Jak uniknąć nowotworu żołądka?

Szanowny Czytelniku,

nowotwór żołądka to poważna sprawa, ponieważ zdarza się, że – aby uratować pacjenta – lekarz musi usunąć narząd w całości.

Odrobina anatomii

Ten rodzaj raka występuje w jamie żołądka i diagnoza następuje zazwyczaj zbyt późno. Rozróżnia się następujące części żołądka:

1. połączenie między przełykiem a żołądkiem wyposażone w małą zastawkę (nie zawsze skuteczną), której zadaniem jest powstrzymanie pokarmu przed powrotem do przełyku, czyli przed refluksem;

2. dno, zwane też fundusem, z dwóch stron ograniczone większą i mniejszą krzywizną;

3. jama odźwiernikowa oraz odźwiernik, czyli rodzaj mięśnia-zwieracza, który otwiera się podczas trawienia, aby przepuścić pokarm do dwunastnicy, a następnie do jelita cienkiego.

Nowotwór żołądka może więc wystąpić w różnych jego częściach:

• Połączenie między przełykiem i żołądkiem – w tym odcinku może pojawić się rak rozworu przełykowego, wpustu żołądka, przełykowo-żołądkowy, środkowej trzeciej części przełyku lub na wysokości przejścia przełyku do brzucha. Diagnoza następuje po okresie abstynencji pokarmowej, podczas przechodzenia pokarmu, który blokuje się przed przedostaniem się do żołądka. Nazywa się to dysfagią, czyli upośledzoną możliwością połykania pokarmów stałych. Pokarmy płynne i napoje wciąż swobodnie przedostają się do żołądka.

• Dno żołądka lub fundus jest dużych rozmiarów i rozciąga się jeszcze bardziej, kiedy do żołądka dostaje się pokarm. W związku z tym w tej części może się rozwinąć guz o średnicy dochodzącej do 10 cm – gruczolakorak (najbardziej zwyczajna forma) lub nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (ang. GIST) o wysokim ryzyku przemiany złośliwej. Oba przypadki diagnozuje się przy okazji badań w poszukiwaniu przyczyn anemii, podczas gastroskopii, który pozwala wykryć małe i duże guzy.

• Jama odźwiernikowa – to ostatnia część żołądka, tuż przed odźwiernikiem. W niej chorobę zapoczątkowuje wrzód, który z czasem degeneruje się do nowotworu. Wykrywa się go na wysokości małej krzywizny przy obserwacji wrzodu, który goi się bardzo powoli lub nie goi się wcale. Jeśli próbki pochodzące z biopsji pobrane z owrzodzenia potwierdzą diagnozę, jest to dowód, że rozwinął się rak żołądka.

Mikroskopijna forma raka, która tworzy się w żołądku z komórek gruczołowych zazwyczaj wykorzystywanych do produkowania enzymów trawiennych, to zazwyczaj gruczolakorak. Wskutek niewłaściwych przyzwyczajeń żywieniowych bakteria Helicobacter pylori (Hp) może osiąść i mnożyć się w żołądku. Jest ona odpowiedzialna za podrażnienia i mniej lub bardziej ostre stany zapalne, co może sprzyjać rozwojowi komórek rakowych. Są to zazwyczaj komórki gruczołowe, czasem także komórki układu chłonnego będące częścią układu odpornościowego żołądka.

Zatem stanowią one zaczątek chłoniaka żołądka – coraz częściej spotykaną postać raka żołądka. Zjawiskiem, które czyni leczenie ognisk nowotworowych tak trudnym, jest właśnie siła węzłów limfatycznych układu odpornościowego wokół żołądka w okolicy śledziony, wątroby i przełyku. Komórki rakowe bardzo szybko przejmują kontrolę nad tym układem, który w normalnych okolicznościach ma za zadanie ochraniać żołądek.

Pojawiają się przerzuty, co wiąże się z o wiele gorszymi rokowaniami i z coraz silniejszymi środkami leczenia, takimi jak chemioterapia, w mniejszym lub większym stopniu połączona z czynnikami przeciw wzrostowymi. Te czynniki mające zapobiegać rozrastaniu się komórek rakowych wybiera się indywidualnie u każdego pacjenta na podstawie wyników badań immunohistochemicznych tkanki objętej nowotworem. Stąd też nazwa terapia celowana.

Na szczęście we Francji częstotliwość występowania raka żołądka zmalała o ponad połowę, wciąż jednak dotyka on 9 tysięcy osób rocznie. Ten spadek w ostatnich trzydziestu latach wynika z upowszechnienia lodówek. Ponadto spadła ilość spożywanych konserw, co zmniejszyło ryzyko zarażenia bakterią Helicobacter pylori.

Dotychczas przeciętny wiek, w którym występował ten rodzaj raka, wynosił 70 lat i w sześciu przypadkach na dziesięć dotyczył mężczyzn. Niestety, z powodu coraz bardziej rozpowszechnionych złych nawyków żywieniowych, palenia tytoniu, narkotyków i stresu choroba coraz częściej dotyka również młode osoby, w tym także kobiety.

Uwarunkowany genetycznie rak żołądka występuje bardzo rzadko, ale jest dziedziczny Rak pojawia się w wyniku mutacji w genie E-kadheryny (CDH1) w 17. chromosomie. W przeciągu 10 lat zidentyfikowano 39 pozornie niepowiązanych ze sobą rodzin z taką mutacją. U nosicieli tego genu skumulowane ryzyko raka żołądka w wieku 80 lat wynosi 67% u mężczyzn i 83% u kobiet, a ryzyko raka sutka wynosi 40% u kobiet. Rak przenika i rozszerza wszystkie ściany żołądka, nie tworząc guza. Ten rodzaj raka określa się niekiedy terminem linitis plastica. Osoby, które mają w rodzinie kogoś, kto zachorował w młodym wieku (poniżej 40. roku życia), powinny się pod tym kątem regularnie badać.

Przyczyny raka żołądka są dobrze znane i mają różną naturę w zależności od części narządu, w której występują

Zrozumienie przyczyn choroby pozwala na jej odpowiednią profilaktykę. Oto dwie główne przyczyny choroby:

1. Złe nawyki żywieniowe związane przede wszystkim z przyjmowaniem nadmiernych ilości pokarmów pochodzenia zwierzęcego, a niekiedy także ze zbyt krótkim przeżuwaniem, które sprawia, że pokarm nie ulega pierwszej fazie trawienia w jamie ustnej pod wpływem śliny. Niewłaściwe nawyki sprzyjają zagnieżdżeniu się i rozmnażaniu Helicobacter pylori w jamie żołądka. W 1994 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała Helicobacter pylori za potwierdzony czynnik rakotwórczy (grupy 1).

2. Stres związany z życiem we współczesnym świecie. Połączenie między przełykiem a żołądkiem Najczęściej chodzi o anomalię wrodzoną lub powstałą, która stanowi maleńką część błony śluzowej żołądka lub osadziła się na środkowej trzeciej części przełyku. Przerwanie i tak już zbyt cienkiej zastawki ułatwia refluks skierowany do góry. Cofnięta treść pokarmowa podrażnia ten obszar i powoli, przez lata wypala, a następnie zamienia go w metaplazję (stan przedrakowy).

Refluks stanowi więc jednym z czynników ryzyka. Dlatego należy go leczyć i neutralizować tak często jak potrzeba, zwłaszcza że stres związany z codziennym funkcjonowaniem zamyka odźwiernik, powstrzymując żołądek przed prawidłowym opróżnianiem, a więc sprzyjając refluksowi.

Dno żołądka

Przyczyny nie są zbyt dobrze znane poza złymi przyzwyczajeniami żywieniowymi związanymi ze stresem, które uniemożliwiają dokładne opróżnienie żołądka po zakończeniu procesu trawienia. Często występujący nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego diagnozuje się w Stanach Zjednoczonych u 4-5 tysięcy osób rocznie. W Europie statystyki wyglądają podobnie. Ten typ guza rzadko wykrywa się u osób przed 40. rokiem życia. Najczęściej na chorobę zapadają osoby między 50. a 80. rokiem życia.

Przyczyną zdaje się być palenie tytoniu połączone ze spożywaniem substancji pobudzających wzrost, które można znaleźć w pokarmach, a zwłaszcza w wyrobach z mleka krowiego.

Guzy z tej grupy są bardzo wrażliwe na czynniki przeciwwzrostowe i stąd też wykorzystuje się je w terapiach celowanych. Specjalne leczenie czynnikami antywzrostowymi może dosłownie rozpuścić nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego, a nawet przekształcić guz w owrzodzenie.

Rak jamy odźwiernikowej

Ma on tendencję do blokowania żołądka w jego najwęższym odcinku. Może on również pojawić się na wysokości mniejszej krzywizny żołądka i najczęściej jest związany ze stresem. Rak rozwija się na owrzodzeniu, które jest wynikiem przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka.

Unikaj ryzyka

Winne są więc bakterie”Helicobacter pylori”oraz niewłaściwe nawyki żywieniowe – nadmierne spożywanie mięsa, wędzonych ryb lub soli podnosi ryzyko pojawienia się raka żołądka. Można tu również wymienić tytoń, który zaburza funkcjonowanie kubków smakowych i sprawia, że pierwsza faza trawienia (w jamie ustnej) nie odbywa się w odpowiednich warunkach. Konieczne jest tu również wspomnieć o narkotykach, po które często sięgają młodzi ludzie i które znacznie osłabiają układ odpornościowy. Niektóre rzadkie choroby także stanowią czynniki sprzyjające rakowi: niedokrwistość Addisona- Biermera, choroba Méné-triera, gruczolaki żołądka lub polipy gruczolakowe żołądka.

Należy brać pod uwagę nie tylko dziedziczność, ale również epigenetykę. Jeśli jeden z Twoich bezpośrednich krewnych był dotknięty rakiem i leczony pod tym kątem, istnieje ryzyko, że zapadniesz na tę samą chorobę przynajmniej z dwóch powodów. Możliwe, że posiadasz genetyczną ekspresję genu raka żołądka, ponieważ masz jednocześnie takie same przyzwyczajenia żywieniowe, jakie miał od urodzenia Twój krewny, a także pozostajesz pod wpływem tych samych czynników stresogennych. W związku z tym rak może wykształcić się u Ciebie od 20 do 30 lat wcześniej niż u poprzedniego członka rodziny.

Najskuteczniejsza jest profilaktyka żywieniowa

Zmiana przyzwyczajeń żywieniowych nie jest taka prosta i może wymagać obserwacji w czasie zmiany, co najmniej przez okres trzech miesięcy. Dietę należy oprzeć głównie na warzywach pochodzących z organicznych upraw, o ile to możliwe spożywanych na surowo (od czterech do sześciu długo przeżuwanych warzyw dziennie) lub gotowanych na parze1 w przypadku roślin strączkowych: ciecierzycy, fasoli, soczewicy itp.

Należy ograniczyć jedzenie pokarmów mięsnych (czerwonego mięsa, wędlin), wędzonych ryb, wyrobów mlecznych, zwłaszcza na bazie mleka krowiego, których nie trzeba przeżuwać i które zawierają duże ilości czynników wzrostowych. Zaleca się również unikanie soli i wszelkich konserw2.

Jeśli chodzi o napoje, zdecydowanie zrezygnuj ze wszystkich napojów gazowanych, w tym Coca-Coli, napojów energetycznych, zwłaszcza Red Bulla i tradycyjnych środków pobudzających, czyli kawy w nadmiarze, częstego picia mocnych alkoholi… Kieliszek wina na koniec posiłku i kawałek czekolady przy śniadaniu lub podwieczorku są jak najbardziej wskazane.

• Napary z tymianku, rozmarynu, zielonej herbaty, szałwii pite rano

• oraz herbatki z lipy, werbeny, rumianku, krwawnika pospolitego pite wieczorem doskonale wpływają na nawodnienie organizmu oraz równowagę psychiczną i hormonalną.

Aby złagodzić szkodliwe skutki refluksu przełykowo-żołądkowego, upewnij się, czy nie przeciążasz swojego żołądka nadmiarem pokarmów stałych, czy nie chodzisz spać zaraz po posiłku. Zamiast takich złych nawyków, zacznij uprawiać jakąś aktywność fizyczną, żeby ułatwić trawienie. Doskonałym sposobem na zmniejszenie oparzeń przełyku i żołądka jest stosowanie kitu pszczelego. Jego żucie lub ssanie jest w stanie zapobiec działaniu, a nawet zneutralizować szkody wyrządzone przez Helicobater pylori.

Stosowanie kitu pszczelego nie tylko pomoże zaoszczędzić na opiece zdrowotnej, ale także stanowi dodatkowy dowód na to, że pszczelarz, podobnie jak rolnik, mają bezpośredni wpływ na stan zdrowia społeczeństwa. Trzeba także jak najprędzej skończyć z paleniem. Przyjdzie Ci to o wiele łatwiej, gdy tylko zrozumiesz, jak wielkie znaczenie ma porzucenie tego nałogu. Nie daj się zwieść drogim plastrom czy sztucznie podtrzymujących uzależnienie e-papierosom.

Dzięki rzuceniu palenia przeminie poranne odkrztuszanie flegmy, wydzieliny występującej przed śniadaniem u osób spożywających duże ilości alkoholu i palących papierosy, będącej objawem stanów zapalnych żołądka. Będzie to pożegnanie z nieprzyjemnym oddechem i koniec z roztaczanym przykrym zapachem prosto z popielniczki. Na nowo odkryjesz smaki i zapachy, a tym samym zapobiegniesz chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona. Poczujesz się lepiej we własnej skórze.

Unikanie stresu i umiejętność jego łagodzenia nie jest rzeczą łatwą, tym bardziej że często już od okresu dzieciństwa nabywamy pewne urazy psychologiczne, które potęgują jego odczuwanie3.

Mój znany kolega Christophe André, jeden z niewielu psychiatrów otwartych na duchowość, który kilkukrotnie udawał się do benedyktynów, tak jak ja do jezuitów, stał się prawdziwym specjalistą od szczęścia. Autor pomaga odnaleźć jakże potrzebne w dzisiejszym pesymistycznym świecie ścieżki do szczęścia i radość życia.

Oprócz aspektu psychologicznego, chciałbym także wspomnieć o aspekcie duchowym, dotyczącym świata niematerialnego, tak bezmyślnie i agresywnie odrzucanego przez obezwładniający materializm, a przecież tak kluczowego dla równowagi istnienia każdego człowieka, niezależnie od wiary czy wyznania. Duchowość i jej odkrywanie nie są niczym podejrzanym czy wstydliwym, za jakie się je zbyt często uważa. Duchowość należy szanować, pielęgnować i brać pod uwagę, tak jak inne aspekty istoty ludzkiej, gdyż może stanowić ona prawdziwy mur obronny wobec niepokoju i stresu, których tak często doświadczamy w codziennym życiu4.

Podejmując wszystkie opisane wyżej kroki, zminimalizujesz ryzyko zachorowania na raka żołądka.

Wszystkiego dobrego życzę,

Henri Joyeux

Źródła:

1) Christine Bouguet-Joyeux, Tout a la Vapeur douce – 100 nouvelles recettes, Ed FX de Guibert.

2) Aby otrzymać więcej informacji na ten temat, sięgnij po książkę: Henri Joyeux, Fabrice Midal, Changez d’Alimentation, wyd. Rocher 2013.

3) Lise Bourbeau analizuje je dokładnie w swojej książce Les 5 blessures qui emp_chent d’etre soimeme. Polecam ją wszystkim, którzy chcą lepiej poznać samych siebie i poradzić sobie z większością urazów z dzieciństwa, które autorka prezentuje, używając akrostychu T.R.A.H.I. (z fr. “Zdradzony” od słów Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice; czyli odpowiednio: zdrada, odrzucenie, porzucenie, upokorzenie, niesprawiedliwość).

4) Spiritualité et Cancer, l’Espoir et Sylvia entre terre et ciel, Ed. FX de Guibert 2004, 2006