Taki jest tytuł bloga i strony na Facebooku 57-letniej Elżbiety Hubner, która stworzyła je w 2015 roku. Jest pełną energii kobietą, która stwierdziła, że chce się dzielić z innymi swoją energią i wolą życia oraz przekonaniem, że wiek to niewiele znaczące numerki w akcie urodzenia czy paszporcie, a mamy lat tyle na ile się czujemy. I tak powstał blog zyskujący coraz większą popularność.

Nasz partner medialny Radio Polonia w Montrealu zaprosił Elżbietę Hubner do rozmowy przez Atlantyk, którą z “fajną babą, która nie rdzewieje” przeprowadziła Bożena Szara.

Bożena Szara: Jesteś autorką bloga “Fajna baba nie rdzewieje”. 9 maja ukazał się wywiad z Tobą w “Wysokich Obcasach”. Fajna baba nie rdzewieje to chyba również Ty.

Ewa Hubner: Taką mam nadzieję, tak bym chciała.

B.S.: Co to znaczy nierdzewna baba?

E.H.: Dla mnie jest to kobieta, która nie zważa na tak zwany upływ czasu, robi swoje, ma pasje, ma zainteresowania, dba o siebie wewnętrznie, zewnętrznie, pielęgnuje swoją radość życia niezależnie od wieku.

B.S.: Czy często spotykasz wokół siebie takie nierdzewne baby?

E.H.: Coraz częściej i to mnie bardzo cieszy. Po publikacji artykułu, o którym wspomniałaś przed chwilą, pojawiło się bardzo dużo głosów kobiet, które pisały – tak, ja też tak robię i chwaliły się tym co robią. Widziałam później na innych fanpage’ach i też zgłaszały się kobiety, które mówiły – ja ćwiczę, ja robię to, ja robię tamto – fantastycznie.

B.S.: A skąd pomysł na blog i kiedy powstał?

E.H.: Blog powstał trzy lata temu. Ja zawsze od dziecka lubiłam pisać, lubiłam się wyrażać czy to właśnie przez pisanie, czy to przez rysunek, deklamowanie wierszy, czy granie w teatrze, taniec. I to mi jakoś wszystko się w tym blogu zawarło, wszystko co mi jest potrzebne do szczęścia, do wyrażania siebie.

B.S.: Kiedyś wiele lat temu Maria Czubaszek powidziała tak: “Kobieta w pewnym wieku powinna zdecydować ile ma lat i trzymać się tego do końca życia”.

E.H.: Tak, oczywiście, znam ten cytat. Oscar Wilde powiedział kiedyś coś takiego – że najlepszy wiek dla kobiety to 35 lat i bardzo wiele kobiet w Londynie już od wielu lat ma 35 lat. Ja myślę, że dzisiaj nie musimy ukrywać naszego wieku, nie musimy się wstydzić tego ile mamy lat. Możemy się swobodnie do naszych lat przyznawać, a całą naszą postawą, zachowaniem, tym co robimy, jakimi jesteśmy, całą energią, potwierdzać na co dzień, że wiek to tylko stan umysłu. Liczy się nasza energia i błysk w oku.

B.S.: Czyli jest to kwestia umowna.

E.H.: Tak, absolutnie umowna, bo na pewno znasz takie słynne powiedzienie Benjamina Franklina, że niektórzy ludzie są już4martwi w wieku lat 25 tylko z pochówkiem czekają do siedemdziesiątki, czy może więcej w dzisiejszych czasach.

B.S.: Znam wielu trzydziestoletnich staruszków, to prawda.

E.H.: Tak. A znasz pewnie siedemdziesięciolatki o duszach nastolatek?

B.S.: Znam wiele kobiet, które mają już prawie 80 lat i są bardzo młode. Ale przyznasz, że kobieta np. 50-letnia w XIX wieku, w XX wieku i XXI wieku to trzy różne rodzaje kobiet.

E.H.: W XIX wieku to bardzo często już nie żyła, zacznijmy od tego. W XX wieku jeszcze jednak cały czas pozostawała pod wielką presją roli społecznej, czyli rodzina na pierwszym miejscu, oddanie tej rodzinie, taniec wokół partnera, męża, dzieci itd. A XXI wiek, to czas wielkiego zrozumienie własnej wartości, rozumienia własnego istnienia, że to też jest wartość nie tylko dla rodziny, dla innych, ale też dla siebie.

B.S.: Czy zgodzisz się ze mną, że po pięćdziesiątce dopiero zaczyna się życie dla niej samej, jużAnie dla rodziny, nie dla dzieci, nie dla męża?

E.H.: Ma zdecydowanie więcej czasu żeby go poświęcić właśnie sobie, na swoje zainteresowania, na swoje potrzeby, jakieś wypady tu czy tam, żeby się spełniać, bo właśnie teraz uwalnia się czas, tak jak powiedziałam w tym wywiadzie, i pierwszy raz w życiu ma tę wolność.

B.S.: Kilka tygodni rozmawiałyśmy poprzez Internet bo tak się poznałyśmy. Ja przeczytałam Twój wiersz, zaprezentowałam go na swoich stronach internetowych, potem w radio, potem do Ciebie napisałam, Ty mi odpisałaś, i tak się poznałyśmy. Myśmy się nigdy nie spotkały, proszę Państwa, w życiu realnym. My się znamy tylko z Internetu, potem z rozmów telefonicznych, a w tej chwili z rozmowy radiowej. W naszych pierwszych rozmowach powiedziałaś, że warunki rozwoju kobiety są inne w Kanadzie, a inne w Polsce. Przyznałam Ci rację, bo rzeczywiście Kanada ma pod tym względem więcej możliwości do zaoferowania kobietom, ale to się chyba zmienia.

E.H.: Ja nigdy w Kanadzie nie byłam, ale mam tam parę osób znajomych i słucham tego co mówią i myślę, że taką podstawową różnicą pomiędzy Polską a Kanadą jest to, że jest większa wolność, większa akceptacja, większa tolerancja dla inności, dla różnorodności. Nie ma, że ludzie tak bardzo oceniają innych, że dopuszczalne jest, że Ty się ubierzesz na różowo, że masz dzisiaj ochotę założyć coś bardzo dziwnego i to jest OK. Natomiast w Polsce jeszcze ciągle jest z tym kłopot, kłopot z tolerancją, no zwłaszcza np. dla kobiet 50+, czy jakikolwiek innych odmienności i ciągle jeszcze, zwłaszcza w małych miejscowościach pokutuje to “co ludzie powiedzą”. W Polsce są dwie grupy kobiet. Te z wielkich miast, wykształcone, o pewnym statusie materialnym już inaczej myślą. Mają więcej możliwości i być może są zbliżone myśleniem do tego w Kanadzie. I się tak bardzo nie przejmują tym co myślą inni, robią swoje i cieszą się życiem na absolutnego maksa. Natomiast w mniejszych miejscowościach ta presja małych środowisk jest dużo silniejsza, no i nie wszystkie kobiety mają w sobie tyle siły, żeby się przed nią nie ugiąć.

B.S.: W Kanadzie spotkałam kobiety 65+, które przechodząc na emeryturę zakładały własne biznesy . Czy podobne historie dzieją się też w Polsce?

E.H.: Powiem szczerze, że nie wiem, chyba raczej należą do rzadkości. W Polsce ostatnio został wręcz obniżony wiek emerytalny. Niektóre kobiety się z tego bardzo ucieszyły, inne nie. Tak że jest cały czas ten podział, jest ta różnorodność. Są kobiety, które już pragną odpocząć, robić swoje, a inne chciałyby jeszcze. Są kobiety, które mają już 75 lat i nie mają ochoty spocząć i chcą cały czas prowadzić jakąś działalność, być aktywne itd.

B.S.: Czy myślisz, że jest jakaś granica wieku, o którym kobieta może powiedzieć, że na coś jest już za późno?

E.H.: Tak jak powiedziałam w tym wywiadzie, o którym wspominałaś, pomijając naturalną funkcję rozrodczą oczywiście, to dla niejedynym takim ograniczeniem są względy zdrowotne. Jeśli ktoś już niestety zachorował na jakąś poważną chorobę, czy siły nie pozwalają, wtedy tak. Ale przecież nawet w Polsce wspaniały przykład Helenyn Norowicz, aktorki, która została zaangażowana do sesji modowej jako modelka. 80-letnia pani, cudowna, absolutnie piękna, z klasą, stylowa. Wszyscy się nią zachwycają.

B.S.: Montreal jest generalnie zagłębiem mody w Ameryce Północnej, jeśli tak można powiedzieć, obok Nowego Jorku, a ponieważ ja też związana jestem z przemysłem mody od strony zawodowej, niedawno byłam na pokazie mody, gdzie modelkami były kobiety powyżej siedemdziesiątego roku życia. To był niesamowity pokaz mody. One były tak piękne, tak zgrabne, tak eleganckie, tak wytworne, tak pełne życia, że po takim pokazie mody chciałoby się zakrzyknąć: “Dziewczyny, bądźcie piękne na wiosnę po siedemdziesiątce!”

E.H.: Oczywiście, zgadzam się z tym. Ja na razie zostałam zaproszona na pokaz mody 60+. Też wiem, że coraz więcej grup powstaje na facebook’u, gdzie gromadzą się kobiety 50+, 60+, może nawet i więcej +, gdzie pokazują różne stylizacje, że ubierają się z fantazją, kolorowo, inaczej, niekoniecznie klasycznie. Tak że ten trend idzie też do nas, no jeżeli usłyszę o pokazie mody 70+, to naprawdę też w te pędy polecę.

B.S.: Powiedz, jak dużo masz kobiet na swoim blogu, ile masz lajków?

E.H.: To cały czas się rozwija, ale teraz mam 5000 na facebook’u, ale mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej.

B.S.: Z całą pewnością. Miłość własna, Twoim zdaniem, dlaczego jest ważna dla kobiety?

E.H.: Miłość własna jest ważna, po to, żeby docenić siebie, uznać, że również ja, kobieta i moje życie jest ważne, nie tylko moja rola w służbie rodziny, społeczeństwa, w służbie nie wiem kogo, bo przez wieki tak była rola kobiety postrzegana. A teraz mamy takie czasy, że jest właśnie takie ożywienie, przebudzenie: halo, halo, ja też jestem ważna, ważne są moje potrzeby, ważne są moje uczucia. I choćby nie wiem jak dużo mówiło się o roli społecznej, to ja mam wrażenie, i takie do mnie dochodzą głosy coraz częściej, że rozumiem naszą rolę społeczną, dla rodziny itd., ale często, coraz częściej przebija się pewien głos frustacji. Bardzo mi przykro, że to mówię, ale tak jest. Nie da się pokonać pewnych zjawisk i uczuć, które my też mamy. Też chcemy coś dla siebie, chcemy być doceniane, chcemy być kochane, chcemy też pielęgnować nasze własne potrzeby, chcemy żyć.

B.S.: Wiem, że jesteś zapraszana na różnego rodzaju rozmowy, dyskusje do programów telewizyjnych, do programów radiowych, dostałaś propozycję udzialu w klipie?

E.H.: To był teledysk. Grupa młodzieżowa zaprosiła mnie do udziału w nagraniu teledysku. Premiera będzie 29 maja. Tak że zostałam dostrzeżona, nie byłam taka niewidzialna.

B.S.: No właśnie, nie byłaś przezroczysta, nie byłaś niewidzialna. Czy zaczęło się właśnie od bloga “Fajna baba nie rdzewieje”?

E.H.: Tak, chyba tak. Ja muszę powiedzieć, że zdumiewa mnie to, co ten blog mi daje. Ja go sobie zaczęłam pisać tak na początku trochę dla siebie i powiedziałam – OK, zobaczę dokąd on mnie zaprowadzi, co się wydarzy. I dzieją się rzeczy absolutnie niesamowite, coraz więcej kobiet czyta tego bloga, coraz więcej kobiet pisze do mnie, prywatnie, na blogu, na fanpage’u, że dziękują mi, że takie głosy są potrzebne, że kobiety tego potrzebują, takiego wsparcia, zachęty, inspiracji. Ale też dostaję szereg listów, w których kobiety opisują swoje historie – ja też zmieniłam swoje życie, ja też podróżuję itd., itd. To jest fantastyczne. I dostaję wiele podziękowań, że ten blog jest taki radosny, pełen energii i ta energia się udziela.

B.S.: Czyli zmieniasz życie kobiet poprzez swój blog.

E.H.: Bardzo bym chciała, bardzo bym chciała. Jeżeli tak się dzieje, a coraz więcej słyszę takich głosów, to jest dla mnie oczywiście fantastyczna sprawa, szalenie motywująca do dalszej pracy, ale mam też nadzieję, że będzie nas coraz więcej i będziemy tworzyć społeczność kobiet nierdzewnych, niepoddających się temu upływowi czasu, że po prostu będziemy cieszyć się życiem.

B.S.: Zapowiadając rozmowę z Tobą powiedziałam, że jesteś mamą, a dzisiaj w Kanadzie mamy Dzień Matki. W związku z tym przyjmij moje najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Matki Kanadyjskiej i Amerykańskiej. Powiedz o swoim wspaniałym synu kilka słów.

E.H.: Mój syn niedługo kończy 25 lat, ma na imię Daniel. Nie mieszka ze mną, mieszka od kilku lat w Norwegii, bo tam się urodził. Ja mieszkałam kiedyś w Norwegii. No cóż mogę powiedzieć, że również dzięki blogowi w jakimś sensie się zbliżyliśmy. Ostatnio na moją prośbę napisał do mnie list i ten list ukaże się na blogu Listy o matce blogerce w polskim Dniu Matki, czyli 26 maja. No i cóż, życzyłabym każdej matce, żeby dostała taki list od swojego syna.

B.S.: Elu, powiedz jeszcze dokładnie gdzie Cię szukać w Internecie, pod jakim adresami

E.H.: Zapraszam na “Fajna baba nie rdzewieje”. To jest zarówno fanpage na facebooku jak i blog w internecie.

B.S.: Pięknie dziękuję za rozmowę.

W pełni podpisując się pod tym stosunkiem do życia, zachęcam nasze Czytelniczki (a także i mężczyzn, czemu nie?) aby zapoznały się z blogiem i spojrzały na siebie inaczej.

Małgorzata P. Bonikowska