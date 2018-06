Moja Warszawa (1)

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Moje rodzinne miasto. Tu, w samym jego śródmieściu, przyszłam na świat, tu, w centrum, się wychowałam i tu mieszkałam do wyjazdu z Polski do Kanady na rok, który stał się całym życiem… Tu urodził się mój syn i spędził tu pierwsze 12 lat swego życia. To moje miasto.

Od wyjazdu do Kanady odwiedziłam je wiele wiele razy. Ostatnio dwa razy, rok po roku najpierw rok temu jadąc do Wiednia po nagrodę Złota Sowa, a teraz przed i po wyprawie do Gdyni po odbiór Nagrody im. M. Płażyńskiego. Ani tamtego, ani tego wyjazdu nie planowałam, a oba okazały się niezwykłe w sensie profesjonalnym i prywatnym także.

Każdy mój przyjazd do Warszawy jest sentymentalną podróżą w czasy, których już nie ma i do miejsc, które najczęściej zmieniły się prawie nie do poznania. Patrzę, przecieram oczy, robię dziesiątki zdjęć, porównuję i cieszę się – i zmianami, i tym, co pozostało takie samo jak w moich wspomnieniach. Inaczej po Warszawie chodzi się mieszkając w niej na stałe, jak było kiedyś, a zupełnie inaczej kiedy jest się odwiedzającym/turystą (?). Wszystko jest ciekawe, każdy widok się liczy.

10 dni w Warszawie – setki miejsc, mnóstwo ludzi, rozmów, spotkań, emocji. Przyjaciele tacy sami, jakby czas stanął w miejscu. Nierozerwalne więzi, inne niż przyjaźnie emigracyjne, bo podbudowane wspólnymi wspomnieniami z młodości – klasa z liceum, przyjaciele ze studiów, koledzy z pracy na uniwersytecie. Nic nie trzeba wyjaśniać, bo mamy te same korzenie. Ale dalsza część mojego życia jest dla nich czymś obcym nie znają doświadczeń osiedlania się i życia w innym, nowym kraju. To nowy rozdział, którego nie czują…

I zawsze to pytanie, które stawia sobie każdy odwiedzający Polskę emigrant: czy mógłbym tu wrócić i żyć? Moja odpowiedź brzmi “nie”, bo taka wizyta nie ma nic wspólnego ze zwykłym, codziennym życiem. Polska to nie centrum Warszawy, a 10 dni to nie lata.

Przez najbliższe kilka tygodni pokażę Państwu moją Warszawę – taką, jaką widziałam i jaką utrwaliłam na zdjęciach i w pamięci. Wspaniałe miasto z mnóstwem tajemnic i ciekawostek, moje rodzinne miasto, które stało się nowoczesną metropolią, niewiele przypominającą moją szarą, ale ukochaną Warszawę z 1990 roku.

Tekst i zdjęcia Małgorzata P. Bonikowska

I TYLE BARWNYCH OBRAZKÓW:

RELIKTY PRZESZŁOŚCI:

