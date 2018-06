Z powrotem w Ontario (59)

Mieszkam znowu w Ontario. Pierwszy raz dotarłem tu w roku 1988. To szmat czasu. Prawie 30 lat. Wiele się działo. Opisywałem swoje podróże. Teraz trochę wspomnień z miejsca, gdzie zaczęła się moja Kanada.

Do Kanady – 18

Opisuję moją drogę przez czas stanu wojennego, co również złożyło się na moją drogę do Kanady, która zaczęła się w sierpniu, gdy pierwszy raz zobaczyłem ten kraj, odwiedzając moją siostrę w Mississauga w 1980 roku. Pisałem o tym w poprzednich odcinkach „Do Kanady”. Teraz jest rok 1985. Przenieśliśmy się w dwie rodziny na Warmię do gminy Gietrzwałd. Siedlisko nazywało się Łopkajny. Na Łopkajnach spędziliśmy czas jak na ciągłych wakacjach. Gdzieś tam w miastach trwał stan wojenny, chociaż oficjalnie podobno skończył się w roku 1983. Nas to jakby nie dotyczyło. Pracę zapewnialiśmy sobie sami, produkując i sprzedając w szkołach całej Polski pomoce szkolne dla klas młodszych.

Czas płynął. Jesień, zima i wiosna mijały szybko. Głownie ze względu na pracę. Ciągłe wyjazdy, każdego tygodnia prawie 4 tysiące kilometrów. W Polsce to ogromne odległości. A do tego to wszystko Fiatem 126p. Jak pisałem wcześniej, pomoce szkolne sprzedawaliśmy w Zbiorczych Szkołach Gminnych. Rutyna była taka, ze przyjeżdżałem do wojewódzkiego miasta, brałem hotel na tydzień i jeździłem po wszystkich gminach, próbując sprzedać nasze pomoce szkolne dla młodszych klas. Jeden komplet kosztował ok. 5 tysięcy złotych, gmina brała średnio 10 kompletów. To był naprawdę niezły biznes. A poza tym miałem okazję przez kilka lat zobaczyć całą Polskę. Byłem w każdej gminie i jechałem każdą drogą. Mieszkałem w każdym ówczesnym orbisowskim hotelu w każdym wojewódzkim mieście, a było tych województw 49. Dawno już przekonałem się, że aby efektywnie pracować przy takiej ilości kilometrów, nie opłaca się spać lichych hotelikach. Noc w orbisowskim Nowotelu, czy nawet w nowoczesnym zajeździe, które wtedy zaczęły powstawać warta była wydanych pieniędzy. Kilka drinków w barku, dobra kąpiel w czystej dużej łazience, czasem z osobą towarzysząca sprawiały cudowną regenerację i chęć do pracy. Od czasu do czasu zdarzały się zabawne przygody.

Było to w którejś gminie pod Poznaniem. Zajechałem do Zbiorczej Szkoły Gminnej, mieszczącej się w pięknym zabytkowym pałacyku, a może już nawet pałacu. Wszedłem do sekretariatu, zapytałem o dyrektora. Był, zaprosił mnie do gabinetu. Gdy przedstawiłem, z czym przyjeżdżam poprosił o upoważnienie. Miałem takie oczywiście ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Otwocku. Przeczytał je uważnie, spojrzał na mnie i wezwał sekretarkę. Pani Małgosiu – powiedział poważnie – niech pani wezwie wszystkich pracowników do mojego gabinetu. Dziwiłem się. Nauczyciele, zwłaszcza klas młodszych, tak, ale, po co reszta?

Potrwało to prawie dziesięć minut, zanim wszyscy zebrali się w gabinecie. Proszę państwa – powiedział poważnie dyrektor – właściciel przyjechał. Okazało się, że dawnym właścicielem tego pałacu był któryś z Mańkowskich i gdy dyrektor zobaczył to nazwisko na upoważnieniu zrobił sobie żart. Na wioskach niewiele się działo i taka przerwa w nudzie warta widocznie była przerwy w lekcjach. Śmiechu było, co niemiara, a po za tym kupili piętnaście kompletów pomocy. Warto było.

Pokonywanie długich tras, zwłaszcza, gdy przeszło jechać w dalekie województwa, wymagało szybkiej jazdy, co nie było łatwe na polskich drogach, zwłaszcza „maluchem”. Dużą pomocą było tu moje doświadczenie rajdowe z czasu pracy w Polmozbycie. Zwłaszcza zimą, gdy drogi nie zawsze były uprzątnięte ze śniegu i nieposypane solą czy choćby piaskiem.

Prawdę powiedziawszy to wolałem takie nieposypane drogi, bo miałem wtedy dużo zabawy na ostrych zakrętach. Fiat 126p z umieszczonym z tyłu silnikiem miał doskonałą trakcje, gdy wiedziało się, co się robi. W tych jazdach miałem wiele przygód i wiele niebezpiecznych sytuacji, ale człowiek był młody i myślał, że jest nieśmiertelny.

Jedna z poważniejszych sytuacji wydarzyła się, gdy wyjechałem w trasę z Markiem (Czarnym). Czarnego ciągnęło w drogę, a ostanie lata spędzał głównie na miejscu pilnując biznesu. Tego dnia, wyjechaliśmy z Łopkajn w kierunku Poznania. Jechaliśmy Czarnego Volkswagenem Passatem. On prowadził. Miał już prawo jazdy, chociaż prawie pięć lat jeździł bez. Przejechaliśmy przez kilka lat setki tysięcy kilometrów razem, gdy ja prowadziłem jego samochody. Tak jak moja żona, do czasu wypadku, który opisywałem wcześniej, tak i on próbował jeździć tak jak ja jeździłem w swoich rajdach i chociaż szło mu zdecydowanie lepiej niż mojej małżonce, to jednak nie zawsze mu to dobrze wychodziło. Nie było to zbyt bezpieczne, bo odwagę i fantazję miał czysto ułańską. Tak, więc jechaliśmy szybko, z Czarnym za kierownicą. Było to już daleko za Toruniem. Łuk zakrętu nie był zbyt duży. Przynajmniej łagodnie się zaczynał. Na liczniku było dobrze ponad 140 km/godz. Nagle prawy zakręt zaczął się zacieśniać, samochód zaczęło nieubłaganie wynosić na lewą stronę. Była tam niewysoka skarpa i puste pole. Błyskawicznie zorientowałem się, że nas wyniesie z drogi i spadniemy z tej skarpy. To pewne rolowanie. Przy tej prędkości z tego nie wyjdziemy cali. Nie hamuj! -krzyknąłem ostro. Skręcaj w lewo, mocno!!

Czarny ufał mi bezgranicznie w sprawach jazdy. Odruchowo skręcił ostro w lewo w przeciwną stronę niż zakręt. Nie jest to proste wbrew wszystkim zmysłom skręcić w lewo, gdy szosa skręca w prawo. Samochód wyprostował się i wystrzelił ze skarpy jak z katapulty, przelatując w powietrzu nad polem, ścinając po drodze mały betonowy słupek. Podwozie jęknęło, gdy uderzyło ciężko w miękki grunt, samochód podskoczył raz, opadł, zatrzymał się po kilkudziesięciu metrach w szczerym polu.

Po chwili wysiedliśmy by ocenić szkody. Zderzak z lewej strony i błotnik, które uderzyły w betonowy słupek, były zgniecione na płasko i dociśnięte do opony, z której zostały tylko strzępy. W bagażniku, z jakiegoś powodu mieliśmy duży młotek. Odbiłem blachę od koła. Pod lewarek podłożyłem kawałek deski i podniosłem samochód. Zmieniłem koło na zapasowe. Siadłem za kierownicę i wyjechałem na szosę. Dalej prowadziłem ja. Czarny nie protestował. Chyba był ciągle w szoku. W hotelu Polonez w Poznaniu drinki okazały się naprawdę potrzebne.