Interpunkcja (cz.3)

Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)

Dzisiaj jeszcze o interpunkcji – o przecinkach w języku angielskim.

• Przecinek między zdaniami składowymi z podrzędnym zdaniu złożonym

W języku angielskim naturalną kolejnością w takich zdaniach jest

ZDANIE NADRZĘDNE + ZDANIE PODRZĘDNE

Przy takiej kolejności nie ma przecinka między tymi dwoma elementami:

I will buy a new car if I get the promotion.

She gave up her job when she had her second baby.

No one came because she didn’t send out invitations. We need to discuss it in detail because it’s a serous issue.

Jeżeli jednak przestawimy szyk – zaczniemy od zdania podrzędniego

ZDANIE PODRZĘDNE + ZDANIE NADRZĘDNE

konieczne jest postawienie na końcu tego zdania przecinka:

If I get the promotion, I will buy a new car.

When she had her second baby, she gave up her job.

Because it’s a serous issue, we need to discuss it in detail.

• Przecinek przy wyliczaniu

Jeżeli mówimy o kilku elementach i jest ich więcej niż dwa, w języku angielskim stawiamy przecinek przed spójnikiem pojawiającym się przed ostatnim elementem, np:

I love oranges and pears. (nie ma przecinka)

I love oranges, pears, and apples. (jest przecinek)

They visited London and Paris. (jest przecinek)

They visited London, Paris, Madrid, and Berlin. (jest przecinek)

W języku polskim niezależnie od tego ile jest wyliczanych elementów nie stawiamy przecinka przed spójnikiem:

Lubię pomarańcze i gruszki. (nie ma przecinka)

Lubię pomarańcze, gruszki i jabłka. (nie ma przecinka)

Odwiedzili Londyn i Paryż. (nie ma przecinka)

Odwiedzili Londyn, Paryż, Madryt i Berlin. (nie ma przecinka).

dr Małgorzata P. Bonikowska

mbonikowska@gazetagazeta.com

