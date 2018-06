Algarve to najmniejsza prowincja małego kraju na Półwyspie Iberyjskim – Portugalii. To kraj prawie sześć razy mniejszy od Hiszpanii. Ze względu na położenie geograficzne historia tej prowincji i całego kraju jest wspólna z historią Hiszpanii.

Zajmowali te ziemie Fenicjanie, Kartagińczycy, Rzymianie, kilka różnych plemion germańskich, a w 711 r. nowonawrócone na Islam koczownicze plemiona afrykańskie Berberów zwanych na Półwyspie Iberyjskim Maurami rozpoczęły podbój i porządkowywanie sobie całego półwyspu. Przeszli Pireneje, doszli do centralnej Francji aż do Tours – rozbici zostali przez siły frankońskie pod Poitiers w roku 732 i nigdy potem nie przekroczyli Pirenejów. Cały stary świat półwyspu stanął na głowie w ciągu niewielu lat. Ale wszystko co nowe nie zawsze było złe. Styk kultur chrześcijańskiej, żydowskiej i muzułmańskiej stworzył mentalność i kulturę nową, niespotykaną nigdzie indziej – półwysep stał się jakby nową odrębną częścią świata. Ogromne zdobycze w architekturze, nauce, zmiany w sposobie bycia, przechowanie od zapomnienie wielu dzieł pisarzy greckich i rzymskich metodzie współżycia wielu kultur, religii, mentalności, tak charakterystyczny dla tych terenów, w jakimś stopniu wzbogaciły dorobek cywilizacji europejskiej.

Najpopularniejsza dla turystów prowincja Portugalii

Algarve leży na południu Portugalii. To najpopularniejsze miejsce turystyczne w całym kraju, mimo że inne prowincje mają więcej do zaofiarowania znawcom sztuki i miłośnikom natury – jest ciągle mekką turystów, bo pogodowo to bardziej Afryka niż Europa. Od północy kraina jest oddzielona od zimnych wiatrów kilkoma pasmami gór, z nich największa i najbardziej urocza jest Serra de Monchique. Od wiatrów oceanicznych od zachodu ochronę daje Serra do Espinhaco de Cao; ciepłe wiatry z Afryki tylko poprzez Zatokę Kadyksu dyktują najczęściej stan pogody zbliżonej bardziej do aury tropików, niż europejskiej.

Ale nie tylko pogoda przyciąga tu hordy turystów: piękne plaże, przepych kurortów, a równocześnie piękne i schludne miasteczka i wioski – te przybrzeżne i te nieco oddalone od oceanu – dzikość przyrody w zalesionych pasmach górskich, inna fauna i flora (choćby gaje dębu korkowego) niż w reszcie Europy, inna mentalność. Wszystko to stwarza warunki w których prawie każdy turysta coś dla siebie znajdzie, co jest dla niego pociągające, choćby dlatego, że inne. Na słynnych plażach ciasno jest tylko w sezonie letnim, ale w Algarve jest pięknie i uroczo przez cały rok.

Pierwszy raz zjawiłem się tam z żoną następnego dnia po przejściu na emeryturę – 2 stycznia 2001 roku. Zatrzymaliśmy się chyba przy najpiękniejszej i najsłynniejszej plaży Algarve, przy Praia da Rocha, w pobliżu drugiego co do wielkości miasta prowincji, Portimao.

Od strony lądu odcięta jest ona kilkunastometrowymi urwiskami. Miejscami te wzniesienia dochodziły kiedyś do samego oceanu, dziś są poprzerywane na skutek erozji i uformowane w wysokie słupy – takie prawdziwe maczugi Herkulesa – oraz naturalne bramy wyżłobione w skale pozwalające przejść z jednego odcinka plaży na inny. To naprawdę dodaje jej uroku i można się za słupami i we wspomnianych bramach schronić przed wiatrem oceanicznym lub nadmiarem słońca. Pamiętam, że w czasie zimy w reszcie Europy – opalaliśmy się na plaży, a kilka starszych pań, chyba Niemek, moczyło ciała w oceanie.

Choć całe Algarve usiane jest piaszczystymi plażami, to większość turystów skupia się w około stukilometrowym pasie rozciągającym się od Faro w kierunku na zachód aż do dawnej stolicy prowincji Lagos. Największe skupisko tych pięknych plaż jest wokół miasteczka Albufeira, a także wzdłuż szeroko wcinającej się w ląd zatoki Lagos. Reszta wybrzeży to też plaże, przeważnie puste; zawsze się można na nie schronić, szczególnie na tych wschodnich obrzeżach prowincji, gdy dokuczy nam tłok i krzyki nazbyt wesołych turystów.

Tragiczne trzęsienie ziemi zniszczyło wiele zabytków

Potężne trzęsienie ziemi w 1755 roku z epicentrum na dnie oceanu w pobliżu wspomnianego Lagos zniszczyło prawie połowę kraju. W oddalonej o ponad 200 km w linii prostej Lizbonie od tego miasta wszystko z wyjątkiem kilkunastu budowli zostało zniszczone przez dwa wstrząsy, ogień i fale oceaniczne spowodowane przez tsunami. Całe Algarve stało się na przestrzeni kilku godzin jednym wielkim gruzowiskiem. Po dawnych kulturach rzymskiej, wizygockiej, mauretańskiej zostały tylko ślady. Niewiele zostało tu dawnych zabytków: miłośnicy architektury jadą stąd na wschód do Andaluzji, a szczególnie do jej trzech wspaniałych miast: Sewilli, Kordoby i Granady, lub do centralnej i północnej Portugalii, by się nimi nacieszyć, ale to, co zostało zbudowane lub odbudowane po tej tragedii, często z materiałów dawnych zamczysk i innych zabytków, też jest ciekawe i warte obejrzenia. Poza tym Algarve ofiaruje wiele pięknych widowiskowych miejsc krajobrazowych. Pamiętajmy że cała Portugalia i także Algarve to teren przede wszystkim rolniczy. Dużo tu lasów, gajów, rezerwatów przyrody.

Wierzchołkami wzgórz Serra de Monchique można przejechać wozem i podziwiać naturalne bogactwo roślinności, drzew, ciekawych formacji górskich. Trzeba mieć wóz, by dojechać do najciekawszych miejsc prowincji, bo zorganizowana turystyka po prowincji jest w powijakach.

Wycieczki poza Algarve

Owszem, wycieczki turystyczne są tu popularne, ale poza Algarve. Najczęściej zabierają turystów do Fatimy z przystankiem w sąsiedniej prowincji w miasteczku Evora z nielicznymi pamiątkami rzymskimi , a także do Lizbony. Inne dwa standardowe destynacje to Gibraltar i Sewilla. Organizatorzy wycieczek z kontynentu amerykańskiego do Algarve zdają sobie sprawę z potrzeby wozu, dlatego jego wynajem w pierwszym i ostatnim tygodniu pobytu był i chyba jest ciągle darmowy, będąc częścią składową ich ofert. Dysponując wynajętym wozem warto odwiedzić jedną z fabryk korków do wina – przemysł prawie w całości zmonopolizowany przez Portugalczyków – zobaczyć jak pracochłonny i skomplikowany jest ten proces, wejść do manufaktury azulejos, czyli malowanych płytek ceramicznych używanych w dekoracji ścian zewnętrznych i wewnętrznych domów, podłóg, nawet sufitów, lub do tworzenia skomplikowanych obrazów o tematyce świeckiej i religijnej. Prawie każda prowincja Portugalii produkuje wina. W Algarve przemysł winny koncentruje się wokół miasteczka Lagoa. Próbowałem to miejscowe wino. Wolę jednak wina z górskich nadbrzeży rzeki Douro i wina marki Dao znad rzeki Mondego. Nie lubuję się w winach wzmacnianych, więc nie zachwalam słynnych win porto, ani też cienkich na wpół dojrzałych “win zielonych” (vinhos verdes).

Podobnie jak sąsiedzi Hiszpanie, Portugalczycy nie mają do zaofiarowania jakichś ciekawych potraw. To najczęściej dania rybne (takiej ilości i rodzajów ryb jak na targu rybnym w Lagos nie widziałem nigdzie na świecie) oraz kura z rożna marynowana w sosie piri piri, zrobionym z ostrych papryk. Nie odważyłem się tego wziąć do ust, nie chciałem dostać dziury w żołądku; w jednej z restauracji nalegałem, by mi podali kurę niemarynowaną, musiałem czekać półtorej godziny na danie, bo trzeba było mięso dobrze wymoczyć i wypłukać z piri piri, bo nieprzyprawionych kurczaków nie mieli.

Faro

Z kilkudziesięciu miejsc zalecanych do odwiedzenia czy zobaczenia wymienię tylko kilka. Zacznijmy od obecnej stolicy regionu – Faro.

Gdy w 1960 r. otwarto tu trzecie w kraju międzynarodowe lotnisko, śpiąca i zaniedbana stolica Algarve ożyła. Już Fenicjanie, Kartagińczycy i Rzymianie mieli w tym miejscu swój port. Jako jedno z ostatnich miast Portugalii, bo dopiero w 1249 r., zostało uwolnione spod jarzma muzułmańskiego. Później zostało spalone i splądrowane przez Anglików, w części odbudowane runęło znowu w gruzy w czasie wspomnianego trzęsienia ziemi w 1755 roku. Nie ma ładnych plaży, dlatego nie jest stolicą turystyczną regionu. Warto je jednak odwiedzić, szczególnie stare miasto, a tu najciekawszym monumentem jest katedra (po portugalsku Sé), prawdziwa mieszanka stylów gotyckiego, renesansowego i baroku. W kaplicy barokowej jest masa azulejos. Ciekawym jest wspaniały łuk, co prawda otwarty dopiero w 1818 r., będący maurską bramę w kształcie podkowy z XI w. To jedyny taki oryginalny zabytek w Algarve. W nowym mieście jest dużo ciekawych i eleganckich budynków np. Teatro de Lethes, kilka eleganckich restauracji i kawiarni, piękna marina przy ujściu rzeki Formosa. Nowe miasto ma swe mury obronne, ozdobione płytkami ceramicznymi i to tymi najwartościowszymi, bo w kolorach białym i niebieskim. Największe wrażenie na mnie zrobił kościół karmelitów, cacko baroku suto zdobiony brazylijskim złotem. Szokiem jest wejście do kaplicy kości (Capela dos Ossos), zdobionej już nie złotem, ale czaszkami i kośćmi ponad tysiąca mnichów. Niepotrzebny tu już napis memento mori; każdy, czy chce czy nie chce, choćby na chwilę, musi tu spojrzeć śmierci w oczy.

Albufeira i Tavira

Stolicą turystyczną Algarve jest miasto Albufeira połączona z granicą Hiszpanii i z Lizboną nowoczesnymi autostradami. Cokolwiek było tam ciekawego do zobaczenia zniszczyło wspomniane trzęsienie ziemi, zostały tylko niewielkie szczątki dawnej świetności. Ale tu nie to interesuje turystów. To miasto setek hoteli, kawiarenek, barów i restauracji. To miasto z kilkoma przytulnymi, choć w lecie przepełnionymi plażami, miasto wszelkich sportów wodnych i bogatego życia nocnego w wielu klubach nocnych takich jak Kiss czy Liberto. To Las Vegas w miniaturze.

Tavira

Na wschód od wspomnianych dwu miast w pobliżu granicy leży eleganckie miasto Tavira rozciągające się po obu stronach rzeki Gilao, bogata w kościoły i kaplice (jest ich 40 na małej przestrzeni). Potężny kamienny most, którego fundamenty sięgają czasów rzymskich, w nocy pięknie podświetlony, jest chyba najatrakcyjniejszym obiektem miasta. Nie ma tu inwazji turystów nawet w sezonie, choć miasto jest jednym z najelegantszych miast Algarve, bo nie ma plaży. Plaża znajduje się na dość długiej wyspie o tej samej nazwie co miasto, ale tam trzeba dojechać statkiem, płacić za przewóz, co nie jest rzeczą zbyt wygodną i opłacalną dla rozleniwionych turystów, więc wybierają inne miejsce.

Portimao i Praia da Rocha

Wracając do zachodniego regionu prowincji trzeba jeszcze poznać trzy miejsca nadmorskie i przynajmniej dwa w głębi lądu. Wspomniane Portimao ma kilka ciekawych zabytków jak choćby eleganckie merostwo z dużym pięknym placem z potężną fontanną oraz ciekawy obraz złożony z płytek, znajdujący się w małym parku miejskim, ilustrujący epizod z dziejów Portugalii, ale turystów bardziej ciągnie do dawnego przedmieścia o nazwie Praia da Rocha, które stało się sławniejsze od całego miasta – dziś to wielki ośrodek turystyczny z dziesiątkami hoteli, eleganckimi butikami, restauracjami, knajpami, ekskluzywnymi klubami nocnymi, wypożyczalniami samochodów i agencjami turystycznymi. Tu trzeba koniecznie być bo, moim zdaniem, ma najpiękniejszą plażę w całym Algarve, a może i w całej Portugalii. Przy tejże plaży spędziłem dwa urlopy, tu poznałem cudowny smak i zapach pomarańczy i innych owoców cytrusowych, którym pozwolono dojrzeć na drzewie, mogłem się nacieszyć formacjami skalnymi wcinającymi się na plażę, niekiedy nawet kończącymi się w samym oceanie – czegoś takiego chyba nigdzie na świecie poza kilkoma plażami Algarve nie da się zobaczyć.

Lagos i Sagres, czyli “koniec świata”

Niedaleko na zachód od Praia da Rocha znajduje się Lagos. Na jego obrzeżu znajduje się najdłuższa plaża Algarve – Meia Praia i jedna z najbardziej dzikich i spektakularnych Praia da Dona Ana, pełna jaskiń w skałach z piaskowca, przypominająca swym wyglądem nieco starożytny amfiteatr. Poznana przypadkiem Polka, żona Portugalczyka, mieszkanka Lagos, zapytana co najbardziej warto zobaczyć w tym mieście, bez wahania wskazała tę plażę: dzikie skały i urwiska oddalone o kilkadziesiąt kroków od plaży, to jej prawdziwa “świątynia dumania”. Gdy ją spotkaliśmy po raz drugi stała się naszym przewodnikiem po tej plaży, wzgórzach ją otaczających i całym mieście. Wzdłuż zatoki ciągnie się w Lagos piękna, zadrzewiona aleja. Najelegantsze ulice miasta są zamknięte dla ruchu kołowego – to jeden wielki deptak. Warty odwiedzenia jest kościół pod nazwą Igreja de Santo Antonio. Są tu obrazy malowane na drewnie bogato złocone. Barokowe przesadne bogactwo olśniewa oczy: cherubinki z rozdzielonymi podbródkami mieszają się z potworami mitycznymi i dojrzałymi owocami. Prawdziwy barokowy galimatias. Lagos to jedno z najstarszych miast Europy, o palmę pierwszeństwa walczy z andaluzyjskim Kadyksem. Ma przynajmniej 3000 lat. To miasto, i chyba razem z najdalej położonym na zachód Sagres, miało nieocenione zasługi w wepchnięciu Europy w czasy nowożytne i w odkrywaniu innych kontynentów.

A to wszystko za sprawą jednego człowieka, trzeciego syna króla portugalskiego Joao I, Henryka zwanego Żeglarzem. Żył w latach 1394-1460. Wstąpił do Zakonu Chrystusa i jako “wysoko urodzony” automatycznie został mistrzem zakonu. Otrzymał od ojca we władanie całe Algarve. To był człowiek wielkiej pasji i wizji. Skupił wokół siebie najwyśmienitszych żeglarzy, kartografów, budowniczych; sypał kasą przebogatego zakonu na budowę statków i wyposażał wyprawy dookoła Afryki, by dotrzeć do bogactw, a jeszcze bardziej do przypraw korzennych znanych z legend i opisów wcześniejszych podróżników poprzez ląd do Indii i Chin. Pierwsze wyprawy nie mogły przebić się koło przylądka Bojador. Zdradzieckie prądy oceaniczne rzucały statki na skały. Powstała legenda o diabelskich mocach w tym miejscu. Zaczęto budować z inicjatywy Henryka nowy typ statków, słynne karawele, które płynąc po oceanach już nie musiały trzymać się niewolniczo brzegów lądu. Na takich statkach Gil Eanes pokonał zdradziecki przylądek w 1434 r. i w ten sposób otworzył drogę do przygód żeglarskich i podbojów. I tak już w 1460 r. odkryto archipelag Wysp Zielonych. Po śmierci Henryka trzej kolejni królowie Portugalii wzięli w swoje ręce patronat nad wyprawami morskimi. W roku 1488 Bartolomeu Dias opłynął Przylądek Dobrej Nadziei otwierając drogę do Indii i naokoło świata dalszym podróżnikom. Wszystkie te odkrycia miały miejsce jeszcze przed pierwszą podróżą Krzysztofa Kolumba w 1492 roku, ale bez wkładu Henryka nie doszłoby do niej i późniejszych spektakularnych odkryć i podbojów, jak podróż Vasco da Gamy do Indii, Magellana dookoła świata, odkrycia Brazylii w 1500 roku i innych. Dzisiaj po Henryku Żeglarzu nie ma żadnych pewnych śladów. Wiemy, że założył szkołę żeglugi i stocznię okrętową, ale czy w Lagos czy w Sagres nikt tego nie wie z pewnością. Samo Sagres to dziś licha mieścina nie mająca nic turyście do zaofiarowania. Jeśli tam ktoś jedzie to przede wszystkim dlatego, by zobaczyć znajdujący się w pobliżu Przylądek Świętego Wincentego, najbardziej wysunięty na południowy zachód skrawek Europy. Grecy i Rzymianie nazwali go końcem świata, przypisywali mu siły magiczne, nazwany był przez Rzymian także Przylądkiem Świętym, bo tu ostatecznie ocean pochłaniał życiodajne słońce. To potężne skały wapienne, o które rozbijają się wielometrowe fale oceanu. To miejsce sieczone jest przejmującymi wiatrami. Znajdująca się tu latarnia morska jest jedną z najjaśniejszych latarni Europy nie bez powodu, bo to bardzo niebezpieczne miejsce dla statków. W jej pobliżu miał mieć swój pałac wspomniany Henryk, ale chyba to trzeba włożyć do bajek, bo władca prowincji musiał przebywać w swej stolicy Lagos, a nie w wietrznym, niczym niechronionym od oceanu Sagres. Najprawdopodobniej jego stocznia i szkoła nawigacji oceanicznej znajdowały się, jak i jego pałac w stolicy, ale nie wiemy tego z pewnością, bo wspomniane trzęsienie ziemi nie tylko zabiło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale zniszczyło budowle i inne formy kultury materialnej, a także pisane dokumenty historyczne.

Silves i Monchique

Jest wiele ciekawych miasteczek i wiosek zdała od oceanu jak Alte, Salir, Querenca, Loule i szereg innych. Zajrzyjmy do dwóch najciekawszych: Silves i Monchique.

Pierwsze miasto to arabska stolica Algarve, kiedyś centrum kultury, muzyki, poezji, cudownych budowli, stoczni, niezliczonych minaretów. Zdobyte zostało przez chrześcijan w 1242 roku i, jak ferwor religijny nakazywał, zniszczone. Później zamulenie portu rzecznego dokonało dalszego upadku miasta. Dziś odrodzone jak feniks z popiołów, jest centrum produkcji korka oraz gajów owoców cytrusowych. Do dziś widać w nim ślady dawnej świetności. Najbardziej monumentalną budową są mury obronne dawnego zamku Maurów. Ściany są tak grube, że wspomniane trzęsienie ziemi nie potrafiło dokonać prawie żadnych zniszczeń. Miasto zbudowane jest na zboczu wzgórza, ściany domów bielone, a dachy pokryte czerwoną dachówką, wznoszą się tarasowo jedne nad drugimi – to bardzo przyjemny widok. Ciekawym i miniaturowym miastem jest Monchique położone w górach o tej samej nazwie. Ma trochę zabytków jak kościoły Matriz i św. Sebastiana, termy w których odzyskiwali zdrowie Rzymianie i król Joao II. Do dziś są czynne i leczą choroby artretyczne, systemu trawiennego i skóry. Z miasta jest droga na dwa szczyty: Foia (902 m.) i Picota (773 m.), z których w bezchmurne dni można widzieć nie tylko bogactwo Sierry, ale prawie całe Algarve. Tam trzeba być, to wszystko zobaczyć własnymi oczami, i tak jak na przykład w Grand Canyonie żadne zdjęcie, żaden film tego piękna nie odda. Kiedyś rzesze Kanadyjczyków i Amerykanów, a także wielu mieszkańców Polski jechały do Algarve, bo było to jedno z najtańszych miejsc wypoczynkowych w Europie i do dzisiaj nim chyba jeszcze jest, chociaż po wprowadzeniu euro ceny tu zaczynają zbliżać się do tych z innych słynnych ośrodków. Myślę, że bez względu na cenę, warto się zjawić przynajmniej raz w życiu w tym tak odmiennym świecie.