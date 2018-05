Spacerkiem po zielonym, kolorowym Krakowie

Jeśli do Krakowa to tylko w kwietniu! A ściślej rzecz ujmując, w jego drugiej połowie. Nie ma w mieście jeszcze hord turystów, ranki są chłodne, a nawet gdy już przygrzewa słońce, upał nie dokucza. Lecz idealna na włóczenie się po starych uliczkach pogoda, czy brak na niej tłumów nie jest tym głównym atutem ulubionego przeze mnie polskiego miasta. Jest nim wszędobylska, buchająca, świeża, rozkwitła zieleń! Oczywiście najwięcej jest jej na Plantach – genialne rozwiązanie dla średniowiecznego miasta, możliwe, że jedyne w całej Europie, gdzie w miejsce rozebranych murów stoją dostojne drzewa, krzewy obsypane kwiatami, fontanny, pomniki, gazotrawniki, a zacienione ławki są idealnym miejscem wypoczynku. (Gdyby to widział Matejko, który był wielkim przeciwnikiem rozbierania murów, pewnie by zmienił zdanie.)

Tam, gdzie nie ma miejsca na drzewa, są kwiaty. Polacy je kochają, czego dowodem są rozliczne punkty ich sprzedaży oraz doniczki ustawiane na schodkach, parapetach, balkonach. Gdziekolwiek się nie obróciłam, nie mogłam się oprzeć pokusie sięgnięcia po aparat. I to nie fantastyczna architektura Krakowa stała się moim głównym obiektem do zdjęć, ale właśnie ta przecudowna zieleń, która zawładnęła prastarym miastem.

This slideshow requires JavaScript.

O tej porze w Montrealu leżą jeszcze gdzieniegdzie brudne zwały śniegu, odsłaniające pozimowe śmieci, a tutaj tak zupełnie inny świat! Kolorowy, słoneczny, radosny. Oczywiście można sobie przypomnieć – co podkreślała moja znajoma z Krakowa, że jeszcze miesiąc temu nie można było w tym mieście czym oddychać, ale zima minęła i przechadzając się po uliczkach starego grodu trzeba napawać się krakowską wiosną do syta, posłuchać ulicznego grajka, zajrzeć do Kościoła Franciszkanów, żeby nacieszyć się pięknem witraży Wyspiańskiego, a w Kazimierzu usiąść na ławeczce koło Karskiego.

Odwiedzam dawną stolicę Polski właściwie co roku i zawsze z ciekawością wyłapuję coś nowego. A to świeżo odnowioną kamienicę, której urody wcześniej nie dostrzegłam (doskonale pamiętam szary, brudny Kraków, gdzie secesyjne ozdoby XIXwiecznych budynków nie dość, że często niekompletne to ginęły w warstwach czarnego pyłu), a to nowy skwerek czy knajpkę. Tych ostatnich jest dosłowny wysiew, a każda inna, urządzona z pomysłem, smakiem i wdziękiem. Co jak co, ale Polacy umieją projektować wnętrza. Przekonałam się o tym niejednokrotnie, odwiedzając nie tylko urocze knajpki, lecz najróżniejsze sklepy, biura, siłownie, czy nawet gabinety lekarskie. Ulubione przeze mnie księgarnie również kuszą nie tylko olbrzymią liczbą tytułów lecz pomysłem na przytulne, zachęcające do dłuższego pobytu pomieszczenie. Taką jest księgarnia BookBook (dawny Czytelnik) na Starym Kazimierzu, w której w zeszłym roku miałam spotkanie autorskie z książką Malowanki na szkle, a pani Maria Nowotarska z książką-albumem mojego autorstwa Teatr bez granic. Jak widać na zdjęciach księgarnia została urządzona z myślą o wszelkich wygodach potencjalnego nabywcy książek. Wygodne kanapy, zaciszne kąciki pełne kolorowych poduszek, malutkie stoliki zachęcają do zatopienia się w lekturze przy kawie i pysznym ciasteczku. Barwne freski na ścianach dopełniają urody tego niezwykłego miejsca.

Fotografowałam Kraków z myślą o dawnej jego mieszkance, mojej przyjaciółce, Bogusi Milewskiej. Bogusia walczy z rakiem i chciałam jej wysłać te wszystkie cudne zakątki rodzinnego miasta, aby sprawić jej przyjemność.

This slideshow requires JavaScript.

“Nie rób tego. Na pewno się rozpłaczę. Zacznę znowu zadawać sobie pytanie, po co wyjechałam z Krakowa?”

Mam nadzieję, że gdy Bogusia wyzdrowieje, razem powłóczymy się po wiosennym grodzie Kraka, odwiedzimy jego wszystkie atrakcje, a wieczorem, w sobotę, wybierzemy się do Piwnicy pod Baranami, na jak zwykle wysokiej klasy występ, w którym jeszcze śpiewa Alosza Awdiejew.

Tej wiosny miałam okazję być w Piwnicy w rocznicę śmierci Piotra Skrzyneckiego, a po spektaklu, jak prawie za dawnych czasów, aż do trzeciej nad ranem było popijanie trunków i wspominanie tego niezwykłego człowieka, który tak ubarwił swoją osobowością, talentem i stylem życia przaśną epokę PRL-u. Tego dnia obchodził urodziny Leszek Wójtowicz, bard Solidarności, autor niezapomnianej Litanii i Jeźdźców Apokalipsy, więc piliśmy wódeczkę też za jego zdrowie. Leszek od wielu lat jest związany z Piwnicą, nadal tworzy teksty i śpiewa, gdyż “rola barda nie kończy się nigdy” – tak powiedział podczas udzielonego mi wywiadu, śpiewając skomponowaną przez siebie balladę, komentującą polską polityczną rzeczywistość.

This slideshow requires JavaScript.

Gdy przechadzałam się po krakowskim Kazimierzu mimowolnie brzmiały mi w uszach słowa piosenki “Żegnaj mój Krakowie”. Nazwy ulic, napisy, budynki, synagogi, kramy z judaistycznymi pamiątkami przypominają dawnych mieszkańców, których już nie ma. I mimo słońca, kwiatów, gwaru roześmianych turystów poczułam smutek, że już nigdy nie zaznam przedwojennej atmosfery tego miasta, kiedy żydowska społeczność mieszkała obok polskiej i razem tworzyła wielowiekową kulturę i historię naszej Ojczyzny.

Nie żegnałam się z Krakowem, powiedziałam mu tylko “do zobaczenia w przyszłym roku” i już z góry cieszę się na spotkanie z nowopoznanymi znajomymi oraz odwiedzenie dobrych przyjaciół, jak Joanna Potocka (dawniej Plewińska), która za swoich młodych lat śpiewała w Piwnicy pod Baranami. Po ponad dwudziestoletnim pobycie na emigracji w Kanadzie, gdzie jej dworek w Rawdon był miejscem spotkań Fundacji im. W. Dymnego, wróciła do swojego Krakowa i tym razem jej piękne mieszkanie na Mazowieckiej jest licznie odwiedzane przez zaprzyjaźnionych artystów.