Trudne pytania, szczere odpowiedzi

Niedawne doniesienia prasowe o seryjnym mordercy w Toronto, który zawodowo trudnił się szeroko pojętym ogrodnictwem, a przy okazji pozbywał się ciał swoich ofiar w ogrodach czy też ogródkach swoich klientów, wiążą się pośrednio ze sprawą nieruchomości. Właśnie się dowiedziałem, że jeden z właścicieli nieruchomości, w ogrodzie której znaleziono zwłoki jednej z ofiar, oznajmił, że nie będzie pozbywał się tej nieruchomości, bo za bardzo lubi swój dom. Ale dla nas, jako agentów nieruchomości podstawowym pytaniem w tym momencie jest czy sprzedający będą musieli ogłosić wszem i wobec te informacje, podczas przyszłej sprzedaży tej nieruchomości. Otóż jest wiele przesłanek, że będą.

Podstawowym i bezspornym faktem jest, że zarówno morderstwa, jak i samobójstwa popełnione na terenie sprzedawanej nieruchomości na pewno wpływają na jej wartość. Wszyscy zapytani o to specjaliści od wyceny nieruchomości potwierdzą fakt, że jeśli na terenie danej nieruchomości miało miejsce morderstwo lub samobójstwo, to na pewno będzie to miało wpływ na jej cenę. W dalszym ciągu, mimo upływu lat, oraz całkowitego zniszczenia oraz zbudowania zupełnie nowej nieruchomości na terenie gdzie dokonywał swoich zbrodni jeden z najbardziej znanych przestępców, jakim jest Paul Bernardo, ta informacja istnieje i jest podawana publicznie do wiadomości. Mało tego, mimo że dotyczy to tylko jednego domu, inne nieruchomości na tej samej ulicy postrzegane są również jako mniej warte, mimo że sprawa nie dotyczy sąsiadów.

A więc czy taki fakt, że dokonano tam przestępstwa lub popełniono samobójstwo, musi być przez sprzedającego zgłoszony? Prawo w tym zakresie jest zmienne, wiadomo jak to z prawnikami. W sumie sprzedający nie jest konkretnie zobowiązany do podania takiej informacji. Również nie musi nikogo informować, że np. na tej samej ulicy mieszka znany pedofil. Była kiedyś sprawa sądowa, która dotyczyła podobnego faktu, który miał miejsce w Ontario: otóż pewna para odmówiła wprowadzenia się do domu oraz zaskarżyła sprzedających, że nie podali do publicznej informacji faktu, iż na ich ulicy mieszka znany, a nawet skazany pedofil. W sumie sprawa była przez sąd przekładana i nie doszło do ostatecznej decyzji sądu, bo w międzyczasie klienci, którzy kupili nieruchomość, ostatecznie ją sprzedali nie wprowadzając się do tego domu. Lecz przecież sprawa nie dotyczyła tej konkretnej nieruchomości, tylko innej, kilka domów dalej: a jednak niektórym to przeszkadza.

Jest natomiast inny element tej układanki: a więc pytanie czy agent sprzedaży nieruchomości musi poinformować o fakcie morderstwa lub samobójstwa, jeśli zdarzyły się na sprzedawanej nieruchomości? A więc odpowiedz jest prosta: agent ma obowiązek podania prawdy, jeśli jest o to zapytany. Natomiast przed wystawieniem domu do sprzedaży musi poinformować sprzedających o tym, że taka procedura może mieć miejsce. Wtedy należy uzgodnić, również z prawnikiem podawane informacje. Jeśli sprzedający nie będą chcieli podać agentowi wszystkich informacji o sprzedawanym domu, jest to zastanawiające oraz podejrzane, co może obniżyć wartość takiej nieruchomości. A co do informacji o domu np. nawiedzanym przez duchy? Czy taki fakt musi być ogłoszony? Można się z tego śmiać, lecz całkiem niedawno, bo w roku 1990 była taka sprawa tuż za naszą granicą, w stanie Nowy Jork. Pewna właścicielka domu ogłaszała, że w jej domu straszy, a nawet trzęsie jej łóżkiem. Te informacje były podawane w gazetach, a nawet doprowadziły do napisania scenariusza, za który otrzymała zapłatę. Sprawa była głośna medialnie. Później, przy sprzedaży domu zataiła ten fakt. Kupujący zakarżyli do sądu sprzedających, kiedy dowiedzieli się o tym fakcie. Sędzia uznał, że kupujący mieli rację, gdyż fakt ten powinien być ujawniony, zwłaszcza że poprzedni właściciel otrzymał zapłatę właśnie z tego tytułu. Sprawa była prowadzona właśnie wtedy, kiedy promowany był film “Ghostbusters”, więc dodało to nieco pikanterii całej sprawie. Co można radzić kupującym, aby uchronić się przed niespodziewanymi informacjami? A więc oczywiście należy zadawać pytania, uzyskać jak najwięcej informacji o sprzedawanej nieruchomości. W sumie nie jest aż tak istotne co mówi o tym litera prawa, ale sam fakt, że coś było nie tak, na pewno ma wpływ na wartość nieuchomości. Można też polecić kupującym włożenie odpowiedniej klauzuli do umowy kupna- sprzedaży: ale tu jest już rola Waszego Agenta. Warto to jednak z nim przedyskutować, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

