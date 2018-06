Polska żegna się z mistrzostwami świata

Po porażce z Kolumbią 0:3 polscy piłkarze stracili szansę awansu do 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji. Wcześniej przegrali z Senegalem 1:2. Przejście do fazy pucharowej zapewniły sobie w niedzielę drużyny Anglii i Belgii. Biało-czerwoni w trzecim kolejnym mundialu mogą pakować walizki po dwóch pierwszych przegranych meczach. Tak było w 2002 roku, gdy mistrzostwa świata odbywały się w Korei Południowej i Japonii, oraz w 2006 w Niemczech. W niedzielę wieczorem w Kazaniu Polacy nie byli w stanie przeciwstawić się szybszym i silniejszym Kolumbijczykom. Po nieudanym początku mundialu trenerzy obu drużyn zdecydowali się na roszady w składzie, obaj dokonali po cztery w porównaniu do pierwszego, przegranego meczu w Rosji. Adam Nawałka dał szansę Janowi Bednarkowi, Bartoszowi Bereszyńskiemu, Jackowi Góralskiemu i Dawidowi Kownackiemu. Zabrakło w “11” m.in. Kamila Grosickiego i Jakuba Błaszczykowskiego. Z kolei w ekipie “Los Cafeteros” od pierwszego gwizdka na boisku był James Rodriguez. Zgodnie z zapowiedziami Polacy zaczęli z zębem, agresywniej niż z Senegalem. Pierwsze minuty należały do nich, ale bez dogodnych okazji do zdobycia bramki. Kolumbijczycy po raz pierwszy zaatakowali w dziewiątej minucie, ale też bez efektu. Gra toczyła się głównie w środku pola, dużo było walki, pojedynków powietrznych, a składnych ataków niewiele. W tym fragmencie bez zarzutów spisywała się polska defensywa, z kolei w akcje biało-czerwonych angażowało się zbyt mało zawodników, by liczyć na powodzenie. Po pół godzinie gry drużyna z Ameryki Południowej podkręciła tempo, a może to u Polaków pojawiły się pierwsze oznaki zmęczenia. W 36. minucie aktywny Juan Cuadrado “zatańczył” w polu karnym z Maciejem Rybusem oraz Grzegorzem Krychowiakiem i dopiero interwencja Wojciecha Szczęsnego przerwała jego rajd. Optyczna przewaga Kolumbii rosła i w 40. minucie przyniosła efekt. Po rzucie rożnym James Rodriguez dośrodkował, a w polu karnym polskiego bramkarza uprzedził Yerry Mina i strzałem głową zapewnił swojemu zespołowi prowadzenie. W drugiej połowie animuszu wystarczyło biało-czerwonym na kilka minut. Rywale panowali nad sytuacją i potrafili dwoma, trzema podaniami przedostać się pod polskie pole karne. Momentami zawodnicy Nawałki razili nieporadnością, jak w sytuacji, gdy po stracie zwlekającego z podaniem Kownackiego zamiast groźnej akcji Polaków Juan Fernando Quintero niebezpiecznie uderzył na bramkę Szczęsnego. W 58. minucie Robert Lewandowski ładnie wyszedł do podania Krychowiaka z głębi pola, opanował piłkę, ale jego strzał obronił wybiegający z bramki David Ospina. W 70. minucie było już 0:2. Quintero świetnie obsłużył bezproduktywnego wcześniej Radamela Falcao i kapitan Kolumbijczyków w sytuacji sam na sam płaskim strzałem uzyskał swojego pierwszego gola w mistrzostwach świata. Polacy niżej spuścili głowy i po kolejnych pięciu minutach przegrywali już 0:3. James Rodriguez jednym podaniem ominął całą polską obronę tak, że Juan Cuadrado, jeden z bohaterów spotkania, znalazł się sam przed klubowym kolegą z Juventusu Turyn i strzałem z linii pola karnego zdobył trzecią bramkę. W końcówce biało-czerwoni stworzyli sobie dwie okazje. Najpierw po rzucie rożnym piłka trafiła do Krychowiaka, ale jego uderzenie z czterech metrów zablokował Mateus Uribe. Później jeszcze strzałem pod poprzeczkę próbował Ospinę zaskoczyć Lewandowski, ale bramkarz wybił piłkę. Bliscy czwartego trafienia byli ćwierćfinaliści poprzedniego mundialu, ale Bednarek zdołał wybić z linii bramkowej piłkę po zagraniu Uribe… piętą. Trzeci turniej tej rangi w tym stuleciu kończy się dla Polaków praktycznie w ten sam sposób – po dwóch porażkach wiadomo, że trzeci mecz będzie stanowił pożegnanie, bo szans na awans do 1/8 finału już nie ma. W rozegranym wcześniej meczu “polskiej” grupy w Jekaterynburgu Japonia zremisowała z Senegalem 2:2. Piłkarze z Afryki dwukrotnie obejmowali prowadzenie, najpierw po szczęśliwym golu Sadio Mane, a potem Moussy Wague. Dla Japonii bramki zdobyli Takashi Inui i Keisuke Honda. W tabeli grupy H prowadzą ex aequo Senegal i Japonia – po cztery punkty, a Kolumbia ma w dorobku trzy. Kolumbijczycy w ostatniej kolejce zmierzą się w czwartek z Senegalem. Polska pożegna się tego dnia z mundialem w Wołgogradzie meczem z Japonią. Biało-czerwoni są pierwszą wyeliminowaną drużyną z Europy. Pierwszy niedzielny mecz przyniósł grad bramek – Anglia rozbiła Panamę 6:1. Hat-trickiem popisał się Harry Kane, który z dorobkiem pięciu goli objął prowadzenie w klasyfikacji najskuteczniejszych. Po cztery trafienia zanotowali dotąd Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Belg Romelu Lukaku. Anglicy już do przerwy prowadzili 5:0 i zanosiło się na jedno z wyższych zwycięstw w historii mundiali (rekord to wciąż wygrana Węgier z Salwadorem 10:1 w 1982 roku). Tak się jednak nie stało, bo w drugiej połowie “Lwy Albionu” oszczędzały siły, nie forsując tempa. Wynik meczu w Niżnym Nowogrodzie oznacza, że do 1/8 finału przechodzi Anglia oraz Belgia, która dzień wcześniej pokonała Tunezję 5:2. Ostatnia kolejka w grupie G będzie tylko formalnością – drużyny europejskie zmierzą się ze sobą o pierwsze miejsce, a Tunezja i Panama będą chciały godnie pożegnać się z mistrzostwami. Polska – Kolumbia 0:3 (0:1) Bramki: 0:1 Yerri Mina (40-głową), 0:2 Radamel Falcao (70), 0:3 Juan Cuadrado (75). Żółta kartka – Polska: Jan Bednarek, Jacek Góralski. Sędzia: Cesar Arturo Ramos (Meksyk). Widzów 42 873. Polska: Wojciech Szczęsny – Bartosz Bereszyński (72. Łukasz Teodorczyk), Łukasz Piszczek, Jan Bednarek, Michał Pazdan (80. Kamil Glik), Maciej Rybus – Dawid Kownacki (57. Kamil Grosicki), Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski, Piotr Zieliński – Robert Lewandowski. Kolumbia: David Ospina – Santiago Arias, Davinson Sanchez, Yerri Mina, Johan Mojica – Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Abel Aguilar (32. Mateus Uribe), Juan Fernando Quintero (73. Jefferson Lerma) – James Rodriguez, Radamel Falcao (78. Carlos Bacca). Wyniki dotychczasowych meczów i tabela grupy H Polska – Senegal 1:2 (0:1) Kolumbia – Japonia 1:2 (1:1) Polska – Kolumbia 0:3 (0:1) Japonia – Senegal 2:2 (1:1) tabela 1. Japonia 2 1 1 0 4-3 4 . Senegal 2 1 1 0 4-3 4 3. Kolumbia 2 1 0 1 4-2 3 4. Polska 2 0 0 2 1-5 0 Wyniki dotychczasowych meczów i tabela grupy G: Tunezja – Anglia 1:2 (1:1) Belgia – Panama 3:0 (0:0) Belgia – Tunezja 5:2 (3:1) Anglia – Panama 6:1 (5:0) tabela 1. Anglia 2 2 0 0 8-2 6 . Belgia 2 2 0 0 8-2 6 3. Tunezja 2 0 0 2 3-7 0 4. Panama 2 0 0 2 1-9 0 “Pewien etap się zakończył” – podsumował występ polskiej reprezentacji w przegranym 0:3 meczu z Kolumbią w mistrzostwach świata prezes PZPN Zbigniew Boniek, który zaznaczył, że “trzeba budować nową drużynę” “Od czterech mundiali jest to samo. Dziś jednak nie możemy mieć pretensji do drużyny, bo byliśmy słabsi piłkarsko. Rywale byli szybsi, sprytniejsi, zwinniejsci, lepiej dotykali piłkę. Byli dziś lepsi i po prostu to pokazali” – powiedział Boniek na antenie TVP po końcowym gwizdku. Jak podkreślił, “pewien etap się zakończył”. “Ta drużyna przez cztery lata zrobiła wspaniałe, fajne rzeczy – zaczęliśmy z bardzo dalekiej pozycji, pojechaliśmy na mistrzostwa Europy, teraz na mistrzostwa świata. Ale ja mówiłem, żeby tutaj coś dobrego zrobić, musimy grać lepiej niż na Euro. A nie graliśmy lepiej. Ta drużyna nie potrafiła wydobyć z siebie więcej rezerw. Trzeba się nad wszystkim zastanowić. Mamy pół roku, żeby przygotować zespół do eliminacji mistrzostw Europy. Wcześniej jest Liga Narodów, którą traktujemy poważnie, ale będzie to poligon, żeby zbudować nową drużynę” – przyznał szef związku. Boniek liczy się z tym, że na drużynę i PZPN spłynie teraz fala krytyki. “To jednak w piłce rzecz normalna. Musimy się zastanowić, jak się odbudować” – zakończył. Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz