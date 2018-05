Jak często można przyjeżdżać?

Przyjazdy do Kanady i przekraczanie granicy jest jednym z najbardziej popularnych tematów telefonów i e-maili, jakie otrzymuję. Praktycznie codziennie kontaktują się ze mną osoby z różnymi pytaniami i problemami.

W ubiegłym tygodniu pisałam o tym, co może czekać osoby przyjeżdżające do Kanady. I otrzymałam telefony oraz e-maile z prośbą o wyjaśnienie. Jednak nie wszystko jest jasne.

W związku z tym powtórzę poniżej pytanie z ubiegłego tygodnia i moją na nie odpowiedź, po czym rozwinę nieco wyjaśnienie. Mam nadzieję, że dzięki temu temat ten będzie bardziej zrozumiały. Jeśli nie – nie ma problemu, proszę pisać i dzwonić.

Jednocześnie informuję, że od 1 czerwca 2018 moje biuro przenosi się z Etobicoke do Mississaugi i będzie się znajdowało pod adresem 90 Burnhamthorpe West, Suite 1400 (Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie będzie 416-414-2416, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Pytanie z 18 maja 2018: Przebywałem w Kanadzie przez 6 miesięcy, wyjechałem na czas i chcę teraz jechać jeszcze raz. Czy jest jakiś termin ile czasu muszę być poza Kanadą, aby nie mieć problemów na granicy przy powrocie?

Odpowiedź: W prawie imigracyjnym Kanady nie ma nic na temat tego jak często można tu przyjeżdżać. Każdy ma inną sytuację. Niektóre osoby muszą do Kanady przyjeżdżać, np. w celach służbowych albo w celach rodzinnych.

Teoretycznie z Kanady można wyjechać dzisiaj, a jutro wsiąść do samolotu i znowu pojawić się na granicy. Kwestia jest tylko taka, że urzędnik na granicy zawsze ma prawo zapytać: po co? do kogo? na ile?

Pewnie te pytania ma na myśli czytelnik “Gazety” pytający mnie o to, czy będą “problemy”. Czyli – czy będą pytania. Tak, będą. I jeśli ktoś ma “historię” imigracyjną, to ta historia imigracyjna, te okoliczności w życiu danej osoby będą mieć znaczenie przy kolejnym przekraczaniu granicy Kanady – i to niezależnie od tego (albo nie do końca niezależnie), czy osoba wróci po paru dniach, po kilku miesiącach czy nawet latach.

Czy w związku z tym większą ma szansę na wpuszczenie do Kanady osoba, która nie wraca do Kanady miesiąc po wyjeździe? Niekoniecznie.

Każdy przyjazd do Kanady traktowany jest całościowo: kto przyjeżdża, dlaczego, na jak długo – jest to konkretna historia, którą każdy posiada i jest to indywidualna historia, która może być powodem zainteresowania urzędnika na granicy.

Dlatego nie można szablonowo traktować indywidualnych przypadków. Każdy ma swoją własną historię, a poza tym jedna osoba ma więcej szczęścia niż druga w podobnej sytuacji, albo jedna osoba umie i może przekonać, że jest “prawdziwym turystą” i nie popełni niczego przeciwko prawu imigracyjnemu Kanady, pomimo że przyjeżdża do Kanady w tydzień po jej opuszczeniu, a inna osoba może mieć pytania, pytania i jeszcze raz pytania, i nie uda jej się przekonać, że przyjechała tylko na 3 tygodnie, a jest to jej pierwsza wizyta w Kanadzie.

Dlatego warto do każdego przyjazdu przygotować się, “fizycznie” i “psychicznie”.

Fizycznie – posiadając odpowiedzi na wyżej wymienione pytania, a może i nawet dokumenty, np. udowadniające posiadanie urlopu z pracy czy roczną przerwę w nauce, a psychicznie – ponieważ na pewno nie chcemy na siebie zwracać uwagi swoją spoconą, czerwoną twarzą i trzęsąc się jak galareta – na pewno przyciągnęlibyśmy uwagę zwracającym na takie szczegóły pracownikom na granicy, którzy wyszkoleni są w wyłapywaniu osób nadmiernie nerwowych.

Wprawdzie rzeczywiście przekraczanie granicy nie jest przyjemnym momentem – kto lubi zimny, przenikliwy wzrok i dociekliwe pytania podejrzewających nie wiadomo o co pracowników na granicy – ale jeśli sobie wytłumaczymy, że każdy kraj ma podobne zasady i ma obowiązek sprawdzania, kto i dlaczego przyjeżdża – to możemy psychicznie lepiej znieść te kilka minut (choć niektórzy mogą mieć o wiele dłuższe przesłuchania).

Życzę gładkiej odprawy wszystkim przyjeżdżającym, a jeśli ktoś jednak ma bardziej kompleksową historię, to przygotowuję przyjezdnych do takiej odprawy już od wielu lat: jest to jedna z usług, które oferuję moim klientom w ramach konsultacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.