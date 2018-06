Polskie drogi

Wszędzie, gdzie okiem sięgnąć świeżo zaorane pola, albo już ze wschodzącą oziminą, poprzedzielane miedzami porośniętymi kwitnącą o tej porze tarniną, głogami i dzikim bzem, a na horyzoncie ciemna ściana sosnowego lasu. Między polami ciągnie się droga otoczona brzozami owiniętymi zieloną mgiełką młodych listków.

Widziałam w swoim życiu wiele wspaniałych krajobrazów, w tym takich, które dosłownie zapierają dech w piersiach. Stepy mongolskie, tundra Laponii, winnice Toskanii, wodospady Brytyjskiej Kolumbii, potęga Gór Skalistych – wszystkie rodziły we mnie zachwyt przeżywany wręcz z niebotycznym uniesieniem. Lecz żadne z tych miejsc nie wywoływało wzruszenia, takiego, jaki czuję idąc zwykłą polną polską drogą. Zadaje sobie wtedy pytanie, dlaczego? Przecież obiektywnie rzecz biorąc te drogi są owszem ładne, ale żeby piękne? A jednak oczy mi wilgotnieją i mimowolnie przesuwają się przed nimi obrazy dróg z dzieciństwa i młodości… Stadka gęsi czy kaczek zaganiane przez gromadkę wiejskich dzieci, wóz zaprzężony w konie wiozący stertę pachnącego siana, krowy idące wczesnym rankiem na pastwisko, jak te “szczęśliwe z Brzostowa”, które same wychodzą z obór, przepływają rzeczkę i aż do zmroku żerują na podmokłych, podlaskich łąkach. Takie widoczki można jeszcze spotkać na wschodzie Polski, lecz nie wiadomo kiedy staną się przeszłością i za Okudżawą będę śpiewać “A przecież mi żal”.

Polska droga wyasfaltowana i prosta, bez wierzb głowiastych i porośniętych kaczeńcami rowów nie będzie już wywoływać mojego wzruszenia. Ostatnio coraz częściej zadaję sobie pytania; “Jaki jest mój patriotyzm? Czy w ogóle go odczuwam? A jeśli tak, to w czym się on przejawia?” Ogarniają mnie wątpliwości, gdy widzę głupotę, prymitywizm i obłudę polityków, gdy coraz więcej czarnych kart polskiej historii wychodzi na światło dzienne, gdy konwersacja przygodnej grupy rodaków składa się głównie z przekleństw, gdy nie wychodzą tłumy na ulicę, aby wesprzeć protestujących rodziców niepełnosprawnych, a można je zobaczyć na religijnych pielgrzymkach, gdy przy jednym stole już nie zasiadają rodziny, gdyż do tego stopnia podzieliły ich polityczne przekonania, że zaczynają siebie nienawidzić, gdy … Mogłabym mnożyć te “gdy”, ale nie o tym ma być ten felieton. Wracam więc do polskich dróg. To nimi się przechadzając czuję się Polką. A gdy usłyszę cudowny śpiew skowronka mój patriotyzm ulatuje wraz z tą szarą ptaszyną gdzieś wysoko, aż do “niebios skłonu”.

W Kanadzie skowronki nie śpiewają, bo po prostu ich tu nie ma. Mój ex-mąż, ornitolog, kiedy mieszkaliśmy razem w Montrealu zwykł w kwietniu mawiać “A u nas, w Polsce, o tej porze to skowronki już śpiewają, a tutaj? Tylko wszędzie słychać black birds, które swoim skrzeczącym tonkabżżż naigrywają się z człowieka.”

Cieszę się więc wiosennymi, polskim drogami, wsłuchuję w śpiew skowronka i zapominam o wszystkich wadach naszego nadwiślańskiego kraju.

Beata Golembiowska

PS Moja fascynacja polskimi drogami została zawarta w tytule mojej najnowszej powieści “Droga do Wileni”. Jej okładka (zdjęcie utalentowanej fotografki Małgorzaty Pawelczyk) przedstawia właśnie taką wijącą się pośród głowiastych wierzb, podlaską, “duszoszczypatielną” drogę.

