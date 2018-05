Wiza do Kanady i wyjazd, np. na Kubę

Pytanie: Przebywam w Kanadzie z wizytą u swoich dzieci już prawie 6 miesięcy, i zdecydowaliśmy, że zostanę kolejne 6. Posiadam wizę do USA. Czy to prawda, że mogę przedłużyc moją wizę jadąc do Buffalo i wracając tego samego dnia z powrotem do Kanady?

Odpowiedź: Prawidłowy (zgodny z prawem) sposób na przedłużenie wizy w Kanadzie jest złożenie podania o przedłużenie drogą internetową (poprzez portal), albo drogą pocztową do urzędu imigracyjnego w Vegreville (Alberta). Na odpowiedź czeka się odpowiednio 2 i 4 miesiące, podczas których można legalnie pozostać w Kanadzie. Natomiast jeśli pojedzie się z Kanady do USA, to przy powrocie wiele rzeczy może się wydarzyć, na przykład: 1) jeśli osoba wyjeżdżając z Kanady do USA ma wciąż ważną wizę, i również ma tę wizę ważną przy powrocie, to przy wjeździe może wcale nie dostać “nowej wizy”, czyli nowego pozwolenia z terminem możliwości pozostania w Kanadzie. Urzędnik ma prawo nie tylko kwestionować dlaczego dana osoba chce pozostać dłużej, ale również żądać dokumentów (np. biletu powrotnego z Kanady), albo nawet wręcz odmówić nadania nowego terminu uprawniającego do pozostania w Kanadzie.

Dlaczego może odmówić? Zgodnie z tym, co wyjaśniłam powyżej: ponieważ prawidłowa procedura starania się o przedłużenie pobytu jest poprzez wypełnienie podania i uzasadnienie, a nie poprzez wyjazd i próbę wjazdu z powrotem. Nota bene – takie prawo istniało zawsze, tylko że nie było tak bardzo rygorystycznie używane (czasy się zmieniają, nieprawdaż?).

Drugą przyczyną dla której nie radziłabym, aby w taki sposób próbować przedłużać swój pobyt w Kanadzie, jest to, że według prawa imigracyjnego wyjazd z Kanady do USA (i nie dalej do innego kraju) i powrót do Kanady – nie jest traktowany jako… wyjazd z Kanady. Czyli pojechanie do Buffalo i powrót do Kanady to tak, jakby się w ogóle nie wyjeżdżało. Poza tym bardzo ważne jest, czy przy powrocie do Kanady (z Buffalo) ma się wciąż ważną wizę, czy już nie.

Jeśli tak, to jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle nie będzie wzięte pod uwagę, że ktoś chciałby ją przedłużyć (może taka osoba wysłać podanie o przedłużenie do Vegreville), natomiast jeśli wiza wygasa w dniu powrotu, lub nawet osoba wyjechała do Buffalo jak wiza się skończyła, to definitywnie jest to niewskazane, aby w ten sposób próbować wracać do Kanady, i na dodatek mieć nadzieję na otrzymanie pozwolenia na dalszy pobyt.

2) Jeśli osoba wyjedzie, na przykład, na Kubę na tydzień, to w takim przypadku może się starać ponownie o pobyt w Kanadzie. Jednakże… nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to automatyczne, nie zawsze idzie jak po maśle. Coraz częściej spotykam się z opiniami, że osoba miała przy powrocie nie tylko szczegółowe pytania o cel poprzedniej wizyty, dlaczego tak długo, dlaczego jeszcze raz i na jak długo teraz, czy jest bilet powrotny z Kanady (tak, słyszałam o takim przypadku ostatnio, i nawet dzieci turysty musiały kupić bilet powrotny i pokazać go urzędnikowi, dopiero wtedy ich mama została wpuszczona. W związku z tym warto pamiętać, żeby być przygotowanym na pytania na granicy, mieć konkretny plan. Przykład? Jeśli mówimy, że wyjazd z Kanady ma nastąpić za miesiąc, a tak naprawdę plan jest, że wyjazd nastąpi za 3 miesiące, to będziemy rozczarowani, jeśli poproszeni zostaniemy o bilet na za miesiąc. Czy nie lepiej jest powiedzieć, że wyjazd nastąpi za 3 miesiące, i wtedy dokładnie wyjaśnić dlaczego, co się będzie robiło w przeciągu następnych 3 miesięcy? Pewnie, że lepiej.

I proszę mi wierzyć, 1 mniesiąc czy 3 miesiące – nie jest ważne. Ważne jest, czy mówi się prawdę, ponieważ (również mi proszę wierzyć) – urzędnicy najczęściej potrafią trafnie zauważyć, czy osoba mówi prawdę czy na poczekaniu wymyśla odpowiedzi, aby “dopasować” do tego, co urzędnik wymaga! A urzędnik… niczego nie wymaga, tylko jednego: mówienia prawdy.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.