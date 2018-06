Trzy gole Ronaldo w piątkowym hicie

Cristiano Ronaldo zdobył trzy gole, a Portugalia zremisowała z Hiszpanią 3:3 w piątkowym hicie i najciekawszym dotychczas meczu piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Od zwycięstw turniej rozpoczęły drużyny Urugwaju i Iranu. Derby Półwyspu Iberyjskiego w grupie B budziły wielkie emocje już długo przed turniejem. Podtekstów było mnóstwo, a swoje zrobiła też nagła i zaskakująca zmiana selekcjonera “La Roja”. Fernando Hierro, który zastąpił w środę Julena Lopeteguiego, przeżył w nowej roli prawdziwą huśtawkę nastrojów. W Soczi, gdzie bazę ma polska reprezentacja, w roli głównej wystąpił jednak występujący od 2009 roku w Realu Madryt Ronaldo. W czwartej minucie otworzył wynik z rzutu karnego, podyktowanego za faul na nim jego klubowego kolegi Nacho Fernandeza. Tuż przed przerwą w zdobyciu drugiego gola wydatnie pomógł mu hiszpański bramkarz David de Gea, który popełnił spory błąd przy obronie jego uderzenia zza pola karnego. Z kolei w 88. minucie perfekcyjnie wykonał rzut wolny, zapewniając swojej drużynie remis i kompletując 51. hat-tricka w historii mundiali. Dla Hiszpanii, która przegrywała 0:1 i 1:2, by później prowadzić 3:2, dwa gole zdobył Diego Costa, a jednego Nacho, rehabilitując się za sprokurowanie “jedenastki”. Dwa wcześniejsze piątkowe spotkania nie dostarczyły tylu emocji, ale też rozstrzygnięcie nastąpiło w końcówce. W Jekaterynburgu gol zdobyty głową przez obrońcę Atletico Madryt Jose Marię Gimeneza w 90. minucie przesądził o wygranej Urugwaju z Egiptem 1:0 w grupie A, którą uzupełniają Rosja i Arabia Saudyjska (5:0 w meczu otwarcia). “Urusi” tym samym po 48 latach odnieśli zwycięstwo w swoim pierwszym pojedynku w MŚ. Egipcjanie zagrali bez będącego nie w pełni sił po kontuzji odniesionej w finale Ligi Mistrzów Mohameda Salaha, swojej największej gwiazdy. Wielkie party na ulicach miasta – zdaniem naocznych świadków, na których powoływały się światowe agencje, także z udziałem kobiet, co jest zabronione przez prawo – spontanicznie zorganizowano w Teheranie. Wszystko po drugiej w historii wygranej irańskich piłkarzy w mundialu. Podopieczni portugalskiego trenera Carlosa Queiroza w spotkaniu grupy B w Sankt Petersburgu pokonali Maroko 1:0. Jedyna bramka padła po strzale samobójczym, a w piątej minucie doliczonego przez sędziego czasu gry pechowcem okazał się Aziz Bouhaddouz. Poprzednie zwycięstwo Iran odniósł w 1998 roku, kiedy podczas turnieju we Francji wygrał z USA 2:1. Wobec remisu Hiszpanii z Portugalią to piłkarze z Republiki Islamskiej otwierają tabelę grupy B. W sobotę w Rosji odbędą się aż cztery mecze, a na boisku zaprezentują się zespoły z grup C i D. Pierwsze emocje już w południe, gdy Francja zagra z Australią. Następnie aż do późnego wieczora spotkania Argentyny z Islandią, które poprowadzi polski sędzia Szymon Marciniak, Peru z Danią oraz Chorwacji z Nigerią. ••• Polscy piłkarze w sobotę nie będą trenować ani udzielać się medialnie. Jak poinformował w piątek wieczorem rzecznik reprezentacji i PZPN Jakub Kwiatkowski, dostali od selekcjonera wolne. “Jutro zawodnicy dostają od selekcjonera wolne. W związku z tym nie ma treningu na boisku ani konferencji prasowej. Do zajęć piłkarskich wracamy w niedzielę” – napisał na Twitterze Kwiatkowski. Jak dowiedziała się PAP, trener Adam Nawałka zdecydował, że piłkarze muszą odpocząć. Przed obiadem mają w planach trening alternatywny, ale jego rodzaj i miejsce mają stanowić niespodziankę. Biało-czerwoni w upalnym Soczi przebywają od środy. Z powodu wysokich temperatur i dużej wilgotności powietrza zdarzyło się, że zmieniali godziny treningów, które im bliżej inaugurującego mundial w ich wykonaniu spotkania z Senegalem miały być lżejsze. Zgodnie z wcześniejszym planem, w niedzielę Polacy powinni ćwiczyć przed południem. 24 godziny później odlecą czarterowym samolotem z Soczi do Moskwy, gdzie w poniedziałek po południu piłkarze zapoznają się z murawą stadionu Spartaka. We wtorek o godz. 16 czasu polskiego rozegrają pierwszy mecz w mistrzostwach świata w Rosji. ••• Zmagający się ostatnio z urazem stawu skokowego Rafał Kurzawa w piątek wrócił do treningów z piłkarską reprezentacji Polski przygotowującą się w Soczi do meczów mistrzostw świata. Z formacją obronną ćwiczył Kamil Glik. Pomocnik Górnika Zabrze doznał urazu stawu skokowego w przeddzień meczu towarzyskiego z Litwą (4:0). Z tego powodu nie trenował z zespołem podczas pobytu w Soczi. Z formacją obronną trenował Glik, który leczy uraz barku. Prawdopodobnie nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Senegalem. „Nie zapadła jeszcze decyzja, czy Kamil z nami poleci do Moskwy na mecz z Senegalem. Dalej pracuje, żeby wrócić do pełnej sprawności. Są postępy, ale nie ma przełomu. Weźmie udział w piątkowym treningu z formacją obronną. Z kolei Rafał Kurzawa wyjdzie na piątkowy trening i będzie robił to, co pozostali” – mówił szef banku informacji w reprezentacji Polski Hubert Małowiejski na piątkowej konferencji prasowej. Przed rozgrzewką piłkarze jeździli na rowerach stacjonarnych i rozciągali się w namiocie rozłożonym przy boisku. Zajęcia z trójką bramkarzy prowadził Jarosław Tkocz. Reszta zawodników po rozgrzewce miała luźne zajęcia z piłką. Po kwadransie przedstawiciele mediów zostali wyproszeni. W tym czasie biało-czerwoni mieli ćwiczyć m.in. stałe fragmenty gry. „One są częścią gry. Od czasu przylotu do Soczi cały czas nad nimi pracujemy. Zarówno w formie ścisłej bez przeciwnika, jak również z przeciwnikiem. Zdajemy sobie sprawę, jak stale fragmenty wyglądają u rywali i stanowią bardzo dużą siłę” – podkreślił Małowiejski. W pierwszym meczu na mistrzostwach świata w Rosji biało-czerwoni zagrają z Senegalem (19 czerwca w Moskwie). „Senegal jest zespołem bardzo dokładnie przeanalizowanym przez nas. Od towarzyskiego meczu z Uzbekistanem oglądaliśmy na żywo wszystkie spotkania tej drużyny. W zapisie filmowym mamy wszystkie mecze od trzech lat” – zdradził Małowiejski. Największą gwiazdą reprezentacji Senegalu jest skrzydłowy Liverpoolu Sadio Mane. „Na każdy zespół patrzymy w poszczególnych momentach gry jako całość. Wszystko robimy, aby optymalnie dostosować się do rywala. O Senegalu możemy mówić w samych superlatywach. Ten zespół raczej nie przegrywa i traci mało bramek. Trener Aliou Cisse w ofensywie ma kłopot bogactwa. Więcej niepewności jest w obronie, choć wyjątkiem jest defensor Napoli Kalidou Koulibaly. Ten zespół jest bardzo dobrze przygotowany od strony taktycznej. Znamy jego słabe strony, ale nie będziemy mówić o szczegółach” – zakończył Małowiejski. Potem zmierzą się także z Kolumbią (24 czerwca w Kazaniu) i Japonią (28 czerwca w Wołgogradzie). Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz