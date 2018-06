Wielcy faworyci MŚ 2018 w nie wygrali

Niemcy i Brazylia, uważane za faworytów piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji, nie wygrały swoich pierwszych spotkań. W grupie Brazylijczyków niespodziewanie prowadzi Serbia, która pokonała rewelację poprzedniego mundialu Kostarykę 1:0. Sensacyjnie zakończył się mecz na moskiewskich Łużnikach, gdzie broniący tytułu Niemcy przegrali z Meksykiem 0:1. Jedynego gola strzelił po szybkim kontrataku w 35. minucie Hirving Lozano. Na dwóch poprzednich mundialach drużyny broniące tytułu swój udział kończyły już w fazie grupowej. W 2010 roku przydarzyło się to Włochom, a w 2014 Hiszpanii. Za wcześnie jest mówić, że do tego grona dołączą Niemcy, ale w niedzielę zmagania w rosyjskich mistrzostwach świata zaczęły od niespodziewanej porażki z Meksykiem 0:1. Od pierwszej minuty mecz w Moskwie mógł się podobać. Toczony był w szybkim, niemal hokejowym tempie. Akcja błyskawicznie przenosiła się z przed jednej bramki pod drugą. Łącznie w pierwszej połowie obie drużyny oddały dziewięć celnych strzałów. To właśnie dzięki szybko wyprowadzonemu kontratakowi w 35. minucie Meksyk objął prowadzenie. Zaczął się od niemieckiej straty ok. 30 m przed meksykańską bramką. Później piłkę w środkowej części wymienili Carlos Vela i Javier Hernandez. “Chicharito” następnie odegrał do wbiegającego na wolne pole Hirvinga Lozano, a ten zwiódł obrońcę i niskim strzałem pokonał Manuela Neuera. Mistrzowie świata mogli wyrównać jeszcze przed przerwą. Piłkę po strzale Toniego Kroosa z rzutu wolnego na poprzeczkę sparował jednak Guillermo Ochoa. Po przerwie obraz gry był już zupełnie inny. Przygniatającą przewagę mieli Niemcy, którzy zdecydowanie dłużej utrzymywali się przy piłce. Z ich mozolnie konstruowanych akcji niewiele jednak wynikało. Najbliżej szczęścia byli dwukrotnie w ostatnim kwadransie, kiedy z dystansu nieznacznie pomylili się Kroos oraz wprowadzony w końcówce Julian Brandt. Meksykanie grali z wielką ofiarnością w obronie. Wybili niezliczona ilość piłek zagranych w ich pole karne. Nastawili się na grę z kontrataku i mieli dwie dogodne okazje, obie jednak zmarnowali. Najpierw podopieczni trenera Juana Carlosa Osorio pogubili się, choć biegli we trzech na dwóch niemieckich obrońców. Chwilę później na bramkę Neuera niecelnie uderzał Miguel Layun. W niedzielę do bardzo ekskluzywnego grona dołączył Rafael Marquez. 39-letni Meksykanin na boisku pojawił się w 74. minucie i tym samym został trzecim piłkarzem w historii, który zagrał na pięciu mundialach. Wcześniej dokonali tego jego rodak Antonio Cabrajal (1950-1966) i Niemiec Lothar Matthaeus (1982-1998). Marquez wchodząc przejął opaskę kapitana. Funkcję tę pełnił także na czterech poprzednich mistrzostwach. Tym wyczynem nie może się pochwalić nikt inny. Po raz ostatni swój pierwszy mecz w najważniejszej piłkarskiej imprezie Niemcy przegrały w 1982. Wówczas reprezentacja RFN uległa Algierii 1:2, ale ostatecznie dotarła do finału, w którym lepsi okazali się Włosi. W drugim meczu tej grupy w poniedziałek Szwecja zagra z Koreą Południową. Zaskakujący wynik padł również w Rostowie nad Donem – Brazylia tylko zremisowała ze Szwajcarią 1:1. Cztery lata temu mundial, którego Brazylia była gospodarzem, skończył się dla “Canarinhos” katastrofą – półfinałową porażką 1:7 z Niemcami, a następnie z Holandią 0:3 w meczu o trzecie miejsce. Ci, którzy myśleli, że szukający odkupienia piłkarze z Kraju Kawy rosyjskie mistrzostwa rozpoczną z przytupem, mocno się rozczarowali. Brazylia zaledwie zremisowała w niedzielę ze Szwajcarią 1:1. Pierwsze minuty spotkania przebiegały jednak zgodnie z przewidywaniami. Pięciokrotni mistrzowie świata mieli przewagę i wydawało się, że gol jest tylko kwestią czasu. Piłka do szwajcarskiej siatki ostatecznie wpadła w 20. minucie, kiedy pięknym strzałem zza pola karnego popisał się Philippe Coutinho. Zdobyta bramka wyraźnie rozleniwiła Brazylijczyków. Ich ataki straciły na dynamice, a rywale także nie potrafili skonstruować składnej akcji. Do przerwy nic ciekawego na boisku się już nie wydarzyło. Druga połowa zaczęła się za to sensacyjnie. W 50. minucie Szwajcarzy mieli rzut rożny, a piłkę dośrodkował Xherdan Shaqiri. W polu karnym Steven Zuber delikatnie odepchnął pilnującego go Mirandę i strzałem głową doprowadził do remisu. Brazylijczyków taki obrót sprawy zdezorientował, a Helweci uwierzyli, że piłkarskich bogów jednak można zranić. Drużyna z Ameryki Południowej nie ruszyła do zmasowanych ataków. Ciężkie chwile przeżywał jej lider – Neymar. Piłkarz Paris Saint-Germain był atakowany, często z naruszeniem przepisów, kiedy tylko dostawał piłkę. Neymar celny strzał oddał dopiero w 78. minucie i było to zarazem drugie w tym meczu uderzenie Brazylii w światło bramki. Naprawdę nerwowo w szwajcarskim polu karnym zaczęło się robić dopiero w ostatnich minutach. Głową próbowali zdobyć gola Neymar i Roberto Firmino, a zza pola karnego uderzał Miranda. Bez zarzutu jednak spisywał się bramkarz Yann Sommer lub piłka nieznacznie mijała cel. Brazylia rozczarowała, ale jest zdecydowanie za wcześnie, by ją przekreślać. W 2010 roku mundial w RPA Hiszpania zaczęła od porażki ze Szwajcarią 0:1, a niespełna miesiąc później w finale pokonała Holandię. Po pierwszej kolejce spotkań w grupie E niespodziewanie prowadzi Serbia, która wcześniej wygrała z Kostaryką 1:0. W piątek lider zagra ze Szwajcarią, a Brazylia z Kostaryką. W grupie E prowadzenie objęła Serbia, która we wcześniejszym meczu pokonała Kostarykę 1:0. Wspaniałą bramkę z rzutu wolnego zdobył w 56. minucie Aleksandar Kolarov, ale poza tym kibice w Samarze nie widzieli ładnych akcji. W następnej kolejce (22 czerwca) Brazylia zagra z Kostaryką, a Serbia ze Szwajcarią. Wiadomo już, że wtorkowy mecz Polaków z Senegalem w Moskwie poprowadzi niespełna 42-letni Nawaf Abdullah Ghayyath Shukralla z Bahrajnu. Był już arbitrem na mundialu cztery lata temu w Brazylii, sędziując mecze Australii z Hiszpanią oraz Portugalii z Ghaną. Pokazał w nich siedem żółtych kartek. Nie wiadomo natomiast, czy w poniedziałek poleci z drużyną do stolicy Rosji Kamil Glik, który zmaga się z urazem barku. “Kamil jest częścią drużyny, ale jego wylot do Moskwy pozostaje sprawą otwartą. Codziennie wykonuje kilkugodzinną pracę. Czas, który spędza w hotelu, jest bardzo intensywny. Również w wolnym czasie wzmacnia poszczególne partie mięśniowe. Z każdym dniem jest bliższy powrotu do pełnej dyspozycji” – poinformował Bogdan Zając, asystent selekcjonera reprezentacji Adama Nawałki. Wyniki dotychczasowych meczów i tabele grup: Grupa A 2018-06-14: Rosja – Arabia Saudyjska 5:0 (2:0) 2018-06-15: Egipt – Urugwaj 0:1 (0:0) 2018-06-19: Rosja – Egipt (20.00) 2018-06-20: Urugwaj – Arabia Saudyjska (17.00) 2018-06-25: Urugwaj – Rosja (16.00) Arabia Saudyjska – Egipt (16.00) tabela 1. Rosja 1 1 0 0 5-0 3 2. Urugwaj 1 1 0 0 1-0 3 3. Egipt 1 0 0 1 0-1 0 4. Arabia Saudyjska 1 0 0 1 0-5 0 Grupa B 2018-06-15: Maroko – Iran 0:1 (0:0) Portugalia – Hiszpania 3:3 (2:1) 2018-06-20: Portugalia – Maroko (14.00) Iran – Hiszpania (20.00) 2018-06-25: Hiszpania – Maroko (20.00) Iran – Portugalia (20.00) tabela 1. Iran 1 1 0 0 1-0 3 2. Portugalia 1 0 1 0 3-3 1 Hiszpania 1 0 1 0 3-3 1 4. Maroko 1 0 0 1 0-1 0 Grupa C 2018-06-16: Francja – Australia 2:1 (0:0) Peru – Dania 0:1 (0:0) 2018-06-21: Dania – Australia (14.00) Francja – Peru (17.00) 2018-06-26: Dania – Francja (16.00) Australia – Peru (16.00) tabela 1. Francja 1 1 0 0 2-1 3 2. Dania 1 1 0 0 1-0 3 3. Australia 1 0 0 1 1-2 0 4. Peru 1 0 0 1 0-1 0 Grupa D 2018-06-16: Argentyna – Islandia 1:1 (1:1) Chorwacja – Nigeria 2:0 (1:0) 2018-06-21: Argentyna – Chorwacja (20.00) 2018-06-22: Nigeria – Islandia (17.00) 2018-06-26: Islandia – Chorwacja (20.00) Nigeria – Argentyna (20.00) tabela 1. Chorwacja 1 1 0 0 2-0 3 2. Argentyna 1 0 1 0 1-1 1 Islandia 1 0 1 0 1-1 1 4. Nigeria 1 0 0 1 0-2 0 Grupa E 2018-06-17: Kostaryka – Serbia 0:1 (0:0) Brazylia – Szwajcaria 1:1 (1:0) 2018-06-22: Brazylia – Kostaryka (14.00) Serbia – Szwajcaria (20.00) 2018-06-27: Serbia – Brazylia (20.00) Szwajcaria – Kostaryka (20.00) tabela 1. Serbia 1 1 0 0 1-0 3 2. Brazylia 1 0 1 0 1-1 1 Szwajcaria 1 0 1 0 1-1 1 4. Kostaryka 1 0 0 1 0-1 0 Grupa F 2018-06-17: Niemcy – Meksyk 0:1 (0:1) 2018-06-18: Szwecja – Korea Południowa (14.00) 2018-06-23: Korea Południowa – Meksyk (17.00) Niemcy – Szwecja (20.00) 2018-06-27: Meksyk – Szwecja (16.00) Korea Południowa – Niemcy (16.00) tabela 1. Meksyk 1 1 0 0 1-0 3 2. Szwecja 0 0 0 0 0-0 0 Korea Południowa 0 0 0 0 0-0 0 4. Niemcy 1 0 0 1 0-1 0 Grupa G 2018-06-18: Belgia – Panama (17.00) Tunezja – Anglia (20.00) 2018-06-23: Belgia – Tunezja (14.00) 2018-06-24: Anglia – Panama (14.00) 2018-06-28: Anglia – Belgia (20.00) Panama – Tunezja (20.00) tabela 1. Belgia 0 0 0 0 0-0 0 Panama 0 0 0 0 0-0 0 Tunezja 0 0 0 0 0-0 0 Anglia 0 0 0 0 0-0 0 Grupa H 2018-06-19: Kolumbia – Japonia (14.00) Polska – Senegal (17.00) 2018-06-24: Japonia – Senegal (17.00) Polska – Kolumbia (20.00) 2018-06-28: Senegal – Kolumbia (16.00) Japonia – Polska (16.00) tabela 1. Polska 0 0 0 0 0-0 0 Senegal 0 0 0 0 0-0 0 Kolumbia 0 0 0 0 0-0 0 Japonia 0 0 0 0 0-0 0 Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz