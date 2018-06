Sztuka łączenia wina z czekoladą

Szanowny Czytelniku,

wino i czekolada to dwie silne “osobistości”, które znają się, mimo że się nigdy nie spotkały. Są bardzo odmienne, ale stykając się w Twojej jamie ustnej, czyli w Twoim pałacu smaków, doskonale się uzupełniają.

Dzięki znajdującym się w nich przeciwutleniaczom i unikalnym taninom mają one takie same właściwości odżywcze. Wino i czekolada przechodzą te same procesy fermentacyjne, w czasie których powstaje od 500 do 800 aromatycznych cząsteczek, w tym prekursor serotoniny – neuroprzekaźnik, który pozwala Ci się zrelaksować i pomaga zasnąć po długim wyczerpującym dniu.

Wskazówki jak w pełni korzystać z aromatów

Sięgaj po dobrej jakości pobudzające apetyt naturalne wina czerwone, białe lub wzmocnione, takie jak Pineau, Rivesaltes, Maury… lub – na szczególne okazje – po alkohole z wyższej półki, na przykład po Cognac, Calvados lub Armagnac.

Kieliszek powinien być odpowiednio dobrany, dostosowany do rodzaju wina i optymalnej temperatury, w której uwalnia się pełny aromat danego trunku. Aby uzyskać pożądany efekt, wcale nie potrzeba dużych ilości wina ani czekolady. Jest to ekonomiczny aperitif, którego głębia wprowadzi w dobry humor każdego bez wyjątku.

Tak więc… zamieszaj delikatnie zawartością kieliszka, pochylając go pod promień słońca. Na początek poczuj głębię zapachu, oddychając głęboko z przymkniętymi oczami. Aromat zachwyci Twoje znajdujące się w pełni gotowości kubki smakowe, podczas gdy nerw węchowy zacznie wysyłać impulsy do hipokampu, który pod ich wpływem znajdzie się w stanie euforii. Część dalsza unikalnych doznań nastąpi wtedy, gdy wino znajdzie się w ustach.

Po nabraniu wina do buzi, smakuj je, wpuszczając do ust strumień powietrza. Nastąpi wówczas ta magiczna chwila, w której mały łyk alkoholu w końcu dotrze do jakże doskonale przygotowanego Twojego pałacu smaków. Przeżuwaj delikatnie. Ślina podniesie intensywność doznań, a błona śluzowa policzków także znajdzie się w siódmym niebie. Dzięki tym prostym krokom wydobędziesz moc owocowych aromatów.

Znawcy wina w szybkim tempie odczują działanie prekursorów serotoniny, ponieważ ich neuroprzekaźniki są już wytrenowane i prawidłowo funkcjonują. Do akcji dołączają się także neurony, a poziom doznań uderza do głowy.

Alkoholik nie czuje działania serotoniny, bo pije zbyt szybko i jego neuroprzekaźniki nie funkcjonują prawidłowo. Taka osoba nie odczuwa satysfakcji ani przyjemności płynącej z degustacji, więc wino złej jakości w zupełności jej wystarczy.

Warto uczyć młodych, którzy wkroczyli już w dorosłość, ludzi, jak smakować wino dla zdrowia i dla przyjemności. Warto ich zachęcać do rezygnowania ze złych przyzwyczajeń typu zakrapiane imprezy, które często źle się kończą i niekiedy prowadzą też do sięgnięcia po narkotyki.

Jeśli chodzi o czekoladę, sprawa jest bardzo prosta. Weź pół kostki dobrej jakości czarnej czekolady (min. 70%) przechowywanej w temperaturze między 22 a 24°C. Jest to idealna temperatura, w której rozwijają się wszystkie naturalne aromaty czekolady. Poczuj je dokładnie, głęboko oddychając.

Umieść czekoladę w buzi i trzymaj ją przez około minutę między policzkiem a dziąsłem, aby pobudzić wydzielanie śliny i przygotować grunt pod doskonałe połączenie wina i czekolady. Następnie przesuń czekoladę do tylnej partii zębów, aby zmieniła się w delikatną papkę i weź mały łyk wina. Zmieszaj oba składniki i ugniataj je w podniebieniu.

Doznania są naprawdę niepowtarzalne w momencie, gdy uwalniają się wszystkie owocowe aromaty. W tym samym czasie odczujesz podwójną falę ciepła w obu skroniach – uchwycisz szybko działającą serotoninę wydzieloną dzięki winu i wolniej działającą serotoninę wydzieloną dzięki czekoladzie.

Twoje podniebienie odczuje w tym momencie apogeum smaku. Pobudzone przez czekoladę z łatwością odróżni wino dobrej jakości od tego z gorszej półki nawet, jeśli nie jesteś koneserem. Ciemna czekolada potęguje i rozkłada zapachy lepiej niż biochemik. Odkryjesz, że Twoje podniebienie to prawdziwe laboratorium. Pozostaje tylko pogłębić delikatne niuanse pomiędzy smakami, aby czerpać jeszcze więcej przyjemności z degustacji!

Czas na ostatni łyk wina. Odpowiednio przepuszczaj wino przez buzię od góry do dołu i po bokach tak, aby lepiej poczuć naturalne zapachy w momencie, kiedy Twoje podniebienie znajduje się w szczytowej formie i jest zdolne do właściwej percepcji. Teraz nie możesz go oszukać!

Ta eksplozja smaku jest po prostu niesamowita! Słodkie wspomnienia i doznania pozostaną na długo w pamięci i będą silniejsze od tych o magdalence Prousta.

Pragnienie zostaje zaspokojone, a chęć dalszego picia znika. Osiągnąłeś wyżyny smaku. Pobudziłeś kubki smakowe znajdujące się na języku, które odnawiają się średnio co dziesięć dni i powonienie, które przystosowuje się mniej więcej co trzy miesiące. Cóż to za radość dla Twojego mózgu i wzmocnienie ogólnego samopoczucia!

Powiedz swoim dzieciom, że takie doznania są możliwe tylko wtedy, kiedy pije się z umiarem. Można przecież żyć bez cocacoli, Red bulla i innych popularnych napojów gazowanych, które oszukują apetyt oraz kubki smakowe i są niekorzystne dla zdrowia. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy rozumieją, dlaczego taki “zabieg” degustacyjny należy powtarzać co najmniej cztery razy w roku. To klucz do zdrowego życia.

Udanej degustacji,

prof. Henri Joyeux