eTA nic nie gwarantuje

Pytanie: Przyleciałem do Kanady w poniedziałek, i byłem bardzo zdziwiony jak na lotnisku miałem przesłuchanie, pomimo że posiadam eTA. Czy eTA nie została wprowadzona po to, aby na lotnisku nie było już niepotrzebnego stresu? Aby każdy, kto ją posiada, mógł przebywać w Kanadzie przez 6 miesięcy, ponieważ odpowiadał na szczegółowe pytania jak składał o nią podanie zakwalifikował się na 6- miesięczny pobyt?

Odpowiedź: Szczerze mówiąc, nie wiem skąd pochodzą takbłędne informacje! Według prawa imigracyjnego Kanady, jeżeli osoba stara się o wizę do Kanady (jeśli pochodzi z kraju potrzebującego wizę, tak jak Polacy potrzebowali przed 2006 rokiem), albo jeśli osoba stara się o eTA, jeśli wizy nie potrzebuje, to urzędnik imigracyjny może tę wizę lub eTA przyznać, jeżeli składający wniosek spełnia wszystkie warunki. Jeżeli tak się stało, posiadacz może podróżować spokojnie do Kanady. Proszę teraz przeczytać jeszcze raz ostatnie zdanie: “posiadacz może podróżować spokojnie do Kanady”. I tyle. Posiadacz wizy do Kanady lub eTa do Kanady może wsiąść do samolotu lecącego do Kanady. Kropka. Nic więcej. eTA nie upoważnia do niczego więcej, tylko do stawienia się na granicy. I to jest ten niuans, ta ważna różnica, która powoduje kłopoty ze zrozumieniem. Mam nadzieję, że teraz jest już to jasne. Co się więc dzieje po wylądowaniu w Kanadzie? Otóż to, co zawsze jest na granicy: wtedy, właśnie w tym momencie trzeba się zakwalifikować na wjazd do Kanady, czyli odpowiedzieć na pytania dlaczego, do kogo, na ile – a pytań może być o wiele więcej i zależy to od historii danej osoby, a pewnie też od szczęścia.

Urzędnik na granicy ma też prawo przeszukać bagaż, przeprowadzić rewizję osobistą, zadać o wiele więcej pytań niż te 3 z poprzedniego zdania. Dopiero wtedy, na granicy, przyznawana jest (lub nie) tzw. wiza pobytowa – czyli status w Kanadzie np. jako turysta.

Dopiero wtedy określany jest czas, przez jaki dany przyjezdny może pozostać w Kanadzie. Dopiero po przyjeździe do Kanady. eTA – podkreślam raz jeszcze – to jest tylko i wyłącznie przepustka do samolotu, karta wstępu na pokład samolotu lecącego do Kanady.

Natomiast ciekawostką ostatnich czasów jest to, że nie każdy przyjezdny do Kanady przechodzi przez osobistą rozmowę z urzędnikiem na granicy. Granice Kanady zostały “zautomatyzowane” i tylko “wybrani” mają rozmowy. Większość przyjezdnych wkłada paszport i kartę celną do automatu – tak zwanego po angielsku “kiosku”, i tylko macha otrzymanym wydrukiem przed urzędnikiem celnym, który każe szybko przechodzić… do odbioru bagażu. Nie ma nawet… pieczątki wjazdu do Kanady! Kiedyś była zawsze, albo prawie zawsze – teraz już prawie nigdy jej nie ma. Wszystko zostało zautomatyzowane. Jeżeli więc przyjezdny nie otrzymał pieczątki wjazdu, może w Kanadzie pozostać przez 6 miesięcy. Warto przy tym trzymać kartę pokładową i bilet, w razie jeśli ktoś chciałby starać się o przedłużenie pobytu na dłużej niż 6 miesięcy. Ale czy każdy może liczyć na tak “ulgowe” potraktowanie na granicy? Na pewno nie każdy, choć z pewnością większość przyjezdnych tak właśnie lekko ma przy przylocie.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.