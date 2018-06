Renata Ford, wdowa po Robie Fordzie, w opałach

Wdowa po byłym merze Toronto Robie Fordzie Renata otrzymała wyrok w zawieszeniu po tym jak przyznała się do winy oskarżona o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Sędzia wydał wyrok trzech lat w zawieszeniu, stu godzin pracy na rzecz społeczności, jak również wydał zakaz prowadzenia samochodu przez dwa lata i grzywnę w wysokości 1100 dol. Wszystko to dotyczy incydentu jak miał miejsce w 2016 roku.

Adwokat Renaty Ford chciał aby nie zasądzono pozbawienia wolności i zezwolono na jak najmniejszą grzywnę, podczas gdy prokuratura domagała się 45 dni za kratkami i zawieszenia prawa jazdy na okres od jednego do trzech lat.

Renata Ford od czasu śmierci swojego męża na bardzo rzadką formę raka w marcu 2016 roku, bardzo rzadko pokazywała się publicznie. Również w ostatnich latach, kiedy jej mąż był merem w latach 2010-2014 także rzadko pojawiała się z nim w sytuacjach publicznych.

Pojawiła się niedawno, w ostatnich dniach kampanii wyborczej w wyborach ontaryjskich, kiedy poinformowała, że podała do sądu swojego szwagra, lidera Partii Konserwatywnej Douga Forda, twierdząc, iż on oraz drugi brat jej zmarłego męża, Randy Ford, źle prowadzili wspólny biznes rodzinny i w związku z tym doprowadzili do tego, że ona i jej dzieci zostali pozbawieni dochodu i środków do życia. Doug Ford twierdzi, że to jest nieprawda, że zawsze opiekował się swoją szwagierką i jej dziećmi.

Co do incydentu, za który została skazana miał on miejsce 28 grudnia 2016 roku na parkingu przed sklepem monopolowym, kiedy doszło do niewielkiej stłuczki z innym samochodem. Renata Ford poprosiła świadków aby nie dzwonili na policję, a następnie starała się kupić butelkę wina w sklepie lecz odmówiono jej obsługi. Policją znalazła ją siedzącą na miejscu dla pasażera swojego samochodu i poddano ją testowi na alkohol we krwi, który oblała. Okazało się, że miała ponad 85 gramów alkoholu w 100 mililitrach krwi, przyznała się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.