Dlaczego warto pisać pamiętnik?

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Zależy mi na popularyzowaniu wszelkiej wiedzy wspierającej ludzki dobrostan. Dobrostan to w języku psychologii – szczęście. Wiedza i doświadczenie, którymi dzielę się w tych krótkich tekstach – zastosowane w praktyce – mogą nie tylko uświadomić subiektywną radość ze swojego życia ale także zwiększyć mierzoną obiektywnymi kryteriami skuteczność. Krótko mówiąc: chcę aby ludzie byli skuteczni i szczęśliwi.

Ten tekst zaplanowałam już dość dawno, albowiem na podstawie lektury, pracy z klientami ale także osobistego praktykowania wiem jak przydatne pod każdym względem jest prowadzenie pamiętnika czy też dziennika. Jednakże kiedy dziś zaczęłam pisać, zdałam sobie sprawę z tego, że w tym roku mój osobisty pamiętnik obchodzi pięćdziesięciolecie. Tak, przez pół wieku zapisuję ważne i mniej ważne zdarzenia z mojego życia, mądre i takie sobie myśli, planuję, rozliczam się, wklejam różne pamiątki, a także dzielę się wrażeniami z przeczytanej lektury czy innego kontaktu z kulturą. Czego te moje zeszyty nie widziały?! A jak ciekawie jest zajrzeć teraz do któregoś z nich, aby zobaczyć jak wtedy myślałam czy jaka byłam… a może raczej jaka wydawało mi się, że jestem. O przydatności pamiętnika mówią psycholodzy, psychoterapeuci, ale również trenerzy, w tym trenerzy i konsultanci w biznesie. Jak ważną rolę pełnią te wypełnione ręcznym pismem (to ważne, aby robić to odręcznie) zeszyty, niech świadczy fakt, iż 22 września Dziennik ma nawet swój dzień, swoje święto.

Jak zacząć, ile pisać i w ogóle jak do tego podejść? Zacząć można zawsze, każdy dzień jest dobry, każda noc. Najlepiej przeznaczyć do tego celu ładny zeszyt, bo to zawsze przyjemniej sięgać po coś, co się nam podoba. Jakże inaczej wyglądałaby dziś skrzynia z moimi pamiętnikami, gdyby w tamtych odległych latach w PRLu były ładne kolorowe okładki! U mnie były to czasem dość siermiężne szkolne zeszyty. Dzisiaj można kupić nie tylko bardzo ładne notatniki ale również gotowe roczne lub nawet wieloletnie dzienniki, gdzie data jest już wpisana, trzeba tylko wpisać rok. Czasem na każdy dzień przeznaczona jest cała strona, czasem tylko kilka linijek. W zależności od swojego temperamentu pisarskiego można sobie coś wybrać. I jakże ciekawe może być po latach porównywanie tego, co się robiło i jak myślało tego samego dnia kilka lat wcześniej. Czasem te Dzienniki są autorskie. Autor – na przykład Regina Brett – zachęca, by pomyśleć nad czymś lub coś zrobić, wkłada też zdania, które uważa za złote myśli. Te dzienniki mają za zadanie również wspierać rozwój osobisty, rozwijać kreatywność czy uważność. Każdy może sobie coś wybrać. Osobom niechętnie myślącym o tej czynności polecam dzienniki kilkuletnie, gdzie wpisuje się najwyżej kilka krótkich zdań.

Do kogo pisać? Oczywiście dorosły raczej nie zaczyna pisać od słów “Drogi Dzienniku” (Dear Diary), rzadko też zwraca się w dzienniku do konkretnej osoby, najczęściej pisze bezosobowo. Ja tak piszę od kilkudziesięciu lat, choć jako dziecko zwracałam się do ojca albo mojej ukochanej nauczycielki. Jednakże kiedy przyszło pisać o zakochaniach, zauroczeniach i niekoniecznie chlubnych zachowaniach… zwracanie się do tych osób stało się kłopotliwe. Jak często pisać? Zachęcam do tego, aby wpisać codziennie choć jedno zdanie. Jeśli wprowadza się taki zwyczaj, umysł zaczyna inaczej pracować, szuka dla nas ciekawych wydarzeń, myśli, zdań w czytanych książkach; można powiedzieć, że nas w szczególny sposób uwrażliwia. Jednak można pisać również tylko wtedy, kiedy ma się taką potrzebę. Tyle tylko, że co jak jej się nie ma? Pisząc codziennie wskrzesimy w sobie chęć do pisania, otworzymy zawór twórczości, spostrzegawczości, a także zawór uwalniania emocji. Codzienne pisanie ważne jest szczególnie wtedy, kiedy ma pełnić rolę psychoterapeutyczną lub wręcz wspierać terapię.

O czym pisać? Co pisać? To zależy od potrzeb, od naszej osobowości i sytuacji. Można pisać praktycznie o wszystkim, o tym co się wydarzyło w danym dniu albo tylko o tym, co jest rodzajem projektu; o tym, co się przeczytało czy zobaczyło ale również o tym do jakich wniosków się doszło, jakie odkrycia poczyniło. Można się wyżalać, nawet narzekać… Szybko się przekonujemy, że pod koniec takiego pisania zmieniamy nastawienie: szukamy rozwiązania, a nawet zaczynamy dobrze myśleć o “sprawcach” naszego bólu. Może to być również kronika naszego rozwoju osobistego, dziennik podróży, wychodzenie z uzależnień, pokonywanie depresji lub wdrażanie zdrowego stylu życia. W sprzedaży są dzienniki dla matek. Wiem również, że wielu menedżerów prowadzi dzienniki dotyczące ich liderskich poczynań. Dziennik może służyć do planowania, można w nim budować cele, wpisywać zadania do wykonania, opisywać wyniki i wyzwania związane z działaniem. Można w nim się chwalić i można pisać za co jest się wdzię-cznym, można robić ćwiczenia znajdowane w książkach wspierających rozwój, można pisać wiersze. Można także rysować i wklejać róże rzeczy, jak zdjęcia czy wycinki z gazet. Nie ma żadnych ograniczeń. Dziennik czy pamiętnik ma służyć naszemu rozwojowi w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dzięki pisaniu pamiętnika porządkujemy nasze myśli, czasem nawet wiedzę, dajemy upust w najbardziej cywilizowany sposób naszym emocjom, utrwalamy nasze życie, poznajemy siebie.