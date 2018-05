Miasto kochanków – Werona (2)

Nie ma bogatszego w dzieła sztuki kraju na świecie niż Włochy. Byłem prawie w każdym jego regionie z wyjątkiem czubka półwyspu podobnego do buta i obu wielkich wysp: Sycylii i Sardynii w czasie mych tam studiów, a później jeszcze kilka razy jako turysta. Żaden kraj mnie tak nie zafascynował jak Włochy i im go bardziej poznawałem, tym bardziej ciągnęło mnie i ciągnie do lepszego poznania go.

To, co bardzo cieszy w tym mieście ludzi lubiących oglądać dzieła sztuki i zabytki architektoniczne, to ogromna ich różnorodność – każda prawie epoka począwszy od czasów rzymskich zostawiła w nim swoje pamiątki. W przestrzeni czasowej dwóch wieków na przełomie er Rzymianie przebudowali całe miasto i warownię. Do naszych czasów dochowało się tylko kilka monumentów z tych czasów, wymienię trzy: koloseum zwane tu Areną, forum romanum przemienione w plac miejski zwany obecnie Piazza Erbe (plac zielny) – dzisiaj targ miejski, i starożytny most na rzece zwany Ponte de Pietra (nazwa: most kamienny – w rzeczywistości jest zbudowany z kilku rodzajów materiałów budowlanych).

Arena

Arena, czyli koloseum, czyli amfiteatr, jest jednym z najwspanialszych zabytków miasta. Zbudowana w pierwszej połowie I wieku, jest najlepiej zachowanym koloseum rzymskim mimo wspomnianych uszkodzeń przez trzęsienia ziemi w średniowieczu.

Żadne z koloseów rzymskich nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, jak ta budowla: symetryczna, elegancka, monumentalna, mimo że w XII wieku dwa potężne trzęsienia ziemi zniszczyły prawie całkowicie jego obudowę zewnętrzną. Obudowa wewnętrzna z rozmieszczonymi na niej ławami dla widzów pamięta czasy pierwszych cesarzy rzymskich. W nocy stare mury koloseum nabierają nowych barw, tracą patynę starości, stają się kolorowe, ciekawsze dla oka. Nie tylko Francuzi, ale i Włosi są mistrzami w podświetlaniu swych zabytków po zachodzie słońca. W ogóle radziłbym każdemu, by w mieście zabytkowym, a takich we Włoszech jest więcej niż tych bez zabytków, zostawać na noc i włóczyć się ulicami do późna. Nic tak nie nastraja i nie zachwyca człowieka jak oglądania tych wspaniałości subtelnie podświetlanych. To daje wrażenie, że coś kompletnie innego widzimy na tym samym miejscu niż w ciągu dnia.

This slideshow requires JavaScript.

Dawniej było to w Weronie miejsce egzekucji zbrodniarzy, walki gladiatorów nawet przez jakiś czas miejsce walki byków, dzisiaj to miejsce najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych. Chyba tylko we Francji w mieście Arles jest drugi taki amfiteatr rzymski, który zachował się w pierwotnym stanie i który do dzisiaj jest, jak ten w Weronie, czynnym teatrem na świeżym powietrzu – inne uległy całkowitemu, lub częściowemu zniszczeniu.

Mosty

Solidny most zwany Kamiennym służył ludziom i pojazdom przez dwa tysiące lat; znaleźli się barbarzyńcy uważający się za ludzi cywilizowanych, potomkowie Goethego, Beethovena, Dürera, którym nie tylko ludzie, ale i kamienie przeszkadzały w realizowaniu ich zbrodniczych celów. Most wysadzono w powietrze w czasie II wojny światowej; nowi budowniczowie przeczesali rzekę i okolice zburzonego mostu i odbudowali go starannie posługując się oryginalnym planem i używając oryginalnych materiałów budowlanych – z powrotem mamy w mieście piękny i solidny most starożytny.

Spośród dziesięciu mostów w Weronie wspomnę jeszcze jeden, średniowieczny, który robi na turyście wrażenie. To Ponte Scaligero zwany także Ponte di Castelvecchio. Równie widowiskowy jak wspomniany wyżej, ale solidniejszy: w czasie najazdów stawał się miejscem obronnym zamku, do którego prowadził. Był w swoim czasie i przez długie lata najbardziej zaawansowanym technologicznie mostem Europy, mającym największy, bo aż 48-metrowy łuk mostowy. I jego też Niemcy zniszczyli w czasie wojny. Obecnie, starannie odbudowany, jest takim jakim był przed wysadzeniem.

Castelvecchio

Ze średniowiecznych budowli cywilnych najciekawszym zabytkiem jest zamek Castelvecchio. Tak jak mówi sama nazwa, to zamek stary. Zbudowano go w stylu gotyckim w XIV wieku. Najsłynniejszymi budowlami gotyckimi w Europie są kościoły, tym bardziej warto dokładnie obejrzeć budowlę niekościelną w tym stylu.

Dodam tu mimochodem, że gotyk włoski, podobnie jak hiszpański i portugalski, różnią się od swego pierwowzoru – gotyku francuskiego. We Francji zwracano uwagę przede wszystkim na strzelistość budowli, niekiedy jedynymi ozdobnikami w tych budowlach były rosety, czyli wielkie kuliste okna zbudowane z setek kawałków kolorowego szkła i słynne witraże prawie zawsze przedstawiające jakąś scenę, najczęściej biblijną, też układane z kolorowych szkiełek. Włoski gotyk to styl nie tak strzelisty, ale bardziej dekoracyjny. Mury i sklepienia budowli są najczęściej pokryte freskami czy innymi malowidłami, są w ich wnętrzu figury ludzkie, obrazy, reliefy. Przedmioty wyposażenia liturgicznego jak chrzcielnica, ambona, stalle są także dopieszczone artystycznie. Sam pałac można podziwiać ze względu na jego konstrukcję i wystrój, a od roku 1925 jest tu coś jeszcze do oglądania – muzeum miejskie – nie tak bogate jak muzea Rzymu czy Florencji, ale i tu są obrazy wielu wielkich malarzy jak Stefano di Verona, G. Bellini, Tintoretto, Tiepolo i innych. Wielu z nich to rodowici mieszkańcy Werony.

Place miejskie

Plac Zielny, elegancki, bogaty architektonicznie, już nie bardzo przypomina forum romanum, jednak historycy sztuki widzą w nim i w otaczających go uliczkach typowy starożytny układ tej tak ważnej w starożytności części miasta.

Wykopaliska odsłaniają przy tym placu fundamenty budowli rzymskich. Otoczony jest pałacami przeważnie renesansowymi. Pamiątką z czasów rzymskich jest tu rzeźba starożytna umieszczona na późniejszej eleganckiej fontannie położonej w samym centrum placu, niestety niekiedy mało widoczna, bo w dni targowe przesłaniają ją przenośne stragany. Pachnące zioła i przyprawy sprzedawano tu już od czasów starożytnych, były to towary drogie i bardzo poszukiwane. Zwiedzając ten plac w dniu targowym nie widziałem stoisk z ziołami, ale można było dostać produkty wędlinarskie nadziane ziołami – takie wspaniałości tylko chyba Włosi są w stanie wyprodukować.

W historycznej dzielnicy miasta nie można nie zatrzymać się poza placem Zielnym na dwóch innych: Piazza Bra i Piazza dei Signori. Ten pierwszy to jeden z największych placów miejskich (600 metrów kwadratowych). Jest w kształcie nieregularnym. Uderzył mnie kontrast między kilkusetletnim, czyli dość nowym jak na Włochy budownictwem mieszkaniowym i starym rzymskim wspomnianym koloseum znajdującą się przy tym placu. Plac dei Signori to najelegantszy plac miejski. Otacza go kilka pięknych starych pałaców, znajduje się przy nim dawna budowla z zabytkową salą obrad rady miejskiej, do dzisiaj używana. Przy pałacu rodziny Lambertich wznosi się zabytkowa wysoka wieża, warto się na nią wdrapać, stąd chyba najlepiej widać całe miasto i najbliższe okolice. Na placu stoi potężny pomnik największego poety włoskiego Dantego, który tu, po wypędzeniu go z Florencji, znalazł swą przystań życiową.

Dla wypoczynku można się zatrzymać w ogrodzie miejskim zwanym Giardino Justi założonym pod koniec XVI wieku. Widziałem wspanialsze ogrody, szczególnie w Dolinie Loary i w pobliżu Lizbony, ten swoją odmiennością od innych też mnie zaciekawił. To dwuczęściowy ogród: górny to przeważnie drzewa, dolny to żywopłoty w dość ciekawych konfiguracjach przestrzennych, przycięte nisko, by nie zasłaniały wielkich rzeźb, przeważnie bogiń starożytnych, niektóre z nich mocno roznegliżowanych. Wśród figur i zieleni żywopłotu jest dużo kwiatów w pojemnikach.

Największą dumą większości miast i to nie tylko włoskich, są ich kościoły. Tych uznanych za bezcenne zabytki sztuki jest w Weronie kilka, zaprowadzę czytelników tylko do dwóch.

Duomo

Dumą każdego większego miasta tego kraju jest jego duomo – najważniejszy kościół w mieście – często to katedra. Ta katedra Werony to zabytkowy kościół który zaczęto budować w 1139 roku w stylu epoki, czyli romańskim. Gdy przyszła moda na gotyk, wnętrze otrzymało wystrój w tym nowszym stylu – purysta trochę się na tę kombinację zżyma, ale mnie to nie przeszkadzało – uważam że to wnętrze jest artystycznie zgrane z jego obudową. Najwspanialszą i najbardziej widowiskową częścią tej budowli jest bardzo elegancki fronton kościoła. Solidne drzwi wejściowe do kościoła są bogato ozdobione otaczającącą je zabudową, a na niej najciekawsze są reliefy, czyli rzeźby wykute prosto w murze. Nie znamy nazwisk czy imion prawie żadnego budowniczego kościołów romańskich i gotyckich – budowane były na “większą chwałę bożą”, ambicje budowniczych podporządkowane były tej zasadzie – często nie uważali siebie za artystów lecz za rzemieśników. Tu mamy wyjątek: słynnym kamieniarzem-artystą był tu człowiek o imieniu Mikołaj. Nie znamy żadnych szczegółów z jego życia. Zapisał się w historii swoimi dziełami w tej katedrze, a jeszcze bardziej w najwspanialszym kościele Werony – San Zeno Maggiore. Ciekawe, że w duomo przy głównych drzwiach wejściowych centralnymi postaciami są nie Chrystus, Maryja, święci, ale dwaj legendarni rycerze króla Franków, Oliver i Roland znani z najsłynniejszego w owych czasach i dzisiaj eposu rycerskiego Pieśń o Rolandzie. Towarzyszą im ewangeliści i kilku innych świętych z rozwianymi brodami i wielkimi oczami. Duomo ma jeszcze jeden portal z innej strony kościoła, mniej spektakularny jak ten frontowy, ozdobiony biblijną postacią Jonasza w paszczy wieloryba. Ale i w tym portalu są elementy świeckie: kariatydy (posągi kobiet podtrzymujące głowami strop czy inne wystające elementy budowli) są zawadiacko roześmiane, tak chyba dla kontrastu do smutnej sceny z prorokiem.

Wewnątrz duomo znajduje się bardzo cenne dziełoTycjana, słynnego malarza z przełomiu renesansu i baroku, Wniebowzięcie. Na terenie przykościelnym odsłonięto pozostałości po wcześniejszych budowlach kościelnych jak szczątki budynku chrzcielny z VIII wieku i kamienną chrzcielnicę.

San Zeno Maggiore

Najwspanialszym, jak wspomniałem, kościołem w Weronie jest budowla pod wezwaniem patrona miasta, świętego Zenona, ósmego biskupa Werony z IV wieku. Dopowiem, że patronką miasta jest także święta Cecylia, dziewica i męczenniczka, patronka wszystkich mających coś wspólnego z muzyką i śpiewem. Przetransportowano ją tu przez całe Włochy, bo aż z Syrakuz na Sycylii; jest to wyjątkowo dobry wybór w tym tak rozśpiewanym mieście. San Zeno, to kościół tak artystycznie bogaty, że można go porównywać z najwspanialszymi budowlami sakralnymi Włoch. Zbudowano go szybko na miejscu ruin starego kościoła, w latach 1120-38: nie wypadało by główny patron miasta ratujący mieszkańców miasta z różnych nieszczęść, spoczywał w ruinach. Dzisiaj jego trumna znajduje się w eleganckiej krypcie pod kościołem, pokrytej reliefami.

Budynek świątynny jest zbudowany na planie starożytnej bazyliki, czyli rzymskiego budynku sądowego, ołtarz jest na podwyższeniu w miejscu gdzie w bazylice sędzia miał swój tron. Uderza i zachwyca wspaniały sufit, wygląda jak odwrócona elegencka i bogato przyozdobiona łódź. Sam kościół zbudowany jest z czerwonej cegły i tufy koloru kości słoniowej, to dość niespotykana, miła dla oka kombinacja.

Fasada budynku jest szczególnie bogata artystycznie. Pod tympanonem (ozdobna część frontonu nad drzwiami kościoła) znajduje się wyjątkowo duża roseta. Jest pomyślana jako koło fortuny ludzkiej, przypominająca wchodzącemu do kościoła o jego radościach, powodzeniach, ale i niepowodzeniach i smutkach. Pamiętajmy, że w średniowieczu budowle sakralne miały pełnić funkcje pouczania ludzi o potędze Boga, a wszelkie ozdoby malowane czy rzeźbione to była “biblia ubogich” – miały uczyć wiary i moralności tych, którzy nie umieli czytać, czyli większość populacji.

Poniżej rosety znajduje się jeden z najbardziej cennych zabytków kościoła: solidne drewniane drzwi ozdobione 48 panelami z brązu, złączonymi ze sobą tak, że sprawiają wrażenie jakby całe drzwi były ulane z tego metalu. To rzeźbione proste i wyraziste obrazy biblijne, proste, by łatwiej je było “odczytać” przez niepiśmiennych. Sceny są różnorodne, np. Salome tańcząca przed Herodem, by zabił Jana Chrzciciela i jego głowę oddał jej, faktycznie jej matce Herodiadzie, inny panel to wstrząsający obraz zejścia do odchłani, wrażenie robi przedstawienie Chrystusa w chwale. Wśród tych scen religijnych znajdujemy panele trzech głów z typowymi nakryciami tureckimi; uważny obserwator znajdzie na panelach i inne drobne elementy sztuki muzułmańskiej. Te głowy to chyba podpisy trzech mistrzów rzeźbiarzy, wskazują, że są oni chyba pochodzenia tureckiego, może nawróceni na wiarę chrześcijańską – takich nawróconych, czy udających nawrócenie muzułmanów nazywanych moriscos było dużo więcej w Hiszpanii, być może, że stamtąd ich sprowadzono jako budowniczych tego końcioła. Drzwi po obu stronach obłożone są rzeźbionymi panelami marmurowymi, jeden przedstawia sceny z życia Chrystusa, drugi wydarzenia zapisane w pierwszej księdze Biblii, Księdze Rodzaju. Od góry drzwi te są obramowane półkolistym reliefem ze św. Zenonem i notablami Werony w zwycięskiej walce z diabłem. Takie wejście do kościoła to faktycznie bogata poglądowa lekcja religii. Jest wiele ciekawych artystycznie pamiątek wewnątrz kościoła, wymienię tylko trzy. Ołtarz główny jest przyozdobiony wspaniałym poliptykiem z XV wieku. Twórcą tego cacka jest słynny mistrz renesansowy Andrea Montegna.

To trzy główne obrazy: Maryi z dzieciątkiem w środku i świętych po bokach. Pod nimi trzy mniejsze obrazy biblijne – środkowy przedstawia Chrystusa na krzyżu wśród dwóch łotrów. Są one rozdzielone namalowanymi kolumienkami, a szczyt tryptyku uwieńczony jest malowidłem przypominających elementy architektury wieńczącymi wejścia do budowli. Przy kościołach zakonnych można oglądać krużganki (oryginalna nazwa chiostro, w języku angielskim cloisters), czyli rodzaj korytarzy wokół przyległego do kościoła czy budynku zakonnego placu. Krużganek tego kościoła jest wyjątkowo widowiskowy. To rodzaj korytarza w formie prostokąta ze ścianą od strony placu z dziesiątkami wnęk, to tak zwane arkady kolumnowe. Na jednej ze ścian tej budowli zauważyłem, że arkady zamknięte są u góry łukiem półkolistym typowym dla sztuki romańskiej, na innej łuki są strzeliste, typowa cecha gotyku. Przy wejściu do wspomnianego krużganku znalazłem przybytek, który mnie zadziwił – średniowieczną łazienkę, nie schowaną wśród innych budowli, wyeksponowaną To elegancki mały objekt architektoniczny, nie trudno się domyślić, że obecnie nie służy do tego, do czego był oryginalnie przeznaczony, dziś służy tylko do oglądania i podziwiania. Bardzo widowiskową budowlą przy kościele jest dzwonnica. Choć zbudowana nieco wcześniej od kościoła nie robi wrażenia budowli romańskiej: jest zgrabna, smukła, ma aż 72 metry wysokości, zakończona bardzo ostrym stożkiem i czterema mniejszymi przykrywającymi narożniki budowli. Jest co oglądać, co podziwiać, w tym eleganckim podalpejskim mieście Włoch. Nie można go pominąć jeśli ktoś wybiera się jako turysta czy miłośnik muzyki do północnych regionów tego kraju, bo Werona to jest to!