Prawda czy oszustwo?

Pytanie: Przebywałem w Kanadzie przez 6 miesięcy, wyjechałem na czas i chcę teraz jechać jeszcze raz. Czy jest jakiś limit ile czasu muszę być poza Kanadą, aby nie mieć problemów na granicy przy powrocie?

Odpowiedź: W prawie imigracyjnym Kanady nie ma nic na temat jak często można tu przyjeżdżać. Każdy ma inną sytuację. Niektóre osoby muszą do Kanady przyjeżdżać, np. w celach służbowych, albo w celach rodzinnych. Teoretycznie z Kanady można wyjechać dzisiaj, a jutro wsiąść do samolotu i znowu pojawić się na granicy. Kwestia jest tylko taka, że urzędnik na granicy zawsze ma prawo zapytać: po co? do kogo? na ile? Pewnie te pytania ma na myśli czytelnik Gazety pytający mnie o to, czy będą “problemy”. Czyli – czy będą pytania. Tak, będą. I jeśli ktoś ma “historię” imigracyjną, to ta historia imigracyjna, te okoliczności w życiu danej osoby, będą mieć znaczenie przy kolejnym przekraczaniu granicy Kanady – i to niezależnie od tego (albo nie do końca niezależnie), czy osoba wróci po paru dniach, po kilku miesiącach czy nawet latach.

Pytanie: Otrzymuję ostatnio telefony z urzędu skarbowego (Canada Revenue Agency) oraz z Immigration – że będę aresztowany i nawet mogę być usunięty z Kanady, jeśli nie oddzwonię na podany telefon. Myślę, że nie są to telefony rzeczywiście ani z jednego, ani z drugiego urzędu, ale… nie jestem pewny. Czy coś na ten temat wiadomo na pewno?

Odpowiedź: Tak, wiadomo. Ani Revenue Canada, ani Immigration nie dzwoni i nie straszy. Jeżeli rzeczywiście cokolwiek chcieliby Panu powiedzieć, napiszą oficjalny list. Nie radzę oddzwaniać i podawać jakiekolwiek swoje dane.

Pytanie: Jestem studentką z Polski, studiuję w Kanadzie 2 lata (za rok kończę). W ostatnim czasie zaczęłam otrzymywać e-maile oraz telefony z Revenue Canada lub z Immigration, że muszę zwrócić pieniądze, że mogę być aresztowana i tym podobne, jak zresztą wiele innych osób, z tego co słyszę. Natomiast dzisiaj otworzyłam e-mail, i nie jestem pewna, czy jest to prawdziwy e-mail z Immigration Canada, czy również, tak jak powyższe, zaliczyć do tzw. spam czy scam – czyli oszustw. Ten potencjalny list z Immigration każe mi przysłać oficjalny list ze szkoły potwierdzający że wciąż jestem studentką i uczęszczam na zajęcia, oraz wszystkie transkrypty z ukończonych semestrów.

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o emaile z Canada Immigration (które oficjalnie nazywa się Immigration, Refugees and Citienship Canada), to rzeczywiście w ostatnim czasie “prawdziwe” Immigration wprowadziło system sprawdzania, czy studenci zagraniczni faktycznie są aktywnymi uczniami i uczęszczają na zajęcia, oraz w terminie zaliczają. E-mail z Immigraton spod adresu: IRCC.DNISPCompliance-ConformitePEERN.IRCC@cic.gc.ca należy traktować poważnie i się do niego zastosować według instrukcji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.