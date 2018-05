Z powrotem w Ontario ( 56 )

Mieszkam znowu w Ontario. Pierwszy raz dotarłem tu w roku 1988. To szmat czasu. Prawie 30 lat. Wiele się działo.

Opisywałem swoje podróże. Teraz trochę wspomnień z miejsca, gdzie zaczęła się moja Kanada.

Do Kanady – 15

Opisuję moją drogę przez czas stanu wojennego, co również złożyło się na moją drogę do Kanady, która zaczęła się w sierpniu, gdy pierwszy raz zobaczyłem ten kraj, odwiedzając moją siostrę w Mississauga w 1980 roku. Pisałem o tym w poprzednich odcinkach „Do Kanady”. Teraz jest rok 1985. Przenieśliśmy się w dwie rodziny na Warmię do gminy Gietrzwałd. Siedlisko nazywało się Łopkajny. Na Łopkajnach spędziliśmy czas jak na ciągłych wakacjach. Gdzieś tam w miastach trwał stan wojenny, chociaż oficjalnie podobno skończył się w roku 1983. Nas to jakby nie dotyczyło. Pracę zapewnialiśmy sobie sami, produkując i sprzedając w szkołach całej Polski pomoce szkolne dla klas młodszych. Kartki na żywność i inne artykuły oddawaliśmy w gminie w sklepie mięsnym na początku każdego miesiąca, a sprzedawczyni zawsze znalazła drogę by sprzedać nam tyle mięsa i wędlin ile potrzebowaliśmy. Po za tym były jagnięta i barani pyszny rosół, zawsze jakiś świniak z prywatnego uboju, alkoholu ile dusza zapragnie, czy to ze sklepu, czy od prywatnych „producentów” w okolicznych wioskach. Dookoła naszego siedliska były aż cztery większe i mniejsze jeziora.

Mimo takiego sielankowego życia, ciągle gdzieś tliła się tęsknota za Kanadą i niezrealizowanym marzeniem. Nigdy nie rezygnuję z marzeń, ale na razie życie toczyło się dalej i to całkiem fajne życie. Na nasze Łopkajny zjeżdżało się w lewo z wąskiej asfaltowej szosy w leśną drogę zaraz za mostem na rzeką Pasłęką. Któregoś dnia pojechałem w prawo, w wąską leśną drogę. Po kilkuset metrach droga doprowadziła mnie do niewielkiej leśniczówki nad jeziorem Isąg. Okazało się, że mieszka tam emerytowany leśniczy. Zaprzyjaźniliśmy się i spędzaliśmy tam od czasu do czasu fajne wieczory słuchając opowieści starego leśniczego przy wspaniałych nalewkach. Pewnego popołudnia wybieraliśmy się na takie właśnie spotkanie. Odwiozła mnie i Marka (Czarnego) moja żona Małgorzata naszym Fiatem 126p. Miała też po nas przyjechać, bo co prawda było to tylko kilka kilometrów, ale byłem pewien, że będziemy „bardzo zmęczeni”.

Tak więc zasiedliśmy do prostego sosnowego stołu i już zaczęło być dobrze, gdy nagle rozległo się głośne pukanie do drzwi. Nasz gospodarz podniósł się i zdziwiony niezapowiedzianą wizytą poszedł otworzyć. To była Małgorzata. Miała bardzo nieszczęśliwą minę. Co się stało? – pytam. Marek, rozbiłam samochód! – odpowiedziała żałosnym głosem. Nic ci się nie stało – pytam, chociaż widzę, że wszystko w całości. (Takie pytanie to duża inwestycja na przyszłość małżeńską. Nigdy, ale to nigdy nie należy się pytać najpierw o samochód, pamiętajcie o tym panowie.).

Ten samochód to nasze jedyne źródło zarobku, ale dopiero jak się zacznie rok szkolny. Na razie początek wakacji, wiec nie ma co rozpaczać. Było już ciemno i nie mogłem wyjść z zadziwienia jak Małgorzata trafiła do nas przez las. Na grzybach potrafiła się zgubić dziesięć metrów od samochodu, a tu las, noc i dziki a ona doszła. Ruszyliśmy zaraz z latarkami.

Wypadek wydarzył się już niedaleko naszej bramy. Leśna droga wiła się tam zakosami i Małgorzata chciała pojechać tak jak ja, czyli szybko. Samochód wymknął się spod kontroli. Ja miałem doświadczenie rajdowe, ona nie. Gdy wypadła z drogi wpadła między dwa potężne buki. Jeden zniszczył lewy reflektor i wcisnął błotnik w oponę. Maska weszła aż na dach, na szczęście nie tłukąc szyby. Dobrze, że Małgorzata miała zapięte pasy. Drugi buk dotykał tylnego zderzaka. Samochód był wciśnięty pomiędzy dwa drzewa i nie do ruszenia. Poszliśmy do domu, wrócimy tu rano. Rano wziąłem grubą linę, duży młot i Czarnego do pomocy. Samochód zapalił, ale nie było szans by wyjechać z pomiędzy buków nawet, gdy odbiłem blachę błotnika od opony. Czasem jednak szczęście sprzyja. Drogą nadjechał ciągnik z przyczepą a na niej dziesięciu robotników leśnych. Zatrzymali się, zapytali, w czym pomóc. Poprosiłem by wynieśli Fiata z pomiędzy drzew. Wzięli się za niego w sześciu i postawili na drodze. Zapytali czy coś jeszcze, ale podziękowałem i ruszyli do pracy w lesie. Do blaszanej oprawy zniszczonego reflektora przywiązałem grubą linę. Drugi koniec do pnia drzewa. Wsiadłem do auta, zapaliłem silnik, włączyłem bieg wsteczny i ostro ruszyłem. Błotnik się wyciągną w przód, maska opadła na szybę. Jeszcze kilka mocnych szarpnięć i maska wskoczyła na miejsce.

Samochód ciągle był zarejestrowany w Otwocku, więc jeszcze tego samego ranka pojechałem 200 km do Otwocka by zgłosić wypadek w ubezpieczalni. I tu miałem kolejną przygodę. Jechałem ulicą jeszcze wtedy Dzierżyńskiego. Z Przewoskiej, podporządkowanej, ze znakiem stopu, bez zatrzymania się wyjechał Fiat 126p. Zatrąbiłem. Nie zwolnił, machną lekceważąco ręką. Jego pasażerowie, młodzi chłopcy, śmiali się wyzywająco. Puściłem hamulec.

Mój przód i tak już był zniszczony. Ich przedni błotnik, drzwi i tylny zderzak nagle przestały być nowe i świeże, stały się powyginaną blachą do wymiany. Żałowałem tylko, że nie stało się to przed wizytą w ubezpieczalni gdzie, jako powód, zgłosiłem wypadek z jeleniem. Nie chciałem psuć żonie rekordu. Młodzi chłopcy nawet się nie zatrzymali. To nic. Będą się musieli tłumaczyć tatusiowi z wypadku.

W tamtych czasach samochód w Polsce to był skarb. W zaprzyjaźnionym warsztacie blacharskim samochód miałem gotowy w ciągu trzech dni, co na tamte czasy było rekordem szybkości. Na weekend byłem z powrotem w domu na Łopkajnach.

To nie był jedyny wypadek, jaki miał ten samochód. Jechałem z Czarnym do Olsztyna coś załatwić. W centrum miasta chciałem skręcić w lewo. Nagle drogę zajechał nam drogę samochód i wyhamował ostro na światłach. Niewiele brakowało, żebym go uderzył. Czarny był zawsze w gorącej wodzie kąpany. Widziałem, co się święci, ale zdążyłem tylko krzyknąć „Nie..” (miało być „nie otwieraj drzwi”). Widziałem w lusterku, że prawym pasem nadjeżdżał szybko samochód. Całe szczęście, że Czarny nie zdążył wysiąść. Chciał pójść nagadać kierowcy, który nam zajechał drogę. Drzwi Fiata pofrunęły uderzone. Na szczęście nie wyrwało z zawiasów, ale wygięło je poważnie. Gdy wróciliśmy na Łopkajny, wziąłem narzędzia, odkręciłem drzwi wraz zawiasami i dałem Czarnemu. Masz, to twoje – powiedziałem. Podszedłem do jego 126p, odkręciłem drzwi, założyłem swoje, a jego do swojego auta. Pasowały jak ulał, tyle, że mój Fiat był pomarańczowy, a jego zielony. Ale to nic. Przygoda trwała…