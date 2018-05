Sukces programu Ideal Me

Żyjemy w swoich domach i mieszkaniach, chodzimy do pracy, na spotkania towarzyskie, do kina

czy na koncert. A tuż obok nas – za ścianą – dzieje się czasem źle, rozgrywają się nierzadko dramaty. Nie wiemy o nich albo… nie chcemy wiedzieć. A przecież czasami możemy pomóc. A może czasami coś podobnego dzieje się w naszych własnych rodzinach, czy w rodzinach znajomych…

W niedzielny, słoneczny dzień, 29 kwietnia przy 220 Burnhamthrope Road West w Mississaudze odbył się pierwszy trening Ideal Me zorganizowany przez dr Ewę Antczak z Core Centre.

Program jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-18, a jego celem jest wzmocnienie pewności siebie, poprawienie samooceny oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia osobistego sukcesu.

Ideal Me został bardzo dobrze przyjęty, zarówno przez młodzież jak i przez rodziców. Ponad 85% uczestników powiedziało, że dzień spędzony na szkoleniu Ideal Me bardzo im się podobał, a 100%, że dowiedzieli się dużo nowych informacji. Już w poniedziałek odebraliśmy wiele telefonów i emaili od rodziców, którzy pytali o datę kolejnego treningu. Rodzice mówili, że ich pociechy wróciły do domu rozradowane, z nowymi znajomościami i mnóstwem informacji, którymi chętnie dzielili się z rodziną i przyjaciółmi. Na pytanie, czy trening się podobał, część rodziców odpowiedziało, że “bardzo” albo że syn/córka “była zachwycona” treningiem. To świetna wiadomość, szczególnie że większa część młodzieży, która wzięła udział w programie określała siebie jako osoby “nieśmiałe”, “prześladowane przez rówieśników w szkole i “mało wartościowe”. Byli też tacy, którzy pomimo pewności siebie i świetnych wyników szkolnych czuli się zagubieni i mało skuteczni, łatwo popadający w złość i frustracje.

Przed treningiem wielu rodziców narzekało na trudności przekonania własnych pociech do wzięcia udziału w programie. Jednak najważniejszą częścią samorozwoju jest wyjście ze sfery swojego komfortu. Zawsze robiąc to, w czym czujemy się bezpiecznie i dobrze, odbieramy sobie szanse zdobywania nowych doświadczeń i informacji. W tym miejscu gratuluję rodzicom determinacji, a młodzieży pokonania własnych lęków i słabości. To zdecydowanie pierwszy (milowy) krok do sukcesu.

Trening Ideal Me rozpoczęliśmy o 10 rano sesją mindfulness przeprowadzoną przez psychoterapeutę z Core Centre, Amala Benoit, który od ponad 20 lat współpracuje z agencjami zajmującymi się zdrowiem psychicznym. W Core Centre, Amal prowadzi terapię dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, której celem jest poprawienie samopoczucia i jakości życia.

Podczas mojej sesji, młodzież dowiedziała się o tym, że pewność siebie czy nieśmiałość jest kwestią wyboru każdej osoby i że nastawienie umysłu oraz myślenie o sobie samym można zmienić poprzez szereg świczeń. Młodzież usłyszała, że każdy ma swoje słabe i mocne strony i że należy rozwijać zarówno swoje talenty jak i słabości aby stać się najlepszym jakim możemy być. Mówiłam o istocie pozytywnego pierwszego wrażenia, oraz w jaki sposób przy pomocy mowy ciała, eskpresji emocjonalnej oraz tonu głosu można zdobyć pewność siebie i być bardziej lubianym oraz respektowanym przez innych. Młodzież poznała techniki radzenia sobie z osobami, które mają na nich oraz ich samopoczucie negatywny wpływ. Trenowaliśmy asertywność i metody podtrzymywania pozytywnej samooceny. Ponieważ mózg ludzki jest z natury emocjonalny i nie potrafi odróżnić faktów od tego co sobie wyobrażamy, uczestnicy poznali techniki wizualizacji własnego sukcesu oraz radzenia sobie ze stresem.

Po krótkiej przerwie, Brian Crombie, CFO drużyny Senators Ottawa, opowiedział o kreatywnym wykorzystywaniu własnych zdolności i o tym, w jaki sposób porażki wzmacniają charakter. Mówił o tym w jaki sposób być bardziej lubianym i o istocie skupienia się na wizji sukcesu. Brian Crombie wielokrotnie podkreślał jak ważna jest determinacja w dążeniu do celu oraz odporność na negatywne wydarzenia w życiu, pokonywanie przeszkód oraz własnych słabości. Brian Crombie wzbogacił swoją prezentację licznymi przykładami z czasów swojej szkoły średniej i studiów biznesowych na Harvardzie.

W trakcie lunchu, Anthony Kolozetti oraz Cliff Callaway, fundatorzy oraz drektorzy programu My School Rocks, dali uczestnikom możliwość eksperymentowania z różnymi instrumentami muzycznymi. Po przerwie młodzież stworzyła swoją własną grupę rockową udowadniając, że trzeba być otwartym na nowe możliwości i doświadczenia, nawet jeśli jesteśmy nieśmiali. Niektórzy uczestnicy treningu odkryli w sobie drzemiący w nich talent muzyczny i pasję do sztuki. Była to świetna demonstracja tego, w jaki sposób muzyka wzmacnia pewność siebie i wiarę we własne możliwości.

Poprowadziłam interaktywny quiz gdzie młodzież przy pomocy komputerów, iphonów i ipadów testowała swoją wiedzę na temat inteligencji emocjonalnej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, w jaki sposób pozytywne myślenie wpływa na emocje i zachowanie oraz jak radzić sobie z krytyką. Młodzież poznała techniki relaksacyjne mające na celu poprawienie nastroju oraz redukcje stresu.

Ursula Urac, Mrs. Canada Globe, mówiła, że istotą samorozwoju jest nie porównywanie się z innymi ale dążenie do rozwijania swoich własnych talentów w konstruktywny i zdrowy sposób. Ursula Urac mówiła jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie, higienę i wygląd.

Pomimo zmęczenia, uczestnicy do końca program byli zrelaksowani i uśmiechnięci. Nawet podczas prezentacji mieli możliwość swobodnego poruszania się po sali, interakcji z innymi i używania technologii. Niewątpliwą zaletą treningu był fakt, że uczestnicy mogli zobaczyć, iż w swojej walce z nieśmiałością i negatywnymi emocjami nie są sami i, co ważniejsze, że można zarówno nieśmiałość jak i złe samopoczucie pokonać przy pomocy odpowiedniego nastawienia umysłu i technik relaksacyjnych. Jest to możliwe poprzez konsekwente trenowanie umysłu i ciała.

Oczywistą konkluzją jest, że program taki jak Ideal Me jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach. Od ponad 15 lat obserwuję cierpienie i zaprzepaszczone talenty obiecujących młodych ludzi, a także rozpacz ich rodziców.

Jako psycholog szkolny mam do czynienia z wieloma trudnymi przypadkami i wiem, że wiele tragedii można uniknąć jeśli podejmie się działania odpowiednio wcześnie. Program taki jak Ideal Me, który podnosi i rozwija pewność siebie, samoocenę oraz uczy strategii radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, jest odpowiedzią na problemy dzisiejszego świata, borykającego się z alarmującymi statystykami dotyczącymi podupadającego wśród młodych ludzi zdrowia psychicznego oraz konsekwencji począwszy od problemów szkolnych, trudności z dostaniem dobrej pracy, a kończąc na drastycnych przypadkach takich jak strzelanina w szkole na Florydzie lub tragedia w Toronto.

Pragnę podziękować “Gazecie” za wsparcie medialne, Związkowi Nauczycieli Polskich, Etobicoke Children Centre oraz Mississauga Art Council za współpracę i pomoc w promowaniu programu.