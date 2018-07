Bożena Szara jest od 17 lat dziennikarką radiową – po roku w Vancouver przeniosła się do Montrealu. Jej popularna audycja radiowa nazywa się obecnie “Radio Polonia”. Prowadzi też cieszący się dużym wzięciem blog “Dieta i styl”. Jej artykuł “Dieta młodości” w “Gazecie” wywołał wielkie zainteresowanie wśród naszych Czytelników, więc postanowiliśmy iść za ciosem i przyspieszyć to, o czym z Bożeną rozmawiałyśmy już wcześniej – rozpocząć jej cykl w “Gazecie”. Jego tytuł to “Dieta w dobrym stylu”. Zaczniemy go naszą rozmową.

Małgorzata P. Bonikowska: Od jak dawna interesujesz się zagadnieniami odżywiania i skąd się wzięły te Twoje zainteresowania?

Bożena Szara: Zdrowym odżywianiem zainteresowałam się w połowie 2014 roku kiedy to mój znajomy z Polski polecił mi książkę amerykańskiej specjalistki w tej dziedzinie – Haylie Pomroy, która cieszy się wielkim szacunkiem w Hollywood i w środowisku medycznym dzięki swojej umiejętności doprowadzania do szybkiej i zdrowej utraty wagi. Na jej imponującej liście klientów znalazły się takie znane postaci, jak Jennifer Lopez, Reese Witherspoon, Cher i Raquel Welch. Jej książka “The Fast Metabolism Diet” (Dieta Przyspieszająca Metabolizm) była bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce. Zawsze lubiłam jeść, a autorka książki mówi wprost: jedz więcej i chudnij szybciej. Ponadto pięknie tłumaczy angielskie słowo: D.I.E.T. czyli Did I Eat Today? Czyż potrzeba czegoś więcej dla takiego łasucha jak ja? Absolutnie nie. Kupiłam książkę, przeczytałam kilka razy, zastosowałam w życiu, schudłam w ciągu pięciu miesięcy 18 kg i w trakcie tego procesu założyłam na Facebooku bloga: DIETA I STYL. Haylie Pomroy miała rację. Nigdy wcześniej tak dużo i tak często nie jadłam. Jadłam i chudłam. Dieta jest skuteczna, ale bardzo pracowita. W kuchni spędzałam kilka godzin dziennie i po kilku miesiącach byłam po prostu zmęczona, bo ja dodatkowo chciałam jeść elegancko. Podczas tych pięciu miesięcy wyrobiłam w sobie nawyk zdrowego odżywiania. Od tamtej pory inaczej robiłam zakupy, ograniczyłam spożywanie mięsa, przestałam pić pięć filiżanek kawy dziennie i zrezygnowałam z białego pieczywa. Moja domowa biblioteka wzbogaciła się o kilkadziesiąt książek na temat zdrowego odżywiania, zapisałam się na internetowy biuletyn dr. Jeana-Marca Dupuis (z którym współpracujemy i drukujemy jego teksty w “Gazecie” – przyp. red.), zaprenumerowałam Poradnik Zdrowia. Lubię wiedzieć. W 2018 roku rozpoczął się nowy rozdział w moim życiu. Z nastaniem chłodów chciałam poprawić swoją odporność, bo montrealskie zimy są długie i uciążliwe. Ponadto chęć oczyszczenia organizmu z toksyn, a także pozbycia się kilku nadal zbędnych kilogramów zaprowadziły mnie do poszukiwań dobrej diety, która pomogłaby mi w moim planie poprawy zdrowia. Mogłam wrócić do Haylie Pomroy, ale chciałam wypróbować coś nowego. W Internecie znalazłam post dr Ewy Dąbrowskiej. Przeczytałam, że stosując go można nie tylko naprawić wiele szkód, które robimy sobie nieprawidłowo odżywiając się, ale przy okazji także nieco schudnąć. To była bardzo dobra wiadomość. Dodatkowo moja przygoda związana z daniami opartymi wyłącznie na warzywach i niektórych owocach zaczęła się wraz z podpisaniem noworocznej rezolucji o zmniejszeniu ilości spożywania mięsa. Postanowiłam nie jeść braci naszych mniejszych przynajmniej przez rok. A gdy do Montrealu nadeszły upały postanowiłam nie gotować, nie piec, nie smażyć. Uwielbiam gotować, ale nawet największy miłośnik tego “procederu” nie będzie zbyt chętny, by podczas upalnych dni smażyć się w kuchni. Ja wolę łapać słońce popijając pyszne soki albo cocktaile. Latem można eksperymentować: łączyć sezonowe owoce z grillowanym mięsem, czy przełamywać delikatne smaki warzyw słonymi serami. Czasem najlepsze kombinacje powstają zupełnie spontanicznie z tego, co akurat mamy w lodówce. Ja poszłam jeszcze dalej. Od lipca zaczęłam jeść wyłącznie surowe warzywa i owoce. Moje posiłki wzbogacam orzechami i olejami tłoczonymi na zimno. Nie gotuję, nie piekę, nie smażę. Używam za to codziennie sokowirówki, blendera i ostrych noży.

This slideshow requires JavaScript.

M.P.B.: To co robisz ma na celu pokazanie, że nie tylko “co” się je, ale także “jak”, a więc element estetyczny jest bardzo ważny w Twojej działalności. Czy mamy na to czas w tym zabieganym życiu?

B.S.: Na moim blogu DIETA I STYL w zakładce: informacje, tak oto piszę: “…życie na diecie (każdej) może być piękne, pod warunkiem, że zadbamy przede wszystkim o smak przygotowanych potraw, ale także o wygląd naszych dań na talerzu, sposób podania na stół oraz nastrój spożywania posiłków. I to stąd w tytule bloga wziął się STYL”. Obiad czy kolacja inaczej będzie smakować jeśli zadbamy o estetykę talerza, gdy zjemy na pięknej zastawie, zapalimy świece i zadbamy o nastrój. Naprawdę nie potrzeba zbyt dużo czasu by nasze potrawy ładnie ułożyć na talerzu czy na półmisku, świece zapala się w ciągu sekundy, muzykę włącza w dwie sekundy. To tylko kwestia nawyku i potrzeby estetycznego spożywania posiłków. Zauważ, że większość z nas tak naprawdę pięknie jada tylko dwa razy w roku: podczas Wigilii świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, a święto może być w naszych domach jeśli nie codziennie to przynajmniej raz w tygodniu: w niedzielę albo w sobotę albo w dniu, w którym nie pracujemy. Wspólne spożywanie posiłków przy pięknie zastawionym stole sprzyja rozmowom, wtedy bliżej nam do siebie. Zabiegane życie jest już pas a la mode. Na świecie coraz częściej w cenie są nie fast foody, ale knajpki i kafejki, gdzie można spokojne porozmawiać. Zdrowe posiłki to te, ugotowane w wolno-warach, a nie szybko-warach. Zaczynamy cenić slow life, a nie wyścig szczurów. W tej światowej tendencji dostrzegam szansę do powrotu do spokojnych, szczerych, cudownych rozmów podczas rodzinnych czy przyjacielskich spotkań przy stole. Przecież wszystko zależy od nas.

Przez kilka ostatnich lat pracowałam w najpiękniejszym Domu Mody w Montrealu – Holt Renfrew & Ogilvy. Nasi klienci przyjeżdżali do nas z całego świata, a pracowniczy dress code był bardzo rygorystyczny i niebywale elegancki. W pięknych wnętrzach Domu Mody, wśród fantastycznych ludzi nie czułam, że pracuję. Kilka razy w roku organizowane były śniadania dla pracowników, a obsługiwali nas nasi szefowie wystrojeni w fartuchy i czapy szefów kuchni. To w Holt Renfrew & Ogilvy nauczyłam się, że każdy dzień może być wyjątkowy, ale to my musimy o to zadbać i celebrować go w sposób szczególny. Dbać o to, jak wyglądamy, co i jak jemy, w jaki sposób się do siebie zwracamy i czy nawzajem szanujemy. Najlepiej zacząć od siebie i od drobnych szczegółów codzienności. Zdecydowanie lepiej jest żyć pięknie niż byle jak. Podobnie jest z naszymi posiłkami. I jeszcze jedno. Warto pamiętać, że wspólne biesiadowanie zbliża pogłębiając nasze relacje. Zdecydowanie lepiej rozmawiać przy stole o jedzeniu niż o polityce, _

M.P.B.: Stworzyłaś blog o nazwie “Dieta i Styl”. Co w nim pokazujesz?

B.S.: Piękny styl przygotowanych przeze mnie dań. Jak już wspomniałam, przed czterema laty zaczęła się moja kulinarna przygoda. Od tamtej pory ugotowałam, upiekłam i usmażyłam ponad tysiąc dań, które nie zawierały mąki pszennej, cukru ani mleka. Niektóre z nich wylądowały w koszu na śmieci, ale większość na talerzu, a wcześniej przed oczkiem mojego i-Pada, bo wszystko co wydało mi się godne utrwalenia, sfotografowałam na użytek mojej strony. Lubię dania z niewielką ilością składników, bo doskonałą potrawę charakteryzuje prostota. Nie korzystam ze znanych przepisów. Zdecydowanie wolę sama je wymyślać. Potrafię wstać w środku nocy, gdy przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł i gotować do rana. Dość często podpatruję najlepszych kucharzy świata w Internecie. Uważam, że jeśli coś ma mnie inspirować to niech będą to dzieła mistrzów. Moim ulubionym serialem kulinarnym jest “Chef’s Table” na platformie Netflix.

This slideshow requires JavaScript.

M.P.B.: Czego możemy się spodziewać w Twoim cyklu w “Gazecie”?

B.S.: Zanim odpowiem na Twoje pytanie, chcę Ci serdecznie podziękować za propozycje stworzenia takiego cyklu. Z Czytelnikami GAZETY chciałabym dzielić się tym, co najbardziej interesuje Internautów, którzy odwiedzają moją stronę DIETA I STYL. Myślę, że wiele osób zainteresuje jak zdrowo schudnąć? Jak zaplanować posiłki i jak mądrze robić zakupy? Dlaczego zostałam wegetarianką, a później weganką? Jakie są zalety i wady takiego stylu odżywiania się? Chciałabym pisać o zdrowym odżywianiu. Będzie też materiał o tym, że dieta cud nie istnieje. Myślę, że dużym zainteresowaniem będzie cieszył się artykuł, w którym odpowiem na pytanie czym można zastąpić cukier i jak przygotować pyszne, zdrowe ciasta i desery. Gdy na blogu zamieszczam moje słodkości liczba kliknięć idzie w tysiące. Kwestia motywacji jest niezwykle ważna podczas stosowania diety, zatem o tym też chciałabym napisać. Nie zamierzam w swoim cyklu odkrywać Ameryki, ale zaledwie przypomnieć to, o czym wszyscy wiemy, tylko jakoś tak na co dzień zapominamy. O tym, że warto uprzyjemniać sobie życie choćby za pomocą pięknie i smacznie przygotowanych dań. Nie jestem kucharzem zawodowym ani dietetykiem. Jestem dziennikarką, która w pewnym okresie swojego życia zainteresowała się problemem zdrowego odżywiania i uznała, że ten temat jest tysiąc razy bardziej interesujący niż zajmowanie się polityką i analizowaniem niesprawiedliwości tego świata. A jeśli mogę ten mikroświat zmieniać za pomocą mojego bloga i swoich kulinarnych felietonów, to o niczym innym nie śmiem marzyć.

M.P.B.: Wspaniale, czekamy zatem za Twoje artykuły!

B.S.: I jeszcze ważna uwaga: być może zabrzmi to jak wycofanie się z misji uprawiania mojego zawodu, ale tak nie jest. Dziennikarką jestem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a miejscem, gdzie wyżywam się zawodowo jest polski program radiowy w wieloetnicznej stacji CFMB-1280 AM w Montrealu. Jestem jego producentką i prowadzącą, a w eterze bardzo rzadko mówię o diecie i zdrowym odżywianiu.

M.P.B.: No tak, to Twój powrót do “Gazety” – zanim zaczęłaś swoją radiową przygodę współpracowałaś z nami przez 7 lat. Witamy z powrotem!

•••

A zatem zapraszamy od przyszłego tygodnia do spotkań z elegancką, zdrową i prostą kuchnią, która do tego pozwoli nam zrzucić nieco wagi. Czyli same zalety – czekamy z ogromną niecierpliwością!!!

Małgorzata P. Bonikowska

Zdjęcia Bożena Szara