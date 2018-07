Konkwista i Rekonkwista (1)

Ktoś kiedyś powiedział, że jedynym współczesnym wkładem do cywilizacji światowej Islamu są podpłomyki zwane pitą. Ktoś inny powiedział, że i to nieprawda, bo pitę wymyślili Grecy. Początkowo byłem przekonany, że to złośliwe i sarkastyczne stwierdzenia, ale gdy zacząłem główkować nie potrafiłem przypomnieć sobie choćby jednego współczesnego osiągnięcia czy wynalazku z tego kręgu kultury: cały dorobek obecnego świata muzułmańskiego to zasługa przede wszystkim Europejczyków, opłacona petrodolarami.

Tak nie było w przeszłości. Kalifat damasceński Umajjadów i bagdadzki Abbasydów, a jeszcze bardziej kalifat hiszpański w al-Andalus mają ogromne zasługi w zachowaniu dorobku czasów starożytnych, szczególnie piśmiennictwa greckiego i łacińskiego, postępu w matematyce, astronomii, medycynie, miał piękną, oryginalną poezję miłosną i to na długo przed erą europejskiej poezji trubadurów, no i przede wszystkim niespotykaną nigdzie na świecie wspaniałą architekturę i sztukę zdobniczą. Widziałem wiele wspaniałości architektonicznych na świecie zanim postawiłem nogę w Andaluzji – nic nigdy tak mi nie zapadło w pamięci jak meczet w Kordobie, a jeszcze bardziej Alhambra w Granadzie.

By zrozumieć i przez to bardziej docenić te wspaniałości trzeba koniecznie zanurzyć się w historię tych terenów. Będzie to z konieczności tylko historia w kapsułce, bo będzie tu mowa o emiracie, późniejszym kalifacie na terenach Półwyspu Iberyjskiego, a po oczyszczeniu kraju z najeźdźców próba jakiegoś powrotu do normalności sprzed zaborów, która, moim zdaniem jeszcze do dzisiaj się nie skończyła. Do dzisiaj w Katalonii mieszkańcy są Katalończykami, a niektórzy tylko podają jako drugą narodowość Hiszpani. Podobna sytuacja jest w krainie Basków. Od czasu do czasu ruchy separatystyczne ujawniają się w hiszpańskiej Galicji i Andaluzji, ale zanikają po uświadomieniu sobie przez ich mieszkańców, że po separacji byliby biedniejsi, bo dwa wielkie skarby ze strony rządu centralnego i z Unii byłyby dla nich zamknięte.

Rządy Wizygotów

Półwysep Iberyjski był ważną kolonią Cesarstwa Rzymskiego jako spichlerz i dostawca dzielnych, nieustraszonych legionistów. Po upadku Rzymu Półwysep najeżdżały i osiedlały się tu ludy germańskie takie jak Wandalowie, Szwabi, Wizygoci i inni. Choć Wizygoci stanowili około 10 procent ludności Iberii, byli jej władcami przez kilka wieków między upadkiem Rzymu i podbojem przez muzułmanów. Ten okres historii to dość burzliwe czasy, jak zresztą cała historia Hiszpanii. Prawie żaden z królów czy pretendentów do tronu wizygockiego nie umarł naturalną śmiercią. W okresie wakacyjnym ludzie sięgają po thrillery powieściowe dla relaksu, a ja mam kilka książek o historii tego kraju, czytam je i zapewniam wszystkich, że fantazja nie zawsze potrafi dogonić rzeczywistości. To moje najlepsze thrillery.

Konkwista

W oryginalnym języku to “conquista”. Począwszy od początku VII wieku narodził się w Azji Mniejszej potężny ruch religijnowojskowy zwany Islamem. Od imienia założyciela nazywał się także “mahometanizmem”, inna jeszcze nazwa to “muzułmanizm”. Rok 622 – rok ucieczki Mahometa z Mekki do Mediny – przyjmuje się za rok pierwszy w erze muzułmańskiej. W niecałe sto lat cały Półwysep Arabski, Egipt i reszta północnej Afryki została opanowana przez muzułmanów. W zachodniej części północnej Afryki bojownicze tubylcze plemiona Berberów, siłą nawrócone na Islam, stały się armią zdobywczą na Półwyspie Iberyjskim. Na terenach Półwyspu Iberyjskiego wyznawców tej religii nazywano Maurami.

Tariq, wódz jednego z plemion berberyjskich, czekał tylko na okazję by wedrzeć się do Europy poprzez Cieśninę Gibraltarską. Przyszło zaproszenie o pomoc zbrojną od pretendenta do tronu wizygockiego. W 711 roku Tariq przedostał się do południowej Andaluzji, podjął walkę z wojskami króla Roderika, zwyciężył. Dostał pomoc z Afryki od swego przełożonego, wezyra Musy. W ciągu 8 lat cały półwysep został zawojowany z wyjątkiem północno-zachodniego wybrzeża Adriatyku osłoniętego od południa dzikimi Górami Kantabryjskimi. Tyle trwała tak zwana “conquista” – podbój kraju. Odbicie półwyspu przez siły chrześcijańskie, czyli “reconquista”, trwała sto razy dłużej. W Górach Kantabryjskich schroniła się grupka niepokonanych obrońców kraju, którzy pod wodzą Pelagiusza (Pelayo) rozpoczęli rekonkwistę w roku 722 od zwycięskiej bitwy pod Cavadonga. Choć to w rzeczywistości była drobna utarczka, jest dla Hiszpanów tak ważną i pamiętną datą jak w Polsce data bitwy pod Grunwaldem: 1410. Frankowie, osiedleni w dzisiejszej Francji, powstrzymali nawałnicę Islamu do reszty Europy. Najpierw Karol Młot zwyciężył w 732 roku pod Poitiers i zatrzymał najeźdźców w Pirenejach.

Kilkadziesiąt lat później cesarz Karol Wielki przepędził ich na południową stronę tych gór. Na półwyspie pozostało jedyne niezdobyte niezależne państewko chrześcijańskie Asturia.

Początki Rekonkwisty

Tymczasem w świecie muzułmańskim dokonały się wielkie przewroty. W jedynym wtedy kalifacie damasceńskim Abbasydzi obalili dynastię Umajjadów w roku 750 i wymordowali wszystkich członków tej rodziny: prawie wszystkich, bo tylko jednemu z nich Rahmanowi udało się zbiec do Afryki, a stąd na Półwysep Iberyjski. Z Berberów, zawsze chętnych do bijatyki i grabieży, zorganizował armię najeźdźczą i przejął władzę w Iberii. Urzędował w nowej stolicy Kordobie przeniesionej z dawnej stolicy Wizygotów Toledo (do dzisiaj tradycyjnej stolicy chrześcijaństwa w Hiszpanii).

Abbasydzi w tym samym czasie przenieśli swoją stolicę z Damaszku do Bagdadu. By nie irytować zbytnio potężnych Abbasydów Rahman I nie ogłosił się kalifem lecz tylko emirem Kordoby, mimo że rządził samodzielnie. Chcąc ujarzmić swych muzułmańskich przeciwników z Barcelony, Saragossy, Girony poprosił cesarza Karola Wielkiego o pomoc militarną w zamian za odstępstwa terytorialne i uznanie się za wasala cesarskiego. Ten układ otworzył drogę rekonkwisty na tych terenach chrześcijanom. Głównymi ich wyzwolicielami byli Frankowie, a nie ludność miejscowa. To najwcześniejsze większe tereny odzyskane, bo Barcelona stała się z powrotem chrześcijańska już w 801 r. Sto pięćdziesiąt lat później te tereny zwane już Katalonią wyrwały się spod kurateli Franków i stały się niezawisłym państwem, później wcielonym do królestwa Aragonu.

W północno-zachodniej części półwyspu mała Asturia robiła się coraz większa przez podboje i dynastyczne przejęcia terenów. Włączała w swoje granice coraz to nowe tereny: Galicję, Nawarrę, krainę Basków, zdobyła ważne miasto Leon i przemianowała się na królestwo o tej samej nazwie. Dalsze podboje to tereny dzisiejszej Kastylii. Nie był to jednak ciągły postęp na południe. Wiele razy trzeba było porzucać zdobycze i chronić się za dzikie i nieprzebyte Góry Kantabryjskie.

Pielgrzymki do Composteli

Około roku 800 rozpoczęły się słynne pielgrzymki chrześcijan z całej Europy do Composteli, do rzekomego grobu apostoła Jakuba Starszego. Jeden z biskupów frankońskich miał wizję, że jakieś nowoodkryte kości na tym terenie są właśnie relikwiami apostoła. Sam pielgrzymował do Composteli położonej w obecnej hiszpańskiej Galicji, za nim podążyli inni, tysiące, poźniej, aż do dnia dzisiejszego, setki tysiące pielgrzymów rocznie. Znam kilku z nich. Jeden, kolega z pracy w bibliotece uniwersyteckiej, Brazylijczyk, przeszedł aż cztery drogi w poprzek Hiszpanii – gdy go ostatnio spotkałem wybierał się na piątą drogę tzw. galicyjską z Portugalii na północ. Pieszo przeszedł już tysiące kilometrów, ale to mu nie wystarczało. Zapytał, czy nie chciałbym być jego towarzyszem-pielgrzymem na tej trasie – grzecznie podziękowałem za zaproszenie.

Cała mapa Europy zapełniła się trasami pielgrzymek. Pielgrzymów trzeba było chronić przed rozbójnikami lub Maurami, dać im bezpieczne miejsca wypoczynku i noclegi. Powstały zakony rycerskie i to jeszcze przed pierwszą Wyprawą Krzyżową do Jerozolimy. Te zakony włączyły się czynnie w proces rekonkwisty. Budowały swe obronne zamki w strategicznych punktach granicznych, stały się opiekunami osiedleńców na terenach opuszczonych lub odbitych. W ich ślady szli błędni rycerze Europy, najczęściej ci “spaleni” czy przepędzeni ze swoich krajów. Papieże nominując ich obrońcami chrześcijaństwa dawali odpusty, najpierw 30 lat, później dłuższe, co skracało im pobyt w czyśćcu. Poza tym wolno im było mordować, gwałcić, rabować, a przy okazji uświęcać dusze. Wystarczył koń, ostrogi, hełm, tarcza i miecz. Początkowo docierali okrętami do portów dzisiejszej Portugalii; gdy otwarły się drogi pielgrzymki do Santiago de Compostela, coraz większe tłumy tych wolontariuszy tędy docierały w głąb dzisiejszej Hiszpanii. Te zakony i ci rycerze byli często decydującą siłą rekonkwisty, a rzekome kości św. Jakuba Starszego były więcej warte dla zwycięstwa chrześcijan nad Maurami niż niejedna armia.

Powstanie i rozpad kalifatu na Półwyspie Iberyjskim

Postęp, zastój czy odwrót re- Walka Umajjadów z Abbasydami konkwisty zależał przede wszystkim od osobowości i sprawności dowódców po obu stronach konfliktu i często od nieprzewidywalnych wydarzeń historycznych. Druga połowa X i cały XI wiek, to trudne czasy dla chrześcijan. Potomkowie Umajjadów umacniali emirat Kordoby. Rahman II, człowiek światły, uczony, nie tylko zreformował swoje królestwo, przyłączył dawne zbuntowane prowincje, wspierał uczonych, artystów, budowniczych, ale równocześnie wysyłał ekspedycje wojowników na północ, by powiększyć swoje terytoria należące już do chrześcijan. Jego syn Rahman III poczuł się na tyle silny, że odmówił posłuszeństwa Abbasydom, stał się niezależnym kalifem idąc w ślady Turków Seldżuków, którzy w Egipcie także stworzyli niezależny kalifat. Ale synowie, a jeszcze bardziej wnukowie, nie zawsze są jak ich przodkowie. Wnuk pierwszego kalifa stał się marionetką w rękach wodza swoich wojsk al-Mansura. Ten wzmógł ataki na chrześcijan, zajął nawet Compostelę (relikwie zdołano schować), czym wprawił w pasję i bojowy ferwor religijny chrześcijan nie tylko Półwyspu. W tym samym czasie Barberowie traktowani zresztą od początków najazdu przez kulturalnych Arabów z pogardą jako prymitywi, potrzebni tylko do podbojów, jako – w dzisiejszej terminologii – mięso armatnie. Buntowali się, oderwali się od macierzy, a niektórzy wrócili do Afryki. Niespodziewanie potężny kalifat rozpadł się na wiele niezależnych małych królestw zwanych tajfami. W momencie największego rozdrobnienia było ich trzydzieści cztery. Był to rok 1013. To był najlepszy czas by wreszcie zepchnąć Maurów do morza, ściślej za morze. Chrześcijańscy książęta i królowie mieli co innego na głowie: walki między sobą, zdrady, podbijanie innych, dzielenie swoich zdobyczy między swoich synów, których pierwszym odruchem było zdobyć pomoc militarną zewsząd gdzie się da, także od Maurów, by wydziedziczyć braci, a najlepiej ich wymordować, bo wtedy posiadłości odzyskane będą bezpieczniejsze. Klęska Maurów i przejęcie Półwyspu przez chrześcijan Nic nie lubi próżni. Następne hordy Berberów, bardziej jeszcze bojowych i okrutnych, zalały w XI wieku tereny mauretańskiej Hiszpanii. Były to najpierw trzy fale najazdu Almorawidów, a potem Almohadów. Jednocząc tajfy bardzo agresywnie odepchnęli chrześcijan na północ. Almohadzi założyli stolicę w Sewilli, zbudowali wspaniały pałac w centrum miasta, który później służył królom Kastylii, w którym do dzisiaj obecny król Carlos ma swój apartament, choć większość budowli jest udostępniona turystom.

Ta agresja, prześladowanie poddanych chrześcijan, zmusiły trzech królów największych państewek chrześcijańskich: Kastylii i Leonu, Nawarry oraz Aragonu do zakopania toporów wojennych między sobą, zjednoczenia swych sił i wypowiedzenia Maurom wojny na śmierć i życie. Stało się to w roku 1212, kiedy to w bitwie pod Las Navas de la Tolosa siły muzułmańskie zostały kompletnie rozbite. To chyba druga co do ważności data w historii Hiszpanii po dacie odkrycia Ameryki. W 1248 roku odbito Sewillę, w tym mniej więcej czasie odzyskane zostało Algarve, a więc stały się one na powrót chrześcijańskie, tak że od roku 1252 na półwyspie Iberyjskim zostało tylko jedno państwo muzułmańskie, Granada, zajmujące tylko połowę dzisiejszej Andaluzji: małe terytorialne, duże dorobkiem architektonicznym i kulturowym. Dużo czasu upłynie do momentu gdy to państewko zostanie przejęte przez chrześcijan – stało się to w roku bardzo znanym nie tylko Hiszpanom, ale i całemu światu, bo był to równocześnie rok odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, pamiętny rok 1492.

Okres władców mądrych i początki nierządu

Po wielkim zwycięstwie nad Maurami w 1212 r. przez zjednoczone siły władców chrześcijańskich i przejęciu przez chrześcijan połowy Andaluzji i portugalskiego Algarve wydawało się, że dni Granady są policzone. Te dni rozciągnęły się jednak na długie lata, na prawie dwa i pół wieku. Poważnym zagrożeniem dla Maurów mogło być jedyne wielkie królestwo chrześcijańskie na terenach Hiszpanii, królestwo Kastylii i Leonu. Rekonkwista jednak utknęła w martwym punkcie, mimo że pierwsi królowie tego państwa po wspomnianym zwycięstwie byli przeważnie ludźmi mądrymi i dzielnymi, na co wskazują przydomki dodane im przez historię: Alfons VIII Odważny, Ferdynand III Święty, Alfons X Mądry, Sancho IV Odważny. Ludzie ci mieli pełne ręce roboty z zaprowadzeniem porządku i prawa w skorumpowanym i niemoralnym społeczeństwie. Pod jarzmem mahometańskim wielmoże chrześcijańscy nie mieli pola do popisu, ale gdy stali się wolnymi obywatelami zaczęły się domowe niepokoje, najazdy, kłótnie, walka o osłabienie władzy królewskiej. My, Polacy niejednokrotnie pokazaliśmy w przeszłości, że potrafimy być nielojalni, awanturniczy, samolubni (np. w czasie potopu szwedzkiego, czy w czasach przed rozbiorami), daleko nam jednak pod tym względem do Hiszpanów, ludzi i dziś wyjątkowo skrajnych – to jakby niesforni Polacy podniesieni do drugiej czy trzeciej potęgi. Ponadto co jakiś czas coraz inne plemiona Berberów najeżdżały południowe tereny półwyspu węsząc łatwe zwycięstwo i bogate łupy. Trzeba się było bronić, a nie myśleć o oczyszczeniu półwyspu z resztek muzułmanów

Ciąg dalszy za tydzień