Czarne lato

Z 8-go piętra – felieton z Polski / Austrii

Nie ma w Polsce (jeszcze?) wojny, ale jest oblężona twierdza, czyli polski Sejm, dom rodzimego parlamentaryzmu w okowach kordonów policji, z zakazem wstępu dla obywateli, nas, byśmy mogli wsłuchać się w pracę naszych wybrańców, reprezentantów, elity narodu o tym narodzie decydującej. Byśmy mogli poczuć się współrządzącymi, poczuć siłę swojego głosu oddawanego raz na cztery lata. Niektórzy czują moc swojego głosu oddanego na PiS, który robi kipisz w prawie, niszczy niewiele polskich potęg, rozpoznawanych w świecie, jak nieszczęsny Janów Podlaski z końmi arabskimi, Puszczę Białowieską, chce zabijać myśliwską flintą wszystko co się rusza w lesie, by tworzyć z lisich wypchanych trucheł, główek i ogonów na liściach, gałęziach, zdobnych serwetach pełne kosze ofiarne “nam poddanych” i obnosić się z nimi na mszach za myśliwych, prowadzonych przez uradowanych księży-myśliwych. Potem nie zapomina ich poświęcić.

Parlamentaryzm i jego historia kojarzy się także, a może przede wszystkim z oświeceniem, umysłowością. Staszic, Kołłątaj, Konarski, Ossoliński, Niemcewicz… Dziś do elity intelektu, kultury, szacunku wobec innych racji i miejsca większości posłów i ich publicystycznym satelitom jest kosmicznie daleko. Praca ma być tajna, głosowania bez dyskusji, bez trybów regulaminowych pod osłoną nocy, za kotarami, za barykadami; na drodze obywatelom, dziennikarzom, posłom staje wystrojona operowa armia straży sejmowej, która, a jakże, potrafi być brutalna wobec kobiet i niepełnosprawnych. Nie ma miejsca na dyskusję. Oświecenie przegrało z oświetleniem, potrzebnym do rozświetlenia jedynie sal, gdzie naprędce się głosuje nad naprędce skleconymi ustawami.

This slideshow requires JavaScript.

Za wielkie pieniądze, bo sam wynajem miejsca bez zachowania właściwych trybów przetargu wynosił milion złotych, partia rządząca obchodziła jubileusz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. O ironio, kiedy po sejmem protestujemy, bo nam się rozwala prawo i zbliżamy się do dyktatury ze słabnącym dyktatorem, prawo oddaje się w ręce czynowników partyjnych, część polskich posłów i senatorów świętuje kłamstwo ostatnich trzech lat tych rządów. Nawet nie pozwala innym mediom pozarządowym pokazać uroczystości. Nie ma demokracji, przejrzystości, uczciwości, jest jedna wielka micha z drewnianymi łychami, łapanymi łapskami pazernych politruków, którzy o zarobieniu na własne talerze i sztućce nie pomyśleli, bo dostali michę, czyli państwo, i się nim obżerają, wyżerając łakome kąski, plując na boki, puszczając bąki, nie bacząc, że micha ma dno, a zapasy kucharza i przyprawy, takie 500plus czy 300 do szkoły i inne się kończą. Rośnie za to wściekłość nie tyle głodnych, ale tych, co lubią mieć zapasy, porządek w kuchni, by nie żreć, a jeść, najlepiej wspólnie w dobrym towarzystwie, wg menu, z serwetką, sztućcami, a nie przeciągać michę ku sobie, wychlapując jej zawartość i brudząc wokół. Przy tym ci przy misie siorbią, ostentacyjnie dłubią w zębach i nie chcą odejść od stołu. Wejście do jadalni obstawili policją, watażkami co schwycą każdy ochłap z “pańskiego stołu”, a ci co pamiętają jadalnię z wieloma stolikami, gdzie mogłoby się zmieścić więcej głodnych, odchodzących po jedzeniu od stołu, ci tupią, napierają coraz mocniej z zewnątrz. Niektórym się nie chce, nie mają sił, nie tyle z głodu, ile z obrzydzenia, zmęczenia. No mam nadzieję, że ten obraz Polski pożeranej w niewybredny, bezkarny, bezwstydny sposób to tylko straszliwy epizod naszej historii, destrukcyjny, ale możliwy do zmiany, bo jak trzewia już wszystko wchłoną, to wiadomo, czym się kończy układ pokarmowy i co musi z siebie wycisnąć. Ten proces musi być przerwany.

550-lecie polskiego parlamentaryzmu to raczej stypa, kilka oddzielnych imprez, w zależności od politycznej opcji, z hymnem Polski na początek wykonanym bez obecności Prezydenta RP, który wszedł bodaj podczas drugiej zwrotki, nikt na niego nie zaczekał w namiocie. Jaki Prezydent, taki szacunek, albo taki bałagan, jak w polskim prawie. W naprędce, w podejrzanych okolicznościach wynajętym namiocie przy Zamku Królewskim ukryli się parlamentarzyści PiS, Kukiza, purpuraci w dużej ilości, część parlamentarzystów opozycji, ale ci tylko na krótko, opuścili namiot i przeszli do protestujących wobec łamania prawa, zdeptania Sądu Najwyższego, pisania prawa na usługi partii rządzącej.

This slideshow requires JavaScript.

Teraz do okopanego, ogrodzonego Sejmu można dostać się w bagażniku samochodu posłanki. Bo nie ma innej legalnej drogi. Więc ukaz administracji zakazuje posłance wjazdu samochodem na teren Sejmu do końca obrad, a auta innych są przeszukiwane! To nie jest scenariusz political fiction, to non fiction, lipiec 2018, Polska, Warszawa. To reality.

Smutne lato tego roku, bolesne. Kiedy przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Stanisław Piotrowicz, komunistyczny prokurator mówi innym prawnikom, członkom komisji na ich wątpliwości “uważamy i tyle”, “jak się pani nie podoba to proszę nie głosować” to co o tym mamy myśleć? Spiotrowiczowywanie prawa (autor – mec. Różycki), Piotrowicz, PRL-owski prokurator, bezczelny, kpiący nie tylko z opozycji, ale z prawa przede wszystkim tak odpowiada na wypowiedzi opozycji: “Czy pani poseł pyta czy wygłasza swoje tyrady?” “Co się pani nie podoba w tym przepisie?” “Rozumiem, że pytanie zmierza do tego, czy dwa jest dwa, przechodzimy do głosowania”, a tu się decyduje o prokuraturze! Szybkie głosowanie, 14 za, 7 przeciw, 1 wstrzymany, poprawka zostaje przyjęta. Żeby zostać asesorem prokuratora wystarczy rok pracy miast dotychczasowych trzech.

Błędy w tekście z biura legislacyjnego, poseł Ast nie rozumie, co czyta, natura dykcji nie dała, a przewodniczący zarzuca domagającej się wyjaśnień posłance “bazarowe zwyczaje, co to jest, co to za brak kultury”. 5 minut przerwy na zapoznanie się ze zmianami, 36 poprawek, które zaskoczyły członków, nowy projekt bez zasady trzech czytań, bez znajomości treści, a przewodniczący wyłącza mikrofon, kiedy posłowie nie chcą głosować i proszą o wykładnię. Ale przewodniczący chce dziś wszystko przegłosować, mimo że niekonstytucyjnie. Takie ma zadanie. I głosują. Tak się w polskim Sejmie głosuje zmiany w prawie.

“My nie wiemy nad czym głosujemy!” Piotrowicz stwierdza, że poprawka została przyjęta. I tak z najpoważniejszymi zmianami. “Bo ja prowadzę” odpowiada na zarzuty niekonstytucyjności głosowania. Tak się robi prawo w Polsce. Bez uzasadnienia zmian, łamiąc regulamin sejmu i tak od ponad dwóch lat.

Trudno się tego słucha, bardzo trudno, jestem świadkiem “dorzynania prawa”, jak nazywa to prawnik z Opola, działacz opozycji, broniący zwykłych obywateli przed np. wiceministrem sprawiedliwości, Patrykiem Jakim, wspomniany mec. Jacek Różycki. Jak podczas rewolucji. Dziś znowu idziemy pod sąd, w Warszawie pod Sejm. Przepraszam, ale to jest czarne lato w Polsce. A, 19 lipca 1937 odbyła się w nazistowskich Niemczech pierwsza wystawa “Entartete Kunst”. Wystawa dzieł malarzy, którym odebrano status sztuki, bo się reżimowi nie podobała i nie mogła przysłużyć. Ten tekst piszę 81 lat później, a zdaje mi się, że bywa w Polsce podobnie.