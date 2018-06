Z powrotem w Ontario

Mieszkam znowu w Ontario. Pierwszy raz dotarłem tu w roku 1988. To szmat czasu. Prawie 30 lat. Wiele się działo. Opisywałem swoje podróże. Teraz trochę wspomnień z miejsca, gdzie zaczęła się moja Kanada.

Do Kanady – 20

Opisuję moją drogę przez czas stanu wojennego, co również złożyło się na moją drogę do Kanady, która zaczęła się w sierpniu, gdy pierwszy raz zobaczyłem ten kraj, odwiedzając moją siostrę w Mississauga w 1980 roku. Pisałem o tym w poprzednich odcinkach „Do Kanady”. Teraz jest rok 1986, zima. Przenieśliśmy się w dwie rodziny na Warmię do gminy Gietrzwałd. Siedlisko nazywało się Łopkajny. Na Łopkajnach spędziliśmy czas jak na ciągłych wakacjach. Gdzieś tam w miastach trwał stan wojenny, chociaż oficjalnie podobno skończył się w roku 1983. Nas to jakby nie dotyczyło. Pracę zapewnialiśmy sobie sami, produkując i sprzedając w szkołach całej Polski pomoce szkolne dla klas młodszych.

Pomimo ponad dwustu kilometrów, jakie dzieliły nas od Warszawy jeździłem tam dość często, głównie przejazdem na południe Polski. Zapamiętałem szczególnie jeden wyjazd. Mróz był duży, chyba ponad 20 stopni C. Już na szosie z Gdańska do Warszawy samochód zaczął mi przerywać, silnik kasłał i zatrzymywał się by po chwili znowu przez chwile pracować.

Znałem ten objaw. Zamarzająca woda w benzynie. Taka jazda była zupełnie do niczego. Kilka kilometrów do przodu i stanie, czekając aż gorący gaźnik rozpuści kryształki lodu. Zjechałem z szosy do pierwszego napotkanego miasteczka. Było trochę przed trzynastą, czasem sprzedaży alkoholu. Chciałem kupić butelkę denaturatu i wlać do baku. Alkohol wiąże wodę, to znana metoda. Przed sklepem monopolowym na głównej i jedynej ulicy miasteczka stała spora grupa mężczyzn, najwyraźniej czekających na „trzynastą”, godzinę, od której rozpoczynano sprzedaż alkoholu w tamtym czasie. Zatrzymałem samochód, stanąłem w kolejce. Gdy wszedłem do sklepu okazało się, że denaturatu nie było. Nie zraziłem się i kupiłem pół litra Czystej Wyborowej.

Liczący drobne monety i kupujący tanie wino, tzw. „jabcok” mężczyźni patrzyli na mnie z zazdrością w oku. Patrzyli za mną ciągle, gdy wyszedłem ze sklepu, podszedłem do Fiata, otworzyłem wlew i całą zawartość butelki wlałem do baku. Grupa mężczyzn stała w szoku. I całe szczęście, bo ruszyli z mordem w oczach w moją stronę, gdy już siedziałem w samochodzie i uruchomiłem silnik. Ruszyłem ostro, widząc w lusterku jak biegną za mną coś krzycząc i wymachując pięściami. Najwyraźniej nie mogli przeżyć takiego marnotrawstwa alkoholu. Dotarłem do głównej szosy. Już do samej Warszawy nie miałem żadnych kłopotów z układem zasilania. Zima 1986 minęła nie wiadomo, kiedy, głównie ze względu ciągłych, co tygodniowych wyjazdów w Polskę. Nadeszła wiosna, wczesna tego roku. Roku, który miał obfitować w różne, niezbyt szczęśliwe wydarzenia. Było już zielono, ozimina na polach wysoka, łąki pokryte wiosenną trawą dawały ten wspaniały zielony kolor, który można zobaczyć tylko wiosną i chyba tylko na wsi. I nagle z dnia nadzień, pod koniec kwietnia wydarzyła się dziwna rzecz. Pojechaliśmy z żoną po zakupy do Łukty. Jak zwykle czekałem w samochodzie przed sklepem, gdy poczułem lekkie zawirowanie w głowie, jakieś „mroczki” i oszołomienie jak bym miał zemdleć. Co jest? Pomyślałem – dorosły, zdrowy facet i omdlewa jak wiotka dziewuszka? Oszołomienie minęło tak szybko jak się pojawiło. W następnym sklepie wszedłem wraz z Małgorzatą by pomóc jej z pakunkami. Tak usłyszałem jak kobiety, jedna przez drugą, opowiadały o swojej przypadłości omdlenia. Dziwne to było, bo wyglądało na to, że to samo zdarzyło się mnie. Oczywiście, jako „macho Man” nie przyznałem się do swojej słabości, która zresztą minęła bezpowrotnie.

Gdy wracaliśmy do domu na Łopkajny, zwróciłem żonie uwagę na mijane łąki. Nie wydaje ci się, że ta trawa jest jakaś żółta? – pytam. Następnego dnia, gdy odwoziłem dzieciaki do szkoły, nie było już wątpliwości. Trawa była zżółkła, jak na jesieni, a przecież to dopiero koniec kwietnia. Dzień później gruchnęła wiadomość: katastrofa w Czarnobylu. Małgorzaty ojciec, który pracował w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą opowiadał później jak nagle rozświetliły się wszystkie czujniki promieniowania i zagrały sygnały alarmowe. Wszyscy myśleli, że nastąpił przeciek reaktora. Wyłączono reaktor. Chmura radioaktywna z Czarnobyla przeszła nad Warszawą i poszła na północ, nad Warmią i Mazurami i dalej nad Półwysep Skandynawski.

Ówczesne władze, mimo że wiedziały wcześniej nie powiadomiły nikogo oprócz swoich. Dopiero chyba tydzień później, już po przejściu radioaktywnej chmury nad Skandynawią, gdy już nie dało się tego ukryć, wydano ostrzeżenie by nie wychodzić z domu i zaczęto podawać dzieciom jod. Nie wiem czy ten jod coś pomógł. Może tak, bo mój syn Marcin ma obecnie lat 45 i cieszy się dobrym zdrowiem, jak również jego syn, a mój wnuk Patryk, pięcioletni pełen zdrowia i życia chłopak. Dziewczynki Czarnego, Basia i Agnieszka, taż w dobrym zdrowiu. Obie mieszkają w Polsce. Basia prowadzi studio masażu, chyba w Krakowie, a Agnieszka ma jakąś firmę zdrowotną w Gdańsku.