie wyglądał. Miał wieśniaczy wygląd, chociaż był bardzo inteligentny, tylko że zanim się go polubiło, należało jak to się kiedyś mówiło, zjeść z nim beczkę soli. A ja ją zjadłem podczas moich 28 dni spędzonych razem na odwyku.

– No widzisz – zgodził się ze mną coś dziwnie mocno z siebie zadowolony, jeśli się wzięło pod uwagę zdanie, które nastąpiło. – No i widzisz, jak pozory mylą…

Proszę bardzo. Tu mnie zaskoczył, aż jęknąłem ze zdziwienia. Musiałem bardzo wytrzeszczyć na niego oczy, gdyż odskoczył ode mnie jak oparzony.

– Co ty, Johnie, chcesz przez to powiedzieć? – Wrzasnąłem. Przyznajesz mi się tutaj do impotencji? Czy robisz to po to, żeby mnie pocieszyć? Pomyłka. Nie musisz, nie wysilaj się. A jeśli nawet jesteś impotentem, to po co mi się do tego przyznajesz?

– Mam w tym swój cel, tylko nie przerywaj, posłuchaj… znasz mnie i pamiętasz chyba, co ci opowiadałem o sobie? Wiesz o mnie tyle, co ja sam. Pamiętasz, że prowadzę żywot samotny i bardzo sobie to cenię. Ja już, że tak powiem, naruchałem się do syta. Teraz, będąc po pięćdziesiątce, to się nawet cieszę, że nie kręci mi się po domu jakaś pewna siebie damulka patrząca tylko, jak ode mnie wyrwać ciężko zarobione pieniądze. Nie, po tym jak moja ukochana żona puściła mi się i zwiała do jakiegoś przystojniaka, postanowiłem zawiesić działalność erotyczną. Widzisz, ja to zrobiłem z własnego wyboru.

Wybacz, przyjacielu, te słowa, którymi cię teraz uraczę. Nie obraź się, ale te twoje kobiety, o których mi tyle naopowiadałeś, żadna z nich nie była ciebie warta. Śmiem też przypuszczać, że ty to naruchałeś się w życiu tysiąc razy więcej ode mnie. To uważaj: jak cię wyleczą z tego raka, powinieneś dzięki Bogu składać za to, że jesteś zdrowy. A o tamtych sprawach możesz zapomnieć, jak już będziesz musiał, chociaż mówisz, że doktor dał ci pół na pół. Zatem Filipie – nie zamartwiaj się tymi śmiesznymi ruchami. Skoro nie będziesz ich musiał wykonywać, to tylko ci to wyjdzie na zdrowie, a poza tym…

– Johnie, czyś ty oszalał na dobre – przerwałem mu ten wywód. A fe, co za obrzydlistwa tu mi wygadujesz… jebak, ruchać, …ty nigdy nie przeklinałeś…co to za słownictwo?

– W każdym razie – John wszedł mi w słowo mozolnie marszcząc wysokie czoło, nie widzę żadnego ryzyka w związku z tym, że rak nie ma przerzutów i wystarczy wyciąć go razem z gruczołem prostaty, jak mówisz. I dobrze. Bo o jakim ryzyku my tu mówimy? Jeżeli mi już na ruchaniu nie zależy, to czy tobie musi?

– A czy ja jestem tobą Johnie? – Albo ty mną? – nie wytrzymałem, chwyciłem go za bary i zaciągnąłem do lustra. Ujrzałem wysokiego, smukłego dżentelmena z burzą włosów, wprawdzie siwawych, ale gęstych (siebie) obok średniego wzrostu facecika z pożyczką włosów sczesanych z przedziałka na skroni z prawej na lewą stronę głowy i wyraźnie zarysowanym brzuszkiem. Nie, nie Johnie, dla mnie, uwierz mi, te twoje śmieszne ruchy, jak nazywasz kopulację, te ruchy są dla mnie nadal bardzo ważne i nie zamierzam zrezygnować z nich bez walki.

John prychnął tylko ze złości i uciekł sprzed lustra.

Te same słowa usłyszał ode mnie doktor Krótki kilka dni wstecz, kiedy to za namową Johna najpierw wytrzeźwiałem, później się umyłem, a jeszcze później roztrzęsiony przestraszony i spocony wybrałem się doń z kolejną wizytą. Ów mędrzec kanadyjski pochodzenia irlandzkiego spojrzał mi prosto w oczy i znienacka zaatakował pytaniem:

– A pan, panie Filipie, jak pan ocenia swoje możliwości seksualne licząc w skali jeden do dziesięciu? Tylko tak szczerze bym prosił, bo to ważne jest.

Nigdy przedtem się nad tym nie zastanawiałem. Ale jakby wiedziony obawą, że się mogę o kilka liczb pomylić, myśląc także: lepiej będzie dla mnie, skoro to takie ważne, jak troszkę liczbę zawyżę, błyskawicznie odparłem – dziesięć na dziesięć.

– To zuch z pana, panie Filipie. Ale pokiwał przy tym głową, początkowo jakby z niedowierzaniem połączonym z pobłażaniem, potem z jakby z podziwem, a na sam koniec jakby z troską, zanim powiedział:

– Pan szanowny to powinien się przyzwyczaić do myśli, że po moim zabiegu wszystko może się pod tym względem zmienić, chociaż wcale nie musi. Do jakichś sześciu miesięcy może pan w tym temacie nic a nic nie odczuwać, a mam na myśli podniecenie objawiające się wzwodem przy bliskim kontakcie z ewentualną partnerką. A dokładnie – brak i niemożliwość działania. Przykre, wiem, wiem. Ale mogę zagwarantować, że już po roku się to poprawi, można powiedzieć, że w osiemdziesięciu procentach.

Tu zatarł swoje krótkie łapki. – Jednakże ostrzegam, bo taki jest mój obowiązek. Operacja może się także po prostu nie udać. I wtedy – no cóż – otarł wierzchem dłoni swoje długie, siwe wąsy – proszę się nie niepokoić. Po pierwsze, będzie pan zdrowym człowiekiem. Bez chemii i bez długiej rekonwalescencji. Po drugie… tu zawiesił głos… po drugie – my tu mamy wiele sposobów, by w razie czego go podnieść do góry, niech się pan nie martwi – zakończył lekko zdyszany.

– Go? Do góry podnieść? – Na początku nie zrozumiałem co miał na myśli, zanim nie uzmydokusłowiłem sobie straszliwej prawdy: – Oto ten pokurcz irlandzki, ten konus, bezkarnie roztacza przede mną wizję mojej rychłej impotencji! Robi to spokojnie, jakby nic to dla niego nie znaczyło! On ją projektuje!

Opuściłem wtedy gabinet doktora Krótkiego bez zwyczajowego “good bye”. A potem Janek namówił mnie na lot do Polski. Ponad dwadzieścia lat siedziałem w Kanadzie prowadząc życie bardzo mało stabilne, raczej mieszanego rodzaju. Raz na wozie, raz pod wozem. Raz trzeźwy, częściej pijany, lub na rauszu. I kiedy Bóg pozwolił mi wytrzeźwieć, poukładać na nowo życie, dopadł mnie rak, jak kara za grzechy. A potem spotkałem Agatę. A ona wyekspediowała mnie do swojego przyjaciela doktora Silbersteina. Razem studiowali na Stratford University, gdzie wspólnie doktoryzowali się z urologii. I on miał mnie uratować bez inwazji skalpela. A gdzie jest Agata, nie wiedziałem do tej pory. Nikt nie potrafił, albo nikt nie chciał mi takiej informacji udzielić. A teraz wreszcie poznałem tego cudotwórcę. Po doświadczeniach ostatnich dni ani nie wierzyłem już tak ślepo w jego nadzwyczajną metodę, ani nawet mi na tym nie zależało. Byłem obolały i zadręczony okrutnymi obrazami i odgłosami, szalejącymi bez mojego przyzwolenia w spuchniętej głowie. Wrak człowieka, to mało powiedziane. Galareta.

Doktor jednak przypomniał mi o Agacie. Wyglądał na zmartwionego. Widział od niej samej, że miała przylecieć do Nowego Jorku, żeby się mną zaopiekować po zabiegu. Mieliśmy razem celebrować moje cudowne wyzdrowienie. Tymczasem ostatni ślad, jaki po niej pozostał, to karteczka wręczona mi w recepcji. Mało. Więcej nikt jej nie widział, nikt o niej nie słyszał. – Niech się pan nie martwi. Agata jest bardzo zaradna. Sama niedługo się odezwie, niech mi pan wierzy – dodał mało pewnym głosem.

Po rozmowie i dosyć dokładnym badaniu, polegającym na szczegółowym obejrzeniu moich obrażeń i bardzo drobiazgowym wywiadzie zanotowanym skrzętnie w kilkustronicowym formularzu, doktor Silberstein poinformował mnie o konieczności prześwietlenia w specjalnym urządzeniu znajdującym się w szpitalu na oddziale urologii. Objawił zaniepokojenie raną, jaką odniosłem przy wbiciu się w moją kość krzyżową jakiegoś ostrego, wąskiego przedmiotu, łącząc ten fakt z moimi częstymi wzwodami. Nie powiedział mi tego wprost, ale przecież widziałem i nawet trochę słyszałem, jak poruszał ten temat z doktorem Frazierem na stronie, mocno gestykulując i sprzeczając się z nim, w efekcie czego wydało mi się, jakby jego racje miały przewagę nad racjami tego drugiego.

Siostra Julia przez cały czas asystowała. Pomagała przewracać mnie na leżance z boku na bok odpowiednio do wskazań lekarzy, podnosiła moje nogi i ręce, przekrzywiała mi głowę aż do bólu szyi, zaglądała za pomocą wziernika do oczu, wypełniała formularze.

