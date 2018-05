Nasza rodaczka startuje w Mississaudze

Jak mówiła w wywiadzie dla “Gazety”, czuje się i Polką i Kanadyjką. Jej mama jest Polką, a tata Słowakiem – dlatego Natalia zna pięć języków – polski, słowacki, czeski, angielski i francuski. W Kanadzie mieszka od 2002 roku.

Natalia to urodzona działaczka społeczna. Widać ją wszędzie, gdzie dzieje się coś ważnego. Zawsze coś organizuje, komuś pomaga dlatego wybrała zawód pielęgniarki. Pracuje na oddziale pogotowia w Etobicoke General Hospital, a także w Vanier Centre for Women – jedynym zakładzie karnym dla kobiet w Ontario.

Jest wulkanem energii i pomysłów. Harcerstwo, organizacje studenckie, Quo Vadis, Poland in the Rockies.

Z Partią Konserwatywną jest związana od lat. Pomagała wszystkim konserwatywnym kandydatom polskim na wszystkich szczeblach. Sama startowała na “school trustee” w 2014, a potem współpracowała z liderem partii w Ontario Patrickiem Brownem jako Community Outreach Advisor.

Natalia zasiada w Zarządzie Głównym KPK oraz współpracuje z SPK – organizacją polskich weteranów.

Natalia Kusendova startuje w najbliższych wyborach ontaryjskich w nowego okręgu Mississauga Centre. W wyścigu o nominacjłą zdobyła 2. miejsce wybrała Tanya Granic Allen, która niedługo przedtem przegrała z Dougiem Fordem w bitwie o stanowisko lidera partii. Odwołał ją w poprzedni weekend sam lider Ford. Na jej miejsce została powołana Natalia Kusendova.

Małgorzata P. Bonikowska: Nie dostałaś najpierw nominacji, ale teraz się okazało, że jesteś jednak kandydatką z tego okręgu. Jak to się stało?

Natalia Kusendova: Kandydatka, która wygrała, została zdyskwalifikowana przez naszą partię, no i naturalne było, że osoba, która zajęła drugie miejsce, czyli ja, jakby przejęła tę rolę kandydata w naszym okręgu.

M.P.B.: Co się stało?

N.K.: Wolałabym nie wchodzić w te szczegóły. To sprawa naszego lidera i naszej partii.

M.P.B.: Startujesz w nowym okręgu, którego do tej pory nie było. Czy tam dużo mieszka Polaków?

N.K.: Tak, mieszka dosyć dużo Polaków. 3 procent mieszkańców mówi po polsku, ale oczywiście oprócz tych co mówią po polsku są jeszcze Polacy, którzy nie mówią po polsku, więc w sumie jest Polaków dosyć dużo. Nie jest to najmocniejszy okręg polski, bo najmocniejszy jest w Mississauga East Cooksville, ale w Mississaudze wszędzie dużo jest Polaków.

M.P.B.: Dlaczego uważasz, że jesteś lepszą kandydatką niż Twoi kontrkandydaci?

N.K.: Uważam, że nasza Partia Konserwatywna ma największą szansę stworzenia przyszłego rządu. Nasza partia i jej program trafiają do wyborców. 15 lat rządów liberałów swoje zrobiło. Ludzie są niezadowoleni z tego co się dzieje w prowincji i myślę, że jest czas na zmianę. Jak chodzę i pukam do drzwi słyszę, że jest “apetyt” na zmianę i dużo ludzi uważa, że właśnie Partia Konserwatywna jest tą odpowiedzią na potrzebę zmiany.

M.P.B.: Mnie chodzi o sprawy bardziej lokalne. Dlaczego uważasz, że jesteś lepszą kandydatką niż oni?

N.K.: Powiem szczerze, że jeszcze się nie wdrażałam w moich kontrkandydatów bo dopiero kilka dni temu zostałam potwierdzoną kandydatką i nie wgłębiałam się w biografię moich kontrkandydatów szczegółowo, ale myślę, że mam wiele do zaoferowania tutaj w Mississauga Centre. Po pierwsze, od 16 lat tutaj jest mój dom, tutaj się wychowałam, więc sprawy tego okręgu są mi bardzo bliskie. Ale równie ważny jest mój zawód. Jako pielęgniarka widzę jak bardzo kuleje nasz system zdrowia. System zdrowia to coś co dotyka każdego mieszkańca. Ponad 40 procent naszego budżetu prowincyjnego idzie właśnie na służbę zdrowia. Widać, że są problemy w służbie zdrowia i widać, że trzeba wprowadzić zmiany jeśli chodzi o strukturę, jeśli chodzi o sposób wydawania pieniędzy i inwestycje. Więc wydaje mi się, że to moje doświadczenie jako osoba, która jest na pierwszej linii na pogotowiu w Etobicoke General Hospital, ludziom się podoba, że jestem taką osobą, która żyje tym na co dzień i zna te problemy i bolączki systemu zdrowia. No ale też myślę, że tutaj dużo mieszkańców Mississauga Centre się identyfikuje ze mną dlatego, że jestem imigrantką. Przyjechałam do Kanady mając 12 lat. Język angielski jest moim piątym językiem. Przechodziłam przez te wyzwania, osiedlanie się tu i poznawanie tej nowej ojczyzny, i te sprawy są mi bardzo bliskie. Właśnie okręg Mississauga Centre jest taki multietniczny i bardzo dużo imigrantów i ich rodzin tutaj mieszka.

M.P.B.: Cały czas się mówi, że nie było żadnych inwestycji w służbę zdrowia, a przecież ciągle są jakieś nowe otwierane szpitale. Nie można powiedzieć, że inwestycji nie ma. Czyli w jaki inny sposób chciałabyś te pieniądze wydawać? I skąd te pieniądze miałyby być?

N.K.: Inwestycje są tylko teraz, w ostatnim roku, na rok przed wyborami. Jeśli spojrzymy na czas sprzed tego roku, czy sprzed 2017/ 2018, to inwestycji nie było. Budżet szpitali był przez 4 lata zamrożony, wskaźnik inflacji to 2 procent i nawet o te dwa procent nie były podwyższone przez wiele lat, trzy czy cztery, więc były zamrożone budżety. Szpitale w Ontario nie mogą mieć deficytu, więc tyle pieniędzy ile dostaną tyle muszą spożytkować i nie mogą się zadłużyć ani o jednego dolara. Więc co się stało szczególnie w 2015 roku, ponad tysiąc pielęgniarek zostało zwolnionych, łóżka zostały zamknięte w szpitalach, sale operacyjne zostały zamknięte dlatego, że szpitali po prostu nie stać było na zwykłe operacyjne koszta. Więc to nie jest prawda, że inwestycje były. Owszem, one są teraz, bo jak jest dzwonek do wyborów, to nagle się znajdują pieniądze, ale to, że były zamrożone te budżety wyrządziło wielkie szkody i my mamy teraz bardzo ciężkie zadanie aby wyjść z tej sytuacji, która została stworzona przez te lata. Cały czas zapotrzebowanie na usługi medyczne rosły. Mamy starzejące się społeczeństwo, ludzie żyją coraz dłużej, a choroby są coraz bardziej skomplikowane

M.P.B.: No właśnie skąd te pieniądze będą, bo ciągle się nie możemy dowiedzieć. Maclean’s opublikował bardzo dokładny program trzech partii, budżet liberałów i opublikowaną online całą platformę NDP, no a wasza partia jeszcze nic konkretnego w zasadzie nie powiedziała. Kiedy i w jaki sposób się dowiemy, gdzie będą te cięcia, bo skądś pieniądze się muszą wziąć? Obcięte mają być podatki, w związku z tym wpływy rządu będą jeszcze mniejsze.

N.K.: Nie nazwałabym tego cięciami, nazwałabym to “znajdowaniem oszczędności” (“finding efficiencies”). Poprzez rząd liberalny bardzo się powiększyła administracja i biurokracja w naszej prowincji i musimy dokładnie zbadać jak są pożytkowane pieniądze w każdym ministerstwie i tak jak lider powiedział, chce znaleźć cztery procent rezerw w każdym ministerstwie. Dam przykład: bardzo dobry jest pomysł wprowadzony przez liberałów, żeby młodzi ludzie do 25. roku życia mieli pokryte leki na receptę. Natomiast, bardzo dużo tych młodych osób ma już to zapewnione przez plany ubezpieczeniowe rodziców i prowincja powinna być tzw. “secondary payer” czyli pokrywać koszt leków tylko dla tych osób, którzy nie mają innego planu, albo jeśli są jakieś specyficzne leki, które nie są pokryte przez inne plany. Zamiast tego liberałowie zdecydowali, że jesteśmy “primary payer”, czyli prowincja teraz pokrywa koszt leków wszystkim osobom, nawet tym, które mają je pokryte przez plany ubezpieczeniowe rodziców. To jest koszt 900 milionów dolarów rocznie. To jeden konkretny przykład, gdzie możemy znaleźć rezerwy w naszym systemie. Jest takich przykładów mnóstwo. Więc jeśli stworzymy rząd po wyborach, zrobimy dokładny przegląd wszystkich ministerstw, będziemy szukać oszczędności i zmieniać te przepisy, które nie są korzystne dla Ontario. Kolejny przykład: CEO w Hydro One zarabia sześć milionów dolarów, a CEOs w innych prowincjach zarabiają dwieście tysięcy, trzysta, nawet pół miliona. Czy to jest OK, że w naszej prowincji, z naszych podatków, my płacimy tyle razy więcej? Przecież to jest podobna praca jak w Quebecu. W naszej prowincji w tej chwili mamy dług ponad trzysta miliardów dolarów. Ten dług jest oprocentowany i moja generacja i generacja moich dzieci będzie musiała płacić odsetki. Pieniądze niestety nie rosną na drzewach. Musimy świadomie i odpowiedzialnie pieniądze spożytkować. Nie możemy bez końca mieć deficytów. Premier w listopadzie zeszłego roku obiecała, że ten budżet nie będzie deficytowy. I co się okazało? Że ten budżet jest deficytowy. Kolejne sześć miliardów dolarów. Czyli jak możemy ufać takiej premier, która najpierw obiecuje, że nie będzie deficytu, a potem przychodzą wybory i nagle okazuje się, że będzie deficyt, dlatego że obiecuje wszystkim wszystko, żeby sobie kupić głosy. Gdzieś musimy po prostu skończyć z takim nieodpowiedzialnym wydawaniem naszych pieniędzy i musimy się zastanowić gdzie możemy znaleźć oszczędności.

M.P.B.: “People’s Guarantee” to był ten program przygotowany przez Patricka Browna, bardzo solidnie przygotowany. Bardzo dużo pracy zostało w tym kierunku włożone. Czy wasz program będzie korzystał z “People’s Guarantee”, czy to jest już dokument, który został już całkowicie odłożony i w tej chwili trwają prace nad nowym?

N.K.: Z tego co wiem, to niektóre punkty programu, które były zawarte w “People’s Guarantee” dalej będą użyte np. wczoraj nasz lider ogłosił 75-procentowy odpis podatkowy na koszty opieki nad dziećmi do pewnego limitu, tak jak było w “People’s Guarantee”, czy 1,9 mld dol. przez 8 lat na cele zdrowia psychicznego. Tak że część tej platformy, która była tak dobrze przygotowana, będzie wprowadzona w życie, no ale nie całość, więc to będzie ogłoszone.

M.P.B.: Co z edukację seksualną w szkole (sex ed)? Jaki jest plan na to? Co jest w tym złego? Wiemy, że jeśli rodzice nie chcą aby dzieci chodziły na te zajęcia, to uczniowie mogą nie chodzić. To jest bardzo duży program, gdzie jest tylko maleńki element dotyczący seksu.

N.K.: Lider wczoraj też ogłosił po raz kolejny, że zlikwiduje ten program i wiem, że Tanya Granic Allen na Twitterze powiedziała, że się cieszy, że lider trzyma się tego zamiaru i będzie wprowadzał to w życie. Nie było wystarczających konsultacji z rodzicami, a takie powinny być.

M.P.B.: Rozumiem, że jakiś sex ed zostanie wprowadzony w szkołach.

N.K.: Tak, oczywiście, że musi być. My zrobimy analizę całego programu nauczania, nie tylko sex ed, bo wiemy, że uczniowie w naszych szkołach kuleją i nie osiągają wyników na kanadyjskim poziomie także w matematyce i pisaniu/czytaniu. Konsultacje będą prowadzone z rodzicami, ale oczywiście też z nauczycielami. To nie będzie natychmiast tak jak Kathleen Wynne ten program ogłosiła, ale to trochę potrwa. Chcemy to zrobić w sposób odpowiedzialny i żeby rodzice byli zadowoleni i żeby program był odpowiedni dla wieku dzieci. I zgodzę się z tobą w 100%, że potrzebujemy sex ed. Nie chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się z Internetu. Natomiast musi to być zrobione w sposób, który szanuje rodziców i szanuje dzieci.

M.P.B.: Powiedz mi jak sobie radzisz, bo masz jeszcze przed sobą prawie miesiąc. Rozumiem, że jesteś na urlopie z pracy. Czy masz dużo pomocy ze strony Polonii?

N.K.: Teraz dopiero wszystko się zaczyna. Byłam akurat przed chwilą w biurze, które wynajęłam. Otwarcie oficjalne zrobimy w przyszłym tygodniu, natomiast kampania będzie toczyła się wcześniej. No, zostałam kandydatem zaledwie 2 czy 3 dni temu, ale podczas mojej nominacji dużo pracy zostało zrobione. Wolontariuszy mam, z Polonii mam wsparcie, natomiast oczywiście zawsze więcej by się przydało.

30 dni to jest naprawdę mało czasu. Większość innych kandydatów, przynajmniej z naszej partii, miała czas – ja byłam ostatnim nominowanym kandydatem, który dołączył do ekipy, więc inni kandydaci mieli np. 2 lata na przygotowanie się do tego, bo zostali kandydatami w zeszłym roku, więc to jest dla mnie naprawdę bardzo krótka kampania. Tak samo jak moja nominacja była bardzo krótka. Normalnie nominacje trwają miesiącami, a moja trwała 4 tygodnie. To wszystko jest bardzo intensywne, ale już przyzwyczaiłam się do tej intensywności przy nominacji. Więc będę pracować ciężko codziennie od 7 rano do północy no i mam nadzieję, że wygram.

M.P.B.: Z tych wszystkich doświadczeń, bo masz bardzo dużo doświadczeń w świecie polityki, które uważasz za najważniejsze? Które ci się przydadzą jak wygrasz wybory?

N.K.: Dla tej partii robiłam różne prace i projekty przez ostatnie 4 lata, więc to mnie przygotowało do tej roli tzw. publicznej. Ale myślę, że ten bezpośredni kontakt z ludźmi jest bardzo ważny – ludzie zadają pytania i zawsze trzeba odpowiadać dyplomatycznie, no ale też rzeczowo. Więc myślę, że moja praca w partii przygotowała mnie do tego, no ale oczywiście moja praca w Polonii też się przydała, dlatego że nauczyła mnie tych jak organizować, jak zarządzać ekipą. Jest też ekipa kampanii, mam menedżera, ale jestem też liderem tego naszej ekipy. Więc jak motywować ludzi, jak w osobie poznać co jest jej talentem i odpowiednio dobierać zadania. Praca w harcerstwie, czy Kongresie, czy w studenckich organizacjach też mnie przygotowała do tego wysiłku. Więc, wydaje mi się, że to wszystko co robiłam, cała moja praca przez lata, moja praca społeczna, moja praca dla partii, praca jako pielęgniarka, to wszystko doprowadziło do tego momentu, że czuję, że jestem gotowa być kandydatem i sobie radzę. Chociaż jest to stres taki, że wcześniej nie miałam doświadczenia z takim stresem. Ale właśnie to moje doświadczenie doprowadziło do tego punktu, że jestem gotowa i myślę, że mam bardzo dobre szanse zwyciężyć.

Małgorzata P. Bonikowska

Website Natalii Kusendovej