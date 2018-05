Miłości, jak snu

Z 8-go piętra – Felieton z Polski/Austrii

Zacząć od smutku czy radości, oto jest pytanie. Od radości jednak… Wiele jej sprawia jurorowanie na filmowych festiwalach mniejszych, większych, bo to szansa na spotkanie z różnymi sposobami myślenia o rzeczywistości i nierzeczywistości, o sposobie przekładania myśli na język obrazu, o tematach, które aktualnie są ważne dla twórców. Skoro dla twórców, to znaczy, że dla społeczeństwa. Radość dają spotkania z twórcami, autorami, młodszymi, starszymi, z pasją amatorów, zawodowców, z pokorą albo też przekonaniem o własnej nieomylności. Radość z każdej najmniejszej rozmowy z ludźmi z różnych zakątków świata, które pokazują jak to samo jest dla nas ważne, podobnie obchodzi, przejmuje. I jaki cudowny może być maleńki świat dwóch osób; jaki okrutny, obcy może być świat wszechobecnej technologii, jak bardzo różne może być dzieciństwo w ciepłych europejskich domach, które wcale nie muszą mieć ciepła miłości, od dzieciństwa dzieci w obozach dla uchodźców, odartych z beztroski dziecięctwa, bawiących się w handel kobietami, w bicie, w gwałty, w wojnę. Sześć dni oglądania filmów w pięknej górnoaustriackiej miejscowości Lenzing, w arcywygodnym, nowoczesnym kinie (gdzie właściciel nie otrzymał zgody na otwarcie kolejnej sali, którą sam chciał wybudować… ciekawe czemu… gdzie kilkanaście tysięcy mieszkańców konsumuje filmy całymi rodzinami, mogąc co niedziela konsumować w kinie na balkonie śniadanie, bo restauracja, część kina, serwuje znakomite posiłki) to ponad setka obejrzanych, przedyskutowanych pracowicie filmów. Bo uroda niewielkiego, ale o skali międzynarodowej festiwalu tkwi w omówieniach filmów. Po tzw. blokach (21 w tym roku) nas pięcioro, austriacko-niemiecko-polski team karnie maszerował na scenę, zasiadał za stołem i film za filmem komentowaliśmy, zastanawialiśmy się, rozważaliśmy wszelkie możliwe warsztatowo-techniczno- artystyczne aspekty, wymienialiśmy się myślami z publicznością, autorami. I z radością (ooo, ale wieje, znowu burza się zbliża, którą także w kinie raz słyszeliśmy) przyznaję, że zawsze ważny dla nas był szacunek dla ludzkiej kreatywności, pracy, prób opisania swojego świata w dokumencie, fikcji, animacji czy eksperymencie. Ale także przyznaję, że nie daliśmy się oszukać efektownym, ale pustym obrazom, które ktoś nam próbuje wcisnąć jako coś wartościowego. Powtarzam sobie słowa Krzysztofa Majchrzaka: “Siostro, albo coś się z tobą zadziało, film cię poruszył, trafił do serducha, albo nie.”

I szukam tego, często na próżno, bo to się wie, czy coś ze mną zostało, czy nie. A może mam być politycznie correct i udawać, bo np. pięknie zrobiony, drogo, przez lata, ale ostatecznie – co z tego? Co mnie to obchodzi, że mi autor tłumaczy to, czego nie zobaczyłam, nie poczułam? Czy mam zawsze z autorem chodzić do kina, który mi dopowie, co chciał, ale ja jestem zbyt tępa, że to do mnie nie dotarło, czy jednak film jest już istnieniem, które musi samo mówić za siebie. I tu znowu wracam do ukochanego słowa ze znaczeniem: pokora. Wobec odbiorcy, ale i autora, wobec materii. Nie jest tak, że już wiem umiem wszystko, o nie. I Krzysztofie Majchrzaku, ponowie cię słucham: “Co jest ważne? – Totalna nauka. Permanentne doskonalenie. Ciągłe szukanie.”

Film Damiana Kocura z katowickiej filmówki “Nic nowego pod słońcem” dostaje na Festival of Nations w Linzing nagrodę za reżyserię. Brzydcy ludzie, brzydkie wnętrza, brzydki samochód, brzydkie traktowanie. I piękno, którego szukają, powolutku się pokazuje.

I smutna część. Odeszła moja życiowa ważna osoba, Maria, przyjaciółka w każdych stanach naszego życia, dzieci nam urosły do stanu dorosłości, dawniej rosły razem. Wspierałyśmy się, śmiałyśmy, wściekałyśmy, ale najczęściej – śmiałyśmy się. Takiego dobrego w czystym słowa znaczeniu człowieka trudno znaleźć, łączyła ludzi w jakiś niewyobrażalny sposób, obdarzała nieskończonym zaufaniem, dawała się wielu wykorzystywać, bo jej dobroć i ufność i chęć polepszania świata nie miały granic.

Ta Maria, choć życie jej nie oszczędzało, nigdy nie dała sobie powiedzieć, że coś jest złe, podejrzane. Maria wyczarowywała lepszy, piękniejszy, jaśniejszy świat. Wraz z doświadczeniem życiowym dostrzegała oszustwa, jakimi nas karmiono i karmi się wciąż; oszustwa instytucji, religii. Była zbyt uczciwa, by brać w tym udział.

Maria z niczego robiła coś. Dziesięć lat temu zadzwoniła do mnie: “Becinko, przyjeżdżaj, robimy film.” Kiedy zapytałam, ale co ja mam tam robić, stwierdziła, “jeszcze nie wiem, ale przyjeżdżaj”, więc spakowałam tobołek i w pełnym zaufaniu stawiłam się pociągiem w Koluszkach, żeby się przesiąść i jechać do Pabianic. I tak, z Marii energii powstał film fabularny “Jan z drzewa”, bo zachwyciła się scenariuszem Łukasza Kasprzykowskiego, który film także wyreżyserował. Maria ściągnęła Zbigniewa Wodeckiego na plan, Briana Scotta, Artura Dziurmana i wielu innych odtwórców świetnych epizodów w filmie… Mnie wyznaczyła rolę asystentki reżysera, czyli załatwiaczki różnych rzeczy na planie i poza, klapserki, kierowcy, itd. To Maria była spiritus movens filmu. W noc listopadową napisała piękny tekst “Miłości jak snu”, muzykę napisał Dominik Kwaśniewski, a wyśpiewał Maestro Wodecki, Radio Kraków pozwoliło nagrać… I to wszystko za “dziękuję”, z sympatii do pasji, oddania Marii. (Maria odeszła równo rok po Z. Wodeckim, 22 maja).

Maria-łączniczka ludzi. Miłość, jak sen, wybrzmi na jej pogrzebie, na którym my, żegnający Marynię, mamy być na biało ubrani, a zamiast kwiatów mamy złożyć datki na hospicjum dla dzieci. Tak życzą sobie córki, Marysia (już nie będę mówiła “mała”, bo “dużej” już tu nie ma…) i Zosia. Tak, jak by ich Ukochana Mama chciała. I z mistrzem ceremonii, nie z księdzem.

“Ciociu, muszę ci coś powiedzieć. Jak dziś załatwiałyśmy mamy pogrzeb, prosiłyśmy o mistrza ceremonii. Miła pani dodała dla porządku: mistrz ceremonii 450 zł, ksiądz – 550. Uśmiałyśmy się…” Wybór prowadzącego pożegnanie z Marią oczywiście nie jest ani przypadkowy, ani nie wynika z oszczędności. Mój świat z odejściem Marii stał się o wiele uboższy.