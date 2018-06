Porażka z Senegalem nie wchodziła w grę

Polscy piłkarze przegrali pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Rosji. Na stadionie Spartaka Moskwa ulegli drużynie Senegalu 1:2. “Zagraliśmy słaby mecz” – przyznał wprost po ostatnim gwizdku przed kamerą TVP Wojciech Szczęsny. Ocena polskiego bramkarza jest surowa, ale bardzo trafna. Na pierwszy celny strzał biało-czerwonych trzeba było zaczekać aż do 50. minuty, kiedy z rzutu wolnego uderzał Robert Lewandowski. Przed przerwą podopieczni trenera Adama Nawałki praktycznie nic nie pokazali, a w dodatku pechowo stracili bramkę. Senegal bowiem również nie prezentował się rewelacyjnie. Największa gwiazda “Lwów Terangii” Sadio Mane w ofensywie był niewidoczny. W 37. minucie na strzał z dystansu zdecydował się jednak Idrissa Gueye. Trudno ocenić, czy piłka leciała w światło bramki, ale po tym jak odbiła się od Thiago Cionka wpadła do siatki obok kompletnie zdezorientowanego Szczęsnego. Od początku drugiej połowy Polacy dłużej utrzymywali się przy piłce, ale w 60. minucie popełnili bardzo kosztowny błąd. W stronę własnej bramki piłkę wycofał Grzegorz Krychowiak, który nie zauważył wbiegającego na murawę, a opatrywanego wcześniej Mbaye Nianga. Nie widział go również Jan Bednarek, który przegrał z nim pojedynek biegowy. Napastnik Torino przejął piłkę, minął wybiegającego poza pole karne Szczęsnego i bez trudu trafił do pustej bramki. Biało-czerwoni kilkakrotnie zagrozili później senegalskiej bramce. W 70. minucie z trudnej sytuacji tuż obok słupka uderzał Milik, w 79. główkę Dawida Kownackiego obronił bramkarz, a w 82. zablokowano strzał Maciej Rybusa. W 86. minucie winę częściowo odkupił Krychowiak. Z rzutu wolnego dośrodkował Kamil Grosicki, a 28-letni pomocnik bardzo ładnym uderzeniem głową zdobył kontaktowego gola. Wynik nie uległ już zmianie, co oznacza, że Polacy nie przełamali złej passy w pierwszych meczach w mistrzostwach świata. To była trzecia z rzędu porażka, a szóste spotkanie bez zwycięstwa. Wtorkowy mecz był 100. w karierze w narodowych barwach Jakuba Błaszczykowskiego. Zajmuje pod tym względem drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów, ex aequo z Grzegorzem Latą. Na czele rankingu znajduje się Michał Żewłakow – 102 występy. Wcześniej w drugim spotkaniu grupy H Japonia niespodziewanie pokonała Kolumbię 2:1 Spotkanie Kolumbijczyków z Japończykami w Sarańsku rozpoczęło się sensacyjnie. Już w trzeciej minucie Carlos Sanchez zatrzymał ręką dobitkę do pustej bramki Makoto Hasebe. Sędzia nie miał wątpliwości – podyktował rzut karny i ukarał Kolumbijczyka czerwoną kartką. “Jedenastkę” pewnie wykorzystał Shinji Kagawa. Plan taktyczny argentyńskiego szkoleniowca wymagał korekty już po trzech minutach. Wówczas Yuya Osako przegrał pojedynek sam na sam z Davidem Ospiną, a dobitkę Makoto Hasebe zatrzymał ręką Carlos Sanchez. Sędzia nie miał wątpliwości, nie potrzebował też konsultacji z arbitrem VAR – rzut karny i czerwona kartka dla Kolumbijczyka. “Jedenastkę” pewnie wykorzystał Shinji Kagawa i Japończycy objęli prowadzenie. Rywale jednak szybko się otrząsnęli i zaczęli dominować, a Japończycy w tym fragmencie ograniczali się do obrony. W 11. minucie Falcao doszedł do dośrodkowania z rzutu wolnego, ale zbyt lekko trącił piłkę, by zaskoczyć Eijiego Kawashimę. W odpowiedzi kontrę zepsuł Takashi Inui, a w 32. minucie Osako wyłuskał piłkę w polu karnym zespołu z Ameryki Południowej, ale z ostrego kąta uderzył bardzo niecelnie. W 39. minucie przewaga Kolumbii przyniosła efekt, choć duża w tym zasługa japońskich piłkarzy, którzy tworzyli mur przy rzucie wolnym egzekwowanym przez Juana Fernando Quintero. Ten uderzył idealnie po ziemi, a piłka przeleciała pod nogami obrońców, którzy wyskoczyli do góry. Próbujący interweniować Kawashima złapał piłkę, ale już za linią bramkową. Obraz gry w drugiej połowie uległ diametralnej zmianie. W części była to zapewne zasługa agresywniej grających Azjatów, ale też wynikało ze sporego wysiłku, jaki grający w osłabieniu Kolumbijczycy włożyli w pierwsze 45 minut. Dwukrotnie – w 54. i 57. minucie – dobrze w kolumbijskiej bramce zachował się Ospina, który obronił strzały Osako i Inuiego. Piłkarze trenera Akiry Nishino umiejętnie zamknęli rywali na ich połowie i nawet pojawienie się na boisku Jamesa Rodrigueza i Carlosa Baccy nie zmieniło sytuacji. Azjaci doczekali się gola w 73. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Yuya Osako głową skierował piłkę do siatki. Kolumbia miała praktycznie tylko jedną szansą, by wyrównać – w 77. minucie po sprytnym zagraniu piętą Jeffersona Lermy próbował strzelać Rodriguez, ale ofiarną interwencją zablokował go Osako. W końcówce dobrze ustawieni taktycznie Japończycy kontrolowali wydarzenia na boisku, “dowożąc” skromne prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego. Rywalizacja w “polskiej” grupie mundialu zaczęła się zatem od niespodzianki, gdyż przed meczem zdecydowanie więcej szans przyznawano ćwierćfinalistom poprzednich MŚ. W niedzielę Japonia zagra z Senegalem, a biało-czerwoni z Kolumbią. W ostatnim wtorkowym spotkaniu Rosja wygrała w Sankt Petersburgu z Egiptem 3:1. Wyniki meczów i tabela grupy H Polska – Senegal 1:2 (0:1) Kolumbia – Japonia 1:2 (1:1) tabela 1. Japonia 1 1 0 0 2-1 3 . Senegal 1 1 0 0 2-1 3 3. Kolumbia 1 0 0 1 1-2 0 . Polska 1 0 0 1 1-2 0 Reprezentacja gospodarzy, sklasyfikowana najniżej w rankingu FIFA ze wszystkich uczestników mundialu w Rosji, także w drugim meczu odniosła zwycięstwo i jest już praktycznie pewna awansu do 1/8 finału. Podopieczni byłego trenera Legii Warszawa Stanisława Czerczesowa na otwarcie turnieju rozgromili Arabię Saudyjską 5:0, a we wtorek wygrali z ambitnie grającym Egiptem 3:1. Zespołowi z północnej Afryki nie pomógł powrót do składu kontuzjowanego dotychczas Mohameda Salaha. Zdobywca 32 ligowych bramek w tym sezonie dla Liverpoolu wywalczył wprawdzie rzut karny w 72. minucie, po czym sam go wykorzystał (paragwajski sędzia Enrique Caceres początkowo przyznał tylko rzut wolny, ale zmienił decyzję po konsultacji z VAR), ale to trafienie pozwoliło Egiptowi tylko zmniejszyć stratę na 1:3. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Zarysowała się przewaga gospodarzy, ale obie drużyny miały okazje podbramkowe. Jednak już chwilę po zmianie stron błąd popełnił Ahmed Fathi, który źle wybił piłkę po niecelnym strzale Romana Zobnina i skierował ją do własnej bramki. Częściowo usprawiedliwia go fakt, że tuż przed interwencją został popchnięty od tyłu przez Artioma Dziubę. Na 2:0 podwyższył po składnej akcji w 59. minucie Denis Czeryszew. Był to jego trzeci gol w tym turnieju. Takim dorobkiem może pochwalić się na razie tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo, ale on będzie miał okazję na kolejne bramki w środowym meczu z Marokiem. W 62. minucie Dziuba otrzymał długie podanie, zwiódł obrońcę i precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Mohameda El Shenawy’ego. Po trafieniu Salaha na 1:3 Egipcjanie próbowali jeszcze uratować choćby punkt, ale nie potrafili sforsować defensywy rywali. Rosjanie mają już sześć punktów i korzystny bilans bramek (8-1), który decyduje o kolejności w tabeli w przypadku równej liczby punktów. Dlatego wydaje się mało prawdopodobne, że “Sborna” nie awansuje do 1/8 finału. Drugie miejsce zajmuje Urugwaj (3 pkt, bramki 1-0), który w środę zagra w Rostowie nad Donem z Arabią Saudyjską. Saudyjczycy i Egipt pozostają bez punktów. Wyniki dotychczasowych meczów i tabela grupy A Rosja – Arabia Saudyjska 5:0 (2:0) Egipt – Urugwaj 0:1 (0:0) Rosja – Egipt 3:1 (0:0) tabela 1. Rosja 2 2 0 0 8-1 6 2. Urugwaj 1 1 0 0 1-0 3 3. Egipt 2 0 0 2 1-4 0 4. Arabia Saudyjska 1 0 0 1 0-5 0 Reakcje znanych sportowców na Twitterze są bardzo krytyczne po porażce Polaków z Senegalem 1:2 w pierwszym meczu piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Większość ma jednak w sobie duże pokłady nadziei, że teraz będzie lepiej, a kolejne spotkanie biało-czerwoni wygrają. „Chyba najsłabszy mecz za kadencji Trenera Nawałki… Jeszcze nic straconego. Oby w Kolumbią było lepiej” – napisał były obrońca kadry i Legii Warszawa Jakub Rzeźniczak. W tym samym tonie wypowiedział się były pomocnik, a obecnie menedżer Mariusz Piekarski: „Z taką grą nie możemy być zaskoczeni. To był zły mecz! Na remis ogólnie! Bramki, które nie zdarzają się często, ale tak w Futbolu bywa. Ja wierzę, bo ten zespół na to stać! Wyjdzie z grupy!”. „Siatkarskie” środowisko pisało z kolei o strachu i presji. Mistrz olimpijski (1976) i świata (1974) Ryszard Bosek napisał: „Strach to trudny przeciwnik”, a trener Chemika Bydgoszcz Jakub Bednaruk ocenił: „Nie ma kozaków na presję i stres …poza Ronaldo Nie wytrzymaliśmy, ale teraz trzeba się zwyczajnie otrzepać”. W obronie podopiecznych Adama Nawałki stanął mąż i sparingpartner Agnieszki Radwańskiej Dawid Celt: „Najłatwiej teraz rzucić się na chłopaków i Nawałkę. Zagrali słabo trzeba uczciwie powiedzieć, dwie bramki stracili w kuriozalny sposób, ale dajmy im jeszcze szansę. Poczekajmy na dwa pozostałe mecze i potem merytorycznie oceńmy”. Grający w Jordanii piłkarz Łukasz Gikiewicz trochę z przekąsem napisał: „Delfinarium czy jacuzzi na odnowę po meczu dla naszych ?!” i dodał: „Senegal pokazał, jak prosta jest gra w Piłkę nożna – Siła + Wybieganie. Już się zaczęło gadanie pech i ciężkie nogi?!”. Otuchy selekcjonerowi próbuje dodać bokser, mistrz Europy wagi średniej Grzegorz Proksa, który zapewnił: „Trzymam mimo wszystko kciuki za Adama Nawałkę”. Krytyczny przez całe spotkanie wypowiadał się na Twitterze były piłkarz Wojciech Kowalczyk. Po porażce napisał: „Te nasze stopery ze zdrowiem gorsze niż Glik bez barku”. W ten sposób nawiązał on do kontuzji Glika, który z powodu bólu w barku nie wystąpił w pierwszym spotkaniu. Koszykarz NBA Marcin Gortat jeszcze przed spotkaniem przyznał: „Jakby coś poszło nie tak to aż się boje czytać co zrobią z polskimi zawodnikami:/”. Były menedżer Roberta Lewandowskiego Cezary Kucharski nawiązał do ustawienia: „Długo nie grali ze sobą, to ustawienie w ofensywie było błędem”. Z kolei na Facebooku mecz skomentował rekordzista Polski w biegu na 800 m Paweł Czapiewski: „Kończymy pierwszą rundę. Na chwilę obecną największymi ogórami niestety nie jest Arabia Saudyjska czy Panama a Polska. Nikt tak głupio meczu nie przegrał. Dla mnie zawodnik meczu to Milik, który słabą postawę na boisku odkupił doskonałym ustawieniem podczas bramki dla Polski. Siedział sobie wtedy wygodnie na ławce rezerwowych. (I niech tam siedzi i da szansę Kownackiemu). A tak serio – wszyscy drżeli o Pazdana, a to jeden z najsolidniejszych punktów drużyny. No ale trzymamy”. Polacy wystąpili na mundialu po raz pierwszy od 12 lat. Kolejne spotkanie zagrają w niedzielę z Kolumbią, która we wtorek uległa niespodziewanie Japonii 1:2. Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz