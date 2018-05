Niższe ceny domów droższych

W ostatnim roku kalendarzowym sytuacja na rynku nieruchomości przedstawiała się bardzo dobrze, ceny rosły z miesiąca na miesiąc w sposób drastyczny. W tym roku sytuacja nie jest już aż tak różowa. Według ogłoszonych statystyk, ceny domów wolnostojących w Toronto pospadały. Powoli również podaż na rynku nieco wzrasta, albowiem popyt jest nieco mniejszy.

Uśredniona cena domu wolnostojącego wynosi obecnie 928 tysięcy dolarów, co stanowi obniżkę o ponad 10 procent w stosunku do roku ubiegłego. W samym mieście Toronto uśredniona cena wyniosła niecałe 1,110 tysięcy dolarów, co stanowiło obniżkę o ponad 9,5 procenta. Sytuacja ta bardzo zaniepokoiła oczywiście tych, którzy kupili nieruchomości w zeszłym roku. Oczywiście nie jest to sytuacja dramatyczna dla tych, którzy kupili dom dla własnych potrzeb, gdyż ceny po pewnym czasie ceny znów pójdą w górę. Natomiast dla tzw. “flipperów”, nie jest to sytuacja komfortowa: zapewne trudniej bedzie im zarobić na dokonanych remontach i szybkim obrocie nieruchomościami. Będzie to dla nich dość kosztowna operacja. Tak więc obecne zniżki cen dotykają głównie tych, którzy kupili, aby szybko sprzedać. Typowy dom wolnostojący stracił na wartości prawie 115 tysięcy dolarów. Oczywiście dotyka to właśnie najbardziej tych, którzy zarabiają na remontach, albowiem w dłuższym czasie ceny na pewno się poprawią. Już obecnie widzimy trend ostrożnego podnoszenia się cen.

Średnia cena domu sprzedawanego obecnie podniosła się nieco i wynosi już ponad million, prawie 1,030 tysięcy dolarów. W dalszym ciągu jednak spadek wynosi ponad 14 procent, jeśli porównamy ceny do tych z roku ubiegłego. W samym mieście Toronto cena średnia wyniosła obecnie milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy, co również jest spadkiem o ponad 14 procent.

Oczywiście liczba sprzedanych nieruchomości również spadła drastycznie. Zanotowano niecałe 3,5 tysiąca sprzedaży w całym wielkim obszarze Toronto, co stanowiło ponad 38-procentowy spadek w porównaniu z rokiem 2017. W samym mieście Toronto było tylko 819 sprzedaży; prawie 40-procentowy spadek liczby sprzedanych domów! Oczywiście liczba sprzedanych nieruchomości może spadać z różnych powodów, lecz tak drastyczna obniżka oznacza zupełnie co innego: niecodzienną sytuację rynkową.

Właśnie podaż na rynku w ilościach wystawianych nieruchomości przedstawia się również nieciekawie: otóż w kwietniu było nieco powyżej 8,5 tysiąca nowych listingów – jest to prawie 28-procentowy spadek w porównaniu z rokiem 2017. W samym mieście Toronoto było nieco powyżej 1800 listingów, co stanowiło ponad 29- procentowy spadek. Obecny wskaźnik liczby sprzedanych domów do liczby wystawionych jest najgorszy od pięciu lat – spadek ten wyniósł ponad 40- procent dla domów wolnostojących. Pozwala to na określenie obecnego rynku jako rynku zbalansowanego, a przecież w zeszłym roku mieliśmy rynek sprzedającego. Mimo spadku inwentaryzacji obecnie, widzimy jednak trend podnoszącej podaży, a więc zwiększającej się liczby listingów. Pod koniec kwietnia zanotowano już prawie 11 tysięcy wystawionych nieruchomości. W samym mieście Toronoto było ich nieco powyżej 1900, co oznacza, że większość sprzedaży odbywa się oczywiście poza granicami wielkiego miasta, głównie na jego obrzeżach.

Oczywiście większa podaż nie spowoduje większego podnoszenia się cen; z tego powodu właśnie rynek jest bardziej zbalansowany. Oczywiście ostatnie poczynania rządu, spowodowane wprowadzeniem tzw. “stress test” jeśli chodzi o przyznawanie pożyczki hipotecznej, przyczyniło się do dużo większego zainteresowania nieruchomościami o niższej cenie wywoławczej. Spowodowało to również niesamowite wręcz zainteresowanie mieszkaniami (condo) w samym Toronto, gdzie ostatnio widzieliśmy ostrą walkę cenową i przebijanie cenowe, wielokrotność ofert.

Ogólna sytuacja jeśli chodzi o przyznawanie pożyczki prawdopodobnie doprowadziła do bardziej zdrowego rynku nieruchomości jeśli chodzi o sprawy cenowe. Ostatecznie widzimy, że większa korekta cen odniosła się przede wszystkim do domów wolnostojących, a nie do wszelkich nieruchomości tańszych. Te tańsze wręcz podrożały z tego powodu. Trzeba stwierdzić, że Toronto jest bardzo nieprzewidywalnym rynkiem.

Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Nasze porady oraz wycena jest bezpłatna.

Kupujący, jak wiadomo, nie ponoszą żadnych kosztów! Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. Zajmujemy się również kwestią wynajmu nieruchomości.

We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209- 3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”.