Pewne zwycięstwo Belgii, wymęczone Anglii

Trzecia w rankingu FIFA piłkarska reprezentacja Belgii pokonała w Soczi debiutującą w mistrzostwach świata Panamę 3:0 w pierwszym meczu grupy G mundialu w Rosji. Panama jest jednym z dwóch debiutantów na mistrzostwach świata, ale po swoim pierwszym spotkaniu nie może mieć tak dobrego nastroju jak Islandczycy, którzy w sobotę niespodziewanie zremisowali z Argentyną 1:1. Zespół z Ameryki Środkowej nie potrafił nawiązać równorzędnej walki ze “złotym pokoleniem” Belgii, szczególnie w drugiej połowie. W pierwszej wydarzyło się niewiele. Zgodnie z oczekiwaniami spotkanie rozpoczęło się od naporu Belgów na bramkę rywali, jednak “Czerwone Diabły” były nieskuteczne. Dwukrotnie groźne akcje powstrzymał też bramkarz Jaime Penedo – najpierw wygarnął piłkę spod nóg szarżującego w polu karnym Romelu Lukaku, później obronił także strzał kapitana ekipy rywali Edena Hazarda z kilkunastu metrów. Jednak już niespełna dwie minuty po zmianie stron piłka spadła w narożniku pola karnego Panamy na nogę Driesa Mertensa, a zawodnik Napoli pokonał Penedo ładnym strzałem w dalszy róg bramki. Belgowie nie forsowali tempa, ale też nie pozwalali przeciwnikom na wiele w ofensywie. Bramkarz Thibaut Courtois został poważnie przetestowany tak naprawdę tylko raz, kiedy pewnie obronił mocny strzał po ziemi Michaela Murillo sprzed pola karnego. Dominacja “Czerwonych Diabłów” zaznaczyła się w 69. i 75. minucie, kiedy dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Lukaku. Najpierw trafił do siatki głową po dośrodkowaniu Kevina De Bruyne, a później pokonał Penedo podcinką po prostopadłym podaniu od Hazarda. Mecz z uwagą śledzono w Panamie, gdzie była godzina 10 rano, gdy po raz pierwszy zagwizdał w Soczi sędzia Janny Sikazwe z Zambii. Kibice zbierali się na placach i w parkach przy telebimach, w niespotykanie niskiej jak na tę porę roku temperaturze 24 stopni Celsjusza. “Nie ma łatwych meczów na mistrzostwach świata. W drugiej połowie odnaleźliśmy właściwy rytm, a ten piękny gol Driesa Mertensa był dla nas bardzo ważny. Pokazaliśmy, że jesteśmy przygotowani na ciężką pracę przez 90 minut, zjednoczeni i dojrzali” – powiedział hiszpański selekcjoner “Czerwonych Diabłów” Roberto Martinez. Szkoleniowiec pokonanych Panamczyków Hernan Dario Gomez podkreślił jednak, że jego podopieczni nie mają się czego wstydzić. “To niesamowite doświadczenie dla całego kraju. Wydaje mi się, że zagraliśmy nieźle. Nie można być zadowolonym, gdy się przegra, ale powiedziałem zawodnikom, że to była porażka z godnością” – podkreślił Kolumbijczyk. Najpoważniejszym obok Belgii kandydatem do awansu z grupy G jest Anglia, która jednak nie zachwyciła w późniejszym spotkaniu z Tunezją w Wołgogradzie. Osiem lat angielscy kibice czekali na zwycięstwo swoich piłkarzy w mistrzostwach świata. W poniedziałek “Wyspiarze” wygrali z Tunezją 2:1. Ich bohaterem był Harry Kane. Pełniący funkcje kapitana napastnik zdobył obie bramki, a decydującą już w doliczonym przez sędziego czasie gry. Początek meczu wskazywał, że Anglia odniesie łatwe zwycięstwo. Doskonałe okazje już w trzeciej i czwartej minucie zmarnowali Jesse Lingard oraz Raheem Sterling. Pierwszy z sześciu metrów trafił w nogę tunezyjskiego bramkarza, a skrzydłowy Manchesteru City z podobnej odległości nie trafił w światło bramki. Jak zachowuje się rasowy snajper w 11. minucie pokazał kolegom Kane. Zaczęło się od dośrodkowania z rzutu rożnego Ashleya Younga. Strzał głową Johna Stonesa bramkarz Mouez Hassen zdołał jeszcze odbić, ale przy dobitce napastnika Tottenhamu Hotspur był już bezradny. Po zdobyciu gola Anglicy nie atakowali już tak zawzięcie. Po nieco ponad półgodzinie gry piłkę dłużej rozegrać udało się wreszcie Tunezyjczykom, którzy wcześniej nie mieli na boisku nic do powiedzenia. Dylan Bronn w końcu dośrodkował w angielskie pole karne, a Kyle Walker, w wydawało się niegroźnej sytuacji, uderzył łokciem Fakhreddine’a Bena Youssefa. Kolumbijski sędzia Wilmar Roldan nie miał wątpliwości i podyktował “jedenastkę”. Na gola zamienił ją Ferjani Sassi. Anglicy odzyskać prowadzenie mogli jeszcze przed przerwą, ale Lingard tym razem trafił w słupek. W drugiej połowie obraz gry wyglądał nieco inaczej. Wciąż to podopieczni trenera Garetha Southgate’a dłużej utrzymywali się przy piłce, ale Tunezyjczycy byli znacznie bardziej uważni w obronie i nie dopuszczali rywali do czystych sytuacji strzeleckich. Zespół z Afryki poza wykonanym rzutem karnym nie oddał żadnego celnego strzału. Sprawiał wrażenie zainteresowanego tylko utrzymaniem remisu. Osiągnięcia celu był bardzo blisko, ale tuż przed końcowym gwizdkiem przy rzucie rożnym ponownie “Orły Kartaginy” zapomniały upilnować Kane’a. Tym razem dośrodkował Kieran Trippier, piłkę przedłużył Harry Maguire, a debiutujący na mundialu 24-latek z kilku metrów skierował ją głową do siatki. Wyniki dotychczasowych meczów i tabela grupy G Tunezja – Anglia 1:2 (1:1) Belgia – Panama 3:0 (0:0) tabela 1. Belgia 1 1 0 0 3-0 3 2. Anglia 1 1 0 0 2-1 3 3. Tunezja 1 0 0 1 1-2 0 4. Panama 1 0 0 1 0-3 0 W pierwszym poniedziałkowym spotkaniu Szwecja wygrała z Koreą Południową 1:0 w Niżnym Nowogrodzie i zrównała się na prowadzeniu grupy F z Meksykiem. Dzień wcześniej zespół z Ameryki Środkowej sensacyjnie pokonał w Moskwie broniących tytułu Niemców również 1:0. Po 60 latach oczekiwania Szwedzi wygrali mecz w pierwszej kolejce rundy grupowej mistrzostw świata. W 1958 roku, kiedy jako gospodarz zajęli drugą pozycję, pokonali Meksyk 3:0, a później albo remisowali, albo przegrywali. W poniedziałek przerwali złą serię, a autorem jedynej bramki w meczu z Koreą Południową był kapitan zespołu 33-letni Andreas Granqvist, który w 65. minucie wykorzystał rzut karny. To stały i pewny wykonawca “jedenastek” w reprezentacji. Przed potyczką z Azjatami w ekipie “Trzech Koron” nie brakowało kłopotów, okazało się, że ze względu na problemy zdrowotne nie będzie mógł wystąpić defensor Manchesteru United Victor Lindelof. Jego miejsce zajął Pontus Jansson z Leeds United. Szwecja, która do rosyjskiego mundialu awansowała po barażach z Włochami, w tegorocznych spotkaniach towarzyskich rozczarowywała, a w czerwcowych sparingach w ogóle nie strzelała goli – po 0:0 z Danią i Peru. Z kolei w marcu poniosła porażki z Chile i Rumunią, zdobywając łącznie tylko jedną bramkę. Na stadionie w Niżnym Nowogrodzie jedno trafienie wystarczyło, aby zainkasować trzy punkty i spokojnie przygotowywać się do gier z broniącymi tytułu Niemcami oraz Meksykiem. Salwadorski sędzia Joel Aguilar podyktował karnego (Kim Min-woo faulował Viktora Claessona) dopiero po wideoweryfikacji. To kolejny przypadek podczas tegorocznych MŚ, gdy arbitrowi pomaga system Video Assistant Referee (VAR). Drużyna ze Skandynawii zwyciężyła zasłużenie. Częściej zagrażała bramce rywali (w strzałach 9-2, celnych 5-0), częściej była przy piłce (53-47), wymieniła więcej podań (409-330). Już po pierwszej połowie powinna prowadzić przynajmniej 1:0, ale w 21. minucie Marcus Berg z pięciu metrów nie potrafił pokonać koreańskiego bramkarza Cho Hyun-woo. Mając przed sobą niemal całą bramkę uderzył tak, że trafił w nogę przeciwnika. Wysocy Szwedzi stwarzali zagrożenie po rzutach rożnych (6-4 w “rogach”), ale brakowało im i skuteczności, i czasem szczęścia. W 56. minucie znów świetną interwencją popisał się Cho Hyun-woo, broniąc główkę Granqvista po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Koreańczycy nieźle spisywali się tylko na początku meczu i na początku drugiej części (strzał głową Koo Ja-cheola), a także po stracie gola, kiedy usilnie dążyli do wyrównania. Najlepszą okazję zmarnował w doliczonym czasie Hwang Hee-chan. Wyniki dotychczasowych meczów i tabela grupy F 2018-06-17 – Niemcy – Meksyk 0:1 (0:1) 2018-06-18 – Szwecja – Korea Południowa 1:0 (0:0) tabela 1. Meksyk 1 1 0 0 1-0 3 . Szwecja 1 1 0 0 1-0 3 3. Korea Południowa 1 0 0 1 0-1 0 . Niemcy 1 0 0 1 0-1 0 Tymczasem do swojego pierwszego meczu w grupie H przygotowuje się reprezentacja Polski. Biało-czerwoni w poniedziałek przylecieli do Moskwy, a dzień później na stadionie Spartaka zmierzą się z Senegalem. Trener polskich piłkarzy Adam Nawałka przyznał przed wtorkowym meczem mistrzostw świata z Senegalem w Moskwie, że może on być kluczowy pod kątem dalszych spotkań w turnieju. Jak dodał, nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie występu Kamila Glika. „Od samego początku uważaliśmy, że nasza grupa H (również z Kolumbią i Japonią – PAP) jest bardzo wyrównana. Poziom bardzo wysoki, czołowe drużyny z różnych kontynentów. Mecze będą bardzo emocjonujące. Senegal potrafi doskonale odnaleźć się w szybkich atakach, posiada bardzo groźnych piłkarzy, ale zawodnicy tej drużyny umieją też znakomicie bronić. To bardzo wyrównany zespół i czeka nas trudny mecz, choć oczywiście wierzymy, że okażemy się lepsi” – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski podczas konferencji prasowej na stadionie Spartaka w Moskwie. Jak przyznał, zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania: “Mamy pomysł na grę – zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Nie będę zdradzał szczegółów. Jestem pewien, że optymalnie przygotowaliśmy się do tego pierwszego meczu. Ale oczywiście to boisko wszystko zweryfikuje. Wtorkowy mecz może być kluczowy co do dalszych spotkań. Trzeba jednak pamiętać, że choć jest to bardzo ważne starcie, mistrzostwa świata nie kończą się na pierwszym meczu”. Nawałka zaznaczył, że nie zapadła na razie decyzja w sprawie ewentualnego występu kontuzjowanego wcześniej Kamila Glika. Chciał poczekać jeszcze na wieczorny trening, w którym piłkarz miał uczestniczyć z całą drużyną, a skład tradycyjnie ogłosi w dniu meczu. „Od początku tak staram się przygotować zespół, żeby mieć przygotowany inny wariant na wypadek kartek i urazów. Nie wiadomo, czy Kamil będzie do dyspozycji już od pierwszego meczu. Dzisiaj wychodzi na trening i zobaczymy, jak się będzie czuł. On wykazał olbrzymi hart ducha, żeby tu przyjechać. Ciężko pracował – nawet po kilkanaście godzin dziennie” – podkreślił trener. Selekcjoner przyznał również, że rozmawiał już z bramkarzami. To oznacza, że podjął decyzję, który z nich wystąpi we wtorek, choć sam zastrzegł, że czeka jeszcze na wieczorny trening. Zapytany przez zagranicznych dziennikarzy o to, czy szykuje specjalny plan na zatrzymanie gwiazdy rywali Sadio Mane odparł, że Senegal jest groźny jako cały zespół. „Nasze przygotowania do meczu z Senegalem rozpoczęliśmy już po losowaniu. Była dokładna analiza, mocniejszych i słabszych stron przeciwnika. Przekazaliśmy zawodnikom informacje – również indywidualne. Mogę tylko powiedzieć, że Senegal jako całość jest bardzo groźny. Nie chcemy sprowadzać tego do analizy poszczególnych piłkarzy” – podkreślił. Zapewnił, że jego podopieczni przystąpią do turnieju świetnie przygotowani fizycznie. „Wiadomo, że po ciężkich treningach pierwsze dni są zawsze trudne. Między innymi ta słabsza dyspozycja fizyczna była widoczna w meczu z Chile (2:2 w Poznaniu – PAP), ale wszystko wróciło do normy. Odpowiednie zajęcia, treningi i mogę teraz powtórzyć, że jesteśmy optymalnie przygotowani do mistrzostw” – podkreślił. Nie mogło się obyć oczywiście bez pytań zagranicznych dziennikarzy o Roberta Lewandowskiego. „Wiele razy mówiłem, że Robert jest filarem kadry. Można powiedzieć, że gwiazdą, która gra dla drużyny. Natomiast my podchodzimy do tego tak, że liczy się drużyna. Każdy stanowi dużą wartość i stanowi o naszej obecnej sile. Mamy jeszcze rezerwy, które chcemy wykorzystać. Robert świetnie odnajduje się w roli kapitana i piłkarza, który jest wsparciem dla innych. Skala jego talentu jest bardzo duża. Jego forma eksplodowała. Jest jednym z najlepszych ofensywnych zawodników na świecie, a dla mnie – najlepszą +dziewiątką+. Może stanowić przykład dla innych, jak poprowadzić swoją karierę” – przyznał Nawałka. Biało-czerwoni w poniedziałkowy wieczór przeprowadzili stadion na stadionie Spartaka, gdzie jutro odbędzie się mecz. Zajęcia tradycyjnie były otwarte dla mediów tylko przez kwadrans. Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz