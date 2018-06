Uwaga na nieuczciwych!

Z przyjemnością informuję, że od 1 czerwca 2018 moje biuro znajduje się w Mississaudze pod adresem 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

W tym tygodniu będę ponownie poruszać kwestię eTA – elektronicznego pozwolenia na podróż do Kanady. Niestety, ale wielu z Państwa ma problemy i moja elektroniczna skrzynka pocztowa pełna jest pytań i opisów trudności, z którymi składający podanie o eTA się spotykają. W związku z tym będę kontynuowała ten temat.

W ubiegłym tygodniu zadano mi następujące pytanie: Piszę w kwestii eTA, która została mi przyznana już jakiś miesiąc temu, jednak uświadomiłam sobie, że zrobiłam spację w numerze paszportu, między dwiema literami, a pozostałymi cyframi. Nie wiem, co robić w takim przypadku, przy nowym wniosku są pytania odnośnie tego, czy wcześniej aplikowało się już o wizę do Kanady, a ja przecież aplikowałam i ją dostałam, tyle że jest ta nieszczęsna spacja. Jeśli odpowiem “nie”czy nie będzie to zrozumiane tak, że aplikowałąm i jej nie dostałam? Wylatuje do Kanady 4 lipca, bardzo proszę o odpowiedź, bo czas ucieka, a ja tylko się stresuję.

Moja odpowiedź była: Myślę, że warto złożyć podanie o nową eTA, i tym razem upewnić się, że numer paszportu wpisany jest w kwestionariusz identycznie jak widnieje w paszporcie. Wprawdzie nie wiem na pewno czy spacja lub jej brak ma jakieś znaczenie (aczkolwiek wydaje mi się, że jednak ma znaczenie), to jednak ryzyko niewpuszczenia do samolotu lecącego do Kanady jest za wielkie w porównaniu do kosztu starania się o nową eTA (7 dolarów). Natomiast odnośnie pytania w kwestionariuszu czy wcześniej starała się Pani o eTA (czy o wizę do Kanady), to odpowiedź jest “tak”, po czym należy wyjaśnić kwestię tej nieszczęsnej eTA z nieprawidłowym numerem i wpisać numer tejże przyznanej eTA.

Po dokładnym wgłębieniu się i zbadaniu tej konkretnej sprawy okazało się, że miałam rację i w instrukcjach opublikowanych na stronie internetowej kanadyjskiego Immigration – instrukcjach w języku polskim – dokładnie ta właśnie kwestia jest wytłumaczona na stronie 9.

Podaję link do strony z instrukcjami, gdzie wszystko dokładnie jest wytłumaczone:

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/eta/polish.pdf

Pytanie: Trzy dni temu wypełniłem podania o eTA dla siebie i żony, ale nie dostałem żadnego potwierdzenia. Wprawdzie słyszałem, że nie zawsze otrzymuje się potwierdzenie lub nawet eTA od razu, ale dzisiaj stało się coś, co jest, krótko mówiąc, co najmniej dziwne. Otóż jak rozumiem, eTA kosztuje 7 dolarów kanadyjskich za sztukę. Natomiast na moim wyciągu z karty kredytowej widnieją dwie opłaty po… 49 dolarów amerykańskich!

Otóż zainteresowałam się tym ewenementem i okazało się, że osoba ta wprawdzie rzeczywiście złożyła podanie o eTA (i już właśnie oboje z żoną je otrzymali), ale zrobili to wcale nie przez oficjalną stronę kanadyjskiego Immigration! Zrobili to przez jakąś stronę, która wprawdzie przypominała oryginalną stronę rządu kanadyjskiego, ale wcale nią nie była. Była natomiast stroną, która co prawda złożyła autentyczne podanie o eTA, ale pobrała za to 8-krotną marżę… w kwocie 49 dolarów amerykańskich. Niezły zarobek, nieprawdaż?

Radzę bardzo uważać, gdzie się klika i podaje swoje wszystkie dane, łącznie z osobowymi, adresem, numerem paszportu i numerami karty kredytowej!

Pod spodem link to tej prawdziwej strony kanadyjskiego immigration:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/visit-canada/eta/apply.html

Nie dawać się robić w konia!

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.