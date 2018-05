Szanowny Czytelniku,

choroba refluksowa przełyku (GERD, od ang. gastroesophageal reflux disease) jest to schorzenie o tyle częste, że żyjemy w świecie, w którym stale narażeni jesteśmy na pośpiech i stres. Na dolegliwość tę uskarża się coraz więcej osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a odsetek chorych sięga obecnie 20-30% dorosłych. Chorobę refluksową należy traktować poważnie, zwłaszcza gdy przybiera ona postać przewlekłą.

Stałe podrażnianie dolnej części przełyku kwasem pochodzącym z żołądka może prowadzić do nowotworu! Refluks wynika z nieprawidłowego opróżniania żołądka, ponieważ mięśnie odźwiernika u wylotu żołądka pozostają zaciśnięte.

Mimo wydzielania się soku żołądkowego (co ma pomagać w zapoczątkowanym w jamie ustnej przez ślinę procesie trawienia) żołądek nie jest w stanie uwolnić pokarmu. Napina się, napotykając przeszkodę w postaci zamkniętego odźwiernika i stąd też reakcja w postaci refluksu. Cofanie się treści żołądkowej staje się jeszcze prostsze, bo zastawka znajdująca się pomiędzy końcem przełyku a wejściem do żołądka jest delikatna i nie spełnia swojej funkcji ochronnej przed refluksem. Następuje więc cofanie się pokarmu i przełyk zalewa zbyt kwaśny płyn żołądkowy (o pH równym 4). To dlatego występują w nim wywołujące dyskomfort stany zapalne. Przepuklina rozworu przełykowego dodatkowo zaostrza chorobę refluksową

Przepuklina na granicy przełyku, klatki piersiowej i brzucha dodatkowo ułatwia cofanie się pokarmu. Przełyk przechodzi od klatki piersiowej do brzucha przez otwór zwany rozworem przełykowym. Kiedy część żołądka wciska się z jamy brzusznej do klatki piersiowej przez otwór przełykowy przepony, mówi się o przepuklinie rozworu przełykowego. Tę część nazywa się wpustem żołądka.

W normalnych okolicznościach wpust stanowi barierę przeciwrefluksową. Na wysokości wpustu żołądka odnogi przepony, które naprężają się podczas głębokiego oddychania, oraz mała zastawka pomiędzy przełykiem a żołądkiem powstrzymują pokarm, który dostał się do żołądka przed wracaniem do góry. Mówi się, że pełnią one funkcję zwieracza. Gdy zwieracz przestaje prawidłowo funkcjonować, pozwala płynowi żołądkowemu przedostawać się do góry, co podrażnia przełyk i powoduje zapalenie podstawy przełyku. Przyczyną mogą być duży nacisk na brzuch wywołany silnym kaszlem, ciążą w ostatnim trymestrze, nadwagą i otyłością.

Choroba refluksowa może wystąpić u dzieci i niemowląt. Zarówno u nich, jak i dorosłych przełyk nie jest przystosowany do napływania płynu żołądkowego, ponieważ nie posiada żadnej bariery ochronnej przez kwasami.

Jak łatwo zapobiec refluksowi u niemowląt?

Refluks zdarza się dość często, ponieważ dzieci zazwyczaj ssą zbyt szybko i robią to przy nieprawidłowym ułożeniu ciała. Dobry apetyt niemowlęcia może być dla matki powodem do dumy, ale jego zbyt głębokie ułożenie w jej ramionach często prowadzi do refluksu do tego stopnia, że mleko wydostaje się przez nos dziecka. Nie chodzi o zwyczajne odbijanie się, ale o wymioty, gdyż dziecko zwraca wszystko, co zbyt szybko dostało się do jego żołądka. Ból wynikający z poparzeń przełyku jest czasem tak silny, że niemowlę zupełnie odmawia jedzenia.

Uważa się, że niemal jedna czwarta wszystkich niemowląt doświadcza tych nieprzyjemności odpowiedzialnych za nieprzerwany płacz, budzenie się w nocy, które męczy rodziców i dziecko oraz stanowi źródło niepokoju. Stres niemowlęcia opóźnia otwieranie odźwiernika, co powstrzymuje płyn żołądkowy przed spływaniem we właściwym kierunku, czyli przez dwunastnicę do jelita cienkiego.

Karmienie piersią (30 mg wapnia /100 g) jest o wiele lepsze niż karmienie dziecka mlekiem od krowy, które dostarcza czterokrotnie więcej wapnia (125 mg /100 g) niż wynosi norma i czynniki wzrostowe odpowiednie dla cieląt. Jeśli dziecko jest karmione mlekiem krowim, trzeba jak najszybciej zamienić je na roślinne, ekologiczne mleka w proszku, rozcieńczając je pół na pół z wodą w porównaniu z dawką dla dorosłych:

• mleko z migdałów (200 mg wapnia /100 g),

• z orzechów laskowych (160–200 mg /100 g),

• z komosy ryżowej (80 mg /100 g),

• z orzechów włoskich (70 mg /100 g) podawaj dziecku rano, a wieczorem możesz zastosować mleko z kasztanów (40 mg /100 g), ponieważ jest ono najbardziej lekkostrawne.

Nie podawaj niemowlęciu mleka sojowego, ponieważ nie zawiera ono wapnia, ale duże ilości fitohormonów, które spożywane przez długi czas mogą spowodować przedwczesne dojrzewanie płciowe u małych chłopców i dziewczynek. Jeśli niemowlę karmione piersią przejawia oznaki nietolerancji, takie jak refluks, biegunki, czerwone pośladki, strupy na głowie na podłożu alergicznym, matka powinna przestać jeść wyroby mleczne, a zwłaszcza te na bazie mleka krowiego. Jest to terapia pierwszego rzutu, inaczej mówiąc leczenie, od którego należy zacząć.

Leczenie refluksu u niemowląt

Zapobieganie chorobie refluksowej u niemowląt jest proste. Trzeba narzucić dziecku przerwy w ssaniu piersi lub butelki, pozwolić mu odetchnąć, prawidłowo je ułożyć w ramionach w pozycji półsiedzącej. To klucz do sukcesu. Jeśli niemowlę cierpi na refluks, a tym samym na związane z nim dolegliwości, co objawia się płaczem i marudzeniem przed karmieniem, należy ulżyć jego przełykowi, rozpuszczając sprzedawany luzem proszek “Propolis Ultra” (dostępny również w Internecie). Można go zmieszać w butelce do karmienia z miodem lub dodać do zupki. Warto zwrócić uwagę, że lek w płynie o nazwie Gavisconzawiera zbędne dla niemowląt aluminium, którego długookresowe przyjmowanie może okazać się niebezpieczne.

Objawy choroby refluksowej przełyku

Jest ich wiele, gdyż treść pokarmowa cofa się dość daleko do przełyku. Pacjenci skarżą się na poparzenia w górnej części brzucha i dolnej części klatki piersiowej za mostkiem.

Cofnięte kwasy mogą powodować gorzki posmak w ustach, nudności, odbijanie, niekiedy także czkawkę i zaburzenia snu. Refluks przejawia się zwłaszcza pod wpływem stresu i niepokoju, niezależnie od ich podłoża. Może dać o sobie znać po spożyciu posiłku, przy niektórych ułożeniach ciała w nocy lub przy nachylaniu się. Gdy choroba refluksowa jest chroniczna, pacjent może się skarżyć na nieustający lub spazmatyczny kaszel, problemy z głosem (chrypkę) lub kłopoty z oddychaniem przypominające ataki astmy. Zakłócają one normalne funkcjonowanie i zmuszają do podjęcia leczenia. Refluks należy zatrzymać tak wcześnie, jak tylko to możliwe.

Zacznij od bardzo prostego leczenia

Polega ono na ssaniu tabletek kitu pszczelego lub piciu rozpuszczonego proszku z kitu pszczelego kilka razy dziennie. Pomoże to w szybkim tempie złagodzić uczucie palenia. Pszczoły wytwarzają kit pszczeli z delikatnej żywicy pochodzącej z pąków kwiatowych i kory brzozy. Pszczoły najpierw ją przeżuwają, a następnie zabierają ją do ula i zaklejają wszystkie jego ściany, zamieniając go w miejsce bardziej sterylne niż blok operacyjny. Jeśli jakaś jaszczurka lub mysz połasi się na miód i zapuści się do ula, królowa ukąsi i zabije napastnika. Jako że nie ma nikogo, kto mógłby usunąć intruza z ula, pszczoły zawijają go w kit, aby zapobiec gniciu.

Kit pszczeli ma więc właściwości przeciwzapalne, przeciwinfekcyjne (przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne), przeciwutleniające, a nawet znieczulające. Stomatolodzy używają go jako środek łagodzący po wykonaniu bardziej i mniej bolesnych zabiegów. Kit pszczeli w formie gumy lub pastylek miesza się ze śliną i delikatnie rozpływa się po całej długości przełyku, łagodząc ból i stany zapalne. Jego oddziaływanie na żołądek jest podobne1.

Kontroluj poziom stresu i dostosuj swoją dietę

Odpowiednie zarządzanie stresem jest bez wątpienia bardzo ważne dla prawidłowego otwierania odźwiernika i uniknięcia zalegania pokarmu, które zwiększa ryzyko refluksu. Sofrologia i joga mogą okazać się w tym niezwykle pomocne.

Warto również rozważyć zmianę nawyków żywieniowych:

• dłużej przeżuwaj każdą porcję jedzenia w stałej postaci (co najmniej 20-25 razy),

• a poza tym oprzyj dietę na świeżych lub gotowanych na parze (w temperaturze poniżej 95°C) warzywach

• ogranicz spożywanie pokarmów pochodzenia zwierzęcego (czerwonego mięsa, wyrobów z mleka krowiego).

Dzięki takim nowym nawykom u kobiet w ciąży zmniejszą się objawy choroby refluksowej, a poród zupełnie je wyeliminuje.

Leki na chorobę refluksową żołądka

Jeśli kit pszczeli nie przynosi ulgi, należy uciec się do środków neutralizujących kwasy i ochraniających błonę śluzową przełyku, jakimi są kwasy alginowe, które działają jak opatrunek na przełyk, a nawet na żołądek. W sytuacjach, gdzie nie ma innego wyjścia, można zastosować blokery receptora H2, blokujące receptor histaminergiczny H2 w celu zmniejszenia wydzielania kwasów. W ekstremalnych przypadkach należy użyć inhibitorów pompy protonowej (IPP). Redukują one wydzielanie kwasów, blokując komórki, które go produkują. Skutecznie zwalczające objawy choroby IPP mogą służyć jako leczenie falą uderzeniową, ale także jako środek leczenia podtrzymującego, jeśli jest to konieczne.

Potrzeba endoskopii

Endoskopia jest niezbędna, jeśli leczenie kitem pszczelim nie przyniesie efektów w przeciągu piętnastu dni. Specjalista wykonujący endoskopię zbada stan zapalny u podstawy przełyku tuż przed wlotem do żołądka, jak również sprawdzi stan żołądka, ponieważ i tam może pojawić się zapalenie lub wrzód. Może zajść potrzeba wykonania biopsji u dołu przełyku, aby upewnić się, czy nie pojawiły się zmiany o charakterze rakowym. Istnieje bowiem zagrożenie nowotworowe w dolnej części przełyku.

Próbki pobiera się w celu sprawdzenia obecności bakterii Helicobacter pylori (HP), która może mieć związek z refluksem. Jeśli bakteria faktycznie zagnieździła się w przełyku, należy się jej bezwzględnie pozbyć, gdyż może być ona odpowiedzialna za zapalenie żołądka, wrzody, a nawet za wytworzenie się nowotworu żołądka. Przeprowadzone badania dowiodły, że w krajach słabo rozwiniętych liczba przypadków raka żołądka spowodowanego przez HP wynosi 470 tysięcy, a w krajach najlepiej rozwiniętych – 190 tysięcy2.

Przezwyciężyć Helicobacter pylori (HP), aby zapobiec rakowi

Aby wytępić HP, inhibitory pompy protonowej łączy się z potrójną terapią antybiotykową. Do tego należy dołączyć radykalną zmianę nawyków żywieniowych polegającą na długotrwałym zrezygnowaniu z wyrobów z mleka krowiego i jedzeniu większych ilości świeżych, sezonowych, owoców pochodzących z lokalnych, ekologicznych upraw i ich długim przeżuwaniu3.

Kit pszczeli w połączeniu z miodem stanowi bardzo skuteczne i niedrogie rozwiązanie. Wszystkie rodzaje miodu przeciwdziałają osiedlaniu się Helicobacter pylori, jednak niektóre z nich w większym stopniu niż inne. Leczenie produktami pszczelarski- Jak leczyć chorobę refluksową przełyku? mi, bagatelizowane niemalże przez wszystkich specjalistów, jest doskonale tolerowane przez pacjentów. Koszt jest nieznaczny, a początkowe efekty zazwyczaj o wiele lepsze niż tradycyjne metody z wykorzystaniem IPP i potrójnej terapii antybiotykowej.

Nowe metody diagnozowania refluksu Nowe sposoby, które pozwalają dziś zdiagnozować rozległość refluksu i wybrać odpowiednie leczenie, są obciążające. To:

• pH-metria z impedancją i

• manometria przełyku.

Te badania są bardzo nieprzyjemne dla pacjenta, ponieważ polegają na wprowadzeniu sondy przez nos i tylną część gardła do żołądka. Sondaprzez 24 godziny rejestruje wszystkie informacje. Mierzy kwasowość w żołądku oraz rejestruje przemieszczanie się płynu w przełyku.

Pacjentom, którzy badanie przechodzą w domu, zaleca się jedzenie zgodnie z normalną dietą i odnotowywanie każdego cofania pokarmu, które może wystąpić. W przypadku manometrii 36 mierników bada zmiany ciśnienia przez 45 minut.

Operacja najmniej prawdopodobnym scenariuszem Jeśli refluks pojawił się w wyniku przepukliny rozworu przełykowego, wszystko zależy od wielkości tej przepukliny.

Jeśli część żołądka przemieściła się do klatki piersiowej, część przełyku znajdzie się w pozycji niekorzystnej dla przemieszczania się pokarmu do żołądka. W takim przypadku mówi się o przepuklinie okołoprzełykowej. W ten sposób zawartość żołądka – kwas mniej lub bardziej zmieszany z treścią pokarmową – silnie podrażnia dolną trzecią część przełyku. W takim przypadku tylko operacja może na dobre rozwiązać problem dzięki przesunięciu żołądka i przełyku do ich naturalnego położenia. Chirurg precyzyjnie stworzy kąt ostry pomiędzy ostatnią częścią przełyku i dnem żołądka, ułożonym prawidłowo pod lewą kopułą przepony.

Aby dowiedzieć się więcej Czytelnikom francuskojęzycznym polecam wspaniałą książkę na ten temat zatytułowaną Stop aux brelures d’estomac autorstwa mojej koleżanki dr Martiny Cotinat, gastroenterologa i dietetyka. Ta pionierska publikacja oferuje niezwykle skuteczne rozwiązania na złagodzenie dolegliwości, uniknięcie powikłań i nawrotów.

Wszystkiego dobrego życzę,

Henri Joyeux

