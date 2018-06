Wielki brat jeszcze większego brata

W krzywym zwierciadle

Było tak: w styczniu 2018 r. rada Warszawy zmieniła nazwę Alei Armii Ludowej na Trasę Łazienkowską, która to nazwa była zresztą powszechnie używana i było OK. Ale wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera bezprawnie wkroczył w kompetencje samorządu, anulował decyzję rady Warszawy i ręcznie sterując, zamienił Trasę Łazienkowską na ładniejszą i bardziej oryginalną ulicę Lecha Kaczyńskiego, bo, jak powszechnie wiadomo, ulic pod wezwaniem Lecha Kaczyńskiego jest w Polsce ciągle za mało.

Prezes każe, sługa musi bo przecież wojewoda to człowiek z nadania PiS. Polska prawica doskonale zdaje sobie sprawę, że Jarosław Kaczyński doprowadził swoich popleczników do obfitych pastwisk upartyjnionej gospodarki i państwa, wywalczył stanowiska i pieniądze, pozycję w mediach i poczucie siły, o której w III RP mogli tylko pomarzyć. Teraz tylko bezpiecznie korzystać i konsumować ale coś za coś. Trzeba robić za Jarząbka: łubudubu, łubudubu, niech nam żyje prezes naszego klubu…

A prezes buduje kult Wielkiego Prezydenta. Jarosław Kaczyński najpierw zdołał zbudować kult brata wewnątrz PiS, a teraz próbuje ów kult upaństwowić poprzez pomniki, państwowe nagrody, zmienianie nazwy ulic, szkół i instytucji. Jak w ZSRR, gdzie na najgłębszym zadupiu główne przejście dumnie nosiło imię Lenina i krzyżowało się z ulicą bohaterskiej Armii Czerwonej.

Tysiące ludzi manifestujących przez wiele dni na ulicach polskich miast w obronie niezawisłych sadów zobaczyło, że ich starania przyniosły jednak pewne efekty: w dniu 18 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie wojewody mazowieckiego, który, zdaniem sądu, w przypadku 13 ulic, nie uzasadnił dlaczego dotychczasowe nazwy podlegają pod przepisy ustawy dekomunizacyjnej i dlaczego należy je zmienić. Toż za Chiny ludowe i demokratyczne wojewoda nie udowodni, że “Trasę Łazienkowską” trzeba zdekomunizować! Chyba że trafi na spolegliwego sędziego…

Jarosław Kaczyński chce zapewnić nieżyjącemu bratu właściwe miejsce w panteonie narodowym, bo tragiczne zakończenie prezydentury Lecha stało się mitem założycielskim dla całej prawicy. A grób na Wawelu – miejscem symbolicznym, wpisującym projekt polityczny PiS w kontekst dziejowy. “Należą mu się pomniki bo wpisał się w historię Polski”, “Gdyby nie pozycja Lecha Kaczyńskiego w Solidarności, ta formacja nie miałaby żadnych szans” – prawił podczas odsłonięcia pomnika Marii i Lecha Kaczyńskich w Białej Podlaskiej. Pokojowej Nagrody Nobla mu nie przyznano, był bowiem tak zakonspirowany, że do końca Sztokholm o nim nie wiedział. Lech nie został papieżem z braku czasu, w zastępstwie wysłał do Watykanu Karola Wojtyłę, który z wdzięczności wspomniał o nim w swoim dramacie: “Brat naszego Boga”.

Tyle że 10 milionów ludzi było wtedy z Wałęsą, którego imię partia rządząca, w tym premier Polski próbuje wymazać z pamięci Polaków. Kaczyński oskarżał Lecha Wałęsę o Okrągły Stół, o Magdalenkę, a teraz okazuje się, że związkiem faktycznie rządził jego brat “Potężna figura”. PiS chce poniżyć obu współprzewodniczących Okrągłego Stołu, Wałęsę i Kiszczaka, a Jarosław Kaczyński chciałby teraz zapomnieć, że to oni z bratem do tego stołu podawali.

Na temat działalności związkowej Kaczyńskich wypowiedział się Jerzy Owsiak: “Ktoś przekazał nam (na aukcję) trzy klasery znaczków Solidarności Podziemnej. Jest tam ksiądz Popiełuszko. Jest symbol Polski Walczącej. Jest Jan Paweł II. Są Lech Wałęsa i Kornel Morawiecki. Jest Bogdan Borusewicz i Zbigniew Bujak. Obok Władysław Frasyniuk. Narysowani źle, czasem dobrze. Są druty kolczaste. Krzyże. Są ludzie, o których niewielu dziś pamięta. Więźniowie polityczni. Dzisiejszych “bohaterów” tam nie ma. Braci Kaczyńskich nie ma. To jest prawda, której nie da się zatrzeć”.

Ale to się zmienia, bo najtęższe głowy w państwie pracują nad tym, żeby spuścizna Lecha Kaczyńskiego dotarła do każdego Polaka. Na przykład warszawskie Kuratorium Oświaty ogłosiło konkurs wiedzy o Lechu Kaczyńskim. Na zachętę uczniom przysłano list: “Kiedy Wasi rodzice lub dziadkowie mogli oglądać trzynastoletniego chłopaka, występującego razem ze swoim bratem w znanej bajce, nie przypuszczali, że patrzą na przyszłego działacza politycznego Polski konspiracyjnej i opozycyjnej, jednego z przywódców związku zawodowego, do którego zapisze się 10 milionów Polaków, polityka, prezydenta naszej stolicy i w końcu naszego państwa”. Żeby wygrać konkurs wystarczy wykuć na blachę autobiografię polityczną pod kuszącym tytułem “Porozumienie przeciw monowładzy”.

Zbliżającą się setną rocznicę odzyskania niepodległości Podkarpacie uczci konkursem dla młodzieży szkolnej, któremu patronuje marszałek Marek Kuchciński pod wymownym hasłem “Warto być Polakiem”. A warto być Polakiem bo ś.p. Lech Kaczyński i św. Jan Paweł II byli Polakami. Na temat jakości polskości “Członka” Kuchcińskiego, zwanego również “Penelopą” organizatorzy się nie wypowiedzieli.

Dobór tematów konkursowych przebiegał według znanego nam już z przeszłości ujęcia problemu: “Kto był największym wodzem ludzkości i dlaczego Lenin?”. I tu warto przypomnieć, że “Opowiadania o Leninie” Zoszczenki trzeba było wycofać z polskich księgarń bo ludzie kupowali to dzieło, żeby się pośmiać, dla beki…

A oto tematy konkursowe:

1.Działalność Lecha Kaczyńskiego w opozycji antykomunistycznej.

2. NSZZ Solidarność, Lech Kaczyński, św. Jan Paweł II – wspólna rola w odbudowie Polski po 1989r.

3. Prezydent Kaczyński jako lider państw Europy Środkowej i Wschodniej.

4. Polityka historyczna prezydenta Kaczyńskiego.

5. Życiowa postawa prezydenta Kaczyńskiego. Czy warto być wiernym do końca?

Powszechnie wiadomo, że głównym celem “deformy” edukacji, przeprowadzonej przez minister Annę Zalewską, było obalenie dotychczasowych podstaw programowych i sformułowanie ich na nowo. Szkoła ma wychowywać przyszłego wyborcę “Prawa i Sprawiedliwości”, narodowca, zindoktrynować ucznia, ograniczyć do minimum jego ciekawość świata i chęć jego analizy. Świat ma być prosty: liczą się Bóg, Kościół, Ojczyzna i Polakkatolik. Celem edukacji jest ulepienie bezwolnych Pacynek i Plastusiów, typowych BMW – biernych, miernych ale wiernych, takich samych jak obecne otoczenie “wodza”. Uczeń ma znać wtłoczoną mu w łepetynę historię Polski, ze szczególnym uwzględnieniem postaci związanych z obecną władzą i zmarginalizowaniem dotychczasowych bohaterów, którzy, tak się składa, głośno krytykują prezesa i jego świtę.

Jesteś patriotą, jeśli popierasz władzę i trzymasz z tymi, którzy ją popierają.

Idealizowanie Lecha Kaczyńskiego bywa irytujące i nużące, bo ogólnie wiadomo, że jego prezydentura była słaba. W sondażu CBOS, przeprowadzonym w marcu 2010 r., tylko 20-25% Polaków deklarowało poparcie dla L. Kaczyńskiego, więc nie wygrałby kolejnych wyborów. Nawet Jarosław Kaczyński zdaje sobie chyba sprawę ze “zmęczenia materiału”, że Polacy mają powoli dosyć obchodów, rocznic, miesięcznic, wieńców ku czci, szarf, deklamacji – wyraził więc zgodę na postawienie samego cokołu pomnika L.K. – bez posągu samego prezydenta, co jest rozwiązaniem nowatorskim ale i niebezpiecznym. Wiemy, że prezes jest humorzasty i w każdej chwili może kazać dospawać do cokołu rzeźbę postaci ś.p. Lecha Kaczyńskiego, który do pomników szczęścia nie ma, oj, nie ma….

Bo najgorzej zacząć nad pomnikiem główkować: przewodnik oprowadza wycieczkę po muzeum, zatrzymuje się przy pozbawionym rąk i nóg starożytnym pomniku wojownika i informuje: “Rzeźbiarz nazwał to dzieło »Zwycięzca«”. Na co jeden ze zwiedzających: “Jeśli to jest »Zwycięzca « to jak wygląda pokonany?”

Z prezydenturą Lecha Kaczyńskiego to taki paradoks: jedni widzą ją tak, drudzy inaczej na podstawie tych samych faktów. Jak wiemy, obecny rok szkolny rozpoczął się reformą systemu oświaty, a teraz prezes ZNP Sławomir Broniarz policzył, że pracę straciło 10 tys. nauczycieli, natomiast wspomniana już minister Zalewska informuje radośnie, że dzięki reformie w szkołach powstało 10 tys. nowych miejsc pracy! Rozbieżność tę da się wyjaśnić tylko w jeden sposób: w podstawówce Broniarz przykładał się do nauki arytmetyki, a Zalewska do nauki religii, stąd jej pobożne życzenia.

Bo niby każdy widzi jaki jest koń. Ale jak się nam naściemnia, zmanipuluje, wytłumaczy, że wielbłąd to też koń, tyle że zaprojektowany przez komisję, nie jest nam łatwo odzyskać trzeźwe zmysły i zdrowy rozsądek. Musimy co i raz się szczypnąć, żeby przypomnieć sobie, że intencje reżyserów naszej rzeczywistości mogą budzić wątpliwości i że już nie raz nas wkręcali, robili w bambuko i wciskali ciemnotę – żebyśmy widzieli to, co oni chcą, żebyśmy oglądali. Więc patrzmy bacznie czy spod pierzyny łypie na nas chora babcia czy zły wilk w babcinym czepku.

No i weryfikujmy to, co widzimy:

– Co to za uroczystość wczoraj mieliście, sąsiedzie? Wszyscy skakali, tańczyli….

– E, nic takiego, po prostu dziadek ul przewrócił.