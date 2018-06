Myślą, mową, uczynkiem

Miało być o kobietach w Rumunii i paru innych miejscach, ale będzie o festiwalach, Mundialu i kiczu. Zanim porzucę kobiety muszę jeszcze pozdrowić te kobiety, dziewczyny, które oddolnie zbierają się i chcą edukować, pokazywać fakty na temat aborcji, czyli praw kobiet do bezpiecznego, godnego życia ich i ich dzieci, tak, ich dzieci także. Stawiają w małych miastach billboardy pro-choice dla przypomnienia, że powinnyśmy mieć wybór. Nie wiem, jak długo one będą stały, w jaki sposób zareagują pro-lifowe ruchy, które nie wahają się przed nadużyciami prawa (np. straszenie kobiet, dzieci pod szpitalami strasznymi obrazami ciał we krwi itd.) Organizujemy się oddolnie, ja też w sierpniu będę opowiadać o doświadczeniach wiedeńskiej kliniki aborcyjnej, która pomaga wielu Polkom (200-300 rocznie! w jednej klinice), o tym jak zachowują się mężczyźni, kobiety z Polski (zwykle podobnie do rodzin muzułmańskich, gdzie religia zastrasza kobiety i pozostawia w poczuciu grzechu). No, ale to inna, choć szalenie aktualna opowieść.

Wspaniale móc spotkać się z mędrcem, jakim jest dla mnie prof. Tadeusz Sławek, językoznawca, poeta, eseista, tłumacz, profesor nauk humanistycznych, były rektor Uniwersytetu Śląskiego. Rozmawialiśmy w Opolu na publicznym spotkaniu o polskiej edukacji, uniwersytetach, gdzie logos zamienia się w logo, a uczelnie mają dawać wiedzę przydatną, a nie otwierać umysły… Gdzie zaangażowanie profesora, mistrza, może być, jak zdarzyło się to prof. Sławkowi na jednej z uczelni w Ameryce, podsumowane przez studenta “take it easy…” Ale ukuł pan profesor 10 pysznych zasad, jak żyć nadzieją, i te warto by każdy miał u siebie. Mówią o obowiązkach, jakie mamy wobec innych, o odpowiedzialności, solidarności, czyli “chwil troskliwego, nierutynowego, nieideologicznego spojrzenia na świat” ale i o pielęgnowaniu cnoty gościnności, by nie bać się innych obok siebie, by nie wierzyć, że każdy obcy to gwałciciel, zbój, łotr, bo tego chcą politycy. I chcą, byśmy się bali, a Sławek radzi, byśmy się właśnie nie bali. Byśmy szanowali szkołę, a o mądrych nauczycieli się modlili i byli im wdzięczni. I byśmy byli wdzięczni w ogóle… za to, jak pisze, że jesteśmy, bo świat by i tak nie zauważył braku nas, a nadal byłby piękny… “10 przykazanie: Uśmiechaj się. Życzliwość jest bezcenna, a poczucie humoru czasami ocala sens życia. Popatrz na rządzących: oni się nie śmieją. Są śmiertelnie poważni. To wystarczający powód, byś ty się uśmiechał. Uśmiech to pierwszy przejaw nieposłuszeństwa obywatelskiego.” Dzięki, panie profesorze.

Nie mogę się jednak nie skrzywić na wspomnienie minionego weekendu w opolskim amfiteatrze, na jego opisanie zaiste brakuje słów, tak jak na stan polskiej polityki ze strony rządzących. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, 55. raz, bo pierwszy miał miejsce w 1963 roku, a w okresie stanu wojennego jeden się nie odbył. Dziedzictwo solidne, choćby Ewa Demarczyk czy Czesław Niemen jako odkrycia, ale i “wiecznie żywa” na scenie Maryla Rodowicz, kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej i nie tylko. A tu rok ubiegły już pod rządami PiS i Jacka Kurskiego w TVP, który to podporządkował wszystko bez litości, bez refleksji oglądalności, był dostateczną katastrofą.

W piątek, 8 czerwca, wbrew wewnętrznemu przekonaniu, by tego nie robić, z mężem i grupą wytrwałych znajomych poszliśmy na pierwszy, najbrutalniejszy ogień (czytaj: najprymitywniejszy wieczór festiwalu, najbardziej żenujący, najbardziej nieszanujący widzów w amfiteatrze, również tych przed telewizorami). Jeśli wykonawcy, bo nie będę używać słowa “artyści” się nie szanują sami, to ich wybór. Mnie jako widzowi napluto w twarz, choć najpierw dano mi czapeczkę sponsora, by w niej paradować przed kamerami. Do plecaka schowałam, idealna do robót na działce. Klakierzy, grupa bezideowej urodziwej młodzieży w szalikach biało-czerwonych, odpowiednich T-shirtach przesuwana była przed kamery z miejsca na miejsce w amfiteatrze, by zakrywać pustki na widowni. Widzowie to zauważyli w telewizorach, nie tylko my. Wieczór hitów na Mundial, ledwie wydająca dźwięki Maryla, ledwo stojący o nieruchawej obrzmiałej twarzy Krzysztof Krawczyk, który dzień później też oszukał publiczność śpiewając z playbacku. Dawno niewidziany, w dobrej formie Andrzej Dąbrowski, Bogdan Łazuka, wszyscy ze starymi hitami na Mundial. Potem obowiązkowy mecz Polska-Chile, tak, w amfiteatrze na maleńkich telebimach, z zapiewajłą, co walił w elektryczne bębny, nawoływał bez wiary, że duch kibica w amfiteatrze się obudzi, bo zdegustowanie wieczorem było wszechogarniające nawet dla mało krytycznych. Oszustwo, odebranie festiwalowemu wieczorowi sensu, bo biało-czerwony wieczór z szalikami i “Polska, gola” był klęską, upadkiem. Kibolskie klimaty, które prezes TVP dla swoich mocodawców z PiSku chciał wydobyć, wszak to wyborcy, bezkarni za wiele czynów stadionowych i nie tylko, ale zamysł się nie udał, bo naród taki jeszcze najgłupszy nie jest. Kombi wygrało konkurs na mundialowy przebój, “ooooooooo” tak brzmi podstawowy wers pieśni owej, z bujającym się chórem starszych panów w szalikach kibiców, to szacowny chór Kamerton z Opola. Czy to lata 80-te? Football disco polo?

Prowadzący wyglądający jak kelnerzy, do tego nie nazbyt światła miss, żenujący zestaw pieśniarzy z wykopalisk i łapanki, nawet przerwa w dostawie meczu na telebimy. Jakie państwo, taki państwowy festiwal. Notowałam na bieżąco w telefonie: “I Krzysiu Krawczyk śpiewa dla Lewego, Lewandowski prosto z Polski… Boże raaatuj”, albo “Polski ojciec polska matka… zakonnice biało czerwone i Andrzej Nowak”, nacjonalista na scenie z odmianą “Polska” przez wszystkie przypadki. Dawne TSA. Wielu się wstydziło. Ja się go bałam. I inni, niewarci odnotowania. Łapanka kibolska, poziom uwłaczający najgorszym gustom disco polo, przepraszam, gorzej nie umiem tego porównać. Potem wieczór debiutów, na który z szacunku, jak powiadał mój mąż, zostaliśmy, a zaczął się około północy, bowiem mecz połknął niemal 2 godziny czasu festiwalowego… Tu odetchnęliśmy. Ciekawa kolekcja artystów, bo za każdym stała ciężka praca, oryginalność, a wygrały Girls on Fire, których się tak polityczka Sobecka z PiS bała, że szatanki, moc Strajków Kobiet niosą (ich piosenka stała się nieformalnym hymnem) że aż jednego z TVP co je dopuścił do koncertu wywalono z roboty. Nota bene, prowadzący ów koncert, w dość niestety infantylnym stylu, mają na nazwisko Szatan. Szatańskie małżeństwo. Brrr, co na to Anna Sobecka?

Pewnie wszyscy te historie festiwalowe znają, ale musiałam je utrwalić, bowiem rok temu sądziliśmy w Opolu, ograbionym z festiwalu, oczywiście coraz bardziej byle jakiego, ale jednak muzycznego, że to już dno dna. Ten zrobił się obrzydliwie politycznie- telewizyjny. Prezes Kurski już nie wyszedł do publiczności w tym roku. Rozumiem go, też bym się obawiała reakcji. Teraz jest to już dno dna dna. Współczułam kilku znajomym dziennikarzom opolskim, że musieli się uśmiechać, mówić jakież to niezwykłe wydarzenie itd. Wciąż dochodzą do siebie. Najpiękniejszym koncertem był poniedziałkowy, pozafestiwalowy, scena alternatywna. Tu Opole odnalazło oddech. I publika inna, i radość słuchania inna. Bilety po 15 zł. Na mundialowe koszmarki w piątek – 110 zł. Choć ponoć bilety za 1 zł można było kupić.

Bolesne to, więc kończę. A równocześnie od środy, 6.06. na Opolszczyźnie przebywało ok. 100 osób z 14 krajów świata na 2. Festiwalu Piosenki Polonijnej w Opolu, kto wie, czy nie był on lepszą wizytówką miasta, niż ten 55-letni festiwal. Pani Krystyna Piotrowska z Radia Polonia Kanady także tu była, zresztą nagrodzona specjalnym trofeum na scenie Teatru Kochanowskiego w Opolu. Matka festiwalowej idei, redaktorka Radia Opole, Halina Nabrdalik, organizatorka, spiritus movens festiwalu dokonała cudów, by mógł się odbyć. Ci co byli, miód i wino pili, mają parę pomysłów na “zaś” i zdaje się, wrócą za rok. W tym celu napisali pismo do Prezydenta RP, by wspierał polonijne wydarzenia… Nie tylko myślą, mową, ale i uczynkiem. Bo zaniedbania odgórne były.