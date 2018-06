Rosja i Urugwaj awansowały do fazy pucharowej

Rosja oraz Urugwaj to pierwsze drużyny, które awansowały do 1/8 finału rozgrywanych na rosyjskich boiskach piłkarskich mistrzostw świata. Zdecydowała o tym wygrana Urugwajczyków z Arabią Saudyjską 1:0 w Rostowie nad Donem. Dzień wcześniej gospodarze turnieju odnieśli drugie zwycięstwo w grupie A, pokonując Egipt 1:0. Egipcjanie, Saudyjczycy oraz rywalizujący w grupie B Marokańczycy jako pierwsi na mundialu stracili szanse gry w fazie grupowej. Mecz w Rostowie nad Donem był słabym widowiskiem. Jedynego gola strzelił w 23. minucie występujący po raz setny w narodowych barwach Luis Suarez, wykorzystując błąd bramkarza Saudyjczyków, który przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego minął się z piłką. Napastnik Barcelony z pięciu metrów bez trudu trafił do siatki. Urugwaj starał się wygrać jak najmniejszym nakładem sił, a Saudyjczykom, którzy na inaugurację ulegli Rosji aż 0:5, brakowało umiejętności, by odwrócić losy meczu. W poniedziałek zagrają z Egiptem i dla obu drużyn będzie to pożegnalny występ na mundialu. Pierwsze miejsce w grupie będzie natomiast stawką spotkania Rosja – Urugwaj. Wiele wskazuje na to, że w 1/8 finału drużyny te wpadną na Portugalię i Hiszpanię. W pierwszym środowym meczu, rozegranym na głównej arenie mundialu – moskiewskich Łużnikach, Portugalia wygrała z Marokiem 1:0. Bramkę już w czwartej minucie strzelił głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Cristiano Ronaldo. Było to jego 85. trafienie w 152. występie w kadrze narodowej. W ten sposób został samodzielnym liderem na europejskiej liście wszechczasów; przez kilka dni dzielił tę pozycję ze słynnym Ferencem Puskasem (grał dla Węgrów i Hiszpanów) – 84 bramki. Zdecydowanym liderem światowej klasyfikacji jest Irańczyk Ali Daei – 109 goli. Ronaldo z dorobkiem czterech bramek prowadzi w klasyfikacji strzelców rosyjskiego mundialu. W pierwszym meczu z Hiszpanią (3:3) zanotował hat-trick. Statystycy przy okazji przypomnieli, że w trzech poprzednich mistrzostwach świata Portugalczyk oddał aż 70 strzałów, a tylko trzykrotnie trafił do siatki. Mecz nie był dla Portugalczyków łatwy. Rywale, zwłaszcza w drugiej połowie, uzyskali ogromną przewagę, a w końcówce mieli “akcje meczowe”. Najpierw błyskotliwe wejście Ziyecha w pole karne zatrzymał Jose Fonte, a w doliczonym czasie gry po raz kolejny bliski powodzenia był Benatia. Marokańczykom wyraźnie zabrakło szczęścia. Z kolei kilka dni temu mieli wyraźnego pecha, bowiem gola na 0:1 stracili w 95. minucie po samobójczym trafieniu Aziza Bouhaddouza. Wśród Marokańczyków wyróżniali się m.in. Hakim Ziyech i Nordin Amrabat. W ogóle cały ten zespół dużo biegał, starał się cały czas być blisko Portugalczyków i nie pozwalać im na zbyt wiele. Ziyech, który w młodzieżówce występował w Holandii, i rozgrywał, i uderzał z dystansu, ale jemu – tak jak i kolegom – wyraźnie brakowało szczęścia, choć oczywiście i precyzji. Mistrzowie Europy mieli swoje zrywy, kiedy potrafili dojść do świetnej okazji. Tak było w 39. minucie, gdy znakomicie zagrał Ronaldo, lecz Goncalo Guedes przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Druga część zaczęła się od fatalnego uderzenia Ronaldo, a potem znów do głosu doszli zawodnicy z Maroka. W 57. minucie główkował Benatia, jednak przepiękną interwencją popisał się Rui Patricio. Trzy minuty później ten sam obrońca posłał piłkę nad bramką, podobnie jak w 68. Ziyech z wolnego. W samej końcówce afrykańscy piłkarze mieli “akcje meczowe”. Najpierw błyskotliwe wejście Hakima Ziyecha w pole karne zatrzymał Jose Fonte, a w doliczonym czasie gry bliski szczęścia był Medhi Benatia. Hiszpanie również odnieśli zwycięstwo 1:0, pokonując w Kazaniu reprezentację Iranu. Bramkę w 54. minucie zaliczono Diego Coście (trzecie trafienie w turnieju), choć większą “zasługę” miał Ramin Rezaeian, który nastrzelił piłkę na nogę napastnika Atletico Madryt. W ostatnich minutach Irańczycy mieli kilka szans, ale wynik już się nie zmienił. Podopieczni Carlosa Queiroza mają na koncie trzy punkty (za wygraną z Marokiem 1:0) i wciąż liczą się w walce o awans. Wyniki dotychczasowych meczów i tabela grupy B 2018-06-15: Portugalia – Hiszpania 3:3 (2:1) Maroko – Iran 0:1 (0:0) 2018-06-20: Iran – Hiszpania 0:1 (0:0) Portugalia – Maroko 1:0 (1:0) tabela 1. Hiszpania 2 1 1 0 4-3 4 . Portugalia 2 1 1 0 4-3 4 3. Iran 2 1 0 1 1-1 3 4. Maroko 2 0 0 2 0-2 0 Wyniki dotychczasowych meczów i tabela grupy A 2018-06-14: Rosja – Arabia Saudyjska 5:0 (2:0) 2018-06-15: Egipt – Urugwaj 0:1 (0:0) 2018-06-19: Rosja – Egipt 3:1 (0:0) 2018-06-20: Urugwaj – Arabia Saudyjska 1:0 (1:0) tabela 1. Rosja 2 2 0 0 8-1 6 2. Urugwaj 2 2 0 0 2-0 6 3. Egipt 2 0 0 2 1-4 0 4. Arabia Saudyjska 2 0 0 2 0-6 0 Polscy piłkarze powrócili w nocy z wtorku na środę do swojej bazy w Soczi. Przed południem ci, którzy nie grali dzień wcześniej w Moskwie z Senegalem (1:2), trenowali, a pozostali przechodzili regenerację. Z dziennikarzami spotkał się natomiast prezes PZPN Zbigniew Boniek. „Piłka nożna wzbudza wiele emocji i uznaliśmy, że należy się spotkać z przedstawicielami mediów. Nie ma co ukrywać, że inaczej sobie wyobrażaliśmy początek mundialu. Jednak wciąż wszystko jest w naszych rękach. Charakter ludzi poznaje się, jak wychodzą z trudnych sytuacji” – powiedział. „Zagraliśmy spotkanie, które nam nie wyszło, ale nie będziemy szukali winnych. Cały czas jesteśmy w grze i skupiamy się na niedzielnym meczu. Nie bierzemy pod uwagę wariantu pesymistycznego. Nie lubimy narzekać. Czysto piłkarsko nie jesteśmy słabsi od Kolumbii” – podkreślił Boniek. Jak poinformował rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, uraz łydki Jakuba Błaszczykowskiego, którego nabawił się podczas wtorkowego meczu z Senegalem mistrzostw świata w Rosji jest niegroźny. Z zespołem trenuje już Kamil Glik. Piłkarze reprezentacji Polski tuż przed południem rozpoczęli trening wyrównawczy na obiekcie „Sputnik-Sport”. „Po śniadaniu zawodnicy mieli odprawę pomeczową oraz pierwszą analizę najbliższego przeciwnika czyli Kolumbii. W południe trenowali piłkarze, którzy nie grali lub wystąpili w mniejszym wymiarze czasowym w meczu z Senegalem. Gracze, którzy zagrali w Moskwie, mieli w tym czasie zajęcia w hotelowej siłowni. Po południu zawodnicy mają wolne” – powiedział Kwiatkowski. W przerwie wtorkowego meczu z powodu kontuzji zmieniony został Błaszczykowski. „Kuba został mocno uderzony w łydkę i był ucisk na nerw. Ten uraz nie pozwalał mu kontynuować gry. Jednak to nic groźnego i w czwartek będzie normalnie trenował” – dodał Kwiatkowski. We wtorkowym meczu zabrakło Glika, który wciąż zmaga się urazem barku. Od poniedziałku jednak trenuje z drużyną na pełnych obciążeniach. Prawdopodobnie nie będzie gotowy również na niedzielny mecz z Kolumbią. „To kwestia psychiki. Z własnego doświadczenia wiem, że powrót od stanu zerowego do 60 procentowego wyzdrowienia jest dość łatwy. Potem jednak trzeba dojść do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej, aby nie mieć żadnych obaw przy interwencjach. Do tych 60 procent Kamil doszedł szybko. Żeby wyjść na boisko musi być jednak na 100 procent zdrowy. Z kolei drużyna nie może się chować za czyjąś kontuzją. Była nadzieja, że wróci na trzecie spotkanie. Miejmy nadzieję, że będzie do dyspozycji trenera” – powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek. Środowe popołudnie biało-czerwoni mieli wolne. „Piłkarze muszą mieć trochę wolnego czasu. Po porażkach wszystkich interesuje, co dzieje się poza boiskiem. W tym zespole dzieją się same dobre i normalne rzeczy. Mamy tutaj wszystkie warunki, aby przygotować się nie tylko pod względem fizycznym, taktycznym, ale również mentalnym. Absolutnie niczego nam nie brakuje, aby się zresetować i być przygotowanym do następnego spotkania” – podkreślił Boniek. W czwartek po południu odbędzie się wspólny trening. W sobotę przed południem biało-czerwoni wylecą do Kazania, gdzie dzień później zagrają z Kolumbią w drugim meczu grupy H. Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz