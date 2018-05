Pożegnaj się z cukrzycą typu 2 w 8 tygodni

Szanowny Czytelniku,

jeśli w wyszukiwarkę Google wpiszesz “leczenie cukrzycy”, zostaniesz przekierowany na strony takie jak np. Wikipedia, na których znajdziesz informacje o dietach, aktywności fizycznej, medytacji, insulinie, lekach przeciwcukrzycowych i przeciwcholesterolowych… ale nic o wyzdrowieniu.

I rzeczywiście – w podręcznikach medycyny cukrzycę typu 2 opisuje się zawsze jako “nieodwracalną”. Celem jest pomóc pacjentom “żyć z” cukrzycą, unikając powikłań! W związku z tym przekonuje się ich, że+stosowanie leków do końca życia jest normalne, co bardzo urządza przemysł farmaceutyczny.

A przecież cukrzycę typu 2 można wyleczyć! 87% pacjentów wyleczonych Wykazało to wiele badań naukowych publikowanych w ostatnich latach w czasopismach medycznych+Diabetologia +(2011)1,+Diabetic Medicine( 2015)2+oraz+Diabetes Care +(2016)3. Mowa o bardzo restrykcyjnych dietach polegających na jedzeniu tylko 700 kcal dziennie przez osiem tygodni.

Można wówczas zauważyć, że u+87% cukrzyków chorujących od maksimum czterech lat i u 50% cukrzyków chorujących od ponad ośmiu lat poziom cukru we krwi wraca do normy. Dietę tę nazywa się dietą pseudochirurgiczną.

Dieta pseudochirurgiczna

Nazwano ją dietą pseudochirurgiczną, ponieważ jej celem jest osiągnięcie takiego samego skutku jak zabiegi z zakresu chirurgii bariatrycznej.

“Zabieg ten polega na zamknięciu żołądka w swego rodzaju pierścieniu, aby uniemożliwić pacjentowi spożywanie nadmiernych ilości pokarmu.

Słynne badanie z 1992 r. wykazało na przykład, że u 95% pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 poddanych zabiegowi chirurgii bariatrycznej poziom cukru we krwi wracał do normy i nie wymagali już więcej leczenia!

Pozytywne skutki chirurgii bariatrycznej wywołuje nagłe zmniejszenie spożywanych porcji. Wówczas organizm pacjenta zaczyna spalać własny tłuszcz, pozbywając się szczególnie zapasów tłuszczu obrastającego jego wątrobę i trzustkę, uniemożliwiając im prawidłowe działanie.

Wówczas trzustka i wątroba otrzymają swego rodzaju uderzenie zmuszające do działania komórki beta, których zadaniem jest uwalnianie insuliny, hormonu, który kontroluje poziom cukru we krwi. Ponadto, poziom cukru we krwi spada w związku ze zmniejszonym spożyciem pokarmów, to zaś pozwala komórkom na odpoczynek i na ponowne uzyskanie reaktywności na insulinę.

Uwaga: nie próbuj tej diety bez nadzoru lekarza.+Jeśli stosujesz insulinę lub inne leki przeciwcukrzycowe, musisz się porozumieć ze swoim lekarzem, aby dostosować ich dawkowanie (zmniejszone) i uniknąć incydentów związanych z przedawkowaniem.

Jeśli znajdujesz się w fazie przedcukrzycowej lub zdiagnozowano już u Ciebie cukrzycę typu 2, możesz bardzo istotnie poprawić swój stan dzięki następującym środkom.

1. Wyeliminuj podjadanie między posiłkami,

Wydaje się to trudne, ale nie będzie problematyczne, jeśli zna się następujący trik: jedzenie tłusto. Błędem jest zalecanie mniej tłustego jedzenia. To tłuszcz pomaga zmniejszyć apetyt i wytrzymać do następnego posiłku. Jeśli nie będziesz jeść tłuszczu, ciągle będziesz głodny. Nie popadając w przesadę, wypróbuj dietę ubogą w węglowodany, a jeśli dasz radę, nawet bardzo ubogą, za to bogatą w tłuszcze (dieta wysokotłuszczowa).

Ale uwaga: “tłuszcz”, o którym mowa, nie pochodzi z chipsów, frytek i pizzy pełnej sera. Bo są to tłuszcze poddawane obróbce termicznej, przetworzone, złej jakości, którym towarzyszą węglowodany w dużych ilościach. Bezwzględnie unikaj wszelkich ciastek, słodyczy, słodkich wypieków, które mogą zawierać kwasy tłuszczowe trans.

Mówiąc “tłuszcz”, mam na myśli zdrowe źródła tłuszczu. Zacznij posiłek od awokado, tłustych i pochodzących z nieskażonych źródeł ryb typu anchois czy łososia z Alaski, orzechów włoskich, migdałów, orzechów brazylijskich czy makadamia, sałaty z oliwą z oliwek czy nierafinowanym olejem rzepakowym. I nie martw się o swoje tętnice: wbrew temu, co wszyscy opowiadają, te tłuszcze nie wywołują chorób układu sercowo-naczyniowego.

Twoje posiłki będą bardziej zadowalające i mniej Cię będzie kusiło podjadanie. A w najgorszym razie, jeśli naprawdę nie będziesz potrafił się oprzeć ochocie “łyknięcia” czegoś między posiłkami, wypij herbatę lub kawę, ale koniecznie bez cukru, ani innej substancji słodzącej.

2. Jedz trzy posiłki dziennie, trwające maksimum godzinę, i pozwól, aby od kolacji do śniadania upłynęło 12 godzin

Nie powinieneś jeść więcej niż trzy razy dziennie. Częstotliwość i czas trwania posiłków należy ograniczyć, gdyż to pomaga wyjść z błędnego koła insulinooporności, która wywołuje zarówno cukrzycę typu 2, jak i otyłość. Natomiast, kiedy już jesz, najadaj się do pełna. Usiądź przy stole, wyłącz telewizor i komórkę, i skoncentruj się na tym, co jesz. Jedz powoli i smakuj każdy kęs. Nie licz kalorii. Już te dwie reguły wystarczą, by naturalnie powrócić do swojej optymalnej wagi, przy której wskaźnik masy ciała sytuuje się na poziomie 22.

3. Odstaw wszelkie słodycze i śmieciowe jedzenie,

Przykro mi, ale rada, by jeść do nasycenia nie oznacza jedzenia byle czego. Wykluczone jest jedzenie śmieciowe, cukierki, krakersy, żywność przetworzona, desery, ciasta, ciastka, pizza, lody…

4. Łyk octu przed każdym posiłkiem

To obniża poziom cukru we krwi o 30%. Większość osób stosuje ocet winny. Jeśli tego nie przełkniesz, zjedz pięć korniszonów.

5. Poszczenie

Post, przynajmniej raz w roku, daje wytchnienie Twoim jelitom, pozwala na odtrucie organizmu, na spalenie rezerw tłuszczu, na trwałe obniżenie poziomu cukru we krwi. Przez kilka dni lub tygodni pij tylko wodę. Jedna z moich koleżanek z pracy pości co roku przez 4 tygodnie, zaś jej rekordem było 42 dni bez jedzenia niczego. 6. Niech nikt Cię nie zniechęca I wreszcie niech nikt Cię nie zniechęca. Twoje otoczenie może do tego podchodzić sceptycznie, ale to nie oni będą cierpieli męczarnie typowe dla pacjentów wyniszczonych przez cukrzycę, z niedziałającymi nerkami w końcowym stadium… Nerwobóle, amputacje, całkowita utrata wzroku…

Tak, nawet jeśli to niełatwe, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, co znaczy niewłaściwie leczona cukrzyca. Dlatego właśnie zachęcam osoby, które mają siłę, by już dziś wzięły się w garść i zapanowały nad swoją cukrzycą.

Jeśli postanowisz zastosować rady zawarte w tym newsletterze, przede wszystkim nie zapomnij uprzedzić o tym swojego lekarza i przyśpieszyć kolejne wizyty, by mógł dostosować dawkę leków przeciwcukrzycowych (zmniejszając ją), kiedy Twoje potrzeby będą malały. To bardzo ważne.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

