Psiaki i inne stwory współrządzą światem (2)

Psy zawyżają ceny narkotyków

Psy nie tylko pomagają rządzącym we wprowadzanie ich w dobry nastrój, co owocuje sprawiedliwszym i bardziej ludzkim traktowaniu przez nich swych podwładnych, ale czynnie i skutecznie uczestniczą w wykrywaniu przemycanych z kraju do kraju lub rozprowadzanych w konkretnym kraju narkotyków różnej maści. Na przestrzeni ostatnich ponad stu lat to aż setki, a może tysiące ton tego świństwa nie dotarło do konsumentów, co powoduje, że popyt przerasta podaż, czyli czyni te używki bardzo drogimi. W rzeczywistości ocaliło to setki tysięcy ludzi, przeważnie młodych, od wpadnięcia w nałóg, który prowadzi bezpośrednio do przedawkowania i śmierci, a to tylko dlatego, że nie stać ich na te środki. Dodatkową korzyścią jest to, że usuwa się ze społeczeństw przestępców: producentów i dilerów tego świństwa, no i szpitale mają więcej wolnych łóżek.

Psy zaniżają ceny trufli

Inną ciekawą kontrybucją psów jest to, że niektóre rasy odpowiednio przyuczone są sprawniejsze od świnek w wywąchiwaniu ukrytych w ziemi trufli. Robią to dobrze, a może i lepiej od świnek, a dodatkową korzyścią jest to, że ze świnkami trzeba się dzielić tymi smakołykami, bo inaczej strajkują, a psy można wprowadzić w dobry nastrój i chęć do dokładniejszych poszukiwań tych smakołyków dużo tańszymi produktami. W przeciwieństwie do narkotyków ceny tego produktu spadają, i tak w czasie szukania ich przez świnki cenowo zbliżały się do złota, a teraz po zaangażowaniu piesków cena nieco spadła, tak że nie tylko miliarderzy ale i milionerzy mogą się zażerać codziennie jajecznicą z dodatkiem nie tylko czarnych, ale i kilkakrotnie droższych białych piemonckich trufli.

Psy naprawdę potrafią kochać ludzi

Roli psów w historii świata nie sposób objąć mózgiem i wyostrzoną wyobraźnią. Nie tylko pomagały i pomagają rządzącym, ale i biednym artystom, pisarzom w ich trudnej twórczej pracy, razem z nimi głodują, innymi słowy są ich podporą na dobre i częściej na złe i dlatego nasz świat jest piękniejszy. Uczą ludzi co to jest prawdziwa, bezinteresowna miłość. Nawet bite przez swych panów czy panie, szybko im to darowują (choć nie zapominają) i są ciągle z nimi. Zródła pisane i wizualne podają wiele przykładów, że po śmierci swego pana załamany pies nie je, nie pije, umiera z głodu – to rodzaj miłosnego samobójstwa.

Odwiedzając we Lwowie najsłynniejszy cmentarz Ukrainy, Łyczakowski, na jednym z grobów obok posągu pana spoczywa u jego stóp, wkomponowany w tenże posąg pies. Zaintrygowało mnie to, odczekałem prztym grobie do czasu aż zjawiła się przy nim wycieczka szkolna. Od przewodniczki dowiedziałem się, że właścicielem psa zakochanego w swoim panu był lekarz. Po jego śmierci pies położył się na grobie, wielokrotnie przepędzany wracał w to miejsce i z tęsknoty, no i głodu, na nim zmarł. Rodzinia miała przeprawę z władzami miasta walcząc o pozwolenie, by do pomnika dodać rzeźbę zakochanego psa i ostatecznie władze się zgodziły. A więc pieski dają poglądowe lekcje prawdziwej miłości, czynią ludzi, a więc i władców, lepszymi, naród z tego korzysta.

Koty są niekiedy dopuszczane do współrządzenia

Koty to istoty mniej chętne do wspierania swych panów, choć i wśród nich są wyjątki, i mimo tego, że są bardziej skupione na sobie, to od czasu do czasu pozwalają się pogłaskać czy wziąć na ręce, a nawet coś dobrego zrobić dla swojego pana. A więc i one pośrednio swym zachowaniem uczą swych panów czy panie jak lepiej żyć, a w przypadku ludzi przy władzy jak lepiej rządzić. Takich przypadków jest też wiele, ale dziesiątki razy mniej niż przypadków psich. Podam tylko jeden przykład. Szef partii rządzącej i faktycznie człowiek rządzący Polską ma kotka, faktycznie kotkę, Fionę, którą kocha i ona go kocha, bo gdy wraca z Sejmu do domu, biegnie do niego i pazurami przyczepia się do nogawki jego spodni – to jak na kota bardzo zaawansowany wyraz miłości do pana. W przeszłości miał on wiele innych kotów o nazwach Buś, Alik i innych, ale już przeniosły się do kociego raju. Będąc człowiekiem bardzo zapracowanym nie ma niekiedy czasu by w domu oddać się lekturze czy pooglądać ilustracje z dziedziny swego ulubionego przedmiotu zainteresowań, trudno mu się dziwić, że na posiedzeniu Sejmu w czasie ważnej debaty kończył oglądanie ilustrowanego katalogu ras kocich. Fiona niekiedy dopuszczana jest do bezpośredniego współrządzenia, na przykład wypowiadając się za swojego pana do protestujących przy ich siedzibie tłumów co o nich jej pan i ona myślą – tak dla bezpieczeństwa odgrodzona siatką drucianą, ale wyniesiona rękami pana ponad nią, by tłum zobaczył, kto do nich przemawia. Koty Jarosława Kaczyńskiego są obwiniane o przekazanie pewnych cech swemu panu takich jak podejrzliwość, pamiętliwość, upór, przekora, chodzenie swoimi drogami. Wspomniany chyba lubi grać w szachy, oczywiście sam z sobą, bo nie ma w Polsce równego mu przeciwnika, nawet komputer nie daje sobie z nim rady. Podzielił poddanych sobie współpracowników na figury tej gry. Sam jest królem, a więc jest nieusuwalny, innymi figurami tej gry lubi się bawić: przestawiać lub usuwać z szachwnicy. I tak ostatnio za zasługi usunął na spoczynek dwójkę hetmanów, byłą pani premier i ministra obrony narodowej (nie pytając ich o zdanie, bo on lepiej wie co dla nich dobre), piejąc aż do ochrypnięcia o tym wszystkim, co dobrego dla Polski zrobili. Świetnie manipuluje gońcami i skoczkami – wielu spoza jego partii – są potrzebni, robią brudną robotę i kiedyś, jeśli kraj stanie się praworządnym, oni, a nie on, będą się przed Trybunałem Stanu tłumaczyli z łamania Konstytucji. Wieży nie dotyka, bo są mu bardzo wierne, ale bawi się jak dziecko pionkami; wielu zrzucił nie tylko z szachownicy ale i ze stołu, by pamiętali kto jest ich władcą i karmicielem i nie zadzierali nosa.

A konie?

Długo dumałem czy konie miały swój udział w rozwoju cywilizacji, czyli we współrządzeniu światem, czy przeciwnie, hamowały postęp cywilizacyjny. Z jednej strony od około 6 tysięcy lat są fizycznie bliższe ludziom niż nawet pieski, bo na ich grzbietach niektórzy ich właściciele spędzali pół życia, a bliskość ta jest prawie intymna. Konie i azjatyckie małe konie, czyli koniki, były przez długie wieki prawie wyłączną siłą pociągową i transportową, zastępowały dzisiejsze ciężarówki, koleje, samoloty, ale ta łatwość przemieszczania się na ich grzbietach miała ten zły aspekt, że powodowała wiele wojen, najazdów, rozbiorów no i śmierci milionów istot ludzkich.

Gdyby nie było koni, wojen byłoby znacznie mniej, bo imperator nie wkładałby na nogi solidnych buciorów i nie maszerowałby przez setki czy nawet tysiące kilometrów, by jakiś kraj podbijać – bo wiadomo, władza rozleniwia. Poza tym nawet najbogatszych imperatorów nie stać by było, by się przemieszczać z ogromną armią tysiące kilkometrów na słoniach, jak to robił w starożytności Hannibal. A więc niech czytelnik zdecyduje sam, czy można zaliczyć konie do współrządców świata, czy istoty te umieścić na przeciwnym biegunie.

A inne zwierzaki?

Pod koniec tej opowieści dodam stylem telegraficznym wzmiankę o innych zwierzętach pomocnych ludziom, ale nie tak często jak pieski czy nawet koty: wspomnę tylko dwa takie przypadki.

Starożytny Rzym, od początku formowania się jako republika, był wielokrotnie atakowany przez Celtów, przede wszystkim ich plemię Galów. Te najazdy powstrzymał na kilkaset lat dopiero kilkaset lat później Juliusz Cezar. Pierwszy z tych najazdów miał miejsce w roku 390 p.n.e. Galowie podeszli pod śpiące miasto w nocy – i to gąski je ocaliły, bo wyczuły najeźdźców i narobiły jazgotu, który zbudził obrońców. Galowie, jak pieski z podwiniętymi ogonami, odeszli od miasta. Gąsce, która pierwsza narobiła hałasu, sama bogini Junona miała podziękować, a potem wzięła wszystkie gąski pod swe skrzydła i od tej pory są to już Święte Gęsi Kapitolińskie.

Inny ciekawy przykład pomagania ludziom, faktycznie Polakom, to niedźwiadek o imieniu Wojtek.

Od niemowlęctwa razem z Drugim Korpusem Polskim przeszedł Bliski Wschód, brał udział w bojach, wsławił się odwagą pod Monte Cassino i przy wyzwoleniu Ankony i Bolonii. Zasłużył na medal Virtuti Militari, no ale jak go doczepić do skóry niedźwiadka – byłaby to niezbyt przyjemna, bolesna ceremonia. W zamian dostał awans z szeregowca na kaprala. Pod Monte Cassino był już dużym zwierzakiem, ważył ponad 200 kg, donosił w przednich łapach ciężkie skrzynki amunicji polskim przyjaciołom obsługującym armaty. Kulom się nie kłaniał, one omijały go. To była jego normalna służba w swym żołnierskim fachu, bo był żołnierzem 22 Kompanii Zaopatrzenia Artylerii 2 Korpusu Polskiego. Zaciągnął się do wojska już jako trzymiesięczny niemowlak: został odkupiony przez żołnierza od perskiego chłopca. Przeżył, bo opiekunowie karmili go początkowo mlekiem z butelki po wódce (może już wtedy zasmakował w napojach wyskokowych) – nie mieli smoczka, więc ssał mleko przez zwiniętą szmatkę. Byli zakochani w nim jego opiekunowie i odwrotnie, on w nich. Uprawiał zapasy – nawet będąc jeszcze niedźwiadkiem kładł na plecy czterech mężczyzn w jednym spotkaniu. Po zwycięstwie przepraszał ich za to, że ich pokonał, liżąc ich po buziach. Gdy jakiś słabeusz – na przykład gryzipiórek sprzed wojny – zmierzał się z nim, miś padał na plecy, udawał pokonanego, by przeciwnika nie sfrustować, że jest słaby – ten niby zwycięzca musiał podrapać go po brzuszku, w geście zadośćuczynienia dla pokonanego. Lubił słodycze, owoce, a przede wszystkim piwo. Dostawał butelkę po każdej dobrej akcji lub czynie. By się upodobnić do kumpli nawet próbował palić papierosy, ale jakoś to mu nie wychodziło.

Zmarł w roku 1963 w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu w wieku 22 lat. Po śmierci stał się słynniejszy niż za życia. Uhonorowany został pomnikami w Grimsby, Krakowie, a także wielkim, wspaniałym pomnikiem, razem z opiekunem na tymże pomniku, w centrum Edynburga. Skomponowano o nim 6 piosenek, nakręcono przynajmniej 4 filmy, ma wiele tablic pamiątkowych i rzeźb na dwóch kontynentach. I choć może i bez Misia przełamano by blokadę niemiecką pod Monte Cassino, to jednak jego udział w tym przedsięwzięciu był znaczny, a więc tak po swojemu, misiowato, pomagając ludziom, współrządził przez kilka dni światem.